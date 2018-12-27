Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Stringer написав:Оу, турецкий клоун опять начал давать представления ... чуть не пропустил все веселье
Это отличный парень! Он даже один раз в жизни был за границей в чудесной стране, где в номер заказан был мальчик. Это ему выснилось, что номер должен быть то-ли с завтраком, то ли с мальчиком. То ли и с завтраком, и с мальчиком... Это модно. В Азии.
Stringer написав:
IMPRINTER написав:господа, а насколько не ссыкотно арендовать жилье черпез айрбнб в странах азии? европа то понятно, а вот тай, шри ланка и т.п.? у кого был опыт?
Шри ланка нормально все, пару лет назад снял апартаменты, причём было написано что с завтраками, когда приехали выснилось, что завтраки были указаны ошибочно, но хозяин специально нанял нам мальчика, который приходил утром и готовил нам завтрак
От такого парня и похвалу услышать приятно!
х х х
По поводу имплантов в Турции.
Связался по Вотаппсу с "нашей" девушкой с Украины - Мариной - работает в Стоматологической клинике в Анталии. Попросил дать информацию по пунктам буквально: что человеку, желающему вставить имплантаты, надо делать? Типа такого: 1) приехать. Что с собой иметь (кстати, здесь в клиниках ортопанораму делают БЕСПЛАТНО даже если вы ничего в данной клинике не будете делать. 2) (и так далее).
С Мариной переговорю - напишу народным массам. А пока народные массы пусть читают забавные вещи, опубликованные выше - я то их не вижу, забавные веселые клоуны у меня в огноре...
Тра-та і бла-бла!
Акурт, так де посилання на сайт чи інший ЗМІ про імпланти, що втричі дешевші, ніж в Україні???? Читачі в черговий раз впевнились, що п.Акурт - звичайний балабол, який тільки й здатен виставляти тут фотки їжі, моря і собаки. І хвалити себе, вихідця від сохи)))
Якщо наш дописувач геть тупий і не розуміє, хто тут "турецький клоун", то я поясню: то є п.Акурт ("науковець", "будівельник", "спортсмен-лижник", "знавець турецької нерухомості", муж жінки, що родом з села і т.п.
akurt написав:Але потім подумав, що то не дорого: фахівець не буде схожим на shapo і ті гроші швидко поверне на роботі. Високою зарплатнею. Спеціальність - технічна.
Темы строительства и стоматологии уже неактуальны, теперь рассказывает о другом. Техническая специальность это нечто. Он что, может строить и делать все что угодно - от зданий до самолетов и варки стали? По поводу языков. Английским shapo владел еще когда учился в физматшколе 45 лет назад. Конечно, не дотягивал до уровня одного из учеников который пришел из английской спецшколы и на уроках по-английскому сидел на задней парте и читал Диккенса в оригинале. Понадобился он и в аспирантуре когда нужно было переводить американские патенты начиная с 19 века на Бережковской Набережной и статьи с ASME, JSME, Civil Engineering и т.д. в Ленинской библиотеке. Сейчас английский среди молодежи вообще совсем не то чем был при СССР, это обычная вещь. Более того я жил в тюркоязычной среде в Казахстане и потому на примитивном уровне знаю казахский отличающийся от турецкого в большей степени чем узбекский
djbnd777 написав:Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то. И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю
Спасибо, повеселили. Следите за валютной веткой говорите, что-то там знать хотите. Это как,когда баксы переводить в гривну или евро или ,наоборот, скупать? Так тут люди у которых это основное занятие и то пролетают пытаясь угадать когда их НБУ в очередной раз кидать надумает, а вы решили это сделать, так сказать,не отходя от кассы. Почему-то все ваши посты ни о чем на валютной ветке закончились в 2015г, а с 2018 вы исключительно на ветке акурта где непрерывно поете ему панегирики. За это не в первый раз получаете обвинения в том, что вы его клон. Вы мне не интересны, да и не общаюсь я здесь на этой ветке ни с кем, а всего-навсего ставлю на место зарвавшегося бахвала обливающего грязью страну и людей где он жил, заработал и продолжает зарабатывать чтобы ему не казалось что он самый умный,успешный и удачливый. И вовсе не из-за какой-то мелочной зависти, а потому, этот тип людей копирует власть имущих Украины доведших страну и людей до такого непривлекательного состояния.
на валютній гілці тусня кадрів аля Долярчик, зливають по 200.уе. в день кілька разів в місяць, потім через півроку відкупляють, а потім розказують які вони фінансові воротили: злилися на піку, відкупилися на дні
... я ж там, чуть не з літа писав, що для "зимової гри на курсі" відклав ~ 3К$, а всі решти доляри, куплені влітку, ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРУ, яким торгую - порозкидав на різні стовпці в Ощаді: жовтень-листопад-грудень-січень; - далі, на лютий - доларового стовпця - немаю.... - і ще є на березень і квітень! .....паралельно, понавідкривав ГРИВНЕВИХ стовпців у різних(3-х) банках на лютий-березень-квітень-травень-червень(ще планую відкрити на липень) - вся гривня з депо піде на ремонт, а що залишиться - куплю долярчиків!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Дуже вірно! Як показала історія нашого життя - краще готівкового долара немає нічого! Дивіться: вартість квартир вже повернулася до рівня 1999 року - тобто того, що було 20 років тому назад. У 1999 році один знайомий встиг купити 4-х кімнатну квартиру площею в 100 квадратів в центрі Дніпра за 26 000 (двадцять шість) тисяч долярів, а інший - "вихватив" трьошку-хрущика за 5 500. Найкращим виявився - не повірете - хрущік: у легіня на сьогодні народилося 5 (п"ять) дітей і він вже продав того хрущіка з дуже великим профітом та переселився у найновший будинок - в трьошку в 80 квадратів. Теж малувато, але все ж таки, не так і погано. Можна продовжувати цвірінькати, не виймаючи, далі... Потім у всіх було запамарочення і хватали квартири по будь-якій захмарній ціні - трьошки в спальних районах по 120 000 доларів. Сестричка подружки жінки раптом згадала, що в неї є поганенька трьошка у поганенькій панельці дуже-дуже поганенького району - запаморочення підказало, що то найкращий варіянт для "Гастронома", виставила ціну в 130 000 доларів (працює на ринку продавцем джинсів) - так продає і досі - але вже за 23 000. Ніц нихто... Я купив квартиру в новобудові - однушку по 400 доларів квадрат - за 22 000 доларів, а через два чи три роки хватали за руки і просили: віддай за 70 000. Стояла пуста, навіть квартирантів я не пускав... Гроші росли самі по собі... Тут треба було адекватно оцінювати ситуацію - і вчасно продавати. Не продав - все, капєц. В ці дні щось намагається робити із своїм "чудовим" 4-и (ЧОТИРИ) поверховим будинком мій приятель - будинок піді Львовом у напрямку Стрия. Земельна ділянка - 40 соток, на ній і пальми, і басейни, і сауни, і фонтани... Один гараж обійшовся свого часу в 40 000 доларів. Кинувся оце продати - виставив за сміхотворні в наші часи 600 000 долярів - ніц клєнтів...
А продай хоча б років п"ять тому... Мені можуть сказати: "Вумний заднім числом". А я на те відповім так: якщо ти працюєш водієм, а твоя жінка працює на фабриці та ш"є сорочки, а тобі сусіда тільки заради того, що син оженився, і хоче купити саме твою квартиру під своєю і дає 130 000 доларів готвікою - хапай і не думай. Якщо ти купив гараж на березі Алупки в 1999 році за 9 600 доларів, а тобі через 10 років дають за нього, із врахуванням того, що ти надбудував незаконно ще 3 поверхи, 190 000 доларів, а ти просиш 240 000 доларів, і не менше, то всього через 10 років ледве-ледве продаш за 60 000 і перехрестишся... Не захотів, вклавши 9 600 отримати 190 000 - отримуй пшик. То є приклад неадекватного мислення...
А тому: доляри, доляри і ще раз доляри... Ну ще й голову на плечах...
P.S. Зробив інтересний експеримент: у Львові тиждень тому дав оголошення, що хочу зняти в ціновому діапазоні 600-800 доларів на місяць квартиру: нову, двушку, ближній центр, з дизайнерським ремонтом. Спеціально порахував: дзвонили 18 ріелторів і пропонували, і пропонували. Тоді зробив оголошення, що хочу орендувати квартиру нову в гарному районі, але в ціновому діапазоні 400-600 доларів на місяць - ріелтори ледве з ніг не збили. Ага... ага... Інтересна тенденція...
P.P.S. Не маю ні гривневих, ні доларових депозитів із листопада 2013 року.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 січ, 2019 09:14, всього редагувалось 2 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Сьогодні повне місячне затемнення: навіть вовки виють... Ось вже і пан Frant обізвався. Чергує, бідолашний. Скільки там хвилин пройшло, як я натиснув останню клавішу? 19? Круто! Панове форумчане! Візьміть бідолашних на роботу хоч якусь, хоч на мінімалку: хлопці працюють дуже ефективно. А де ж другий небіжчик? Чекаємо!
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).