... так, на тамтій гілці подякував!
- правда, трохи дивно, що тут, деякі.... в пана Акурта вже не знають, якими тапками кидати....
... а там - бац, і такий жест доброти стосовно мене(правда, від інших форумчан....)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:55
... можливо доброта - врятує світ!
... так, на тамтій гілці подякував!
- правда, трохи дивно, що тут, деякі.... в пана Акурта вже не знають, якими тапками кидати....
... а там - бац, і такий жест доброти стосовно мене(правда, від інших форумчан....)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:54
Співчуття і ...співвітчизники не постаждали
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:05
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Шо, известный знаток азиатской моды по заказу мальчиков в номер опять заблокирован за неадекватность?
И кто же будет доставлять нам лулзы
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:45
Ну для вас, и вашего друга - специалиста по азиатской моде заказа мальчиков в номер, адекватность амбивалентное понятие
Стесняюсь спросить, а вы тоже... того... этого ... в тренде азиатской моды?
или просто так, без всяких особенных сексуальных предпочтений поддерживаете этаких специфических специалистов нестандартной моды?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:25
... як самі не пишете нічого цікавого, то не заважайте іншим
Stringer
... ну дивіться, ви(як і більшість тутешніх) тут майже нічого, крім образ, підстьобування і "наїзду" на автора гілки - нічого толкового не пишете!
- а п.Акурта - цікаво читати! - він охоплює багато цікавих тем!
- от,наприклад, про друзів, які здавали/здають - продавали/продають свою нерухомість в Україні - дуже повчально!
.... та й загалом - багато цікавих тем! - кому яка підходить
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:14
Ну это ваша субъективная точка зрения, не более - пока ваш любитель азиатской моды заказа мальчиков в номер, не стал мне тут хамить и всячески оскорблять мою семью, я написал немало, как вы тут выразились, толкового, что подтверждается неоднократными благодарностями от различных форумчан за мои комментарии в этой теме.
Ну а после "наезда" и многочисленных оскорблений неадекватного автора необесудьте.
Был бы автор адекватным, а не манипулятором с хамскими манерами нетрезвого базарного торговца из наливайки, никому бы и в голову не пришло возвращать его постоянно в реальность
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:53
Можем розглянути песональну справу автора гілки поки в бані сидить.
Складається враження що всі ці образи спеціально сюди пишуть, щоб була певна скандальність...для піару так би мовити. Ні?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:25
Ви теж любите дешевий йогурт і несвіжу рибу, як п.Акурт?
Думаю, таки добро можна недорого й тут купити.
Не обов,язково їхати за ним в Турцію.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
|