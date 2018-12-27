Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Как сообщают турецкие СМИ сегодня, 24 января, торнадо, обрушившийся на туристическую столицу Турции Анталию унес жизнь 13-летнего подростка, еще как минимум 10 человек получили серьезные ранения. Пострадавшие доставлены в государственную больницу для прохождения стационарного лечения.
Также сообщается, что мощными порывами ветра, сопровождавшимися сильным дождем, были повреждены несколько зданий, транспортные средства, сельскохозяйственные угодья и теплицы.
Эпицентр природного явления наблюдался в районе Кумлуджа, однако удару стихии подверглась и туристическая Анталия, ущерб и последствия торнадо еще предстоит оценить.
Кстати пока искал сегодняшнюю новость - попадалась масса материалов о регулярных торнадо , смерчах в том регионе - сразу попадается куча материалов - осени 2018 , 2017 год с сорванными крышами домов , выброшенными на берег яхтами, вывороченными деревьями , перевернутыми машинами.
Кароч купляйте недвигу в анталии, якщо вспіетє між крапєльками отієї торнади.