Додано: Вів 22 січ, 2019 10:20

Скромно та тихо нагадаю тему гілки:

"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість."

За рік існування гілки форумчане написали:

- один раз про купівлю хатинки в Болгарії за програмою перселення пенсіонерів (є така).

- один раз написали про мрії купити щось пристойне в Польщі (до речі, Польщя відмінила з 11 січня для українців необхідність отримувати Робочу візу - час роботи не більше терміну "безвізу").



Поки що все. Бачите, немає нічого цікавого, крім моїх повідомлень.

Ні! Є!

Заплющіть очі!

На сцену зараз виде знаний орендар квартир та напише щось за темою гілки!

Раз! Два! Три! Чотири! П"ять!

Скажи нам щось кумедне оп"ять!

Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 січ, 2019 14:44, всього редагувалось 2 разів.

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).