Додано: Нед 20 січ, 2019 07:27

flyman написав: akurt написав: какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц.

Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц. какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц.Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц.

недавно писалося паном акуртом, що $2000 має хіба що директор отеля, а тут простий будівельник в 4 рази більше.

Опечатка? недавно писалося паном акуртом, що $2000 має хіба що директор отеля, а тут простий будівельник в 4 рази більше.Опечатка?

НІКОЛИ не помиляється в цифрах.В багатьох форумчан живе та квітне "совкове" мислення.Вони забувають, що крім звичного для них процесу будівництва, коли десятеро стоять палять цигарки, а один - алкоголік - щось там колупає ллопатою, є ще й оплата праці "акордно-преміальна".Так ось, той робітник, з я ким і спілкувався - і всі інші - працюють на будівництві гігантської авторозв"язки на Кемер всі дні тижня, купа техніки - все імпортне - МАN, Mercedes та інше.Він так і сказав: термін завершення - 2 (два) місяці.І ФІРМА, І ЗАМОВНИК В ТОМУ ЗАІНТЕРЕСОВАНІ. І заплатять будь-які гроші.Тим більше, що там просто гігіанський обсяг роботи по відведенню грунтових вод.Продовжу далі: я ще не знаю, чи відкрили чудо архітектурно-ландшафтного дизайну в Анталії - це штучно зроблений морський залив (затока) - але там працювали і вночі.Я виїжджав із Анталії у неділю минулу, то вже екскаватор почав розробляти перемичку між морем та штучною затокою.Там таке за рік побудували, що ні Києву, ні Дніпру, ні Львову і не снилося... Навіть разом взятими...Так ось: акордно-преміальна полата праці.Вчіться.А хто платить по 4 168 на місяць, той будує міст в Запоріжжі вже 18 років, а метро в Дніпрі вже з дитинства Павла Лазаренка.І ще требв врахувати, що ТУТ НА БУДІВНИЦТВАХ НЕ КРАДУТЬ. НІКОЛИ І НІЧОГО.Я сам свого часу купував вкрадений із будівництва Метро в Дніпрі цемент у мішках.А тут ідеш повз будівництва нового будинка - будинок ліворуч, стоїть паркан з метр висотой. Вулиця. А праворуч - напроти - штабелями лежать для того будівництва пачки кахеля, плитки із марумуру та граніту, на всих пачках етікетка "ЕКСПОРТ" - і ніхто жодної плитки не витягне і не вкраде.Якщо це все скласти до купи, то ви розумієте: краще заплатити робітнику 40 000 лір, з яких він тільки податків заплатить 35 відсотків, що знов піде в бюджет Замовника (тобто повернеться назад) - мерії Анталії - але все буде зроблено за 2 (два) місяці.А так панправий: директор готелю ([i]то не є володар готелю[/i]) отримує приблизно 2000 доларів на місяць. Серед моїх родичів один хлопець - заступник директора одного із найгучніших готелів в Белек - отримує дійсно такі гроші І НІКОЛИ НЕ ПІДЕ ПРАЦЮВАТИ КЕРІВНИКОМ РОЗЧИННО-БЕТОННОГО ВУЗЛА на будівництві розв"язки не Кемер.Хоча йому заздить... Бо я про те і тому заступнику директора готелю розказував...