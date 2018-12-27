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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:08

Тому що він набрав тут кредитів і ховається від правосуддя.
Акурт це пройдисвіт це ясно кожному,навіть турку.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 02:06

Точно що дураків багато.
Найдорожче на землі-дурість, тому що за неї доводиться дуже дорого розплачуватися ...
І що бусурманин може знайти в Турції? Яка нормальна дівчина(Лорак?) вийде за турка?
Яке майбутнє чекає людину на чужині?
Так попрацювати в Турції можна,але жити в культурі їх-повна дурість...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 07:09

  Ethereum написав:Точно що дураків багато.
Найдорожче на землі-дурість, тому що за неї доводиться дуже дорого розплачуватися ...
І що бусурманин може знайти в Турції? Яка нормальна дівчина(Лорак?) вийде за турка?
Яке майбутнє чекає людину на чужині?
Так попрацювати в Турції можна,але жити в культурі їх-повна дурість...


Ще більша ду.рість - пити турецькі алкогольні напої, які зроблені для іновірців, і лікувати в Турції зуби за цінами, втричі дешевшими, ніж в Україні, і обзивати глупцями тих, хто їздить на газу замість бензину.

Всім нам слід зрозуміти, що рекламувати такі речі може хіба що рагуль, простий, як кут будинку, і тупий, як черевик.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 23:47

#наколядував

Как говорится не там хорошо где нас нет , плохо там где он есть , или от кармы не уйдешь, або #наколядував. Вот безневинно пострадавших - жалко.

На турецкую Анталию обрушился торнадо: 1 человек погиб

Зображення

Как сообщают турецкие СМИ сегодня, 24 января, торнадо, обрушившийся на туристическую столицу Турции Анталию унес жизнь 13-летнего подростка, еще как минимум 10 человек получили серьезные ранения. Пострадавшие доставлены в государственную больницу для прохождения стационарного лечения.

Также сообщается, что мощными порывами ветра, сопровождавшимися сильным дождем, были повреждены несколько зданий, транспортные средства, сельскохозяйственные угодья и теплицы.

Эпицентр природного явления наблюдался в районе Кумлуджа, однако удару стихии подверглась и туристическая Анталия, ущерб и последствия торнадо еще предстоит оценить.







Зображення

Кстати пока искал сегодняшнюю новость - попадалась масса материалов о регулярных торнадо , смерчах в том регионе - сразу попадается куча материалов - осени 2018 , 2017 год с сорванными крышами домов , выброшенными на берег яхтами, вывороченными деревьями , перевернутыми машинами.

Кароч купляйте недвигу в анталии, якщо вспіетє між крапєльками отієї торнади.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:12

  akurt написав:ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ В ІТАЛІЇ (СИЦИЛІЯ)

Я мовчав, трохи хвилюючсь за приятелів, бо вони здійснили - як на мене - сміливу подорож:
"Дніпро - Київ (ночівля) - Чернівці (ночівля) - транзит через Будапешт БЕЗ ЖОДНОЇ ЗУПИНКИ НА НОЧІВЛЮ - Sicilia" (за кером два досвідчених водія, в салоні - дві жінки)

Так ось: ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ В ІТАЛІЇ (СИЦИЛІЯ)

(текст нижче видалено автором через 5 хвилин після публікації, бо він - як виявилося - повністю дублював все те, що написав на попередній сторінці пан Frant з приводу досвіду купівлі нерухомості в Італії).


а відновити текст можна?
цікаво почитати 8)

не звертайте уваги на кпини :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:16

  jump написав:
  akurt написав:ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ В ІТАЛІЇ (СИЦИЛІЯ)

Я мовчав, трохи хвилюючсь за приятелів, бо вони здійснили - як на мене - сміливу подорож:
"Дніпро - Київ (ночівля) - Чернівці (ночівля) - транзит через Будапешт БЕЗ ЖОДНОЇ ЗУПИНКИ НА НОЧІВЛЮ - Sicilia" (за кером два досвідчених водія, в салоні - дві жінки)

Так ось: ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ В ІТАЛІЇ (СИЦИЛІЯ)

(текст нижче видалено автором через 5 хвилин після публікації, бо він - як виявилося - повністю дублював все те, що написав на попередній сторінці пан Frant з приводу досвіду купівлі нерухомості в Італії).


а відновити текст можна?
цікаво почитати 8)

не звертайте уваги на кпини :wink:

Знову опуси про дешеву рибу і дешеві раки???)) І про дорожніх робітників??? Чи про те, як п.Акурт з синами крав цемент у Дніпропетровську???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:14

  Frant написав:Знову опуси про дешеву рибу і дешеві раки???)) І про дорожніх робітників??? Чи про те, як п.Акурт з синами крав цемент у Дніпропетровську???


і про це також :D

напишіть тоді Ви якусь корисну та цікаву інформацію про купівлю нерухомості за кордоном
на даний момент лише лаєте автора :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:07

Долярчик

Пацанов поблагодарили,что вытащили вас из вечного бана? :D
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:55

... можливо доброта - врятує світ!

... так, на тамтій гілці подякував!

- правда, трохи дивно, що тут, деякі.... в пана Акурта вже не знають, якими тапками кидати.... :D

... а там - бац, і такий жест доброти стосовно мене(правда, від інших форумчан....)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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