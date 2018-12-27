Додано: Нед 20 січ, 2019 17:21

Він перший заговорив

Автор - керуючись порадами нашого форумчанина- багато мандрує світом.Найперша велика подорож була студентом двопалуним пароплавом по Дніпру від міста по імені Дніпро у Київ (із зупинками у всіх портах по Дніпру, а потім - рух у зворотному напрямку). Потім іншим пароплавом - знову по Дніпру: із Одеси в Дніпро...Ну а потім - понеслось та поїхало. Без зупинки - слава Богу...Порада форумчанам: вчити мову;Я з нею не пропадав ні в Парижі, ні в Берліні, ні в Еміратах, ні в Туреччині, ні в Індії... ніде.Порада смішна: правда?Але не зовсім: мозок людини так влаштований, що, якщо не вивчив мову у юнацькому віці, то далі вже не лізе... То правда... Це я вам як технічні редактор, науковий консультант та перекладач на англійську мову книжок, що видаються в Німеччині та продаються прямо зараз на, скажу.Ну що ж - не лізе так не лізе.І ніяких "репетиторів" - то все дурниці і даремна трата грошей, перевірено на власних дітях.І вивчити її можна ТІЛЬКИ в колективі.А тому: дітей вже зараз - у English Club та American Club - філії є у всіх містах України.Критерії: навчання не менше 3-х разів на день.Кожне заняття - не менше 1 години, але і не більше 2-х годин.Один раз на тиждень - робота із носієм мови з Великої Британії або США. Є такі курси...Але цього мало.Організуйте дитині просмотр мільтфільмів на мові оригіналу. Саме мультфільмів; там тексти прості, діалоги зрозумілі.І все получиться!мої сини навчалися на звичайних англомовних курсах - жодного разу із репетиторами.Молодший перед вступом до університету, який є в рейтингу номер 20 університетів США - набрав 102 бали із 120 можливих за системою- за що отримав стипендію в 20 000 доларів США. Не жартую і в стоп"ятсотий раз повторю для телепнів: я за цифри ЗАВЖДИ відповідаю і ніколи не помиляюся.Під час прийому на роботу асистентом в університет США син перездав - вимоги до викладача-іноземця - тойі вже отимав 117 балів із 120 можливих (!!!).Знайомтесь: мій новийтовариш - студент останнього курсу Університету в Стамбулі - мешканець Анкари! Турок...Він - сноубордист. Разом сіли в крісло витягу на гору., спитавши, з якої я країни.- Украйна (на турецький манер).Так ось: студент випускного курсу турецького університетуЯ спитав про навчання, про університет, про спецальність.Спитав про вартість навчання - знову мене цифра здивувала - здалося дорого: 40 000 лір (приблизно 9000 доларів) на рік.Але потім подумав, що то не дорого: фахівець не буде схожим наі ті гроші швидко поверне на роботі. Високою зарплатнею.Спеціальність - технічна.Обмінялися телефонами - я запросив його відвідати Анталію, де він не був, організую екскурсії містом та за місто: каньони, водоспади, амфітеатри, караван-сараї 13-сторіччя...Ось так: англійська мова допомогла знайти нових друзів!Доібничкa, але й'у заздрісно!