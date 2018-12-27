Додано: Нед 03 лют, 2019 09:31

9,15

субсидий в Турции никому и никак не бывает.

(отопление вашей квартиры за рубежом)1. С гордостью скажу, что граждане Украины "любят погорячее". Любят, чтобы в квартире было жарко, и чтобы при минус 10 были открыты окна в квартире. Какой-нибудь хилый немец, увидев бы такое, выбросился бы из окна.Примеры: мой родной брат живет в собственном доме, жилая площадь 120 кв. м.Вот квитанция оплаты за газ, потребленный в декабре:Потребил газа 601 куб. м., эта сумма по непонятными для брата причинам умножена на "хитрый" коэффициент 1,09 - получилось 655 куб. м. Начислено 5 600 гривен или 200 долларов за месяц.В принципе, тот же немец сполз бы с подоконника окна, в который собрался выбросится, и сказал бы, что это даром, то есть бесплатно: 174 евро. Тут и экономить нечего...Моя сестра живет в обычной 9-ти этажной панельке, трёшка. В квартире - 3 чел. Как правило, зимой открывают окна на улицу, так как "топят, как сумасшедшие".Её расходы:440 - кварплата1600 - отопление380 - электрика469 - газ200 - водаИтого, коммунальные услуги состаляют 3 089 гривен. Субсидию не получает.Ее подруга живет в такой же квартире, их двое, все расходы составляют 1 300 гривен, субсидия - 1200 гривен. В эти 1200 гривен входят 900 гривен субсидии на отопление. Подруга так счастлива, что при упоминании моего имени всегда низко кланяется в ножки: это я помог ей заполнить документы на сайте оформления субсидий. Теперь её прекрасная жизнь ей обходится всего в 100 гривен в месяц.2. Все несколько грустнее во Франции, где живут мои сваты: газ настолько дорог, что и в голову не придет им отапливать свой дом газом. Только электричеством. При зарплате свата (работает мэром небольшого городка. Между прочим, с неделю назад лично встречался в президентом Франции, даже попал в кадр на ТВ. Фото не выкладываю - все равно удалят с пометкой "неадекватность". Уж не знаю, это будет относиться к меру города, или к президенту Французской республики) в 2 500 евро в месяц отдать 160 евро за электрическую энергию - вполне возможно. Остальные деньги они тратят на путешествия в Испанию или в Португалию. Любят, сорванцы, посидеть на балконе приличного отеля у моря с бокалом Veuve Clicquot Ponsardin.3. По-разному организовано отопление в жилых домах американцев. Один из сыновей снимает комнату в 1-о этажном доме на берегу Тихого океана у бабушки, которой 82 года. Бабушка-паршивка почти не бывает дома: то путешествует по Африке, то отправляется проведать подружку в Норвегию. Не шучу. Сыну приходится кормить её лабрадора и включать отопление. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ. Бабушка не может позволить себе газ: у нее расходы ещё на содержание своих двух автомобилей (живет одна). выручает мой сын: платит бабушке 900$ в месяц.4. Турция. Тут все зависит от города, в котором вы живете.Если это город в континентальной Турции - как например, "областной центр" Кайсери, где я недавно провел 10 чудесных дней - там такая же погода, как в Сумах, Днепре или в Киеве. Город поражает чистотой и аккуратностью, выглядит чисто европейским: все дома в 14-16 этажей, у всех - индивидуальные котельные на газе и на крыше у каждого дома еще установлен дизель-генератор на случай отсутствия электроэнергии.Так вот в Анталии - городе на берегу Средиземного моря все по-другому.Как бы тут нервно-неуравноевешенные неудачники по жизни меня не называли, я "клепка в голові" у меня есть: я купил квартиру на берегу моря.Статистика:- в моем доме - 19 квартир, в половину из них проведен газ, газовые счетчики находятся на лестничной клетке.Газ может завезти себе в квартиру любой желающий - заказ "сегодня на завтра", комплекс работ "под ключ" с установкой двухконтурного котла и батарей отопления обходится примерном 1000 долларов. Утром приехала бригада - вечером у вас не мерзнут ноги во время сексуальной игры.Интерсные особенности: а) отопительный котел всегда устанавливается на балконе. б) вся разводка труб отопления выполняется на этапе строительства, в трубах под батареи в комнатах установлены заглушки. в) "черную трубу" от газового счетчика по турецкому ГОСТ нельзя красить, даже если она проходит у вас по стенам под потолком комнат квартиры.Итак, счет за газ за январь. Квартира - двушка. "1+1". Этаж - 3. Восточная сторона дома.За месяц с небольшим (с 30 декабря по 02 февраля) потреблено газа - 103 куб. м.Эта цифра умножена на "коррекцию давления" - коэффициент 1,02.Получилось 105 куб. м.Начислено:- цена 153 куб. м газа (газ - импортный поступает из РФ) - 149,89 лиры.- НДС (товар импортный, 18%, на не импортный товар НДС - 8%) - 26,98 лиры.Итого: 176,50 лиры или 176,50/5,20=33,94$ или 33,94х27,5=933 гривны.Итого, 1 куб. м газа обошелся в 933/102=Тут интересны 2 вещи:а) в самый холодный месяц во Львове моя квартира-двушка потребила рекорд - 100 куб. м газа.б) честно говоря, я не могу понять, куда мои соседи потратили 102 куб. м газа. Скажу больше - счет другому соседу на втором этаже пришел на 150 куб. м газа на сумму в 257 лир. Я объясняю это только тем, что парни хотят секса в тепле так, чтобы ноги не мерзли.в) честно говоря, я не понимаю, отчего так стонут наши граждане от цены на газ в 8,59 гривны за 1 куб. м.г)д) много или мало для турецкого гражданина заплатить 176,5 лиры за газ?- минимальная оплата труда с 1 января - 2060 лиры в месяц.- обычная средняя зарплата рядового турка - примерно 3000 лир на руки (чистыми).Обычно турецкие жены никогда не работали и потому не получают НИКАКУЮ пенсию. Пенсию получает только муж. Обычная пенсия - примерно 900 лир. Никакие пособия на детей, как правило, не выплачиваются.Вывод:Сегодня вечером по-киевскому времени и утром по времени Сан Франциско один из сыновей вылетает рейсом "Сан-Франциско-Австралия" в 2-х недельное путешествия по Австралии и Новой Зеландии. Попрошу узнать про отопление).