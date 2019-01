Додано: Пон 21 січ, 2019 20:15

УКРАЇНЕЦЬ ЗА КЕРМОМ ТА ЗА КОРДОНОМ. СТОП: ПОЛІЦІЯ!



Поки кумедні "Два брата из ларца - одинаковы с лица" придумують, як їм перевершити літературних критиків І. Дзюбу, І. Світличного, Є. Сверстюка, Л. Коваленко, В. Дончика, Г. Сивоконя, В. Фащенко, М. Ільницького, Г. Клочека, Т. Салиги й інших, роздивляючись в окуляри мої тексти та аналізуючи кожне слово, ми розглянемо питання, як вести себе за кордоном, якщо ви за кермом автівки.



1. Нічого не боятися: це Вам на ДАЇ часів СРСР - нікого за руку не хватають, але й помилок не прощають. Працюють камери. З ними нема що спеерчатися.



2. Чутки про жорстку поліцію Європи та США - перебільшені. Правда, в США - дя я буваю щорічно, мене попредили: зупинила поліція: руки (дві) на кермо і не рухатися. Мовчати. Робити тільки те, що скаже поліціянт, якщо щось не так: стріляє без попредження...



3. Найбільш ретельно слідкують за водіями в Італії: автор сам вже заплатив 2 рази штрафи у сумі 130-150 ойро (благаю, не кажіть моїй жінці) саме в Італії: перший раз за перевищення швидкості на трасі до Флоренції: будете сміятися, був знак "70", а я їхав у темряві у другому ряду із швидкістю "92" (фото з камери). Аби було 89, або 90 - штраф би був в 40 ойро, а так - перевищення - вище, ніж на 20 км за годину. Прийшов лист додому в Україну, я, як - без сумнівів - чесна людина, відразу заплатив. Карткою ПУМБ в ойро. Другий раз я дійсно був не правий: в Італії фортеця в місті Lucca - Porta San Pietro - Orsetti Palace... все чи 14-те, чи 15-те сторіччя... А я такий вумний - на своєму позашляховику - прямо заїхав у фортецю 14-го сторіччя... У браму 14-го сторіччя... А там - камери... Лист прийшов майже через рік: 150 ойро. Заплатив...



4. Штрафи в Європі можете не платити, якщо більше на автівці не плануєте туди їхати - вас не дістануть.



5. В Туреччині за останній рік - жодного разу мене не зупиняла поліція (Trafik Polis) - навіть тоді, коли зупиняти всіх підряд - глянули, що номери українські - і думки не було зупинити.

Сьогодні перший раз зупинили.

Справа була така:

- траса за містом.

- Дорожна поліція - видно їх здалеку - синьо-червоні світлячки - три поліцейських стоять. Я про всяк випадок знизив швидкість заздалегідь... Перший показує, щоби я брав праворуч і зупинився.

Беру праворуч. Зупиняюся... Відкриваю скло водія. Не рухаюсь.

Турецький поліцейський говорить чистою турецькою мовою фразу, із якої я зрозумів тільки слово "Ефенді" - і показував вперед на іншого поліцейського. Що інтересно - при мені поліцейські надівали гумові синього коліру рукавички, як і зазвичай надівають наші проктологи перед оглядинами форумчан (два ніки видалені автором).



(для довідки: Efendi - "пан").



- What is "Efendi"? - то я спитав.

Поліцейський відразу зорієнтувався і спитав:

- Do you speak English?

- Yes, of course...

- You are from Ukraine?

- Yes, I am from Ukraine.

- Where are you going?

- We are going to Antalya, we have our own apartment there...



Як тільки поліцейський почув слово "Анталія" та слова "own apartment there" він відразу змінив тон і з серйозного на лагідний, почав посміхатися і сказав:

- Can go further...

- Thanks!

- Have a nice day!



Шановні форумчане: Have a nice day!

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).