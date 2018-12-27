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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:41

  akurt написав:"Советский человек" не дает: уже украл расставленные по городу мусорные баки
і цемент з будівництва метро))) Ще й хизується тим.

  akurt написав:Я відкриваю коньяк, а вони чергують із бейсбольною бітою просто
за рогом

Можна спитати у пана Акурта, які всесвітньо відоми бренди коньяку робляться в Турції???

І чому славетна турецька поліція не ловить злодіїв з бейсбольними бітами, які "покушались" на життя рагуля?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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