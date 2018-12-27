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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:07

  Amat написав:Всем привет.
Frant, пане akurt это Будівельник что-ли ?
Стиль тот же. И пафос. (-:

Ні.
пан Акурт - то зовсім інша особа. Класичний рагуль. Страждає нарцисичним синдромом і комплексом неповноцінності.
Хлоп родом з села, категорії "Из грязья да в князья!"
Розбагатів на приватизації землі під Львовом.
Купив чи орендував квартиру десь в турції
Вирішив, що він розумніший і багатший, ніж решта дописувачів форуму.
Основна маса повідомлень п.Акурта: обговорення і фото дешевої турецької їжі, прогулянок на лижах і з собакою.
Особливості повідомлень п.Акурта: вихвалення всього турецького і поливання брудом України і українців.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 січ, 2019 17:28, всього редагувалось 9 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:07

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