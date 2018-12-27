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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:32
akurt написав:
Я й сам замислився, що в мене змінилося за 10 років?
Відповідь туркоману, любителю дешевої їжі і дешевого лікування - лежить на поверхні. Шкода, що він сам її не бачить. Що ж, допоможемо:
akurt написав:
2009 году я был просто тупой. Сейчас я фантастически туп.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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