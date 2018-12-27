Додано: П'ят 25 січ, 2019 04:47

Surfer написав:

Кароч купляйте недвигу в анталии, якщо вспіетє між крапєльками отієї торнади.

сидіть у себе вдома та радійте.

Surfer написав: Как говорится не там хорошо где нас нет , плохо там где он есть , или от кармы не уйдешь, або #наколядував. Вот безневинно пострадавших - жалко.

Как говорится не там хорошо где нас нет ,або. Вот безневинно пострадавших - жалко.

Так і робіть:Краще жити, наприклад, у Запоріжжі та їздити у жовтому Богдачнику до смерті.То правда.Правда і інша: дійсно, налетіло в четвер із Середземного моря страшне таке.Кажуть, в районі аеропорту Анталії був навіть Торнадо.та їздив до митниці Туреччини подовжувати безмитне перебування автівки на території Туреччини до жовтня 2020 року.Дійсно все було чорним і молнії біли як скажені.Сусіда виклав у Фейсбуці відео шторму - була зіпсована частково Набережна сміттям: хвилі були такі, що накидало морської гальки прямо на газони та бігову дорожку.Хочу в п"ятницю поїхати подивитися, як там і що - ми із жінкою майже щоденно користуємося там гумовою біговою доріжкою, то буде шкода, якщо з неї повиривало шматки. Подивимося.Пальми дійсно гнуло аж до землі.- коли я вийшов із митниці в порту Анталії, був здивований змінами - якщо хвилин із 30 тому я ледве добіг від автівки до офісу, то тепер виглядало сонечко і було майже чисте голубе небо.Але не беріть дурного в голову і важкого у руки: вже через 60 хвилин після того, як творилося казна що - всі сили Муніципалітету були кинуто на відновлення чистоти і порядку на Набережній.На практиці:- весь той час, що почався дощ - спочатку просто трохи капало - я був вдома та працював за компьютером.Було дуже дивно тепло.- о 14-00 до мене приїхав перекладач із турецької мови та ми разом поїхали у Митницю Туреччини в Анталії.- о 14-30 мені із митниці потрібно було заїхати додому - не вистачало одного документа, перекладача я залишив у Митниці. Ось тоді дійсно творилося хто зна що на вулиці: сильний дощ на фоні майже гарячого повітря (було дивно дуже тепло, наче вітер з Африки).- о 15-00 або трохи пізніше - я на годинник не дививися - ми вже були вдома: жінка накривала стіл для того, щоби пригостити свіжеприготованим пловом (звісно, баранина) турецького перекладача.- світло не пропадало. Інтернет не пропадав. Автівка перекладача як стояла під моїм будинком, так і стояла. Я свою автівку загнав на парковку свого будинка - завжди так роблю.- нічого не трапилося.- у квартирі тепло: нижче 19 градусів за останній місяць не було: це при тому, що включаємо пару раз на день кондиціонер на +22 градуси.Так що панправий:Як мудро - і з ним згоден - замітив панИ мне жалко.