Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Stringer написав:Оу, турецкий клоун опять начал давать представления ... чуть не пропустил все веселье
Это отличный парень! Он даже один раз в жизни был за границей в чудесной стране, где в номер заказан был мальчик. Это ему выснилось, что номер должен быть то-ли с завтраком, то ли с мальчиком. То ли и с завтраком, и с мальчиком... Это модно. В Азии.
Stringer написав:
IMPRINTER написав:господа, а насколько не ссыкотно арендовать жилье черпез айрбнб в странах азии? европа то понятно, а вот тай, шри ланка и т.п.? у кого был опыт?
Шри ланка нормально все, пару лет назад снял апартаменты, причём было написано что с завтраками, когда приехали выснилось, что завтраки были указаны ошибочно, но хозяин специально нанял нам мальчика, который приходил утром и готовил нам завтрак
От такого парня и похвалу услышать приятно!
х х х
По поводу имплантов в Турции.
Связался по Вотаппсу с "нашей" девушкой с Украины - Мариной - работает в Стоматологической клинике в Анталии. Попросил дать информацию по пунктам буквально: что человеку, желающему вставить имплантаты, надо делать? Типа такого: 1) приехать. Что с собой иметь (кстати, здесь в клиниках ортопанораму делают БЕСПЛАТНО даже если вы ничего в данной клинике не будете делать. 2) (и так далее).
С Мариной переговорю - напишу народным массам. А пока народные массы пусть читают забавные вещи, опубликованные выше - я то их не вижу, забавные веселые клоуны у меня в огноре...
Тра-та і бла-бла!
Акурт, так де посилання на сайт чи інший ЗМІ про імпланти, що втричі дешевші, ніж в Україні???? Читачі в черговий раз впевнились, що п.Акурт - звичайний балабол, який тільки й здатен виставляти тут фотки їжі, моря і собаки. І хвалити себе, вихідця від сохи)))
Якщо наш дописувач геть тупий і не розуміє, хто тут "турецький клоун", то я поясню: то є п.Акурт ("науковець", "будівельник", "спортсмен-лижник", "знавець турецької нерухомості", муж жінки, що родом з села і т.п.
akurt написав:Але потім подумав, що то не дорого: фахівець не буде схожим на shapo і ті гроші швидко поверне на роботі. Високою зарплатнею. Спеціальність - технічна.
Темы строительства и стоматологии уже неактуальны, теперь рассказывает о другом. Техническая специальность это нечто. Он что, может строить и делать все что угодно - от зданий до самолетов и варки стали? По поводу языков. Английским shapo владел еще когда учился в физматшколе 45 лет назад. Конечно, не дотягивал до уровня одного из учеников который пришел из английской спецшколы и на уроках по-английскому сидел на задней парте и читал Диккенса в оригинале. Понадобился он и в аспирантуре когда нужно было переводить американские патенты начиная с 19 века на Бережковской Набережной и статьи с ASME, JSME, Civil Engineering и т.д. в Ленинской библиотеке. Сейчас английский среди молодежи вообще совсем не то чем был при СССР, это обычная вещь. Более того я жил в тюркоязычной среде в Казахстане и потому на примитивном уровне знаю казахский отличающийся от турецкого в большей степени чем узбекский
djbnd777 написав:Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то. И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю
Спасибо, повеселили. Следите за валютной веткой говорите, что-то там знать хотите. Это как,когда баксы переводить в гривну или евро или ,наоборот, скупать? Так тут люди у которых это основное занятие и то пролетают пытаясь угадать когда их НБУ в очередной раз кидать надумает, а вы решили это сделать, так сказать,не отходя от кассы. Почему-то все ваши посты ни о чем на валютной ветке закончились в 2015г, а с 2018 вы исключительно на ветке акурта где непрерывно поете ему панегирики. За это не в первый раз получаете обвинения в том, что вы его клон. Вы мне не интересны, да и не общаюсь я здесь на этой ветке ни с кем, а всего-навсего ставлю на место зарвавшегося бахвала обливающего грязью страну и людей где он жил, заработал и продолжает зарабатывать чтобы ему не казалось что он самый умный,успешный и удачливый. И вовсе не из-за какой-то мелочной зависти, а потому, этот тип людей копирует власть имущих Украины доведших страну и людей до такого непривлекательного состояния.
на валютній гілці тусня кадрів аля Долярчик, зливають по 200.уе. в день кілька разів в місяць, потім через півроку відкупляють, а потім розказують які вони фінансові воротили: злилися на піку, відкупилися на дні
... я ж там, чуть не з літа писав, що для "зимової гри на курсі" відклав ~ 3К$, а всі решти доляри, куплені влітку, ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРУ, яким торгую - порозкидав на різні стовпці в Ощаді: жовтень-листопад-грудень-січень; - далі, на лютий - доларового стовпця - немаю.... - і ще є на березень і квітень! .....паралельно, понавідкривав ГРИВНЕВИХ стовпців у різних(3-х) банках на лютий-березень-квітень-травень-червень(ще планую відкрити на липень) - вся гривня з депо піде на ремонт, а що залишиться - куплю долярчиків!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4