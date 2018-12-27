Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Точно що дураків багато. Найдорожче на землі-дурість, тому що за неї доводиться дуже дорого розплачуватися ... І що бусурманин може знайти в Турції? Яка нормальна дівчина(Лорак?) вийде за турка? Яке майбутнє чекає людину на чужині? Так попрацювати в Турції можна,але жити в культурі їх-повна дурість...
Ethereum написав:Точно що дураків багато. Найдорожче на землі-дурість, тому що за неї доводиться дуже дорого розплачуватися ... І що бусурманин може знайти в Турції? Яка нормальна дівчина(Лорак?) вийде за турка? Яке майбутнє чекає людину на чужині? Так попрацювати в Турції можна,але жити в культурі їх-повна дурість...
Ще більша ду.рість - пити турецькі алкогольні напої, які зроблені для іновірців, і лікувати в Турції зуби за цінами, втричі дешевшими, ніж в Україні, і обзивати глупцями тих, хто їздить на газу замість бензину.
Всім нам слід зрозуміти, що рекламувати такі речі може хіба що рагуль, простий, як кут будинку, і тупий, як черевик.
Как сообщают турецкие СМИ сегодня, 24 января, торнадо, обрушившийся на туристическую столицу Турции Анталию унес жизнь 13-летнего подростка, еще как минимум 10 человек получили серьезные ранения. Пострадавшие доставлены в государственную больницу для прохождения стационарного лечения.
Также сообщается, что мощными порывами ветра, сопровождавшимися сильным дождем, были повреждены несколько зданий, транспортные средства, сельскохозяйственные угодья и теплицы.
Эпицентр природного явления наблюдался в районе Кумлуджа, однако удару стихии подверглась и туристическая Анталия, ущерб и последствия торнадо еще предстоит оценить.
Кстати пока искал сегодняшнюю новость - попадалась масса материалов о регулярных торнадо , смерчах в том регионе - сразу попадается куча материалов - осени 2018 , 2017 год с сорванными крышами домов , выброшенными на берег яхтами, вывороченными деревьями , перевернутыми машинами.
Кароч купляйте недвигу в анталии, якщо вспіетє між крапєльками отієї торнади.
akurt написав:ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ В ІТАЛІЇ (СИЦИЛІЯ)
Я мовчав, трохи хвилюючсь за приятелів, бо вони здійснили - як на мене - сміливу подорож: "Дніпро - Київ (ночівля) - Чернівці (ночівля) - транзит через Будапешт БЕЗ ЖОДНОЇ ЗУПИНКИ НА НОЧІВЛЮ - Sicilia" (за кером два досвідчених водія, в салоні - дві жінки)
Так ось: ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ В ІТАЛІЇ (СИЦИЛІЯ)
(текст нижче видалено автором через 5 хвилин після публікації, бо він - як виявилося - повністю дублював все те, що написав на попередній сторінці панFrantз приводу досвіду купівлі нерухомості в Італії).
akurt написав:ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ В ІТАЛІЇ (СИЦИЛІЯ)
Я мовчав, трохи хвилюючсь за приятелів, бо вони здійснили - як на мене - сміливу подорож: "Дніпро - Київ (ночівля) - Чернівці (ночівля) - транзит через Будапешт БЕЗ ЖОДНОЇ ЗУПИНКИ НА НОЧІВЛЮ - Sicilia" (за кером два досвідчених водія, в салоні - дві жінки)
Так ось: ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ В ІТАЛІЇ (СИЦИЛІЯ)
(текст нижче видалено автором через 5 хвилин після публікації, бо він - як виявилося - повністю дублював все те, що написав на попередній сторінці панFrantз приводу досвіду купівлі нерухомості в Італії).
а відновити текст можна? цікаво почитати
не звертайте уваги на кпини
Знову опуси про дешеву рибу і дешеві раки???)) І про дорожніх робітників??? Чи про те, як п.Акурт з синами крав цемент у Дніпропетровську???