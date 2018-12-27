akurt написав:
Это отличный парень!
Он даже один раз в жизни был за границей в чудесной стране, где в номер заказан был мальчик.
Это ему выснилось, что номер должен быть то-ли с завтраком, то ли с мальчиком.
То ли и с завтраком, и с мальчиком...
Это модно. В Азии.Stringer написав:
Шри ланка нормально все, пару лет назад снял апартаменты, причём было написано что с завтраками, когда приехали выснилось, что завтраки были указаны ошибочно, но хозяин специально нанял нам мальчика, который приходил утром и готовил нам завтрак
От такого парня и похвалу услышать приятно!
х х х
По поводу имплантов в Турции.
Связался по Вотаппсу с "нашей" девушкой с Украины - Мариной - работает в Стоматологической клинике в Анталии.
Попросил дать информацию по пунктам буквально: что человеку, желающему вставить имплантаты, надо делать?
Типа такого:
1) приехать. Что с собой иметь (кстати, здесь в клиниках ортопанораму делают БЕСПЛАТНО даже если вы ничего в данной клинике не будете делать.
2) (и так далее).
С Мариной переговорю - напишу народным массам.
А пока народные массы пусть читают забавные вещи, опубликованные выше - я то их не вижу, забавные веселые клоуны у меня в огноре...
Тра-та і бла-бла!
Акурт, так де посилання на сайт чи інший ЗМІ про імпланти, що втричі дешевші, ніж в Україні????
Читачі в черговий раз впевнились, що п.Акурт - звичайний балабол, який тільки й здатен виставляти тут фотки їжі, моря і собаки. І хвалити себе, вихідця від сохи)))
Якщо наш дописувач геть тупий і не розуміє, хто тут "турецький клоун", то я поясню: то є п.Акурт ("науковець", "будівельник", "спортсмен-лижник", "знавець турецької нерухомості", муж жінки, що родом з села і т.п.