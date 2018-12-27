Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Забавно. Откуда появляются такие персонажи написавшие 15 постов за 4 года, а 16й - в честь именинника?[/quote] Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то. И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю
djbnd777 написав:Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то. И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю
Спасибо, повеселили. Следите за валютной веткой говорите, что-то там знать хотите. Это как,когда баксы переводить в гривну или евро или ,наоборот, скупать? Так тут люди у которых это основное занятие и то пролетают пытаясь угадать когда их НБУ в очередной раз кидать надумает, а вы решили это сделать, так сказать,не отходя от кассы. Почему-то все ваши посты ни о чем на валютной ветке закончились в 2015г, а с 2018 вы исключительно на ветке акурта где непрерывно поете ему панегирики. За это не в первый раз получаете обвинения в том, что вы его клон. Вы мне не интересны, да и не общаюсь я здесь на этой ветке ни с кем, а всего-навсего ставлю на место зарвавшегося бахвала обливающего грязью страну и людей где он жил, заработал и продолжает зарабатывать чтобы ему не казалось что он самый умный,успешный и удачливый. И вовсе не из-за какой-то мелочной зависти, а потому, этот тип людей копирует власть имущих Украины доведших страну и людей до такого непривлекательного состояния.
Водохреща в Анталії, Туреччина... Третій зліва - пан В"ячеслав - Консул України в Анталії. Четвертий зліва - пан Дмитро - колись мешкав у Києві. Зараз основний ведучий урочистих заходів на прохання Консульства. Вів відкриття Консульства України в Анталії з місяць або більше тому - Консульство відкривав особисто Президент України. Читач же не сумнівається, що автор особисто знайомий із всіма панами та паняками на фото? Коли живеш за кордоном, то...
Автор відверто здивований, що хтось ще й читає цю гілку... Фото сьогодні...
P.S. Нагадую читачеві: якщо є будь-які запитання з приводу купівлі закордонної нерухомості - звертатися тільки до політичного оглядача цього форуму. Він не так давно прибув із московії та Ямало-Ненецького АО і тому все зна. Рекомендую. Пише тут безупинно; що - я не знаю...
P.P.S. Серед безупинної кількості повідомлень від знаного працівника нульового циклу забудов Києва, який продовжує піднімати цю гілку в ТОП форуму - за що я йому вдячний - важко побачити зерна правди або щось корисне, але вдається.
djbnd777 написав:с нем рождения,acurt!Здоровья! (#Буковель, снег!!!, погода!!!,лыжи, собачка, ламбруско-это если вкратце),и Вам желаю, чтоб жизнь всегда удавалась!!
Дякую за поздоровлення! Вам здоров"я та наснаги! Я сьогодні вперше спускався із кратера вулкана, що припинив діяльність ще в 1-му сторіччі нашої ери!!! В нас теж так і було: "...снег!!!, погода!!!, лыжи, собачка, ламбруско - это если вкратце) Собачку вигулюю тричі на день - весь готель IBIS Kaysery балдеет... Сегодня с утра немеренное количество граждан Германии в отеле... И нам ОЧЕНЬ удобно: собака с нами! Ламбруско тут нет - есть сухие вина белые и красные. Взял себе на вечер красное урожая 2017. Для восстановления сил после лыжни - сгодится! Hа фото - кратер потухшего вулкана Erciyes.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
1. Гірськолижний курорт Ercies (Ерджієс) - майже в центрі Туреччини, на відстані в 620 км від Анталії, приблизно на такій же відстані від Стамбула в бік Вірменії. Розташований на вулкані, який останній раз жив у першому сторіччі нашої ери. Ландшафти трохи схожі на Гудаурі: тут немає ніких ялинок та смерек. Висоти: від 2300 м до 3000 м над рівнем моря. 2. Всього десь 30 трас. За італійсько-австрійським рейтингом - всі траси червоні та сині. Дві гондоли - всі інші 4-х та 6-ті крісельні витяги. Є пара бугелів - я не користуюся. Пара дуже коротких "чорних" трас, але я би сказав, що то все ж таки червоні. На самий верх вулкану два витяги тимчасово не піднімають - там є чорні траси. 3. ТРАСИ ПРОРАТРАЧЕНІ та У ГАРНОМУ стані. На горі температура сьогодні мінус 1, у місті Кайсері - мінус 9. Сонячно. 4. Людей на трасах та біля витягів мало (слава Богу) - виключення - вихідні - як сьогодні - на парі витягів були черги десь в 20-30 осіб... 5. SKI-pass на день - 70 лір або приблизно 360 гривень. 6. Прокат лиж - 75 лір на добу - приблизно 360 гривень. 7. Парковки авто - безкоштовні (за виключенням центральної - 5 лір або 35 гривень). 8. Медична служба працює бездоганно - я сьогодні бачив, як забирали травмовану дівчину - перехрещуся - приїхали відразу 2 "карети" швидкої допомоги (телефон 112). Дівчину зняли із спуску рятівники гірськолижного курорту безкоштовно - чергують на снігоходах постійно. 9. П"яних на трасах не буває навіть теоретично. "Ломи" не їздять. Сьогодні в мене було зіткнення із сноубордистом - він вчасно загальмував, але вдарив по моїх лижах - одна відстібнулася, подивилися одне на одного, я сказав: "НОРМАЛ" і ми розбіглися. 10. Дібратися можна літаком авіакомпанії Pegasus зі Львова, Києва, Запоріжжя, Харкова, Херсону. Квиток - щось на гатунок 150-180 доларів (це без акцій). Перевезення лиж: 20$ на міжнародному рейсі+5$ на внутрішньому - в один бік. Разом в один бік - 25 доларів. При вартості прокату в 15 доларів на день, перевезння своїх лиж літаком окупиться через 3 доби прокату. 11. ТІЛЬКИ ДЛЯ ТИХ, ХТО В ТОМУ РОЗУМІЄТЬСЯ: затримки в "5 хвилин" по SKI-pass - НЕМАЄ. 12. Пообідати на двох - від 20 до 40 лір - то від 100 до 200 гривень.
За моїм рейтингом: - Італія та Австрія - перше-друге місце. - Словаччина - Туреччина - третє-четверте місце. Гудаурі та курорти Польщі, незважаючи на те, що я там катаюсь із 1989 року - із рейтингу виключив. В Україні люблю тільки Плай. Славське та все інше не люблю. Останній раз катався у Славському в лютому 2018.
Туреччина однозначно перемагає за ціною: SKI-pass на день - 70 лір або приблизно 15 доларів (в США - 50 доларів, в Буковелі - 40 доларів, в Гудаурі - теж 15 доларів, але якість трас нижча).
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt написав:какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц. Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц.
недавно писалося паном акуртом, що $2000 має хіба що директор отеля, а тут простий будівельник в 4 рази більше. Опечатка?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt написав:P.S. Нагадую читачеві: якщо є будь-які запитання з приводу купівлі закордонної нерухомості - звертатися тільки до політичного оглядача цього форуму. Він не так давно прибув із московії та Ямало-Ненецького АО і тому все зна. Рекомендую. Пише тут безупинно; що - я не знаю... P.P.S. Серед безупинної кількості повідомлень від знаного працівника нульового циклу забудов Києва, який продовжує піднімати цю гілку в ТОП форуму - за що я йому вдячний - важко побачити зерна правди або щось корисне, але вдається.
Даже в такой праздник истинно православный, перекрещивающийся по поводу и без повода акурт которому ласкает крик муэдзина с минарета никак не может забыть мою скромную персону. Правда, приврал по незнанию для красного словца упомянув клятых москалей. В Киеве постоянно живу уже 30 лет. Прибыл не из Москвы где только учился и где прошли лучшие годы моей жизни, а из Алма-Аты, т.е. Казахстана. Хотя родился и первые 12 лет своей жизни жил в центральном Казахстане, в пустыне, поэтому горы и лыжи не люблю хотя в Алма-Ате в урочище Чимбулак этого добра было выше крыши.Как, кстати, и турок разного разлива от высланных из Грузии турок-месхитинцев до заезжих из Турции невесть когда. Жду когда топикстартер вернется от сибасов,экскурсий и выдающейся турецкой медицины о которой не подозревают в США или Австралии где настоящий мировой уровень, к недвижимости и строительству благодаря которой она,собственно, и появляется и напишет очередную чушь.
akurt написав:- як вставити імплант в 3 (ТРИ!!!!!!) рази дешевше, ніж у Львові?
перепрошую, а це де?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.