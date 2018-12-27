... так, на тамтій гілці подякував!
- правда, трохи дивно, що тут, деякі.... в пана Акурта вже не знають, якими тапками кидати....
... а там - бац, і такий жест доброти стосовно мене(правда, від інших форумчан....)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:55
... можливо доброта - врятує світ!
... так, на тамтій гілці подякував!
- правда, трохи дивно, що тут, деякі.... в пана Акурта вже не знають, якими тапками кидати....
... а там - бац, і такий жест доброти стосовно мене(правда, від інших форумчан....)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:54
Співчуття і ...співвітчизники не постаждали
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:05
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Шо, известный знаток азиатской моды по заказу мальчиков в номер опять заблокирован за неадекватность?
И кто же будет доставлять нам лулзы
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Додано: Вів 29 січ, 2019 20:14
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... я ще такого пояснення за заблокування не бачив!
akurt
Заблокований до Суб 02 лют, 2019 01:13
неадекватность
....соромлюсь запитати: а в чім проявилась та "неадекватність"???
... і ще:
- а більшість тутешніх дописувачів - просто "цитадель адекватності"? .... - ну і ввічливості? - так?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:45
Ну для вас, и вашего друга - специалиста по азиатской моде заказа мальчиков в номер, адекватность амбивалентное понятие
Стесняюсь спросить, а вы тоже... того... этого ... в тренде азиатской моды?
или просто так, без всяких особенных сексуальных предпочтений поддерживаете этаких специфических специалистов нестандартной моды?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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