Додано: Пон 21 січ, 2019 08:52

Дуже вірно!

Як показала історія нашого життя - краще готівкового долара немає нічого!

Дивіться: вартість квартир вже повернулася до рівня 1999 року - тобто того, що було 20 років тому назад.

У 1999 році один знайомий встиг купити 4-х кімнатну квартиру площею в 100 квадратів в центрі Дніпра за 26 000 (двадцять шість) тисяч долярів, а інший - "вихватив" трьошку-хрущика за 5 500.

Найкращим виявився - не повірете - хрущік: у легіня на сьогодні народилося 5 (п"ять) дітей і він вже продав того хрущіка з дуже великим профітом та переселився у найновший будинок - в трьошку в 80 квадратів.

Теж малувато, але все ж таки, не так і погано. Можна продовжувати цвірінькати, не виймаючи, далі...

Потім у всіх було запамарочення і хватали квартири по будь-якій захмарній ціні - трьошки в спальних районах по 120 000 доларів.

Сестричка подружки жінки раптом згадала, що в неї є поганенька трьошка у поганенькій панельці дуже-дуже поганенького району - запаморочення підказало, що то найкращий варіянт для "Гастронома", виставила ціну в 130 000 доларів (працює на ринку продавцем джинсів) - так продає і досі - але вже за 23 000. Ніц нихто...

Я купив квартиру в новобудові - однушку по 400 доларів квадрат - за 22 000 доларів, а через два чи три роки хватали за руки і просили: віддай за 70 000. Стояла пуста, навіть квартирантів я не пускав...

Гроші росли самі по собі...

Тут треба було адекватно оцінювати ситуацію - і вчасно продавати.

Не продав - все, капєц.

В ці дні щось намагається робити із своїм "чудовим" 4-и (ЧОТИРИ) поверховим будинком мій приятель - будинок піді Львовом у напрямку Стрия.

Земельна ділянка - 40 соток, на ній і пальми, і басейни, і сауни, і фонтани...

Один гараж обійшовся свого часу в 40 000 доларів.

Кинувся оце продати - виставив за сміхотворні в наші часи 600 000 долярів - ніц клєнтів...



А продай хоча б років п"ять тому...

Мені можуть сказати: "Вумний заднім числом".

А я на те відповім так: якщо ти працюєш водієм, а твоя жінка працює на фабриці та ш"є сорочки, а тобі сусіда тільки заради того, що син оженився, і хоче купити саме твою квартиру під своєю і дає 130 000 доларів готвікою - хапай і не думай.

Якщо ти купив гараж на березі Алупки в 1999 році за 9 600 доларів, а тобі через 10 років дають за нього, із врахуванням того, що ти надбудував незаконно ще 3 поверхи, 190 000 доларів, а ти просиш 240 000 доларів, і не менше, то всього через 10 років ледве-ледве продаш за 60 000 і перехрестишся...

Не захотів, вклавши 9 600 отримати 190 000 - отримуй пшик.

То є приклад неадекватного мислення...



А тому: доляри, доляри і ще раз доляри...

Ну ще й голову на плечах...



P.S. Зробив інтересний експеримент: у Львові тиждень тому дав оголошення, що хочу зняти в ціновому діапазоні 600-800 доларів на місяць квартиру: нову, двушку, ближній центр, з дизайнерським ремонтом. Спеціально порахував: дзвонили 18 ріелторів і пропонували, і пропонували.

Тоді зробив оголошення, що хочу орендувати квартиру нову в гарному районі, але в ціновому діапазоні 400-600 доларів на місяць - ріелтори ледве з ніг не збили.

Ага... ага... Інтересна тенденція...



P.P.S. Не маю ні гривневих, ні доларових депозитів із листопада 2013 року.

Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 січ, 2019 09:14, всього редагувалось 2 разів.

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