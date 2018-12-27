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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 23:47

#наколядував

Как говорится не там хорошо где нас нет , плохо там где он есть , или от кармы не уйдешь, або #наколядував. Вот безневинно пострадавших - жалко.

На турецкую Анталию обрушился торнадо: 1 человек погиб

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Как сообщают турецкие СМИ сегодня, 24 января, торнадо, обрушившийся на туристическую столицу Турции Анталию унес жизнь 13-летнего подростка, еще как минимум 10 человек получили серьезные ранения. Пострадавшие доставлены в государственную больницу для прохождения стационарного лечения.

Также сообщается, что мощными порывами ветра, сопровождавшимися сильным дождем, были повреждены несколько зданий, транспортные средства, сельскохозяйственные угодья и теплицы.

Эпицентр природного явления наблюдался в районе Кумлуджа, однако удару стихии подверглась и туристическая Анталия, ущерб и последствия торнадо еще предстоит оценить.







Зображення

Кстати пока искал сегодняшнюю новость - попадалась масса материалов о регулярных торнадо , смерчах в том регионе - сразу попадается куча материалов - осени 2018 , 2017 год с сорванными крышами домов , выброшенными на берег яхтами, вывороченными деревьями , перевернутыми машинами.

Кароч купляйте недвигу в анталии, якщо вспіетє між крапєльками отієї торнади.
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