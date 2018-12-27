Ethereum написав:Точно що дураків багато.
Найдорожче на землі-дурість, тому що за неї доводиться дуже дорого розплачуватися ...
І що бусурманин може знайти в Турції? Яка нормальна дівчина(Лорак?) вийде за турка?
Яке майбутнє чекає людину на чужині?
Так попрацювати в Турції можна,але жити в культурі їх-повна дурість...
Ще більша ду.рість - пити турецькі алкогольні напої, які зроблені для іновірців, і лікувати в Турції зуби за цінами, втричі дешевшими, ніж в Україні, і обзивати глупцями тих, хто їздить на газу замість бензину.
Всім нам слід зрозуміти, що рекламувати такі речі може хіба що рагуль, простий, як кут будинку, і тупий, як черевик.