... так, на тамтій гілці подякував!
- правда, трохи дивно, що тут, деякі.... в пана Акурта вже не знають, якими тапками кидати....
... а там - бац, і такий жест доброти стосовно мене(правда, від інших форумчан....)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:55
... можливо доброта - врятує світ!
... так, на тамтій гілці подякував!
- правда, трохи дивно, що тут, деякі.... в пана Акурта вже не знають, якими тапками кидати....
... а там - бац, і такий жест доброти стосовно мене(правда, від інших форумчан....)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:54
Співчуття і ...співвітчизники не постаждали
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:05
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Шо, известный знаток азиатской моды по заказу мальчиков в номер опять заблокирован за неадекватность?
И кто же будет доставлять нам лулзы
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:45
Ну для вас, и вашего друга - специалиста по азиатской моде заказа мальчиков в номер, адекватность амбивалентное понятие
Стесняюсь спросить, а вы тоже... того... этого ... в тренде азиатской моды?
или просто так, без всяких особенных сексуальных предпочтений поддерживаете этаких специфических специалистов нестандартной моды?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:25
... як самі не пишете нічого цікавого, то не заважайте іншим
Stringer
... ну дивіться, ви(як і більшість тутешніх) тут майже нічого, крім образ, підстьобування і "наїзду" на автора гілки - нічого толкового не пишете!
- а п.Акурта - цікаво читати! - він охоплює багато цікавих тем!
- от,наприклад, про друзів, які здавали/здають - продавали/продають свою нерухомість в Україні - дуже повчально!
.... та й загалом - багато цікавих тем! - кому яка підходить
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:14
Ну это ваша субъективная точка зрения, не более - пока ваш любитель азиатской моды заказа мальчиков в номер, не стал мне тут хамить и всячески оскорблять мою семью, я написал немало, как вы тут выразились, толкового, что подтверждается неоднократными благодарностями от различных форумчан за мои комментарии в этой теме.
Ну а после "наезда" и многочисленных оскорблений неадекватного автора необесудьте.
Был бы автор адекватным, а не манипулятором с хамскими манерами нетрезвого базарного торговца из наливайки, никому бы и в голову не пришло возвращать его постоянно в реальность
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:53
Можем розглянути песональну справу автора гілки поки в бані сидить.
Складається враження що всі ці образи спеціально сюди пишуть, щоб була певна скандальність...для піару так би мовити. Ні?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:25
Ви теж любите дешевий йогурт і несвіжу рибу, як п.Акурт?
Думаю, таки добро можна недорого й тут купити.
Не обов,язково їхати за ним в Турцію.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 02 лют, 2019 08:00
День сурка, однако...
Надеюсь, вы не скучали и за последнюю неделю прочитали много познавательного не тему "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Блистали на сцене: (перечень авторов удален).
Как всегда много умных и познавательных мыслей и идей.
Чтобы не мешать умным и познавательным мыслям, за эти дни удалены мои материалы:
1. Опыт покупки недвижимости в Италии (Сицилия).
2. Проблема обучения детей украинцев за кордоном.
3. Украинская диаспора за рубежом.
4. Удалены малейшие упоминания о После Украины в Турции (пан Андрій) и о Генеральном консуле Украины в Анталии (пан В"ячеслав).
5. Медицинское обслуживание украинца за кордоном. Медицинское страхование украинца за рубежом (ответы на вопросы форумчан).
Мне от этого и не холодно, и не жарко, так как У МЕНЯ ЛИЧНО ЗНАНИЙ НЕ УБАВИЛОСЬ.
А вот у Вас лично знаний НЕ прибавилось.
х х х
ДОРОГО ЛИ СОДЕРЖАТЬ КВАРТИРУ ЗА ГРАНИЦЕЙ?
(Итоги января)
1. Квартплата - 80 лир.
Маленькое замечание.
Как вы знаете, еще месяца три-четыре назад очень уважаемые финансисты-экономисты, спутав эту ветку с другой, выкладывали тут всякие ужасы про крах экономики Турции.
О! Что только они не писали, и Эрдоган - злодей, а akurt (по их мнению - я - Премьер-министр Турции) - ещё бОльший.
По земле - и этот бред тут постили очень уважаемые орденоносные форумчане - якобы ползали полуголодные и нищие турки, собирая остатки картофельных очисток, купленных по 7 (семь) лир за 1 кг.
Правда совсем другая, естественно, господа...
Знаете, очень мне становится обидно, что еще месяц или 2 назад я сливал баксы по 6,18 лиры за доллар и покупал виски Chivas Regal за смешные 200 лир.
Вчера пришлось слить по 5,18... Обидно, Вань...
Так вот, все цены расходов на содержание квартиры в Турции НА СЕГОДНЯ (напомню - страна под номером 10 в списке стран-обладательниц Золотовалютных резервов), нужно умножать на 28/5,20=5,38.
Неудобная цифра. Еще недавно было так: 27,50/6,18=4,44...
Ну что же поделать... всем тяжело в наше время.
Не буду покупать виски!
Итак: квартплата составила 80 лир или 430,40 гривен.
2. Электроэнергия: расход за январь - 140 кВт*час на сумму в 73 лиры или 392,74 гривны.
Важные замечания:
- в Турции - как и во многих странах Европы - потребителю выставляют счет ОТДЕЛЬНО за электрическую энергию - первая строка - и - отдельно - за транспортировку электрической энергии.
Ну, нечто подобное сейчас сделали и в Украине: вам отдельно выставляют счет за потреблённый газ и потом объем потребленного газа умножают на "корректировочный коэффициент" за ваше преступление - за то, что Вы потребили газ еще в 2015 году (смотрите свои квитанции: 1,09-1,17). То есть Вы платите за газ по счётчику - но на 9-17 процентов больше.
- это у меня расход электроэнергии на ВСЁ: а) отопление (2 инвенторных кондиционера LG), стиралка, посудомойка (работает ежедневно) , кофемолка, печка СВЧ, освещение.
Что интересно, включал за месяц только один кондиционер - на 2-3 часа утром и 2-3 часа вечером, выставлял +22 градуса. Утром выхожу в кухню-студию сварить кофе - менее +19 в квартире НИКОГДА не было. Включаю кондиционер, мелю себе кофе (Эфиопия), наслаждаюсь запахом и смотрю в окно на голубое небо над горами... Думаю, чем сегодня займусь... Рыбалка? Поход в горы? Посещение Античного музея?
3. Водоснабжение и канализация.
Сколько там? О! 19 лир или 102 гривны.
Напомню: горячая вода - БЕСПЛАТНО, подается от солнечных коллекторов, установленных на крыше. Как видите, я впереди вас по применению солнечной энергии! Вот вас призывают - призывают, и вы ничего не делаете, а у меня горячая вода - за счет энергии солнца! Купаешься и как-то вдвойне приятнее...
Итого: 430,4+393+102=925,4 гривны.
Это КрЕдит.
ДЕбит: поступление из Украины от прекрасно и умно организованного бизнеса: 23 000 гривен. Замечу: не требующего моего присутствия. Маловато, конечно... Но есть же и другие источники доходов...
Ну что же, жить можно...
P.S. В расчетах не учтено:
- 10-ти дневный горнолыжный отдых Kayseri-Erciyes включая 2-х дневное посещение чуда не Земном шаре: Kappadоkia. Мои любые упоминания об этом также удалены, так как украинцу, купившему недвижимость за рубежом, естественно, за рубежом отдыхать не нужно. Скажу только, что 10-ти дневный тур мне обошелся - люблю точно планировать - в 750 долларов на двоих. Сюда включено: расходы на бензин (625 км туда и обратно), расходы на бензин в 2-х дневной поездке по Каппадокии с посещением всех долин (примерно 400 км), проживание в отеле (номер на двоих с завтраком - 32 доллара), ski-pass (70 лир в день.
- расходы на заказ питьевой воды на дом. Берем примерно 1 баллон в неделю. Тут интересная особенность: во Львове я по инету заказываю воду "Аляска" - 66 гривен 19-литровый баллон. Сегодня на завтра, доставка в период с 6 до 10 утра.
Здесь по-другому: я звоню по телефону службы доставки - через 10 минут - звонок в домофон-нажал кнопку - доставка в квартиру.
Все удовольствие стоит 8,5 лир или 45 гривен.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Додано: Суб 02 лют, 2019 13:44
Ми йдемо до Вас:-)
Найближчим часом відбудуться політичні консультації щодо запровадження зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін
"Ми говорили про нашу майбутню угоду про ЗВТ. Вже найближчим часом відбудуться політичні консультації. 4 млрд доларів товарообігу дуже далекі від нашого потенціалу", - сказав він на прес-конференції за підсумками засідання спільної групи стратегічного планування Україна-Туреччина в п'ятницю.
За словами глави МЗС, також відбудуться консультації щодо угоди про соціальне забезпечення.
"Все більше українців працює в Туреччині, все більше турецьких громадян працює в Україні. У нас найближчим часом пройдуть експертні консультації та нам потрібна ця угода", - пояснив він.
Як повідомлялося, товарообіг між Україною і Туреччиною щороку зростає на 20%.
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