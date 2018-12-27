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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 250251252253
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:33

  akurt написав:Шановне панство!
Ми позавчора вирішили трохе “почистити” цю гілку.

Ось чому: гілка має назву “Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
Для себе.
Тому для того, щоби тримати гілку в ТОПі на форумі, запросили знаних фахівців, як експертів. Вони і вас і мене розважають, як можуть…
Ми видалили таке:
- Навіщо людині, яка купили нерухомість за кордоном, щось знати за Медичне страхування? Видалили.
- Навіщо людині, яка купила нерухомість за кордоном, щось знати, як ввезти для себе свою автівку з України без сплати мита та корстуватися собі на радість? Видалили.
- Навіщо людині, яка купила нерухомість за кордоном, щось знати, як вести себе, якшо зупинила дорожна поліція? Видалили.
- Навіщо людині, яка купила нерухомість за кордоном, щось знати, як вставити собі земби - імпланти? Видалили.
- Навіщо людині знати, чи є в закордонній країні українська діаспора? Видалили.
- Навіщо людині, яка купила нерухомість за кордоном, знати, чи є в країні перебування Консульство України, яке може врятувати в разів втрати документів, наприклад? Видалили. Видалили навіть пару фраз із виступу Посла України в Туреччині пана Андрія – нашо нам знати, що там говорить якийсь там посол про співробітництво? Видалили.

Що ми залишили?
Виступи знаних фахівців із закордонної нерухомості, які дуже просто для кожного можуть дати свою оцінку та пораду.
Звертайтеся. Пани завжди “на стрьомє”.
Я, правда, їх повідомлення не бачу, бо вони в мене в ігнорі, але думаю, що ви дізнаєтеся багато веселого, кумедного та корисного.

...та вони собі "гонять" ті пани, які відповідають за чистоту гілки, і взагалі, за порушення правил цього форуму!

... не знаю, чи Ви помітили, що мене вчора заблокували "безстроково"! :shock:
- я був трохи оху...здивувався!
- бо вчора, тільки зранку написав пару дописів на Львівській гілці нерухомості..... - і вдень, зайшов на валютну, написав одне по темі гілки, друге - прокоментував не по темі.... - ВСЕ!
- його видалили, а мене блоканули на "бестроково"! :shock:
.... але, сьогодні зранку бачу, що протверезіли :mrgreen: і мене розблокували...

- ну, "гонять собі по повній програмі! - можна ж було заблокувати на сутки..... ну на тиждень(хоч не було таких підстав) - а вони написали "офтоп, провокації: заблокований безстроково" :mrgreen:

... добре, хоч опам'ятались! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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