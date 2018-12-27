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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:09

  akurt написав:
  Stringer написав:Оу, турецкий клоун опять начал давать представления ...
чуть не пропустил все веселье


Это отличный парень!
Он даже один раз в жизни был за границей в чудесной стране, где в номер заказан был мальчик.
Это ему выснилось, что номер должен быть то-ли с завтраком, то ли с мальчиком.
То ли и с завтраком, и с мальчиком...
Это модно. В Азии.

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:господа, а насколько не ссыкотно арендовать жилье черпез айрбнб в странах азии?
европа то понятно, а вот тай, шри ланка и т.п.?
у кого был опыт?

Шри ланка нормально все, пару лет назад снял апартаменты, причём было написано что с завтраками, когда приехали выснилось, что завтраки были указаны ошибочно, но хозяин специально нанял нам мальчика, который приходил утром и готовил нам завтрак

От такого парня и похвалу услышать приятно!

х х х

По поводу имплантов в Турции.

Связался по Вотаппсу с "нашей" девушкой с Украины - Мариной - работает в Стоматологической клинике в Анталии.
Попросил дать информацию по пунктам буквально: что человеку, желающему вставить имплантаты, надо делать?
Типа такого:
1) приехать. Что с собой иметь (кстати, здесь в клиниках ортопанораму делают БЕСПЛАТНО даже если вы ничего в данной клинике не будете делать.
2) (и так далее).

С Мариной переговорю - напишу народным массам.
А пока народные массы пусть читают забавные вещи, опубликованные выше - я то их не вижу, забавные веселые клоуны у меня в огноре...

Тра-та і бла-бла!

Акурт, так де посилання на сайт чи інший ЗМІ про імпланти, що втричі дешевші, ніж в Україні????
Читачі в черговий раз впевнились, що п.Акурт - звичайний балабол, який тільки й здатен виставляти тут фотки їжі, моря і собаки. І хвалити себе, вихідця від сохи)))

Якщо наш дописувач геть тупий і не розуміє, хто тут "турецький клоун", то я поясню: то є п.Акурт ("науковець", "будівельник", "спортсмен-лижник", "знавець турецької нерухомості", муж жінки, що родом з села і т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:15

  akurt написав:С Мариной переговорю - напишу народным массам.
А пока народные массы пусть читают забавные вещи, опубликованные выше - я то их не вижу, забавные веселые клоуны у меня в огноре...


Народные массы, говоришь, а ты кто, элита?
Даже здесь копирует серость и бездарность под названием нынешняя украинская политическая "элита"
В игноре Kart, Sommer
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:21

ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УКРАЇНЦЯМИ ЗА КОРДОНОМ

Автор - керуючись порадами нашого форумчанина ST_11 - багато мандрує світом.
Найперша велика подорож була студентом двопалуним пароплавом по Дніпру від міста по імені Дніпро у Київ (із зупинками у всіх портах по Дніпру, а потім - рух у зворотному напрямку). Потім іншим пароплавом - знову по Дніпру: із Одеси в Дніпро...
Ну а потім - понеслось та поїхало. Без зупинки - слава Богу...

Порада форумчанам: вчити мову; достатньо одну - англійську.
Я з нею не пропадав ні в Парижі, ні в Берліні, ні в Еміратах, ні в Туреччині, ні в Індії... ніде.
Порада смішна: правда?

Але не зовсім: мозок людини так влаштований, що, якщо не вивчив мову у юнацькому віці, то далі вже не лізе... То правда... Це я вам як технічні редактор, науковий консультант та перекладач на англійську мову книжок, що видаються в Німеччині та продаються прямо зараз на Amazon, скажу.
Ну що ж - не лізе так не лізе.

Тоді навчайте дітей.
І ніяких "репетиторів" - то все дурниці і даремна трата грошей, перевірено на власних дітях.
Мова - то колективна річ. І вивчити її можна ТІЛЬКИ в колективі.
А тому: дітей вже зараз - у English Club та American Club - філії є у всіх містах України.
Критерії: навчання не менше 3-х разів на день.
Кожне заняття - не менше 1 години, але і не більше 2-х годин.
Один раз на тиждень - робота із носієм мови з Великої Британії або США. Є такі курси...

Але цього мало.
Організуйте дитині просмотр мільтфільмів на мові оригіналу. Саме мультфільмів; там тексти прості, діалоги зрозумілі.

І все получиться!
Для довідки: мої сини навчалися на звичайних англомовних курсах - жодного разу із репетиторами.
Молодший перед вступом до університету, який є в рейтингу номер 20 університетів США - набрав 102 бали із 120 можливих за системою TOEFL - за що отримав стипендію в 20 000 доларів США. Не жартую і в стоп"ятсотий раз повторю для телепнів: я за цифри ЗАВЖДИ відповідаю і ніколи не помиляюся.
Під час прийому на роботу асистентом в університет США син перездав - вимоги до викладача-іноземця - той TOEFL і вже отимав 117 балів із 120 можливих (!!!).

Знайомтесь: мій новий англомовний товариш - студент останнього курсу Університету в Стамбулі - мешканець Анкари! Турок...
Зображення
Він - сноубордист. Разом сіли в крісло витягу на гору. Він перший заговорив, спитавши, з якої я країни.
- Украйна (на турецький манер).
Так ось: студент випускного курсу турецького університету вільно говорив англійською.
Я спитав про навчання, про університет, про спецальність.
Спитав про вартість навчання - знову мене цифра здивувала - здалося дорого: 40 000 лір (приблизно 9000 доларів) на рік.
Але потім подумав, що то не дорого: фахівець не буде схожим на shapo і ті гроші швидко поверне на роботі. Високою зарплатнею.
Спеціальність - технічна.
Обмінялися телефонами - я запросив його відвідати Анталію, де він не був, організую екскурсії містом та за місто: каньони, водоспади, амфітеатри, караван-сараї 13-сторіччя...
Ось так: англійська мова допомогла знайти нових друзів!
Доібничкa, але й Frant'у заздрісно!
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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