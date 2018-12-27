akurt написав:

Шановне панство!Ми позавчора вирішили трохе “почистити” цю гілку.Ось чому: гілка має назвуДля себе.Тому для того, щоби тримати гілку в ТОПі на форумі, запросили знаних фахівців, як експертів.Ми видалили таке:- Навіщо людині, яка купили нерухомість за кордоном, щось знати за Медичне страхування? Видалили.- Навіщо людині, яка купила нерухомість за кордоном, щось знати, як ввезти для себе свою автівку з України без сплати мита та корстуватися собі на радість? Видалили.- Навіщо людині, яка купила нерухомість за кордоном, щось знати, як вести себе, якшо зупинила дорожна поліція? Видалили.- Навіщо людині, яка купила нерухомість за кордоном, щось знати, як вставити собі земби - імпланти? Видалили.- Навіщо людині знати, чи є в закордонній країні українська діаспора? Видалили.- Навіщо людині, яка купила нерухомість за кордоном, знати, чи є в країні перебування Консульство України, яке може врятувати в разів втрати документів, наприклад? Видалили. Видалили навіть пару фраз із виступу Посла України в Туреччині пана Андрія – нашо нам знати, що там говорить якийсь там посол про співробітництво? Видалили.Що ми залишили?Виступи знаних фахівців із закордонної нерухомості, які дуже просто для кожного можуть дати свою оцінку та пораду.Звертайтеся. Пани завжди “на стрьомє”.Я, правда, їх повідомлення не бачу, бо вони в мене в ігнорі, але думаю, що ви дізнаєтеся багато веселого, кумедного та корисного.