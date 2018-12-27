Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
djbnd777 написав:Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то. И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю
Спасибо, повеселили. Следите за валютной веткой говорите, что-то там знать хотите. Это как,когда баксы переводить в гривну или евро или ,наоборот, скупать? Так тут люди у которых это основное занятие и то пролетают пытаясь угадать когда их НБУ в очередной раз кидать надумает, а вы решили это сделать, так сказать,не отходя от кассы. Почему-то все ваши посты ни о чем на валютной ветке закончились в 2015г, а с 2018 вы исключительно на ветке акурта где непрерывно поете ему панегирики. За это не в первый раз получаете обвинения в том, что вы его клон. Вы мне не интересны, да и не общаюсь я здесь на этой ветке ни с кем, а всего-навсего ставлю на место зарвавшегося бахвала обливающего грязью страну и людей где он жил, заработал и продолжает зарабатывать чтобы ему не казалось что он самый умный,успешный и удачливый. И вовсе не из-за какой-то мелочной зависти, а потому, этот тип людей копирует власть имущих Украины доведших страну и людей до такого непривлекательного состояния.
на валютній гілці тусня кадрів аля Долярчик, зливають по 200.уе. в день кілька разів в місяць, потім через півроку відкупляють, а потім розказують які вони фінансові воротили: злилися на піку, відкупилися на дні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:на валютній гілці тусня кадрів аля Долярчик, зливають по 200.уе. в день кілька разів в місяць, потім через півроку відкупляють, а потім розказують які вони фінансові воротили: злилися на піку, відкупилися на дні
Зато теоретиков там немеряно от модератора ДС до прапорщика-американского миллионера Либо
akurt написав:какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц. Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц.
недавно писалося паном акуртом, що $2000 має хіба що директор отеля, а тут простий будівельник в 4 рази більше. Опечатка?
Ні! То є справжній рагуль, якого ти з Долярчиком шукав на форумі з нерухомості! А він тут причаївся і пече опуси про лижі, їжу і собак.
akurt написав:какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц. Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц.
недавно писалося паном акуртом, що $2000 має хіба що директор отеля, а тут простий будівельник в 4 рази більше. Опечатка?
akurt НІКОЛИ не помиляється в цифрах.
В багатьох форумчан живе та квітне "совкове" мислення. Вони забувають, що крім звичного для них процесу будівництва, коли десятеро стоять палять цигарки, а один - алкоголік - щось там колупає ллопатою, є ще й оплата праці "акордно-преміальна".
Так ось, той робітник, з я ким і спілкувався - і всі інші - працюють на будівництві гігантської авторозв"язки на Кемер всі дні тижня, купа техніки - все імпортне - МАN, Mercedes та інше. Він так і сказав: термін завершення - 2 (два) місяці. І ФІРМА, І ЗАМОВНИК В ТОМУ ЗАІНТЕРЕСОВАНІ. І заплатять будь-які гроші. Тим більше, що там просто гігіанський обсяг роботи по відведенню грунтових вод.
Продовжу далі: я ще не знаю, чи відкрили чудо архітектурно-ландшафтного дизайну в Анталії - це штучно зроблений морський залив (затока) - але там працювали і вночі. Я виїжджав із Анталії у неділю минулу, то вже екскаватор почав розробляти перемичку між морем та штучною затокою. Там таке за рік побудували, що ні Києву, ні Дніпру, ні Львову і не снилося... Навіть разом взятими... Так ось: акордно-преміальна полата праці. Вчіться. А хто платить по 4 168 на місяць, той будує міст в Запоріжжі вже 18 років, а метро в Дніпрі вже з дитинства Павла Лазаренка. І ще требв врахувати, що ТУТ НА БУДІВНИЦТВАХ НЕ КРАДУТЬ. НІКОЛИ І НІЧОГО. Я сам свого часу купував вкрадений із будівництва Метро в Дніпрі цемент у мішках. А тут ідеш повз будівництва нового будинка - будинок ліворуч, стоїть паркан з метр висотой. Вулиця. А праворуч - напроти - штабелями лежать для того будівництва пачки кахеля, плитки із марумуру та граніту, на всих пачках етікетка "ЕКСПОРТ" - і ніхто жодної плитки не витягне і не вкраде. Якщо це все скласти до купи, то ви розумієте: краще заплатити робітнику 40 000 лір, з яких він тільки податків заплатить 35 відсотків, що знов піде в бюджет Замовника (тобто повернеться назад) - мерії Анталії - але все буде зроблено за 2 (два) місяці.
А так пан flyman правий: директор готелю ([i]то не є володар готелю[/i]) отримує приблизно 2000 доларів на місяць. Серед моїх родичів один хлопець - заступник директора одного із найгучніших готелів в Белек - отримує дійсно такі гроші І НІКОЛИ НЕ ПІДЕ ПРАЦЮВАТИ КЕРІВНИКОМ РОЗЧИННО-БЕТОННОГО ВУЗЛА на будівництві розв"язки не Кемер. Хоча йому заздить... Бо я про те і тому заступнику директора готелю розказував...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt написав:- як вставити імплант в 3 (ТРИ!!!!!!) рази дешевше, ніж у Львові?
перепрошую, а це де?
Це в Туреччині, в Анталії. Тут така справа, що жінка у Львові почала ту довгу процедуру - вставити імплант, почали процес ще в минулому році - в лютому буде останній етап - жінка весь лютий буде в Україні - вже призначені дні послідовних операцій. Всі процедура обходиться в 1000 доларів. Львів; один зуб.
Звернулися в стоматологічну клініку в Анталії - питали про те саме, жінка була на прийому у стоматологів. Назвали ціну в 400 доларів за все. Але вже процес треба закінчити - що ж робити - за 1000 доларів. Так що так, панове: я ніколи не помиляюся в цифрах. І в фактах. Домовилися, добре?
P.S. Гігантськими темпами росте "медичний туризм" в Туреччину: все обладнання найновше, лікарі - турки - всі закнічили університети Великої Британії. Серед популярного - пластичні операції - часто бачу чоловіків із "переробленими" носами (ходять із масками на обличчі та із заклеєними носами). Здивований кількістю в цю зимову пору року туристів із Азії - питав, звідки - Китай. Один раз попросив одного туриста зробити моє фото в Каппадокії - той зробив, я спитав - звідки? Малайзія. Я сказав: Україна. Той відразу сказава: О! Україна! Знаємо! Дякую пану flyman за правильні корисні запитання. Вони піднімають свтоглад форумчан.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt написав:akurt НІКОЛИ не помиляється в цифрах.
В багатьох форумчан живе та квітне "совкове" мислення. Вони забувають, що крім звичного для них процесу будівництва, коли десятеро стоять палять цигарки, а один - алкоголік - щось там колупає ллопатою, є ще й оплата праці "акордно-преміальна".
Где такое строительство увидел в Украине "знаток" украинского строительства акурт? Да ни одна бригада не будет терпеть и 2-х дней не только алкаша,бездельника, но и неумеху и выгонит его мгновенно т.к. заработок бригады общий который потом делится согласно квалификации и кту. Не говоря о том, что пьяного никто не пропустит на стройку - его выгонит прораб т.к. в случае несчастного случая он пойдет под суд
akurt написав:Так ось, той робітник, з я ким і спілкувався - і всі інші - працюють на будівництві гігантської авторозв"язки на Кемер всі дні тижня, купа техніки - все імпортне - МАN, Mercedes та інше.
Так и на стройках Украины на сдаточных и часто и не сдаточных объектах работают круглосуточно без выходных кроме новогодних и пасхальных праздниках. Но ни один рабочий - ни украинский,ни турецкий,ни польский не работает больше 12-13 часов. Техника на стройках Украина тоже вся импортная т.к. своя давно не выпускается.
akurt написав:І ФІРМА, І ЗАМОВНИК В ТОМУ ЗАІНТЕРЕСОВАНІ. І заплатять будь-які гроші.
Чушь. На любой объект есть смета с прописанными сроками выполнения,затратами работ, материалов и зарплатой выше которой никто ничего не заплатит
akurt написав:Тим більше, що там просто гігіанський обсяг роботи по відведенню грунтових вод.
А это какое отношение к зарплате имеет?
akurt написав:Там таке за рік побудували, що ні Києву, ні Дніпру, ні Львову і не снилося... Навіть разом взятими... Так ось: акордно-преміальна полата праці. Вчіться..
Насмешил. Да такая форма была еше при СССР у шабашников. На любой стройке рабочему платят не за время проведенное на работе, а за сделанный объем работ в м3 бетона, м2 плитки, штукатурки и т.д. Про то, что в Турции можно вести строительство круглый год не грея бетон наш "знаток" скромно умалчивает
akurt написав:А хто платить по 4 168 на місяць, той будує міст в Запоріжжі вже 18 років,
Да на такую зарплату сейчас ни один подсобник не пойдет
akurt написав:І ще требв врахувати, що ТУТ НА БУДІВНИЦТВАХ НЕ КРАДУТЬ. НІКОЛИ І НІЧОГО. Я сам свого часу купував вкрадений із будівництва Метро в Дніпрі цемент у мішках.
Зайдите на любую действующую стройку Киева и попробуйте что-нибудь прикупить ,например, цемент в мешках, потом будете тут врать. Никто ничего давно не крадет, т.к. есть охрана,видеонаблюдение, начальник участка который списывает материалы у технадзора который со стороны заказчика находится на стройке и только и ждет когда подрядчик проколется на таком.
akurt написав:Якщо це все скласти до купи, то ви розумієте: краще заплатити робітнику 40 000 лір, з яких він тільки податків заплатить 35 відсотків, що знов піде в бюджет Замовника (тобто повернеться назад) - мерії Анталії - але все буде зроблено за 2 (два) місяці.
Ну, здесь могу повторить что написал ранее
akurt написав:Так вот, нашел турка, который говорит на русском: работает на растворно-бетонном узле, лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной.
shapo написав: По поводу зарплат турецких строителей. Когда прочитал последний опус akurt о зарплате замызганного работяги на растворном узле в 7,5 тыс. баксов то сильно усомнился в вменяемости автора. До того этот рекламный агент турецкой недвижимости выдал
akurt написав:Тут, знаете, ли не обманывают... Кроме того, к цифре 11 миллиардов 385 миллионов TL надо относиться дифференцировано: - пять лет назад курс лиры к доллару был 1:1,5. Минимальная зарплата - в том числе на стройке - была 1400 лир в месяц; - в 2018 был в среднем 1:4,5. Минимальная зарплата - в том числе на стройке - была 1605 лир.
shapo написав: Т.е. согласно писанине этого "знатока" разница между подсобником на стройке и квалифицированным рабочим составляет 40000/1605=25 раз.В какой стране мира такое возможно? Я таких не знаю. Обратился к инету - http://turimm.com/immigratsiya/rabota/z ... rtsii.html Инженер-строитель – 1700 долларов в месяц. Принятие правительством мер по ликвидации разрыва между бедными и богатыми социальными слоями. На начало 2016 разрыв был сокращен с 29% до 19,3%. http://hochusvalit.com/turtsiya/zarplata-v-turtsii По данным местного Министерства труда и социальной защиты, до уплаты налогов официальная минимальная зарплата в Турции в 2018 году составляет 2 029,5 турецких лир в месяц, то есть чуть более 430 долларов. За то, что на бульдозере инертные к бункеру толкает, обслуживает эл.щит или моет мешалку после смены, столько не платят и близко, особенно на средиземноморском курорте, а не крайнем севере.