Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt они даже не спросили причину остановки и не представились? зачем перчатки надели? права не проверяли?страховка на авто украинская и проверяют ли ее? Кстати о газе.Он продается на заправках? Раньше не обращала внимания, когда брала в аренду в авто.
akurt написав:сам свого часу купував вкрадений із будівництва Метро в Дніпрі цемент у мішках.
п.Акурт - скупщик краденого. Він не цурається цього і не розуміє, що то є великим недоліком культурної і вихованої людини. Проте - де культура, а де рагуль з краденим мішком цементу?!? То несумісні речі))))
п.Акурт!!! Мішки з цементом - самі крали? Чи з своїми синами???
Скромно та тихо нагадаю тему гілки: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість." За рік існування гілки форумчане написали: - один раз про купівлю хатинки в Болгарії за програмою перселення пенсіонерів (є така). - один раз написали про мрії купити щось пристойне в Польщі (до речі, Польщя відмінила з 11 січня для українців необхідність отримувати Робочу візу - час роботи не більше терміну "безвізу").
Поки що все. Бачите, немає нічого цікавого, крім моїх повідомлень. Ні! Є! Заплющіть очі! На сцену зараз виде знаний орендар квартир та напише щось за темою гілки! Раз! Два! Три! Чотири! П"ять! Скажи нам щось кумедне оп"ять!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 січ, 2019 14:44, всього редагувалось 2 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Така купа дурноголових, аж дивуюся. Напиши дурноголовому - що він дурноголовий - даєш модератору роботу (вибачайте, панове модератори) - модератор змушений буде видаляти. Але ж правда.
х х х
Уже писал не раз: парни, если ВЫ ПОСТОЯННО ошибаетесьабсолютно во всех вопросах, то не занимайтесь НИКОГДА ни финансами, ни экономикой, ни бизнесом, ни торговлей, ну ничем. Идите работать сторожами. Вы всю жизнь будете несчастными и дети ваши будут несчастными: akurt никогда в жизни не брал никаких кредитов. На сегодня - на 23 января 2019 - должен Привету по кредитной линии 14 000 гривен из кредитного лимита в 50 000 гривен - и со сроком погашения - беспроцентного - до 25 февраля 2019 года. И то израсходовал деньги Привета только потому, что помогал приятелям брать авиабилеты на Турцию и на март, и на апрель же просят. Когда Ethereum научится считать свои деньги так же, как я считаю свои - тогда получит право писать НЕглупости на этой ветке.
Блин, ну что же так много дураков в Украине? С этим же надо что-то делать?
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Точно що дураків багато. Найдорожче на землі-дурість, тому що за неї доводиться дуже дорого розплачуватися ... І що бусурманин може знайти в Турції? Яка нормальна дівчина(Лорак?) вийде за турка? Яке майбутнє чекає людину на чужині? Так попрацювати в Турції можна,але жити в культурі їх-повна дурість...