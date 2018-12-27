і цемент з будівництва метро))) Ще й хизується тим.
Можна спитати у пана Акурта, які всесвітньо відоми бренди коньяку робляться в Турції???
І чому славетна турецька поліція не ловить злодіїв з бейсбольними бітами, які "покушались" на життя рагуля?
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Додано: Вів 22 січ, 2019 10:41
і цемент з будівництва метро))) Ще й хизується тим.
Можна спитати у пана Акурта, які всесвітньо відоми бренди коньяку робляться в Турції???
І чому славетна турецька поліція не ловить злодіїв з бейсбольними бітами, які "покушались" на життя рагуля?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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