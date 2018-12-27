Відповідь туркоману, любителю дешевої їжі і дешевого лікування - лежить на поверхні. Шкода, що він сам її не бачить. Що ж, допоможемо:
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:32
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Відповідь туркоману, любителю дешевої їжі і дешевого лікування - лежить на поверхні. Шкода, що він сам її не бачить. Що ж, допоможемо:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:47
Поскольку этот клоун никак не может меня забыть несмотря на то, что я у него якобы в игноре поглядел что он тут накропал за последний день.
Когда я читаю подобные опусы то не пойму то ли этот консул идиот, то ли акурт опять наврал.
Люди бросили свою страну по вполне объективным причинам , которые, конечно, можно по-человечески понять и уехали на ПМЖ туда где жизнь для них комфортнее или они смогут реализовать свои таланты невостребованные сейчас в Украине или еще что-то…
Но при чем тут придуманный перед распадом СССР руховцами какой-то праздник формального объединения на пару месяцев перед тем как начали предавать друг друга временных образований под названием ЗУНР и УНР?
Ребята, вы уехали на ПМЖ с детьми которые будут турками или не состоятся в этой стране.
Вам самим нужно как можно быстрее отуречиваться забывая украинское чтобы не остаться на еще худшей обочине жизни чем той из которой вы уехали.
А если вы так любите родину ,то почему не вернетесь и не сделаете в ней жизнь человеческой, а уносите от нее ноги подальше предпочитая любить издалека?
Дальше еще веселее.
Этот рекламный агент приводит свидетельства счастливых неофитов нашедших свое счастье в несравненной Турции.
Т.е. украинское женское счастье состоит в том, чтобы уехать в Турцию,найти себе турка, выйти за него замуж, нарожать детей, возможно, работать.
Законный вопрос.
А что, в Украине уже не за кого выходить замуж и рожать детей?
И какое тогда будущее будет у стремительно стареющей страны в которой и так треть населения пенсионеров если все реализуют эту программу « женского счастья» над которой на этом форуме так усердно работает акурт?
Вопрос риторический.
Что поражает, так это то, что этот человек из якобы самого «патриотичного» региона Украины давшего самое большое количество эмигрантов.
Как у них сочетается этот патриотизм и вечная готовность уехать с любимой родины о которой с гордостью сообщает
Возможно дело в ментальности жителей Галичины
Львів визнали найкомфортнішим українським містом
підтримую, теж із Львова. По пунктах дороги розбиті в хлам, підчас дощу зливна каналізація не справляється на багатьох вулицях річки де по щиколотку де по коліно. Громадський транспорт зайнятий пенсіонерами які мають безкоштовний проїзд і пенсінери їздять тільки у час пік. Трнаспортна проблема є. Парковка так само, затори. Велоінфраструктури теж немає щоб там хто б там не писав пару велодоріжок на все місто не рахується. А найгірше що є це місцевий особливий менталітет місцевих галичан і галичанок, які роблять підлі речі просто так. Місцеві жителі дуже корисливі лукаві та двуликі, лицемірні ( лицеміри) це я як місцевий житель говорю. Тому робити тут бізнес і мати партнерські справи з галичанами тяжко. На все це накладається релігійність аж до фанатичності у галичан в році 364 релігійні свята , сьогодні не працюємо бо василя завтра бо петра потім марії потім .... І так весь час. Релігійна неприязнь теж існує якщо ти агностик чи сповідуєш іншу конфесію ( варіант християнства яких з 10-ок) ти ворог... Тому теми релігії політики краще не обговорювати взагалі отримаєте багато скритих лицемірних підступних прихованих ворогів що вдарять в спину при нагоді. Менталітет місцевих жителів це найгірше що є у Львові і чим далі в карпати тим гірше.
Хотя все,скорее всего,намного, проще
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:48
Є ще думка.
Чому пан Акурт постійно живе в Туреччині і поливає брудом Україну?
Тому що в Україні проти п.Акурта було заведено кримінальну справу,за незаконну приватизацію і продаж землі.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:08
Тому що він набрав тут кредитів і ховається від правосуддя.
Акурт це пройдисвіт це ясно кожному,навіть турку.
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