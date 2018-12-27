Ні.
пан Акурт - то зовсім інша особа. Класичний рагуль. Страждає нарцисичним синдромом і комплексом неповноцінності.
Хлоп родом з села, категорії "Из грязья да в князья!"
Розбагатів на приватизації землі під Львовом.
Купив чи орендував квартиру десь в турції
Вирішив, що він розумніший і багатший, ніж решта дописувачів форуму.
Основна маса повідомлень п.Акурта: обговорення і фото дешевої турецької їжі, прогулянок на лижах і з собакою.
Особливості повідомлень п.Акурта: вихвалення всього турецького і поливання брудом України і українців.