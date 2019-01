Додано: Пон 21 січ, 2019 20:15

УКРАЇНЕЦЬ ЗА КЕРМОМ ТА ЗА КОРДОНОМ. СТОП: ПОЛІЦІЯ!



Поки кумедні "Два брата из ларца - одинаковы с лица" придумують, як їм перевершити літературних критиків І. Дзюбу, І. Світличного, Є. Сверстюка, Л. Коваленко, В. Дончика, Г. Сивоконя, В. Фащенко, М. Ільницького, Г. Клочека, Т. Салиги й інших, роздивляючись в окуляри мої тексти та аналізуючи кожне слово, придумаючи, як ще набруднити та яку дурницю написати, ми розглянемо питання, як вести себе за кордоном, якщо ви за кермом автівки.



1. Нічого не боятися: це Вам на ДАЇ часів СРСР - нікого за руку не хватають, але й помилок не прощають. Працюють камери. З ними нема що сперечатися.



2. Чутки про жорстку поліцію Європи та США - перебільшені. Правда, в США - дя я буваю щорічно, мене попередили, що якщо зупинила поліція: руки (дві) на кермо і не рухатися. Мовчати. Робити тільки те, що скаже поліціянт, якщо щось не так: стріляє без попредження...



3. Найбільш ретельно слідкують за водіями в Італії: автор сам вже заплатив 2 рази штрафи у сумі 130-150 ойро (благаю, не кажіть моїй жінці) саме в Італії: перший раз за перевищення швидкості на трасі до Флоренції: будете сміятися, був знак "70", а я їхав у темряві у другому ряду із швидкістю "92" (фото з камери). Аби було 89, або 90 - штраф би був в 40 ойро, а так - перевищення - вище, ніж на 20 км за годину. Прийшов лист додому в Україну, я, як - без сумнівів - чесна людина, відразу заплатив. Карткою ПУМБ в ойро. Другий раз я дійсно був не правий: в Італії фортеця в місті Lucca - Porta San Pietro - Orsetti Palace... все чи 14-те, чи 15-те сторіччя... А я такий вумний - на своєму позашляховику - прямо заїхав у фортецю 14-го сторіччя... У браму 14-го сторіччя... А там - камери... Лист прийшов майже через рік: 150 ойро. Заплатив...



4. Штрафи в Європі можете не платити, якщо більше на автівці не плануєте туди їхати - вас не дістануть.



5. В Туреччині за останній рік - жодного разу мене не зупиняла поліція (Trafik Polis) - навіть тоді, коли зупиняти всіх підряд - глянули, що номери українські - і думки не було зупинити.

Сьогодні перший раз зупинили.

Справа була така:

- траса за містом.

- Дорожна поліція - видно їх здалеку - синьо-червоні світлячки - три поліцейських стоять. Я про всяк випадок знизив швидкість заздалегідь... Перший показує, щоби я брав праворуч і зупинився.

Беру праворуч. Зупиняюся... Відкриваю скло водія. Не рухаюсь.

Турецький поліцейський говорить чистою турецькою мовою фразу, із якої я зрозумів тільки слово "Ефенді" - і показував вперед на іншого поліцейського. Що інтересно - при мені поліцейські надівали гумові синього коліру рукавички, як і зазвичай надівають наші проктологи перед оглядинами панів (дві безперечні ознаки двох відомих мешканців земної кулі видалені автором).



(для довідки: Efendi - "пан").



- What is "Efendi"? - то я спитав.

Поліцейський відразу зорієнтувався і спитав:

- Do you speak English?

- Yes, of course...

- You are from Ukraine?

- Yes, I am from Ukraine.

- Where are you going?

- We are going to Antalya, we have our own apartment there...



Як тільки поліцейський почув слово "Анталія" та слова "own apartment there" він відразу змінив тон і з серйозного на лагідний, почав посміхатися і сказав:

- Can go further...

- Thanks!

- Have a nice day!



Шановні форумчане: Have a nice day!



