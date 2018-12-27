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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:55

... можливо доброта - врятує світ!

... так, на тамтій гілці подякував!

- правда, трохи дивно, що тут, деякі.... в пана Акурта вже не знають, якими тапками кидати.... :D

... а там - бац, і такий жест доброти стосовно мене(правда, від інших форумчан....)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:54

Співчуття і ...співвітчизники не постаждали
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7092083/
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:05

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Шо, известный знаток азиатской моды по заказу мальчиков в номер опять заблокирован за неадекватность?
И кто же будет доставлять нам лулзы :-(
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:45

  Долярчик написав:... я ще такого пояснення за заблокування не бачив!

akurt
Заблокований до Суб 02 лют, 2019 01:13
неадекватность

....соромлюсь запитати: а в чім проявилась та "неадекватність"???

... і ще:
- а більшість тутешніх дописувачів - просто "цитадель адекватності"? .... - ну і ввічливості? - так? :mrgreen:

Ну для вас, и вашего друга - специалиста по азиатской моде заказа мальчиков в номер, адекватность амбивалентное понятие :mrgreen:
Стесняюсь спросить, а вы тоже... того... этого ... в тренде азиатской моды? :roll:
или просто так, без всяких особенных сексуальных предпочтений поддерживаете этаких специфических специалистов нестандартной моды?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:25

... як самі не пишете нічого цікавого, то не заважайте іншим

Stringer
... ну дивіться, ви(як і більшість тутешніх) тут майже нічого, крім образ, підстьобування і "наїзду" на автора гілки - нічого толкового не пишете!
- а п.Акурта - цікаво читати! - він охоплює багато цікавих тем!
- от,наприклад, про друзів, які здавали/здають - продавали/продають свою нерухомість в Україні - дуже повчально! :idea:

.... та й загалом - багато цікавих тем! - кому яка підходить :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:14

  Долярчик написав:Stringer
... ну дивіться, ви(як і більшість тутешніх) тут майже нічого, крім образ, підстьобування і "наїзду" на автора гілки - нічого толкового не пишете!
- а п.Акурта - цікаво читати! - він охоплює багато цікавих тем!
- от,наприклад, про друзів, які здавали/здають - продавали/продають свою нерухомість в Україні - дуже повчально! :idea:

.... та й загалом - багато цікавих тем! - кому яка підходить :wink:

Ну это ваша субъективная точка зрения, не более - пока ваш любитель азиатской моды заказа мальчиков в номер, не стал мне тут хамить и всячески оскорблять мою семью, я написал немало, как вы тут выразились, толкового, что подтверждается неоднократными благодарностями от различных форумчан за мои комментарии в этой теме.
Ну а после "наезда" и многочисленных оскорблений неадекватного автора необесудьте.
Был бы автор адекватным, а не манипулятором с хамскими манерами нетрезвого базарного торговца из наливайки, никому бы и в голову не пришло возвращать его постоянно в реальность
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:53

Можем розглянути песональну справу автора гілки поки в бані сидить.
Складається враження що всі ці образи спеціально сюди пишуть, щоб була певна скандальність...для піару так би мовити. Ні?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:25

  Квесторе_поверніться написав:Можем розглянути песональну справу автора гілки поки в бані сидить.
Складається враження що всі ці образи спеціально сюди пишуть, щоб була певна скандальність...для піару так би мовити. Ні?

Ви теж любите дешевий йогурт і несвіжу рибу, як п.Акурт?
Думаю, таки добро можна недорого й тут купити.
Не обов,язково їхати за ним в Турцію.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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