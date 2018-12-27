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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 21 січ, 2019 16:07
Amat написав:
Всем привет.
Frant, пане akurt это Будівельник что-ли ?
Стиль тот же. И пафос. (-:
Ні.
пан Акурт - то зовсім інша особа. Класичний рагуль. Недоїдав у дитинстві. Страждає нарцисичним синдромом і комплексом неповноцінності.
Хлоп родом з села, категорії "Из грязья да в князья!"
Розбагатів на приватизації землі під Львовом.
Купив чи орендував квартиру десь в турції
Вирішив, що він розумніший і багатший, ніж решта дописувачів форуму.
Основна маса повідомлень п.Акурта: обговорення і фото дешевої турецької їжі, прогулянок на лижах і з собакою.
Особливості повідомлень п.Акурта: вихвалення всього турецького і поливання брудом України і українців.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 21 січ, 2019 21:37, всього редагувалось 10 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 21 січ, 2019 16:07
Amat
Це різні форумчани!
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Додано: Пон 21 січ, 2019 19:35
V2
Amat написав:
Всем привет.
Frant, пане akurt
это Будівельник
что-ли ?
Стиль тот же. И пафос. (-:
- молодець - завжди говОрить правду.
А я теж задоволений: дивуюсь примітивізму мислення багатьох форумчан, ну їй Богу, без образ, хіба можна сплутати мій стиль викладення
- завжди все про себе, все чесно, все равда, цифри віверені до третього знака після коми - з кимось іншим????
Сміюся та регочу.
Панове, до Вас звертаюся я - Ви щось робіть: або фінансами не займайтеся, економікою теж не займайтеся, прогнозуванням вартості нерухомості - не займайтеся, або... Вас легко обманить та ошукає будь-яка циганка...
х х х
Взагалі дуже кумедно: akurt в ці дні займається гірськолижним спортом
, а панове висиджують черговий гемороїдальний вузол, вивчаючи кожне його слово!
Це дуже добре!Заставляю людей нарешті шевелити мозком.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 21 січ, 2019 21:28, всього редагувалось 2 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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Додано: Пон 21 січ, 2019 20:15
УКРАЇНЕЦЬ ЗА КЕРМОМ ТА ЗА КОРДОНОМ. СТОП: ПОЛІЦІЯ!
Поки кумедні "Два брата из ларца - одинаковы с лица" придумують, як їм перевершити літературних критиків І. Дзюбу, І. Світличного, Є. Сверстюка, Л. Коваленко, В. Дончика, Г. Сивоконя, В. Фащенко, М. Ільницького, Г. Клочека, Т. Салиги й інших, роздивляючись в окуляри мої тексти та аналізуючи кожне слово, придумаючи, як ще набруднити та яку дурницю написати, ми розглянемо питання, як вести себе за кордоном, якщо ви за кермом автівки.
1. Нічого не боятися: це Вам на ДАЇ часів СРСР - нікого за руку не хватають, але й помилок не прощають. Працюють камери. З ними нема що сперечатися.
2. Чутки про жорстку поліцію Європи та США - перебільшені. Правда, в США - дя я буваю щорічно, мене попередили, що якщо зупинила поліція: руки (дві) на кермо і не рухатися. Мовчати. Робити тільки те, що скаже поліціянт, якщо щось не так: стріляє без попредження...
3. Найбільш ретельно слідкують за водіями в Італії: автор сам вже заплатив 2 рази штрафи у сумі 130-150 ойро (благаю, не кажіть моїй жінці) саме в Італії: перший раз за перевищення швидкості на трасі до Флоренції: будете сміятися, був знак "70", а я їхав у темряві у другому ряду із швидкістю "92" (фото з камери). Аби було 89, або 90 - штраф би був в 40 ойро, а так - перевищення - вище, ніж на 20 км за годину. Прийшов лист додому в Україну, я, як - без сумнівів - чесна людина, відразу заплатив. Карткою ПУМБ в ойро. Другий раз я дійсно був не правий: в Італії фортеця в місті Lucca - Porta San Pietro - Orsetti Palace... все чи 14-те, чи 15-те сторіччя... А я такий вумний - на своєму позашляховику - прямо заїхав у фортецю 14-го сторіччя... У браму 14-го сторіччя... А там - камери... Лист прийшов майже через рік: 150 ойро. Заплатив...
4. Штрафи в Європі можете не платити, якщо більше на автівці не плануєте туди їхати - вас не дістануть.
5. В Туреччині за останній рік - жодного разу мене не зупиняла поліція (Trafik Polis) - навіть тоді, коли зупиняти всіх підряд - глянули, що номери українські - і думки не було зупинити.
Сьогодні перший раз зупинили.
Справа була така:
- траса за містом.
- Дорожна поліція - видно їх здалеку - синьо-червоні світлячки - три поліцейських стоять. Я про всяк випадок знизив швидкість заздалегідь... Перший показує, щоби я брав праворуч і зупинився.
Беру праворуч. Зупиняюся... Відкриваю скло водія. Не рухаюсь.
Турецький поліцейський говорить чистою турецькою мовою фразу, із якої я зрозумів тільки слово "Ефенді" - і показував вперед на іншого поліцейського. Що інтересно - при мені поліцейські надівали гумові синього коліру рукавички, як і зазвичай надівають наші проктологи перед оглядинами панів (дві безперечні ознаки двох відомих мешканців земної кулі видалені автором).
(для довідки: Efendi - "пан").
- What is "Efendi"? - то я спитав.
Поліцейський відразу зорієнтувався і спитав:
- Do you speak English?
- Yes, of course...
- You are from Ukraine?
- Yes, I am from Ukraine.
- Where are you going?
- We are going to Antalya, we have our own apartment there...
Як тільки поліцейський почув слово "Анталія" та слова "own apartment there" він відразу змінив тон і з серйозного на лагідний, почав посміхатися і сказав:
- Can go further...
- Thanks!
- Have a nice day!
Шановні форумчане: Have a nice day!
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 21 січ, 2019 21:38, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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Додано: Пон 21 січ, 2019 21:33
akurt
они даже не спросили причину остановки и не представились?
зачем перчатки надели? права не проверяли?страховка на авто украинская и проверяют ли ее?
Кстати о газе.Он продается на заправках? Раньше не обращала внимания, когда брала в аренду в авто.
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djbnd777
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:00
djbnd777 написав:akurt
они даже не спросили причину остановки и не представились?
зачем перчатки надели? права не проверяли?страховка на авто украинская и проверяют ли ее?
Кстати о газе.Он продается на заправках? Раньше не обращала внимания, когда брала в аренду в авто.
1. Хи-хи. Никакую причину остановки они не называли. Я периодически вижу "облавы
" на трассах - дорожная полиция останавливает сразу по 3-5-7 авто и что-то там с ними делает. Я видел еще так: стоит полицейский, в руках у него планшет и он вводит прямо сразу номер авто, что проезжает мимо. Получает информацию. Поверьте, я езжу по Турции на авто с украинскими номерами
- там , где останавливают ВСЕХ - не останавливают украинцев.
2. Резиновые перчатки голубого цвета в Турции надевают на руки все сотрудники правоохранительных и таможенных органов
- вы это можете увидеть в аэропорту Стамбула, например. Я думаю, обычная гигиеническая процедура. Я бы советовал форумчанам тоже это делать пред прочтением пасквилей опустившихся ниже плинтуса Frant
и shapo
- я не надевал, так как их глупости не читаю, и не вижу - они у меня в игноре. Но радует, что парни растут. Может, кто-то из форумчан возьмет к себе их на работу. На минималку.
3. ОЧЕНЬ правильный вопрос про "права" и "страховку". Как я и написал: меня остановили первый раз за все время моего пребывания в Турции. НИЧЕГО я не показывал. Но имел - и надо иметь: кроме украинского водительского удостоверения надо возить с собой нотариально заверенный перевод украинского водительского с переводом на турецкий (вообще-то не очень обязательно, но очень желательно
). У меня есть - с живыми печатями. Кроме того, я тут уже писал - если не удалили модераторы - они оставляют как правило 100% глупостей от некоторых морально неуравновешенных лиц и удаляют примерно 50% моих сообщений - есть во всем мире правило - если ты находишься на территории другого государства более 6 месяцев - обязан получить водительское удостоверение той страны, где находишься законно более 6 месяцев. Для этого - для подтверждения, что ты есть ТУТ менее 6-ти месяцев - покажи украинский загранпаспорт со штампом турецкого погранца - вот у меня есть на iPhone
- фотокопия страницы со штампом въезда от 1 сентября. А, поскольку я летал в качестве финансового консультанта в Украину в начале января - то уже есть и со штампом въезда в середине января - могу ездить свободно до середины года.
4. Очень правильный вопрос про страховку. В данном случае - "Зеленая карта
", у меня она - конечно
- есть - я ее покупаю на год (на больший срок не оформляют
). Стоит что-то около 200 долларов на год. Пригодилась один раз именно в Турции - я виноват - послушал, блин, турка местного, сидел справа от меня, и - чтобы поменять маршрут, начал я сдавать назад на перекрестке, стоя на красный сигнал светофора - а тут другой турок на новеньком белом ФИАТе - подъезжал СЗАДИ - ну я его и ударил попой
своей запаской (у меня Хонда) в нос. Повреждены у турка: капот, левое крыло и бампер. У меня повреждены нервы. Показал свою "Зеленую карту"
. Заполнили "Епропротокол" - и разъехались. Все.
Рекомендую!
5. Газ для авто продается на всех заправках, что интересно, стоит дороже, чем в Украине: примерно 3 лиры за литр или примерно 16 гривен за литр.
НИ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ, ЧТОБЫ ХОТЬ КТО-ТО ИЗ ТУРКОВ УСТАНАВЛИВАЛ СЕБЕ НА АВТО ГЛУПЫЕ БАЛЛОНЫ С ГЛУПЫМ ГАЗОМ. Ни разу не видел, чтобы хоть кто-то заправлял свое авто на АЗС газом. Во Львове вижу/видел постоянно.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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akurt
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