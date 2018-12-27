|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:07
Amat написав:
Всем привет.
Frant, пане akurt это Будівельник что-ли ?
Стиль тот же. И пафос. (-:
Ні.
пан Акурт - то зовсім інша особа. Класичний рагуль. Страждає нарцисичним синдромом і комплексом неповноцінності.
Хлоп родом з села, категорії "Из грязья да в князья!"
Розбагатів на приватизації землі під Львовом.
Купив чи орендував квартиру десь в турції
Вирішив, що він розумніший і багатший, ніж решта дописувачів форуму.
Основна маса повідомлень п.Акурта: обговорення і фото дешевої турецької їжі, прогулянок на лижах і з собакою.
Особливості повідомлень п.Акурта: вихвалення всього турецького і поливання брудом України і українців.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 21 січ, 2019 17:28, всього редагувалось 9 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18983
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1098 раз.
- Подякували: 2020 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:07
Amat
Це різні форумчани!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 5653
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 864 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 21 січ, 2019 19:35
V2
Amat написав:
Всем привет.
Frant, пане akurt
это Будівельник
что-ли ?
Стиль тот же. И пафос. (-:
- молодець - завжди говОрить правду.
А я теж задоволений: дивуюсь примітивізму мислення багатьох форумчан, ну їй Богу, без обід, хіба можна сплутати мій стиль викладення - завжди все про себе, все чесно, все равда, цифри віверені до третього знака після коми - з кимось іншим????
Сміюся та регочу.
Панове, до Вас звертаюся я - Ви щось робіть: або фінансами не займайтеся, економікою теж не займайтеся, прогнозуванням вартості нерухомості - не займайтеся, або... Вас легко обмане будь-яка циганка...
х х х
Взагалі дуже кумедно: akurt в ці дні займається гірськолижним спортом
, а панове висиджують черговий гемороїдальний вузол, вивчаючи кожне його слово!
Це дуже добре!Заставляю людей нарешті шевелити мозком.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 21 січ, 2019 20:23, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 2740
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 20:15
УКРАЇНЕЦЬ ЗА КЕРМОМ ТА ЗА КОРДОНОМ. СТОП: ПОЛІЦІЯ!
Поки кумедні "Два брата из ларца - одинаковы с лица" придумують, як їм перевершити літературних критиків І. Дзюбу, І. Світличного, Є. Сверстюка, Л. Коваленко, В. Дончика, Г. Сивоконя, В. Фащенко, М. Ільницького, Г. Клочека, Т. Салиги й інших, роздивляючись в окуляри мої тексти та аналізуючи кожне слово, ми розглянемо питання, як вести себе за кордоном, якщо ви за кермом автівки.
1. Нічого не боятися: це Вам на ДАЇ часів СРСР - нікого за руку не хватають, але й помилок не прощають. Працюють камери. З ними нема що спеерчатися.
2. Чутки про жорстку поліцію Європи та США - перебільшені. Правда, в США - дя я буваю щорічно, мене попредили: зупинила поліція: руки (дві) на кермо і не рухатися. Мовчати. Робити тільки те, що скаже поліціянт, якщо щось не так: стріляє без попредження...
3. Найбільш ретельно слідкують за водіями в Італії: автор сам вже заплатив 2 рази штрафи у сумі 130-150 ойро (благаю, не кажіть моїй жінці) саме в Італії: перший раз за перевищення швидкості на трасі до Флоренції: будете сміятися, був знак "70", а я їхав у темряві у другому ряду із швидкістю "92" (фото з камери). Аби було 89, або 90 - штраф би був в 40 ойро, а так - перевищення - вище, ніж на 20 км за годину. Прийшов лист додому в Україну, я, як - без сумнівів - чесна людина, відразу заплатив. Карткою ПУМБ в ойро. Другий раз я дійсно був не правий: в Італії фортеця в місті Lucca - Porta San Pietro - Orsetti Palace... все чи 14-те, чи 15-те сторіччя... А я такий вумний - на своєму позашляховику - прямо заїхав у фортецю 14-го сторіччя... У браму 14-го сторіччя... А там - камери... Лист прийшов майже через рік: 150 ойро. Заплатив...
4. Штрафи в Європі можете не платити, якщо більше на автівці не плануєте туди їхати - вас не дістануть.
5. В Туреччині за останній рік - жодного разу мене не зупиняла поліція (Trafik Polis) - навіть тоді, коли зупиняти всіх підряд - глянули, що номери українські - і думки не було зупинити.
Сьогодні перший раз зупинили.
Справа була така:
- траса за містом.
- Дорожна поліція - видно їх здалеку - синьо-червоні світлячки - три поліцейських стоять. Я про всяк випадок знизив швидкість заздалегідь... Перший показує, щоби я брав праворуч і зупинився.
Беру праворуч. Зупиняюся... Відкриваю скло водія. Не рухаюсь.
Турецький поліцейський говорить чистою турецькою мовою фразу, із якої я зрозумів тільки слово "Ефенді" - і показував вперед на іншого поліцейського. Що інтересно - при мені поліцейські надівали гумові синього коліру рукавички, як і зазвичай надівають наші проктологи перед оглядинами форумчан (два ніки видалені автором).
(для довідки: Efendi - "пан").
- What is "Efendi"? - то я спитав.
Поліцейський відразу зорієнтувався і спитав:
- Do you speak English?
- Yes, of course...
- You are from Ukraine?
- Yes, I am from Ukraine.
- Where are you going?
- We are going to Antalya, we have our own apartment there...
Як тільки поліцейський почув слово "Анталія" та слова "own apartment there" він відразу змінив тон і з серйозного на лагідний, почав посміхатися і сказав:
- Can go further...
- Thanks!
- Have a nice day!
Шановні форумчане: Have a nice day!
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 2740
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2963
|254325
|
|
|35
|3540
|
|
|0
|343
|
|