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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:33

akurt
они даже не спросили причину остановки и не представились?
зачем перчатки надели? права не проверяли?страховка на авто украинская и проверяют ли ее?
Кстати о газе.Он продается на заправках? Раньше не обращала внимания, когда брала в аренду в авто.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:28

  akurt написав:сам свого часу купував вкрадений із будівництва Метро в Дніпрі цемент у мішках.


п.Акурт - скупщик краденого. Він не цурається цього і не розуміє, що то є великим недоліком культурної і вихованої людини. Проте - де культура, а де рагуль з краденим мішком цементу?!? То несумісні речі))))

п.Акурт!!! Мішки з цементом - самі крали?
Чи з своїми синами???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:20

Скромно та тихо нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість."
За рік існування гілки форумчане написали:
- один раз про купівлю хатинки в Болгарії за програмою перселення пенсіонерів (є така).
- один раз написали про мрії купити щось пристойне в Польщі (до речі, Польщя відмінила з 11 січня для українців необхідність отримувати Робочу візу - час роботи не більше терміну "безвізу").

Поки що все. Бачите, немає нічого цікавого, крім моїх повідомлень.
Ні! Є!
Заплющіть очі!
На сцену зараз виде знаний орендар квартир та напише щось за темою гілки!
Раз! Два! Три! Чотири! П"ять!
Скажи нам щось кумедне оп"ять!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 січ, 2019 14:44, всього редагувалось 2 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:41

  akurt написав:"Советский человек" не дает: уже украл расставленные по городу мусорные баки
і цемент з будівництва метро))) Ще й хизується тим.

  akurt написав:Я відкриваю коньяк, а вони чергують із бейсбольною бітою просто
за рогом

Можна спитати у пана Акурта, які всесвітньо відоми бренди коньяку робляться в Турції???

І чому славетна турецька поліція не ловить злодіїв з бейсбольними бітами, які "покушались" на життя рагуля?

До відома п.Акурта - в Україні є цілком пристойні коньяки і бренді власного виробництва.

Зображення
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:31

"Синку, то є фантастика!"
Виявляється, п.Акурт - ще той хвантазьор!

Звісно, адреси, сайт і номери телефонів тієї міфічної клініки - чомусь наш рагуль "забув" навести.

Що тут можна сказати??

Економлять на лікуванні зубів лише бідні люди.
"Дешева рибка - погана юшка!"

Тому, п.Акурт, пышы ісчьо і більше пий "славетних" турецьких алкогольних напоїв!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Я й сам замислився, що в мене змінилося за 10 років?


Відповідь туркоману, любителю дешевої їжі і дешевого лікування - лежить на поверхні. Шкода, що він сам її не бачить. Що ж, допоможемо:

  akurt написав: 2009 году я был просто тупой. Сейчас я фантастически туп.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:48

Є ще думка.
Чому пан Акурт постійно живе в Туреччині і поливає брудом Україну?

Тому що в Україні проти п.Акурта було заведено кримінальну справу,за незаконну приватизацію і продаж землі.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:08

Тому що він набрав тут кредитів і ховається від правосуддя.
Акурт це пройдисвіт це ясно кожному,навіть турку.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:02

Така купа дурноголових, аж дивуюся.
Напиши дурноголовому - що він дурноголовий - даєш модератору роботу (вибачайте, панове модератори) - модератор змушений буде видаляти.
Але ж правда.

х х х

Уже писал не раз: парни, если ВЫ ПОСТОЯННО ошибаетесь абсолютно во всех вопросах, то не занимайтесь НИКОГДА ни финансами, ни экономикой, ни бизнесом, ни торговлей, ну ничем.
Идите работать сторожами.
Вы всю жизнь будете несчастными и дети ваши будут несчастными: akurt никогда в жизни не брал никаких кредитов.
На сегодня - на 23 января 2019 - должен Привету по кредитной линии 14 000 гривен из кредитного лимита в 50 000 гривен - и со сроком погашения - беспроцентного - до 25 февраля 2019 года.
И то израсходовал деньги Привета только потому, что помогал приятелям брать авиабилеты на Турцию и на март, и на апрель же просят.
Когда Ethereum научится считать свои деньги так же, как я считаю свои - тогда получит право писать НЕглупости на этой ветке.

Блин, ну что же так много дураков в Украине?
С этим же надо что-то делать?
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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