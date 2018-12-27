Додано: Сер 23 січ, 2019 08:13

я того й вибрав собі саме це місто для проживання.

за надану сцену,

за довіру і підтримку всіх наших заходів

на важливості об'єднання українського народу

цитирую по оригиналу:

все снимки делаем бесплатно.

Можно совместить с отдыхом в Анталии.

Коли Ви мешкаєте за кордоном, вас весь час буде тягнути на зустріч із своїми співвітчизниками.Так сталося, що нашого українського люду рознесло вітром по всьому світові: стою я в черзі у поштовому відділенні в США - підійшла моя черга - і раптом приймальниця відправлення заговоролила українською - бо вже вирахувала вас серед інших. Не встигли ви у Сан Францисько зайти у Консульство України - о - вже слід за вами зайшов хлопчина - 24 роки - випускник магістратури University of Arizona - прийшов виготовляти новий паспорт громадянина України - а на руках вже мав Job offer на роботу в Філадельфії...Але - як на мене - більше всього дух український живе в Анталії -Ось дивіться: 19 січня українська громада дала чергову виставу в курортному містечку Kemer:Преса Туреччини з цього приводу написала (переклад автора):".....Вчора в Кемері відбувся спектакль-мюзикл "Вечори на хуторі біля Диканьки" у виконанні- Українського товариства мистецтва і культури з Анталії! Висловлюємо величезну подяку всім артистам! Нам з вами було весело і дуже душевно !!! Особисту подяку хотілося б висловити Олесі Мерджан (Olesya Mercan), керівнику цього чудового колективу! Ну і звичайно, окрема подяка мерії міста Кемері особисто меру міста Мустафі Гюлю (Mustafa Gül) і його родині!!! "В День соборності України відбулися урочисті заходи в Консульстві України в Анталії:З нагоди свята Консул України В'ячеслав Хоменко звернувся до присутніх з офіційною промовою. У своєму виступі очільник консульської установи наголошував. Пролунала чудова пісня "Ой, у лузі червона калина" у виконанні колективу від "Українського культурно-мистецького об'єднання" (Анталія).х х хЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ И УХОДИТ, А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА(Предварительное замечание: автор не является врачом-стоматологом и не оперирует медицинскими терминами. Автор является таким же человеком как и все - со своими пломбами и своими металло-керамическими коронками).Пришел ответ от нашей соотечественницы Марины по поводу того, как организовать установку себе импланта зуба в Турции. Марина работает в стоматологической клинике в Анталии.Адрес клиники я знаю, и был уже там с женой.Ясно, что бідолашні немедленно после этого моего поста напишут, что я рекламирую и Марину, и клинику, и зубы, и челюсти, и зубные щетки, и зубные пасты...Но есть люди, для которых зубы - это болезненный вопрос.А потому... только для них...Несколько неожиданно пишет мне Марина, ноДобрый вечер, (имя удалено)!1) Наша клиника работает с иностранными гражданами. Нет проблем. Первичную консультацию можно пройти дистанционно. Панорамный снимок отправляете или мне на вотсап, или рабочий e-mail нашей клиники. Доктора смотрят: если этого снимка достаточно, то мы отправляем прайс со стоимостью наших услуг. Ждем ответ от клиента. Если панорамного снимка недостаточно, просим снимок 3D. Но его нужно отправлять карго (служба доставки), по интернету он не отправляется2) Oбычно - если клиенты из за границы присылают снимок - мы обсуждаем стоимость, записываем на приём, и пациент тогда приезжает/прилетает. Для установки импланта 1 недели хватает.3) Технологически: 1 день устанавливается имплант, через неделю снимаем швы.4) Ждём 3-4-6 - месяцев - в зависимости от стоматологической ситуации пациента - тогда начинается следующий этап установки уже самого зуба.5) По оплате: первичная оплата - оплата только за импланты. За установку зубов можно оплатить уже тогда, когда будут устанавливаться зубы.6) По документам: с собой иметь только Паспорт.х х хПо деньгам: моя жена была у них на консультации - все то же, с теми же немецкими комплектующими, что во Львове нам обходится в(жена летит в Украину на завершающий этап в феврале) - получилось вНу вот так.