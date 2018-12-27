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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 19 січ, 2019 20:13
shapo написав: djbnd777 написав:
Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то.
И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю
Спасибо, повеселили.
Следите за валютной веткой говорите, что-то там знать хотите.
Это как,когда баксы переводить в гривну или евро или ,наоборот, скупать?
Так тут люди у которых это основное занятие и то пролетают пытаясь угадать когда их НБУ в очередной раз кидать надумает, а вы решили это сделать, так сказать,не отходя от кассы.
Почему-то все ваши посты ни о чем на валютной ветке закончились в 2015г, а с 2018 вы исключительно на ветке акурта где непрерывно поете ему панегирики.
За это не в первый раз получаете обвинения в том, что вы его клон.
Вы мне не интересны, да и не общаюсь я здесь на этой ветке ни с кем, а всего-навсего ставлю на место зарвавшегося бахвала обливающего грязью страну и людей где он жил, заработал и продолжает зарабатывать чтобы ему не казалось что он самый умный,успешный и удачливый.
И вовсе не из-за какой-то мелочной зависти, а потому, этот тип людей копирует власть имущих Украины доведших страну и людей до такого непривлекательного состояния.
на валютній гілці тусня кадрів аля Долярчик, зливають по 200.уе. в день кілька разів в місяць, потім через півроку відкупляють,
а потім розказують які вони фінансові воротили: злилися на піку, відкупилися на дні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 21:10
flyman написав:
на валютній гілці тусня кадрів аля Долярчик, зливають по 200.уе. в день кілька разів в місяць, потім через півроку відкупляють,
а потім розказують які вони фінансові воротили: злилися на піку, відкупилися на дні
Зато теоретиков там немеряно от модератора ДС до прапорщика-американского миллионера Либо
В игноре Kart, Sommer
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Додано: Суб 19 січ, 2019 21:42
flyman написав: akurt написав:
какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц.
Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц.
недавно писалося паном акуртом, що $2000 має хіба що директор отеля, а тут простий будівельник в 4 рази більше.
Опечатка?
Ні! То є справжній рагуль, якого ти з Долярчиком шукав на форумі з нерухомості!
А він тут причаївся і пече опуси про лижі, їжу і собак.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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