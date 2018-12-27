Додано: Сер 23 січ, 2019 18:47

akurt написав: Я думаю, обычная гигиеническая процедура. Я бы советовал форумчанам тоже это делать пред прочтением пасквилей опустившихся ниже плинтуса Frant и shapo - я не надевал, так как их глупости не читаю, и не вижу - они у меня в игноре. Я думаю, обычная гигиеническая процедура. Я бы советовал форумчанам тоже это делать пред прочтением пасквилей опустившихся ниже плинтуса- я не надевал, так как их глупости не читаю, и не вижу - они у меня в игноре.

akurt написав: В День соборності України відбулися урочисті заходи в Консульстві України в Анталії:

З нагоди свята Консул України В'ячеслав Хоменко звернувся до присутніх з офіційною промовою. У своєму виступі очільник консульської установи наголошував на важливості об'єднання українського народу. Пролунала чудова пісня "Ой, у лузі червона калина" у виконанні колективу від "Українського культурно-мистецького об'єднання" (Анталія). В День соборності України відбулися урочисті заходи в Консульстві України в Анталії:З нагоди свята Консул України В'ячеслав Хоменко звернувся до присутніх з офіційною промовою. У своєму виступі очільник консульської установи наголошував на важливості об'єднання українського народу. Пролунала чудова пісня "Ой, у лузі червона калина" у виконанні колективу від "Українського культурно-мистецького об'єднання" (Анталія).

akurt написав: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Навіщо?

А щоби змінити своє життя.

Дуже сподобалися відповіді від "наших", що зараз живуть в Туреччині, і конкретно в Анталії.



ПИТАННЯ: "Друзі, зараз "модно" порівнювати рік 2009 з роком 2019. Що у Вас змінилося за ці роки?"



(цитати відповідей, реальні імена видалено)



ОСОБА_1 (нежонатий хлопець): купив автівку та набрав ваги. Провів багато туристичних груп по Лікійській тропі.



ОСОБА_2 (жінка): "Развелась, уволилась, переехала в Турцию, выучила турецкий, вышла замуж, забеременела..."



ОСОБА_3 (жінка): "Розлучилася, звільнилася, переїхала до Туреччини, вийшла заміж, народила дочку і синочка, відкрила інтернет-магазин дитячого одягу".



ОСОБА_4 (жінка): "Развелась, пошла на повышение по работе, уволилась, вышла замуж, уехала на пмж в Турцию, родила долгожданную дочь, получила гражданство, а дальше как Бог даст..."



ОСОБА_5 (чоловік): "В 2009 году я был просто тупой. Сейчас я фантастически туп."



Наведені цитати без змін.

Дуже корисне запитання - спробуйте самі собі відповісти... Купуємоа не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомістьНавіщо?А щоби змінити своє життя.Дуже сподобалися відповіді від "наших", що зараз живуть в Туреччині, і конкретно в Анталії.ПИТАННЯ:(цитати відповідей, реальні імена видалено)ОСОБА_1 (нежонатий хлопець): купив автівку та набрав ваги. Провів багато туристичних груп по Лікійській тропі.ОСОБА_2 (жінка): "Развелась, уволилась, переехала в Турцию, выучила турецкий, вышла замуж, забеременела..."ОСОБА_3 (жінка): "Розлучилася, звільнилася, переїхала до Туреччини, вийшла заміж, народила дочку і синочка, відкрила інтернет-магазин дитячого одягу".ОСОБА_4 (жінка): "Развелась, пошла на повышение по работе, уволилась, вышла замуж, уехала на пмж в Турцию, родила долгожданную дочь, получила гражданство, а дальше как Бог даст..."ОСОБА_5 (чоловік): "В 2009 году я был просто тупой. Сейчас я фантастически туп."

akurt написав: ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА ДУНАЄМ ТА УКРАЇНЕЦЬ В ТУРЕЧЧИНІ



Коли Ви мешкаєте за кордоном, вас весь час буде тягнути на зустріч із своїми співвітчизниками.

Так сталося, що нашого українського люду рознесло вітром по всьому світові: Коли Ви мешкаєте за кордоном, вас весь час буде тягнути на зустріч із своїми співвітчизниками.Так сталося, що нашого українського люду рознесло вітром по всьому світові:

Поскольку этот клоун никак не может меня забыть несмотря на то, что я у него якобы в игноре поглядел что он тут накропал за последний день.Когда я читаю подобные опусы то не пойму то ли этот консул идиот, то ли акурт опять наврал.Люди бросили свою страну по вполне объективным причинам , которые, конечно, можно по-человечески понять и уехали на ПМЖ туда где жизнь для них комфортнее или они смогут реализовать свои таланты невостребованные сейчас в Украине или еще что-то…Но при чем тут придуманный перед распадом СССР руховцами какой-то праздник формального объединения на пару месяцев перед тем как начали предавать друг друга временных образований под названием ЗУНР и УНР?Ребята, вы уехали на ПМЖ с детьми которые будут турками или не состоятся в этой стране.Вам самим нужно как можно быстрее отуречиваться забывая украинское чтобы не остаться на еще худшей обочине жизни чем той из которой вы уехали.А если вы так любите родину ,то почему не вернетесь и не сделаете в ней жизнь человеческой, а уносите от нее ноги подальше предпочитая любить издалека?Дальше еще веселее.Этот рекламный агент приводит свидетельства счастливых неофитов нашедших свое счастье в несравненной Турции.Т.е. украинское женское счастье состоит в том, чтобы уехать в Турцию,найти себе турка, выйти за него замуж, нарожать детей, возможно, работать.Законный вопрос.А что, в Украине уже не за кого выходить замуж и рожать детей?И какое тогда будущее будет у стремительно стареющей страны в которой и так треть населения пенсионеров если все реализуют эту программу « женского счастья» над которой на этом форуме так усердно работает акурт?Вопрос риторический.Что поражает, так это то, что этот человек из якобы самого «патриотичного» региона Украины давшего самое большое количество эмигрантов.Как у них сочетается этот патриотизм и вечная готовность уехать с любимой родины о которой с гордостью сообщаетВозможно дело в ментальности жителей Галичиныпідтримую, теж із Львова. По пунктах дороги розбиті в хлам, підчас дощу зливна каналізація не справляється на багатьох вулицях річки де по щиколотку де по коліно. Громадський транспорт зайнятий пенсіонерами які мають безкоштовний проїзд і пенсінери їздять тільки у час пік. Трнаспортна проблема є. Парковка так само, затори. Велоінфраструктури теж немає щоб там хто б там не писав пару велодоріжок на все місто не рахується. А найгірше що є це місцевий особливий менталітет місцевих галичан і галичанок, які роблять підлі речі просто так. Місцеві жителі дуже корисливі лукаві та двуликі, лицемірні ( лицеміри) це я як місцевий житель говорю. Тому робити тут бізнес і мати партнерські справи з галичанами тяжко. На все це накладається релігійність аж до фанатичності у галичан в році 364 релігійні свята , сьогодні не працюємо бо василя завтра бо петра потім марії потім .... І так весь час. Релігійна неприязнь теж існує якщо ти агностик чи сповідуєш іншу конфесію ( варіант християнства яких з 10-ок) ти ворог... Тому теми релігії політики краще не обговорювати взагалі отримаєте багато скритих лицемірних підступних прихованих ворогів що вдарять в спину при нагоді. Менталітет місцевих жителів це найгірше що є у Львові і чим далі в карпати тим гірше.Хотя все,скорее всего,намного, проще