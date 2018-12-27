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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 07:09

  Ethereum написав:Точно що дураків багато.
Найдорожче на землі-дурість, тому що за неї доводиться дуже дорого розплачуватися ...
І що бусурманин може знайти в Турції? Яка нормальна дівчина(Лорак?) вийде за турка?
Яке майбутнє чекає людину на чужині?
Так попрацювати в Турції можна,але жити в культурі їх-повна дурість...


Ще більша ду.рість - пити турецькі алкогольні напої, які зроблені для іновірців, і лікувати в Турції зуби за цінами, втричі дешевшими, ніж в Україні, і обзивати глупцями тих, хто їздить на газу замість бензину.

Всім нам слід зрозуміти, що рекламувати такі речі може хіба що рагуль, простий, як кут будинку, і тупий, як черевик.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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