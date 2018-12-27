Додано: Суб 02 лют, 2019 08:00

Как всегда много умных и познавательных мыслей и идей.

Квартплата

естественно,

Электроэнергия:

менее +19 в квартире НИКОГДА не было.

Водоснабжение и канализация.

Надеюсь, вы не скучали и за последнюю неделю прочитали много познавательного не темуБлистали на сцене: (перечень авторов удален).Чтобы не мешать умным и познавательным мыслям, за эти дни удалены мои материалы:1. Опыт покупки недвижимости в Италии (Сицилия).2. Проблема обучения детей украинцев за кордоном.3. Украинская диаспора за рубежом.4. Удалены малейшие упоминания о После Украины в Турции (пан Андрій) и о Генеральном консуле Украины в Анталии (пан В"ячеслав).5. Медицинское обслуживание украинца за кордоном. Медицинское страхование украинца за рубежом (ответы на вопросы форумчан).Мне от этого и не холодно, и не жарко, так как У МЕНЯ ЛИЧНО ЗНАНИЙ НЕ УБАВИЛОСЬ.А вот у Вас личнох х х(Итоги января)1.- 80 лир.Маленькое замечание.Как вы знаете, еще месяца три-четыре назад очень уважаемые финансисты-экономисты, спутав эту ветку с другой, выкладывали тут всякие ужасы про крах экономики Турции.О! Что только они не писали, и Эрдоган - злодей, а(по их мнению - я - Премьер-министр Турции) - ещё бОльший.По земле - и этот бред тут постили очень уважаемые орденоносные форумчане - якобы ползали полуголодные и нищие турки, собирая остатки картофельных очисток, купленных по 7 (семь) лир за 1 кг.Правда совсем другая,господа...Знаете, очень мне становится обидно, что еще месяц или 2 назад я сливал баксы по 6,18 лиры за доллар и покупал виски Chivas Regal за смешные 200 лир.Вчера пришлось слить по 5,18... Обидно, Вань...Так вот, все цены расходов на содержание квартиры в Турции НА СЕГОДНЯ (напомню - страна под номеромв списке стран-обладательниц Золотовалютных резервов), нужно умножать на 28/5,20=Неудобная цифра. Еще недавно было так: 27,50/6,18=4,44...Ну что же поделать... всем тяжело в наше время.Не буду покупать виски!Итак: квартплата составила 80 лир илигривен.2.расход за январь - 140 кВт*час на сумму в 73 лиры илигривны.Важные замечания:- в Турции - как и во многих странах Европы - потребителю выставляют счет ОТДЕЛЬНО за электрическую энергию - первая строка - и - отдельно - за транспортировку электрической энергии.Ну, нечто подобное сейчас сделали и в Украине: вам отдельно выставляют счет за потреблённый газ и потом объем потребленного газа умножают на "корректировочный коэффициент" за ваше преступление - за то, что Вы потребили газ еще вгоду (смотрите свои квитанции: 1,09-1,17). То есть Вы платите за газ по счётчику - но на 9-17 процентов больше.- это у меня расход электроэнергии на ВСЁ: а) отопление (2 инвенторных кондиционера LG), стиралка, посудомойка (работает ежедневно) , кофемолка, печка СВЧ, освещение.Что интересно, включал за месяц только один кондиционер - на 2-3 часа утром и 2-3 часа вечером, выставлял +22 градуса. Утром выхожу в кухню-студию сварить кофе -Включаю кондиционер, мелю себе кофе (Эфиопия), наслаждаюсь запахом и смотрю в окно на голубое небо над горами... Думаю, чем сегодня займусь... Рыбалка? Поход в горы? Посещение Античного музея?3.Сколько там? О! 19 лир илигривны.Напомню: горячая вода - БЕСПЛАТНО, подается от солнечных коллекторов, установленных на крыше. Как видите, я впереди вас по применению солнечной энергии! Вот вас призывают - призывают, и вы ничего не делаете, а у меня горячая вода - за счет энергии солнца! Купаешься и как-то вдвойне приятнее...Итого:Это КрЕдит.ДЕбит: поступление из Украины от прекрасно и умно организованного бизнеса: 23 000 гривен. Замечу: не требующего моего присутствия. Маловато, конечно... Но есть же и другие источники доходов...Ну что же, жить можно...В расчетах не учтено:- 10-ти дневный горнолыжный отдых Kayseri-Erciyes включая 2-х дневное посещение чуда не Земном шаре: Kappadоkia. Мои любые упоминания об этом также удалены, так как украинцу, купившему недвижимость за рубежом, естественно, за рубежом отдыхать не нужно. Скажу только, что 10-ти дневный тур мне обошелся - люблю точно планировать - в 750 долларов на двоих. Сюда включено: расходы на бензин (625 км туда и обратно), расходы на бензин в 2-х дневной поездке по Каппадокии с посещением всех долин (примерно 400 км), проживание в отеле (номер на двоих с завтраком - 32 доллара), ski-pass (70 лир в день.- расходы на заказ питьевой воды на дом. Берем примерно 1 баллон в неделю. Тут интересная особенность: во Львове я по инету заказываю воду "Аляска" - 66 гривен 19-литровый баллон. Сегодня на завтра, доставка в период с 6 до 10 утра.Здесь по-другому: я звоню по телефону службы доставки - через 10 минут - звонок в домофон-нажал кнопку - доставка в квартиру.Все удовольствие стоит 8,5 лир или 45 гривен.