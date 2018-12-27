Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Как сообщают турецкие СМИ сегодня, 24 января, торнадо, обрушившийся на туристическую столицу Турции Анталию унес жизнь 13-летнего подростка, еще как минимум 10 человек получили серьезные ранения. Пострадавшие доставлены в государственную больницу для прохождения стационарного лечения.
Также сообщается, что мощными порывами ветра, сопровождавшимися сильным дождем, были повреждены несколько зданий, транспортные средства, сельскохозяйственные угодья и теплицы.
Эпицентр природного явления наблюдался в районе Кумлуджа, однако удару стихии подверглась и туристическая Анталия, ущерб и последствия торнадо еще предстоит оценить.
Кстати пока искал сегодняшнюю новость - попадалась масса материалов о регулярных торнадо , смерчах в том регионе - сразу попадается куча материалов - осени 2018 , 2017 год с сорванными крышами домов , выброшенными на берег яхтами, вывороченными деревьями , перевернутыми машинами.
Кароч купляйте недвигу в анталии, якщо вспіетє між крапєльками отієї торнади.
Surfer написав: Кароч купляйте недвигу в анталии, якщо вспіетє між крапєльками отієї торнади.
Так і робіть: не купуйте нерухомість за кордоном. Краще жити, наприклад, у Запоріжжі та їздити у жовтому Богдачнику до смерті. То правда.
Правда і інша: дійсно, налетіло в четвер із Середземного моря страшне таке. Кажуть, в районі аеропорту Анталії був навіть Торнадо. Я якраз був за кермом та їздив до митниці Туреччини подовжувати безмитне перебування автівки на території Туреччини до жовтня 2020 року. Дійсно все було чорним і молнії біли як скажені. Сусіда виклав у Фейсбуці відео шторму - була зіпсована частково Набережна сміттям: хвилі були такі, що накидало морської гальки прямо на газони та бігову дорожку. Хочу в п"ятницю поїхати подивитися, як там і що - ми із жінкою майже щоденно користуємося там гумовою біговою доріжкою, то буде шкода, якщо з неї повиривало шматки. Подивимося. Пальми дійсно гнуло аж до землі. Все як почалося МИТТЄВО, так і закнічилося миттєво - коли я вийшов із митниці в порту Анталії, був здивований змінами - якщо хвилин із 30 тому я ледве добіг від автівки до офісу, то тепер виглядало сонечко і було майже чисте голубе небо.
А так да - коли у сусіда хата горить, то кожному приємно.
Але не беріть дурного в голову і важкого у руки: вже через 60 хвилин після того, як творилося казна що - всі сили Муніципалітету були кинуто на відновлення чистоти і порядку на Набережній. Ну саме так терміново як у вашому місті після якоїсь "катаклізми".
На практиці: - весь той час, що почався дощ - спочатку просто трохи капало - я був вдома та працював за компьютером. - о 13-30 вигулював собачку... Трохи капало... Було дуже дивно тепло. - о 14-00 до мене приїхав перекладач із турецької мови та ми разом поїхали у Митницю Туреччини в Анталії. - о 14-30 мені із митниці потрібно було заїхати додому - не вистачало одного документа, перекладача я залишив у Митниці. Ось тоді дійсно творилося хто зна що на вулиці: сильний дощ на фоні майже гарячого повітря (було дивно дуже тепло, наче вітер з Африки). - о 15-00 або трохи пізніше - я на годинник не дививися - ми вже були вдома: жінка накривала стіл для того, щоби пригостити свіжеприготованим пловом (звісно, баранина) турецького перекладача. - світло не пропадало. Інтернет не пропадав. Автівка перекладача як стояла під моїм будинком, так і стояла. Я свою автівку загнав на парковку свого будинка - завжди так роблю. - нічого не трапилося. - у квартирі тепло: нижче 19 градусів за останній місяць не було: це при тому, що включаємо пару раз на день кондиціонер на +22 градуси. Так що пан Surfer правий: сидіть у себе вдома та радійте. Як мудро - і з ним згоден - замітив пан Surfer:
Surfer написав:Как говорится не там хорошо где нас нет , плохо там где он есть , или от кармы не уйдешь, або #наколядував. Вот безневинно пострадавших - жалко.
И мне жалко.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 25 січ, 2019 05:27, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Шановне панство! Ми позавчора вирішили трохе “почистити” цю гілку.
Ось чому: гілка має назву “Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість". Для себе. Тому для того, щоби тримати гілку в ТОПі на форумі, запросили знаних фахівців, як експертів. Вони і вас і мене розважають, як можуть… Ми видалили таке: - Навіщо людині, яка купили нерухомість за кордоном, щось знати за Медичне страхування? Видалили. - Навіщо людині, яка купила нерухомість за кордоном, щось знати, як ввезти для себе свою автівку з України без сплати мита та корстуватися собі на радість? Видалили. - Навіщо людині, яка купила нерухомість за кордоном, щось знати, як вести себе, якшо зупинила дорожна поліція? Видалили. - Навіщо людині, яка купила нерухомість за кордоном, щось знати, як вставити собі земби - імпланти? Видалили. - Навіщо людині знати, чи є в закордонній країні українська діаспора? Видалили. - Навіщо людині, яка купила нерухомість за кордоном, знати, чи є в країні перебування Консульство України, яке може врятувати в разів втрати документів, наприклад? Видалили. Видалили навіть пару фраз із виступу Посла України в Туреччині пана Андрія – нашо нам знати, що там говорить якийсь там посол про співробітництво? Видалили.
Що ми залишили? Виступи знаних фахівців із закордонної нерухомості, які дуже просто для кожного можуть дати свою оцінку та пораду. Звертайтеся. Пани завжди “на стрьомє”. Я, правда, їх повідомлення не бачу, бо вони в мене в ігнорі, але думаю, що ви дізнаєтеся багато веселого, кумедного та корисного.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Я мовчав декілька днів, трохи хвилюючсь за приятелів, бо вони здійснили - як на мене - сміливу подорож: "Дніпро - Київ (ночівля) - Чернівці (ночівля) - транзит через Будапешт БЕЗ ЖОДНОЇ ЗУПИНКИ НА НОЧІВЛЮ - Sicilia" (за кером два досвідчених водія, в салоні - дві жінки) Маршрут такий: Зараз надсилають мені такі фото:
Так ось: ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ В ІТАЛІЇ (СИЦИЛІЯ)
(текст нижче видалено автором через 5 хвилин після публікації, бо він - як виявилося - повністю дублював все те, що написав на попередній сторінці панFrantз приводу досвіду купівлі нерухомості в Італії). Прочитати можна тут: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).