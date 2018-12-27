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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:09

  akurt написав:
  Stringer написав:Оу, турецкий клоун опять начал давать представления ...
чуть не пропустил все веселье


Это отличный парень!
Он даже один раз в жизни был за границей в чудесной стране, где в номер заказан был мальчик.
Это ему выснилось, что номер должен быть то-ли с завтраком, то ли с мальчиком.
То ли и с завтраком, и с мальчиком...
Это модно. В Азии.

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:господа, а насколько не ссыкотно арендовать жилье черпез айрбнб в странах азии?
европа то понятно, а вот тай, шри ланка и т.п.?
у кого был опыт?

Шри ланка нормально все, пару лет назад снял апартаменты, причём было написано что с завтраками, когда приехали выснилось, что завтраки были указаны ошибочно, но хозяин специально нанял нам мальчика, который приходил утром и готовил нам завтрак

От такого парня и похвалу услышать приятно!

х х х

По поводу имплантов в Турции.

Связался по Вотаппсу с "нашей" девушкой с Украины - Мариной - работает в Стоматологической клинике в Анталии.
Попросил дать информацию по пунктам буквально: что человеку, желающему вставить имплантаты, надо делать?
Типа такого:
1) приехать. Что с собой иметь (кстати, здесь в клиниках ортопанораму делают БЕСПЛАТНО даже если вы ничего в данной клинике не будете делать.
2) (и так далее).

С Мариной переговорю - напишу народным массам.
А пока народные массы пусть читают забавные вещи, опубликованные выше - я то их не вижу, забавные веселые клоуны у меня в огноре...

Тра-та і бла-бла!

Акурт, так де посилання на сайт чи інший ЗМІ про імпланти, що втричі дешевші, ніж в Україні????
Читачі в черговий раз впевнились, що п.Акурт - звичайний балабол, який тільки й здатен виставляти тут фотки їжі, моря і собаки. І хвалити себе, вихідця від сохи)))

Якщо наш дописувач геть тупий і не розуміє, хто тут "турецький клоун", то я поясню: то є п.Акурт ("науковець", "будівельник", "спортсмен-лижник", "знавець турецької нерухомості", муж жінки, що родом з села і т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:15

  akurt написав:С Мариной переговорю - напишу народным массам.
А пока народные массы пусть читают забавные вещи, опубликованные выше - я то их не вижу, забавные веселые клоуны у меня в огноре...


Народные массы, говоришь, а ты кто, элита?
Даже здесь копирует серость и бездарность под названием нынешняя украинская политическая "элита"
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:21

Нагадую знеровавним безгрошів"ям тему гілки:
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Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 січ, 2019 22:38, всього редагувалось 3 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:09

  akurt написав:Але потім подумав, що то не дорого: фахівець не буде схожим на shapo і ті гроші швидко поверне на роботі. Високою зарплатнею.
Спеціальність - технічна.


Темы строительства и стоматологии уже неактуальны, теперь рассказывает о другом.
Техническая специальность это нечто. Он что, может строить и делать все что угодно - от зданий до самолетов и варки стали?
По поводу языков.
Английским shapo владел еще когда учился в физматшколе 45 лет назад. Конечно, не дотягивал до уровня одного из учеников который пришел из английской спецшколы и на уроках по-английскому сидел на задней парте и читал Диккенса в оригинале.
Понадобился он и в аспирантуре когда нужно было переводить американские патенты начиная с 19 века на Бережковской Набережной и статьи с ASME, JSME, Civil Engineering и т.д. в Ленинской библиотеке.
Сейчас английский среди молодежи вообще совсем не то чем был при СССР, это обычная вещь.
Более того я жил в тюркоязычной среде в Казахстане и потому на примитивном уровне знаю казахский отличающийся от турецкого в большей степени чем узбекский
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:34

...стратегія стратегічного стратега)))

  flyman написав:
  shapo написав:
  djbnd777 написав:Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то.
И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю


Спасибо, повеселили.
Следите за валютной веткой говорите, что-то там знать хотите.
Это как,когда баксы переводить в гривну или евро или ,наоборот, скупать?
Так тут люди у которых это основное занятие и то пролетают пытаясь угадать когда их НБУ в очередной раз кидать надумает, а вы решили это сделать, так сказать,не отходя от кассы.
Почему-то все ваши посты ни о чем на валютной ветке закончились в 2015г, а с 2018 вы исключительно на ветке акурта где непрерывно поете ему панегирики.
За это не в первый раз получаете обвинения в том, что вы его клон.
Вы мне не интересны, да и не общаюсь я здесь на этой ветке ни с кем, а всего-навсего ставлю на место зарвавшегося бахвала обливающего грязью страну и людей где он жил, заработал и продолжает зарабатывать чтобы ему не казалось что он самый умный,успешный и удачливый.
И вовсе не из-за какой-то мелочной зависти, а потому, этот тип людей копирует власть имущих Украины доведших страну и людей до такого непривлекательного состояния.

на валютній гілці тусня кадрів аля Долярчик, зливають по 200.уе. в день кілька разів в місяць, потім через півроку відкупляють,
а потім розказують які вони фінансові воротили: злилися на піку, відкупилися на дні

... я ж там, чуть не з літа писав, що для "зимової гри на курсі" відклав ~ 3К$, а всі решти доляри, куплені влітку, ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРУ, яким торгую - порозкидав на різні стовпці в Ощаді: жовтень-листопад-грудень-січень; - далі, на лютий - доларового стовпця - немаю.... - і ще є на березень і квітень!
.....паралельно, понавідкривав ГРИВНЕВИХ стовпців у різних(3-х) банках на лютий-березень-квітень-травень-червень(ще планую відкрити на липень) - вся гривня з депо піде на ремонт, а що залишиться - куплю долярчиків!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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