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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 246247248249 Додано: Суб 19 січ, 2019 20:13 shapo написав: djbnd777 написав: Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то.

И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то.И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю



Спасибо, повеселили.

Следите за валютной веткой говорите, что-то там знать хотите.

Это как,когда баксы переводить в гривну или евро или ,наоборот, скупать?

Так тут люди у которых это основное занятие и то пролетают пытаясь угадать когда их НБУ в очередной раз кидать надумает, а вы решили это сделать, так сказать,не отходя от кассы.

Почему-то все ваши посты ни о чем на валютной ветке закончились в 2015г, а с 2018 вы исключительно на ветке акурта где непрерывно поете ему панегирики.

За это не в первый раз получаете обвинения в том, что вы его клон.

Вы мне не интересны, да и не общаюсь я здесь на этой ветке ни с кем, а всего-навсего ставлю на место зарвавшегося бахвала обливающего грязью страну и людей где он жил, заработал и продолжает зарабатывать чтобы ему не казалось что он самый умный,успешный и удачливый.

И вовсе не из-за какой-то мелочной зависти, а потому, этот тип людей копирует власть имущих Украины доведших страну и людей до такого непривлекательного состояния. Спасибо, повеселили.Следите за валютной веткой говорите, что-то там знать хотите.Это как,когда баксы переводить в гривну или евро или ,наоборот, скупать?Так тут люди у которых это основное занятие и то пролетают пытаясь угадать когда их НБУ в очередной раз кидать надумает, а вы решили это сделать, так сказать,не отходя от кассы.Почему-то все ваши посты ни о чем на валютной ветке закончились в 2015г, а с 2018 вы исключительно на ветке акурта где непрерывно поете ему панегирики.За это не в первый раз получаете обвинения в том, что вы его клон.Вы мне не интересны, да и не общаюсь я здесь на этой ветке ни с кем, а всего-навсего ставлю на место зарвавшегося бахвала обливающего грязью страну и людей где он жил, заработал и продолжает зарабатывать чтобы ему не казалось что он самый умный,успешный и удачливый.И вовсе не из-за какой-то мелочной зависти, а потому, этот тип людей копирует власть имущих Украины доведших страну и людей до такого непривлекательного состояния.

на валютній гілці тусня кадрів аля Долярчик, зливають по 200.уе. в день кілька разів в місяць, потім через півроку відкупляють,

а потім розказують які вони фінансові воротили: злилися на піку, відкупилися на дні на валютній гілці тусня кадрів аля Долярчик, зливають по 200.уе. в день кілька разів в місяць, потім через півроку відкупляють,а потім розказують які вони фінансові воротили: злилися на піку, відкупилися на дні В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 14948 З нами з: 09.03.14 Подякував: 895 раз. Подякували: 862 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 січ, 2019 21:10 flyman написав: на валютній гілці тусня кадрів аля Долярчик, зливають по 200.уе. в день кілька разів в місяць, потім через півроку відкупляють,

а потім розказують які вони фінансові воротили: злилися на піку, відкупилися на дні на валютній гілці тусня кадрів аля Долярчик, зливають по 200.уе. в день кілька разів в місяць, потім через півроку відкупляють,а потім розказують які вони фінансові воротили: злилися на піку, відкупилися на дні



Зато теоретиков там немеряно от модератора ДС до прапорщика-американского миллионера Либо Зато теоретиков там немеряно от модератора ДС до прапорщика-американского миллионера Либо В игноре Kart, Sommer shapo Повідомлень: 444 З нами з: 29.05.18 Подякував: 21 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 січ, 2019 21:42 flyman написав: akurt написав: какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц.

Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц. какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц.Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц.

недавно писалося паном акуртом, що $2000 має хіба що директор отеля, а тут простий будівельник в 4 рази більше.

Опечатка? недавно писалося паном акуртом, що $2000 має хіба що директор отеля, а тут простий будівельник в 4 рази більше.Опечатка?

Ні! То є справжній рагуль, якого ти з Долярчиком шукав на форумі з нерухомості!

А він тут причаївся і пече опуси про лижі, їжу і собак. Ні! То є справжній рагуль, якого ти з Долярчиком шукав на форумі з нерухомості!А він тут причаївся і пече опуси про лижі, їжу і собак. https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc Frant

Повідомлень: 18978 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1098 раз. Подякували: 2019 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 січ, 2019 07:27 flyman написав: akurt написав: какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц.

Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц. какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц.Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц.

недавно писалося паном акуртом, що $2000 має хіба що директор отеля, а тут простий будівельник в 4 рази більше.

Опечатка? недавно писалося паном акуртом, що $2000 має хіба що директор отеля, а тут простий будівельник в 4 рази більше.Опечатка?



akurt НІКОЛИ не помиляється в цифрах.



В багатьох форумчан живе та квітне "совкове" мислення.

Вони забувають, що крім звичного для них процесу будівництва, коли десятеро стоять палять цигарки, а один - алкоголік - щось там колупає ллопатою, є ще й оплата праці "акордно-преміальна".



Так ось, той робітник, з я ким і спілкувався - і всі інші - працюють на будівництві гігантської авторозв"язки на Кемер всі дні тижня, купа техніки - все імпортне - МАN, Mercedes та інше.

Він так і сказав: термін завершення - 2 (два) місяці.

І ФІРМА, І ЗАМОВНИК В ТОМУ ЗАІНТЕРЕСОВАНІ. І заплатять будь-які гроші.

Тим більше, що там просто гігіанський обсяг роботи по відведенню грунтових вод.



Продовжу далі: я ще не знаю, чи відкрили чудо архітектурно-ландшафтного дизайну в Анталії - це штучно зроблений морський залив (затока) - але там працювали і вночі.

Я виїжджав із Анталії у неділю минулу, то вже екскаватор почав розробляти перемичку між морем та штучною затокою.

Там таке за рік побудували, що ні Києву, ні Дніпру, ні Львову і не снилося... Навіть разом взятими...

Так ось: акордно-преміальна полата праці.

Вчіться.

А хто платить по 4 168 на місяць, той будує міст в Запоріжжі вже 18 років, а метро в Дніпрі вже з дитинства Павла Лазаренка.

І ще требв врахувати, що ТУТ НА БУДІВНИЦТВАХ НЕ КРАДУТЬ. НІКОЛИ І НІЧОГО.

Я сам свого часу купував вкрадений із будівництва Метро в Дніпрі цемент у мішках.

А тут ідеш повз будівництва нового будинка - будинок ліворуч, стоїть паркан з метр висотой. Вулиця. А праворуч - напроти - штабелями лежать для того будівництва пачки кахеля, плитки із марумуру та граніту, на всих пачках етікетка "ЕКСПОРТ" - і ніхто жодної плитки не витягне і не вкраде.

Якщо це все скласти до купи, то ви розумієте: краще заплатити робітнику 40 000 лір, з яких він тільки податків заплатить 35 відсотків, що знов піде в бюджет Замовника (тобто повернеться назад) - мерії Анталії - але все буде зроблено за 2 (два) місяці.



А так пан flyman правий: директор готелю ([i]то не є володар готелю[/i]) отримує приблизно 2000 доларів на місяць. Серед моїх родичів один хлопець - заступник директора одного із найгучніших готелів в Белек - отримує дійсно такі гроші І НІКОЛИ НЕ ПІДЕ ПРАЦЮВАТИ КЕРІВНИКОМ РОЗЧИННО-БЕТОННОГО ВУЗЛА на будівництві розв"язки не Кемер.

Хоча йому заздить... Бо я про те і тому заступнику директора готелю розказував... НІКОЛИ не помиляється в цифрах.В багатьох форумчан живе та квітне "совкове" мислення.Вони забувають, що крім звичного для них процесу будівництва, коли десятеро стоять палять цигарки, а один - алкоголік - щось там колупає ллопатою, є ще й оплата праці "акордно-преміальна".Так ось, той робітник, з я ким і спілкувався - і всі інші - працюють на будівництві гігантської авторозв"язки на Кемер всі дні тижня, купа техніки - все імпортне - МАN, Mercedes та інше.Він так і сказав: термін завершення - 2 (два) місяці.І ФІРМА, І ЗАМОВНИК В ТОМУ ЗАІНТЕРЕСОВАНІ. І заплатять будь-які гроші.Тим більше, що там просто гігіанський обсяг роботи по відведенню грунтових вод.Продовжу далі: я ще не знаю, чи відкрили чудо архітектурно-ландшафтного дизайну в Анталії - це штучно зроблений морський залив (затока) - але там працювали і вночі.Я виїжджав із Анталії у неділю минулу, то вже екскаватор почав розробляти перемичку між морем та штучною затокою.Там таке за рік побудували, що ні Києву, ні Дніпру, ні Львову і не снилося... Навіть разом взятими...Так ось: акордно-преміальна полата праці.Вчіться.А хто платить по 4 168 на місяць, той будує міст в Запоріжжі вже 18 років, а метро в Дніпрі вже з дитинства Павла Лазаренка.І ще требв врахувати, що ТУТ НА БУДІВНИЦТВАХ НЕ КРАДУТЬ. НІКОЛИ І НІЧОГО.Я сам свого часу купував вкрадений із будівництва Метро в Дніпрі цемент у мішках.А тут ідеш повз будівництва нового будинка - будинок ліворуч, стоїть паркан з метр висотой. Вулиця. А праворуч - напроти - штабелями лежать для того будівництва пачки кахеля, плитки із марумуру та граніту, на всих пачках етікетка "ЕКСПОРТ" - і ніхто жодної плитки не витягне і не вкраде.Якщо це все скласти до купи, то ви розумієте: краще заплатити робітнику 40 000 лір, з яких він тільки податків заплатить 35 відсотків, що знов піде в бюджет Замовника (тобто повернеться назад) - мерії Анталії - але все буде зроблено за 2 (два) місяці.А так панправий: директор готелю ([i]то не є володар готелю[/i]) отримує приблизно 2000 доларів на місяць. Серед моїх родичів один хлопець - заступник директора одного із найгучніших готелів в Белек - отримує дійсно такі гроші І НІКОЛИ НЕ ПІДЕ ПРАЦЮВАТИ КЕРІВНИКОМ РОЗЧИННО-БЕТОННОГО ВУЗЛА на будівництві розв"язки не Кемер.Хоча йому заздить... Бо я про те і тому заступнику директора готелю розказував... “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo). akurt

Повідомлень: 2734 З нами з: 12.02.09 Подякував: 430 раз. Подякували: 442 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 січ, 2019 07:44 flyman написав: akurt написав: - як вставити імплант в 3 (ТРИ!!!!!!) рази дешевше, ніж у Львові? - як вставити імплант в 3 (ТРИ!!!!!!) рази дешевше, ніж у Львові?

перепрошую,

а це де? перепрошую,а це де?



Це в Туреччині, в Анталії.

Тут така справа, що жінка у Львові почала ту довгу процедуру - вставити імплант, почали процес ще в минулому році - в лютому буде останній етап - жінка весь лютий буде в Україні - вже призначені дні послідовних операцій. Всі процедура обходиться в 1000 доларів. Львів; один зуб.



Звернулися в стоматологічну клініку в Анталії - питали про те саме, жінка була на прийому у стоматологів.

Назвали ціну в 400 доларів за все.

Але вже процес треба закінчити - що ж робити - за 1000 доларів.

Так що так, панове: я ніколи не помиляюся в цифрах. І в фактах.

Домовилися, добре?



P.S. Гігантськими темпами росте "медичний туризм" в Туреччину: все обладнання найновше, лікарі - турки - всі закнічили університети Великої Британії.

Серед популярного - пластичні операції - часто бачу чоловіків із "переробленими" носами (ходять із масками на обличчі та із заклеєними носами).

Здивований кількістю в цю зимову пору року туристів із Азії - питав, звідки - Китай.

Один раз попросив одного туриста зробити моє фото в Каппадокії - той зробив, я спитав - звідки? Малайзія.

Я сказав: Україна. Той відразу сказава: О! Україна! Знаємо!

Дякую пану flyman за правильні корисні запитання.

Вони піднімають свтоглад форумчан. Це в Туреччині, в Анталії.Тут така справа, що жінка у Львові почала ту довгу процедуру - вставити імплант, почали процес ще в минулому році - в лютому буде останній етап - жінка весь лютий буде в Україні - вже призначені дні послідовних операцій.Звернулися в стоматологічну клініку в Анталії - питали про те саме, жінка була на прийому у стоматологів.Назвали ціну в 400 доларів за все.Але вже процес треба закінчити - що ж робити - за 1000 доларів.Так що так, панове: я ніколи не помиляюся в цифрах. І в фактах.Домовилися, добре?Гігантськими темпами росте "медичний туризм" в Туреччину: все обладнання найновше, лікарі - турки - всі закнічили університети Великої Британії.Серед популярного - пластичні операції - часто бачу чоловіків із "переробленими" носами (ходять із масками на обличчі та із заклеєними носами).Здивований кількістю в цю зимову пору року туристів із Азії - питав, звідки - Китай.Один раз попросив одного туриста зробити моє фото в Каппадокії - той зробив, я спитав - звідки? Малайзія.Дякую пануза правильні корисні запитання.Вони піднімають свтоглад форумчан. “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo). akurt

Повідомлень: 2734 З нами з: 12.02.09 Подякував: 430 раз. Подякували: 442 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 січ, 2019 08:20 akurt написав: akurt НІКОЛИ не помиляється в цифрах.



В багатьох форумчан живе та квітне "совкове" мислення.

Вони забувають, що крім звичного для них процесу будівництва, коли десятеро стоять палять цигарки, а один - алкоголік - щось там колупає ллопатою, є ще й оплата праці "акордно-преміальна". НІКОЛИ не помиляється в цифрах.В багатьох форумчан живе та квітне "совкове" мислення.Вони забувають, що крім звичного для них процесу будівництва, коли десятеро стоять палять цигарки, а один - алкоголік - щось там колупає ллопатою, є ще й оплата праці "акордно-преміальна".



Где такое строительство увидел в Украине "знаток" украинского строительства акурт?

Да ни одна бригада не будет терпеть и 2-х дней не только алкаша,бездельника, но и неумеху и выгонит его мгновенно т.к. заработок бригады общий который потом делится согласно квалификации и кту.

Не говоря о том, что пьяного никто не пропустит на стройку - его выгонит прораб т.к. в случае несчастного случая он пойдет под суд



akurt написав: Так ось, той робітник, з я ким і спілкувався - і всі інші - працюють на будівництві гігантської авторозв"язки на Кемер всі дні тижня, купа техніки - все імпортне - МАN, Mercedes та інше. Так ось, той робітник, з я ким і спілкувався - і всі інші - працюють на будівництві гігантської авторозв"язки на Кемер всі дні тижня, купа техніки - все імпортне - МАN, Mercedes та інше.



Так и на стройках Украины на сдаточных и часто и не сдаточных объектах работают круглосуточно без выходных кроме новогодних и пасхальных праздниках.

Но ни один рабочий - ни украинский,ни турецкий,ни польский не работает больше 12-13 часов.

Техника на стройках Украина тоже вся импортная т.к. своя давно не выпускается.



akurt написав: І ФІРМА, І ЗАМОВНИК В ТОМУ ЗАІНТЕРЕСОВАНІ. І заплатять будь-які гроші. І ФІРМА, І ЗАМОВНИК В ТОМУ ЗАІНТЕРЕСОВАНІ. І заплатять будь-які гроші.



Чушь.

На любой объект есть смета с прописанными сроками выполнения,затратами работ, материалов и зарплатой выше которой никто ничего не заплатит



akurt написав: Тим більше, що там просто гігіанський обсяг роботи по відведенню грунтових вод. Тим більше, що там просто гігіанський обсяг роботи по відведенню грунтових вод.



А это какое отношение к зарплате имеет?



akurt написав: Там таке за рік побудували, що ні Києву, ні Дніпру, ні Львову і не снилося... Навіть разом взятими...

Так ось: акордно-преміальна полата праці.

Вчіться.. Там таке за рік побудували, що ні Києву, ні Дніпру, ні Львову і не снилося... Навіть разом взятими...Так ось: акордно-преміальна полата праці.Вчіться..



Насмешил.

Да такая форма была еше при СССР у шабашников.

На любой стройке рабочему платят не за время проведенное на работе, а за сделанный объем работ в м3 бетона, м2 плитки, штукатурки и т.д.

Про то, что в Турции можно вести строительство круглый год не грея бетон наш "знаток" скромно умалчивает





akurt написав: А хто платить по 4 168 на місяць, той будує міст в Запоріжжі вже 18 років, А хто платить по 4 168 на місяць, той будує міст в Запоріжжі вже 18 років,



Да на такую зарплату сейчас ни один подсобник не пойдет



akurt написав: І ще требв врахувати, що ТУТ НА БУДІВНИЦТВАХ НЕ КРАДУТЬ. НІКОЛИ І НІЧОГО.

Я сам свого часу купував вкрадений із будівництва Метро в Дніпрі цемент у мішках. І ще требв врахувати, що ТУТ НА БУДІВНИЦТВАХ НЕ КРАДУТЬ. НІКОЛИ І НІЧОГО.Я сам свого часу купував вкрадений із будівництва Метро в Дніпрі цемент у мішках.



Зайдите на любую действующую стройку Киева и попробуйте что-нибудь прикупить ,например, цемент в мешках, потом будете тут врать.

Никто ничего давно не крадет, т.к. есть охрана,видеонаблюдение, начальник участка который списывает материалы у технадзора который со стороны заказчика находится на стройке и только и ждет когда подрядчик проколется на таком.



akurt написав: Якщо це все скласти до купи, то ви розумієте: краще заплатити робітнику 40 000 лір, з яких він тільки податків заплатить 35 відсотків, що знов піде в бюджет Замовника (тобто повернеться назад) - мерії Анталії - але все буде зроблено за 2 (два) місяці. Якщо це все скласти до купи, то ви розумієте: краще заплатити робітнику 40 000 лір, з яких він тільки податків заплатить 35 відсотків, що знов піде в бюджет Замовника (тобто повернеться назад) - мерії Анталії - але все буде зроблено за 2 (два) місяці.



Ну, здесь могу повторить что написал ранее



akurt написав: Так вот, нашел турка, который говорит на русском: работает на растворно-бетонном узле, лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной. Так вот, нашел турка, который говорит на русском:лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной.



shapo написав: По поводу зарплат турецких строителей.

Когда прочитал последний опус akurt о зарплате замызганного работяги на растворном узле в 7,5 тыс. баксов то сильно усомнился в вменяемости автора.

До того этот рекламный агент турецкой недвижимости выдал По поводу зарплат турецких строителей.Когда прочитал последний опус akurt о зарплате замызганного работяги на растворном узле вто сильно усомнился в вменяемости автора.До того этот рекламный агент турецкой недвижимости выдал





akurt написав: Тут, знаете, ли не обманывают...

Кроме того, к цифре 11 миллиардов 385 миллионов TL надо относиться дифференцировано:

- пять лет назад курс лиры к доллару был 1:1,5. Минимальная зарплата - в том числе на стройке - была 1400 лир в месяц;

- в 2018 был в среднем 1:4,5. Минимальная зарплата - в том числе на стройке - была 1605 лир. Тут, знаете, ли не обманывают...Кроме того, к цифре 11 миллиардов 385 миллионов TL надо относиться дифференцировано:- пять лет назад курс лиры к доллару был 1:1,5.- в 2018 был в среднем 1:4,5.



shapo написав: Т.е. согласно писанине этого "знатока" разница между подсобником на стройке и квалифицированным рабочим составляет 40000/1605=25 раз.В какой стране мира такое возможно? Я таких не знаю.

Обратился к инету - http://turimm.com/immigratsiya/rabota/z ... rtsii.html

Инженер-строитель – 1700 долларов в месяц.

Принятие правительством мер по ликвидации разрыва между бедными и богатыми социальными слоями. На начало 2016 разрыв был сокращен с 29% до 19,3%.

http://hochusvalit.com/turtsiya/zarplata-v-turtsii

По данным местного Министерства труда и социальной защиты, до уплаты налогов официальная минимальная зарплата в Турции в 2018 году составляет 2 029,5 турецких лир в месяц, то есть чуть более 430 долларов.

За то, что на бульдозере инертные к бункеру толкает, обслуживает эл.щит или моет мешалку после смены, столько не платят и близко, особенно на средиземноморском курорте, а не крайнем севере. Т.е. согласно писанине этого "знатока" разница между подсобником на стройке и квалифицированным рабочим составляет 40000/1605=25 раз.В какой стране мира такое возможно? Я таких не знаю.Обратился к инету -Инженер-строитель – 1700 долларов в месяц.Принятие правительством мер по ликвидации разрыва между бедными и богатыми социальными слоями. На начало 2016 разрыв был сокращен с 29% до 19,3%.По данным местного Министерства труда и социальной защиты, до уплаты налогов официальная минимальная зарплата в Турции в 2018 году составляет 2 029,5 турецких лир в месяц, то есть чуть более 430 долларов.За то, что на бульдозере инертные к бункеру толкает, обслуживает эл.щит или моет мешалку после смены, столько не платят и близко, особенно на средиземноморском курорте, а не крайнем севере. Где такое строительство увидел в Украине "знаток" украинского строительства акурт?Да ни одна бригада не будет терпеть и 2-х дней не только алкаша,бездельника, но и неумеху и выгонит его мгновенно т.к. заработок бригады общий который потом делится согласно квалификации и кту.Не говоря о том, что пьяного никто не пропустит на стройку - его выгонит прораб т.к. в случае несчастного случая он пойдет под судТак и на стройках Украины на сдаточных и часто и не сдаточных объектах работают круглосуточно без выходных кроме новогодних и пасхальных праздниках.Но ни один рабочий - ни украинский,ни турецкий,ни польский не работает больше 12-13 часов.Техника на стройках Украина тоже вся импортная т.к. своя давно не выпускается.Чушь.На любой объект есть смета с прописанными сроками выполнения,затратами работ, материалов и зарплатой выше которой никто ничего не заплатитА это какое отношение к зарплате имеет?Насмешил.Да такая форма была еше при СССР у шабашников.На любой стройке рабочему платят не за время проведенное на работе, а за сделанный объем работ в м3 бетона, м2 плитки, штукатурки и т.д.Про то, что в Турции можно вести строительство круглый год не грея бетон наш "знаток" скромно умалчиваетДа на такую зарплату сейчас ни один подсобник не пойдетЗайдите на любую действующую стройку Киева и попробуйте что-нибудь прикупить ,например, цемент в мешках, потом будете тут врать.Никто ничего давно не крадет, т.к. есть охрана,видеонаблюдение, начальник участка который списывает материалы у технадзора который со стороны заказчика находится на стройке и только и ждет когда подрядчик проколется на таком.Ну, здесь могу повторить что написал ранее В игноре Kart, Sommer shapo Повідомлень: 444 З нами з: 29.05.18 Подякував: 21 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 246247248249 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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