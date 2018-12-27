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#<1 ... 247248249250 Додано: Суб 02 лют, 2019 15:54 jump!

Вас забанят и объявят неадекватным.

И меня еще опять обвинят в краже цемента, ж.д. шпал и маленьких мальчиков.



Кстати, с сегодняшнего дня в Анталии начала работать школа для детей граждан Украины с украинским языком обучения и по программе Міносвіти.

ГосподинВас забанят и объявят неадекватным.И меня еще опять обвинят в краже цемента, ж.д. шпал и маленьких мальчиков.Кстати, с сегодняшнего дня в Анталии начала работать школа для детей граждан Украины с украинским языком обучения и по программе Міносвіти. “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo). akurt

Повідомлень: 2725 З нами з: 12.02.09 Подякував: 465 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 09:31 ТАК ЛИ СТРАШЕН ГАЗ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ

(отопление вашей квартиры за рубежом)



1. С гордостью скажу, что граждане Украины "любят погорячее". Любят, чтобы в квартире было жарко, и чтобы при минус 10 были открыты окна в квартире. Какой-нибудь хилый немец, увидев бы такое, выбросился бы из окна.

Примеры: мой родной брат живет в собственном доме, жилая площадь 120 кв. м.

Вот квитанция оплаты за газ, потребленный в декабре:



Потребил газа 601 куб. м., эта сумма по непонятными для брата причинам умножена на "хитрый" коэффициент 1,09 - получилось 655 куб. м. Начислено 5 600 гривен или 200 долларов за месяц.

В принципе, тот же немец сполз бы с подоконника окна, в который собрался выбросится, и сказал бы, что это даром, то есть бесплатно: 174 евро. Тут и экономить нечего...



Моя сестра живет в обычной 9-ти этажной панельке, трёшка. В квартире - 3 чел. Как правило, зимой открывают окна на улицу, так как "топят, как сумасшедшие".

Её расходы:

440 - кварплата

1600 - отопление

380 - электрика

469 - газ

200 - вода

Итого, коммунальные услуги состаляют 3 089 гривен. Субсидию не получает.



Ее подруга живет в такой же квартире, их двое, все расходы составляют 1 300 гривен, субсидия - 1200 гривен. В эти 1200 гривен входят 900 гривен субсидии на отопление. Подруга так счастлива, что при упоминании моего имени всегда низко кланяется в ножки: это я помог ей заполнить документы на сайте оформления субсидий. Теперь её прекрасная жизнь ей обходится всего в 100 гривен в месяц.



2. Все несколько грустнее во Франции, где живут мои сваты: газ настолько дорог, что и в голову не придет им отапливать свой дом газом. Только электричеством. При зарплате свата (работает мэром небольшого городка. Между прочим, с неделю назад лично встречался в президентом Франции, даже попал в кадр на ТВ. Фото не выкладываю - все равно удалят с пометкой "неадекватность". Уж не знаю, это будет относиться к меру города, или к президенту Французской республики) в 2 500 евро в месяц отдать 160 евро за электрическую энергию - вполне возможно. Остальные деньги они тратят на путешествия в Испанию или в Португалию. Любят, сорванцы, посидеть на балконе приличного отеля у моря с бокалом Veuve Clicquot Ponsardin.



3. По-разному организовано отопление в жилых домах американцев. Один из сыновей снимает комнату в 1-о этажном доме на берегу Тихого океана у бабушки, которой 82 года. Бабушка-паршивка почти не бывает дома: то путешествует по Африке, то отправляется проведать подружку в Норвегию. Не шучу. Сыну приходится кормить её лабрадора и включать отопление. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ. Бабушка не может позволить себе газ: у нее расходы ещё на содержание своих двух автомобилей (живет одна). выручает мой сын: платит бабушке 900$ в месяц.



4. Турция. Тут все зависит от города, в котором вы живете.

Если это город в континентальной Турции - как например, "областной центр" Кайсери, где я недавно провел 10 чудесных дней - там такая же погода, как в Сумах, Днепре или в Киеве. Город поражает чистотой и аккуратностью, выглядит чисто европейским: все дома в 14-16 этажей, у всех - индивидуальные котельные на газе и на крыше у каждого дома еще установлен дизель-генератор на случай отсутствия электроэнергии.

Так вот в Анталии - городе на берегу Средиземного моря все по-другому.

Как бы тут нервно-неуравноевешенные неудачники по жизни меня не называли, я "клепка в голові" у меня есть: я купил квартиру на берегу моря.

Статистика:

- в моем доме - 19 квартир, в половину из них проведен газ, газовые счетчики находятся на лестничной клетке.



Газ может завезти себе в квартиру любой желающий - заказ "сегодня на завтра", комплекс работ "под ключ" с установкой двухконтурного котла и батарей отопления обходится примерном 1000 долларов. Утром приехала бригада - вечером у вас не мерзнут ноги во время сексуальной игры.

Интерсные особенности: а) отопительный котел всегда устанавливается на балконе. б) вся разводка труб отопления выполняется на этапе строительства, в трубах под батареи в комнатах установлены заглушки. в) "черную трубу" от газового счетчика по турецкому ГОСТ нельзя красить, даже если она проходит у вас по стенам под потолком комнат квартиры.

Итак, счет за газ за январь. Квартира - двушка. "1+1". Этаж - 3. Восточная сторона дома.



За месяц с небольшим (с 30 декабря по 02 февраля) потреблено газа - 103 куб. м.

Эта цифра умножена на "коррекцию давления" - коэффициент 1,02.

Получилось 105 куб. м.

Начислено:

- цена 153 куб. м газа (газ - импортный поступает из РФ) - 149,89 лиры.

- НДС (товар импортный, 18%, на не импортный товар НДС - 8%) - 26,98 лиры.

Итого: 176,50 лиры или 176,50/5,20=33,94$ или 33,94х27,5=933 гривны.

Итого, 1 куб. м газа обошелся в 933/102= 9,15 гривны за куб. метр.

Тут интересны 2 вещи:

а) в самый холодный месяц во Львове моя квартира-двушка потребила рекорд - 100 куб. м газа.

б) честно говоря, я не могу понять, куда мои соседи потратили 102 куб. м газа. Скажу больше - счет другому соседу на втором этаже пришел на 150 куб. м газа на сумму в 257 лир. Я объясняю это только тем, что парни хотят секса в тепле так, чтобы ноги не мерзли.

в) честно говоря, я не понимаю, отчего так стонут наши граждане от цены на газ в 8,59 гривны за 1 куб. м.

г) субсидий в Турции никому и никак не бывает.

д) много или мало для турецкого гражданина заплатить 176,5 лиры за газ?

- минимальная оплата труда с 1 января - 2060 лиры в месяц.

- обычная средняя зарплата рядового турка - примерно 3000 лир на руки (чистыми).

Обычно турецкие жены никогда не работали и потому не получают НИКАКУЮ пенсию. Пенсию получает только муж. Обычная пенсия - примерно 900 лир. Никакие пособия на детей, как правило, не выплачиваются.



Вывод:

Жирно живем, товарищи украинцы!



P.S. Сегодня вечером по-киевскому времени и утром по времени Сан Франциско один из сыновей вылетает рейсом "Сан-Франциско-Австралия" в 2-х недельное путешествия по Австралии и Новой Зеландии. Попрошу узнать про отопление). (отопление вашей квартиры за рубежом)1. С гордостью скажу, что граждане Украины "любят погорячее". Любят, чтобы в квартире было жарко, и чтобы при минус 10 были открыты окна в квартире. Какой-нибудь хилый немец, увидев бы такое, выбросился бы из окна.Примеры: мой родной брат живет в собственном доме, жилая площадь 120 кв. м.Вот квитанция оплаты за газ, потребленный в декабре:Потребил газа 601 куб. м., эта сумма по непонятными для брата причинам умножена на "хитрый" коэффициент 1,09 - получилось 655 куб. м. Начислено 5 600 гривен или 200 долларов за месяц.В принципе, тот же немец сполз бы с подоконника окна, в который собрался выбросится, и сказал бы, что это даром, то есть бесплатно: 174 евро. Тут и экономить нечего...Моя сестра живет в обычной 9-ти этажной панельке, трёшка. В квартире - 3 чел. Как правило, зимой открывают окна на улицу, так как "топят, как сумасшедшие".Её расходы:440 - кварплата1600 - отопление380 - электрика469 - газ200 - водаИтого, коммунальные услуги состаляют 3 089 гривен. Субсидию не получает.Ее подруга живет в такой же квартире, их двое, все расходы составляют 1 300 гривен, субсидия - 1200 гривен. В эти 1200 гривен входят 900 гривен субсидии на отопление. Подруга так счастлива, что при упоминании моего имени всегда низко кланяется в ножки: это я помог ей заполнить документы на сайте оформления субсидий. Теперь её прекрасная жизнь ей обходится всего в 100 гривен в месяц.2. Все несколько грустнее во Франции, где живут мои сваты: газ настолько дорог, что и в голову не придет им отапливать свой дом газом. Только электричеством. При зарплате свата (работает мэром небольшого городка. Между прочим, с неделю назад лично встречался в президентом Франции, даже попал в кадр на ТВ. Фото не выкладываю - все равно удалят с пометкой "неадекватность". Уж не знаю, это будет относиться к меру города, или к президенту Французской республики) в 2 500 евро в месяц отдать 160 евро за электрическую энергию - вполне возможно. Остальные деньги они тратят на путешествия в Испанию или в Португалию. Любят, сорванцы, посидеть на балконе приличного отеля у моря с бокалом Veuve Clicquot Ponsardin.3. По-разному организовано отопление в жилых домах американцев. Один из сыновей снимает комнату в 1-о этажном доме на берегу Тихого океана у бабушки, которой 82 года. Бабушка-паршивка почти не бывает дома: то путешествует по Африке, то отправляется проведать подружку в Норвегию. Не шучу. Сыну приходится кормить её лабрадора и включать отопление. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ. Бабушка не может позволить себе газ: у нее расходы ещё на содержание своих двух автомобилей (живет одна). выручает мой сын: платит бабушке 900$ в месяц.4. Турция. Тут все зависит от города, в котором вы живете.Если это город в континентальной Турции - как например, "областной центр" Кайсери, где я недавно провел 10 чудесных дней - там такая же погода, как в Сумах, Днепре или в Киеве. Город поражает чистотой и аккуратностью, выглядит чисто европейским: все дома в 14-16 этажей, у всех - индивидуальные котельные на газе и на крыше у каждого дома еще установлен дизель-генератор на случай отсутствия электроэнергии.Так вот в Анталии - городе на берегу Средиземного моря все по-другому.Как бы тут нервно-неуравноевешенные неудачники по жизни меня не называли, я "клепка в голові" у меня есть: я купил квартиру на берегу моря.Статистика:- в моем доме - 19 квартир, в половину из них проведен газ, газовые счетчики находятся на лестничной клетке.Газ может завезти себе в квартиру любой желающий - заказ "сегодня на завтра", комплекс работ "под ключ" с установкой двухконтурного котла и батарей отопления обходится примерном 1000 долларов. Утром приехала бригада - вечером у вас не мерзнут ноги во время сексуальной игры.Интерсные особенности: а) отопительный котел всегда устанавливается на балконе. б) вся разводка труб отопления выполняется на этапе строительства, в трубах под батареи в комнатах установлены заглушки. в) "черную трубу" от газового счетчика по турецкому ГОСТ нельзя красить, даже если она проходит у вас по стенам под потолком комнат квартиры.Итак, счет за газ за январь. Квартира - двушка. "1+1". Этаж - 3. Восточная сторона дома.За месяц с небольшим (с 30 декабря по 02 февраля) потреблено газа - 103 куб. м.Эта цифра умножена на "коррекцию давления" - коэффициент 1,02.Получилось 105 куб. м.Начислено:- цена 153 куб. м газа (газ - импортный поступает из РФ) - 149,89 лиры.- НДС (товар импортный, 18%, на не импортный товар НДС - 8%) - 26,98 лиры.Итого: 176,50 лиры или 176,50/5,20=33,94$ или 33,94х27,5=933 гривны.Итого, 1 куб. м газа обошелся в 933/102=Тут интересны 2 вещи:а) в самый холодный месяц во Львове моя квартира-двушка потребила рекорд - 100 куб. м газа.б) честно говоря, я не могу понять, куда мои соседи потратили 102 куб. м газа. Скажу больше - счет другому соседу на втором этаже пришел на 150 куб. м газа на сумму в 257 лир. Я объясняю это только тем, что парни хотят секса в тепле так, чтобы ноги не мерзли.в) честно говоря, я не понимаю, отчего так стонут наши граждане от цены на газ в 8,59 гривны за 1 куб. м.г)д) много или мало для турецкого гражданина заплатить 176,5 лиры за газ?- минимальная оплата труда с 1 января - 2060 лиры в месяц.- обычная средняя зарплата рядового турка - примерно 3000 лир на руки (чистыми).Обычно турецкие жены никогда не работали и потому не получают НИКАКУЮ пенсию. Пенсию получает только муж. Обычная пенсия - примерно 900 лир. Никакие пособия на детей, как правило, не выплачиваются.Вывод:Сегодня вечером по-киевскому времени и утром по времени Сан Франциско один из сыновей вылетает рейсом "Сан-Франциско-Австралия" в 2-х недельное путешествия по Австралии и Новой Зеландии. Попрошу узнать про отопление). “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo). akurt

Повідомлень: 2725 З нами з: 12.02.09 Подякував: 465 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 10:36 akurt



Ваш брат щось дуже багато спожив газу

можливо поганий котел або розведення



особняк - 100 кв - 150 кубів за січень Ваш брат щось дуже багато спожив газуможливо поганий котел або розведенняособняк - 100 кв - 150 кубів за січень jump Повідомлень: 2077 З нами з: 18.08.09 Подякував: 68 раз. Подякували: 439 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 10:40 Аkurt



https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc Frant

Повідомлень: 19051 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1100 раз. Подякували: 2023 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 14:28 akurt написав: ТАК ЛИ СТРАШЕН ГАЗ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ

(отопление вашей квартиры за рубежом)



1. С гордостью скажу, что граждане Украины "любят погорячее". Любят, чтобы в квартире было жарко, и чтобы при минус 10 были открыты окна в квартире. Какой-нибудь хилый немец, увидев бы такое, выбросился бы из окна.

Примеры: мой родной брат живет в собственном доме, жилая площадь 120 кв. м.

Вот квитанция оплаты за газ, потребленный в декабре:



Потребил газа 601 куб. м., эта сумма по непонятными для брата причинам умножена на "хитрый" коэффициент 1,09 - получилось 655 куб. м. Начислено 5 600 гривен или 200 долларов за месяц.

В принципе, тот же немец сполз бы с подоконника окна, в который собрался выбросится, и сказал бы, что это даром, то есть бесплатно: 174 евро. Тут и экономить нечего...



Моя сестра живет в обычной 9-ти этажной панельке, трёшка. В квартире - 3 чел. Как правило, зимой открывают окна на улицу, так как "топят, как сумасшедшие".

Её расходы:

440 - кварплата

1600 - отопление

380 - электрика

469 - газ

200 - вода

Итого, коммунальные услуги состаляют 3 089 гривен. Субсидию не получает.



Ее подруга живет в такой же квартире, их двое, все расходы составляют 1 300 гривен, субсидия - 1200 гривен. В эти 1200 гривен входят 900 гривен субсидии на отопление. Подруга так счастлива, что при упоминании моего имени всегда низко кланяется в ножки: это я помог ей заполнить документы на сайте оформления субсидий. Теперь её прекрасная жизнь ей обходится всего в 100 гривен в месяц.



2. Все несколько грустнее во Франции, где живут мои сваты: газ настолько дорог, что и в голову не придет им отапливать свой дом газом. Только электричеством. При зарплате свата (работает мэром небольшого городка. Между прочим, с неделю назад лично встречался в президентом Франции, даже попал в кадр на ТВ. Фото не выкладываю - все равно удалят с пометкой "неадекватность". Уж не знаю, это будет относиться к меру города, или к президенту Французской республики) в 2 500 евро в месяц отдать 160 евро за электрическую энергию - вполне возможно. Остальные деньги они тратят на путешествия в Испанию или в Португалию. Любят, сорванцы, посидеть на балконе приличного отеля у моря с бокалом Veuve Clicquot Ponsardin.



3. По-разному организовано отопление в жилых домах американцев. Один из сыновей снимает комнату в 1-о этажном доме на берегу Тихого океана у бабушки, которой 82 года. Бабушка-паршивка почти не бывает дома: то путешествует по Африке, то отправляется проведать подружку в Норвегию. Не шучу. Сыну приходится кормить её лабрадора и включать отопление. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ. Бабушка не может позволить себе газ: у нее расходы ещё на содержание своих двух автомобилей (живет одна). выручает мой сын: платит бабушке 900$ в месяц.



4. Турция. Тут все зависит от города, в котором вы живете.

Если это город в континентальной Турции - как например, "областной центр" Кайсери, где я недавно провел 10 чудесных дней - там такая же погода, как в Сумах, Днепре или в Киеве. Город поражает чистотой и аккуратностью, выглядит чисто европейским: все дома в 14-16 этажей, у всех - индивидуальные котельные на газе и на крыше у каждого дома еще установлен дизель-генератор на случай отсутствия электроэнергии.

Так вот в Анталии - городе на берегу Средиземного моря все по-другому.

Как бы тут нервно-неуравноевешенные неудачники по жизни меня не называли, я "клепка в голові" у меня есть: я купил квартиру на берегу моря.

Статистика:

- в моем доме - 19 квартир, в половину из них проведен газ, газовые счетчики находятся на лестничной клетке.



Газ может завезти себе в квартиру любой желающий - заказ "сегодня на завтра", комплекс работ "под ключ" с установкой двухконтурного котла и батарей отопления обходится примерном 1000 долларов. Утром приехала бригада - вечером у вас не мерзнут ноги во время сексуальной игры.

Интерсные особенности: а) отопительный котел всегда устанавливается на балконе. б) вся разводка труб отопления выполняется на этапе строительства, в трубах под батареи в комнатах установлены заглушки. в) "черную трубу" от газового счетчика по турецкому ГОСТ нельзя красить, даже если она проходит у вас по стенам под потолком комнат квартиры.

Итак, счет за газ за январь. Квартира - двушка. "1+1". Этаж - 3. Восточная сторона дома.



За месяц с небольшим (с 30 декабря по 02 февраля) потреблено газа - 103 куб. м.

Эта цифра умножена на "коррекцию давления" - коэффициент 1,02.

Получилось 105 куб. м.

Начислено:

- цена 153 куб. м газа (газ - импортный поступает из РФ) - 149,89 лиры.

- НДС (товар импортный, 18%, на не импортный товар НДС - 8%) - 26,98 лиры.

Итого: 176,50 лиры или 176,50/5,20=33,94$ или 33,94х27,5=933 гривны.

Итого, 1 куб. м газа обошелся в 933/102= 9,15 гривны за куб. метр.

Тут интересны 2 вещи:

а) в самый холодный месяц во Львове моя квартира-двушка потребила рекорд - 100 куб. м газа.

б) честно говоря, я не могу понять, куда мои соседи потратили 102 куб. м газа. Скажу больше - счет другому соседу на втором этаже пришел на 150 куб. м газа на сумму в 257 лир. Я объясняю это только тем, что парни хотят секса в тепле так, чтобы ноги не мерзли.

в) честно говоря, я не понимаю, отчего так стонут наши граждане от цены на газ в 8,59 гривны за 1 куб. м.

г) субсидий в Турции никому и никак не бывает.

д) много или мало для турецкого гражданина заплатить 176,5 лиры за газ?

- минимальная оплата труда с 1 января - 2060 лиры в месяц.

- обычная средняя зарплата рядового турка - примерно 3000 лир на руки (чистыми).

Обычно турецкие жены никогда не работали и потому не получают НИКАКУЮ пенсию. Пенсию получает только муж. Обычная пенсия - примерно 900 лир. Никакие пособия на детей, как правило, не выплачиваются.



Вывод:

Жирно живем, товарищи украинцы!



P.S. Сегодня вечером по-киевскому времени и утром по времени Сан Франциско один из сыновей вылетает рейсом "Сан-Франциско-Австралия" в 2-х недельное путешествия по Австралии и Новой Зеландии. Попрошу узнать про отопление). (отопление вашей квартиры за рубежом)1. С гордостью скажу, что граждане Украины "любят погорячее". Любят, чтобы в квартире было жарко, и чтобы при минус 10 были открыты окна в квартире. Какой-нибудь хилый немец, увидев бы такое, выбросился бы из окна.Примеры: мой родной брат живет в собственном доме, жилая площадь 120 кв. м.Вот квитанция оплаты за газ, потребленный в декабре:Потребил газа 601 куб. м., эта сумма по непонятными для брата причинам умножена на "хитрый" коэффициент 1,09 - получилось 655 куб. м. Начислено 5 600 гривен или 200 долларов за месяц.В принципе, тот же немец сполз бы с подоконника окна, в который собрался выбросится, и сказал бы, что это даром, то есть бесплатно: 174 евро. Тут и экономить нечего...Моя сестра живет в обычной 9-ти этажной панельке, трёшка. В квартире - 3 чел. Как правило, зимой открывают окна на улицу, так как "топят, как сумасшедшие".Её расходы:440 - кварплата1600 - отопление380 - электрика469 - газ200 - водаИтого, коммунальные услуги состаляют 3 089 гривен. Субсидию не получает.Ее подруга живет в такой же квартире, их двое, все расходы составляют 1 300 гривен, субсидия - 1200 гривен. В эти 1200 гривен входят 900 гривен субсидии на отопление. Подруга так счастлива, что при упоминании моего имени всегда низко кланяется в ножки: это я помог ей заполнить документы на сайте оформления субсидий. Теперь её прекрасная жизнь ей обходится всего в 100 гривен в месяц.2. Все несколько грустнее во Франции, где живут мои сваты: газ настолько дорог, что и в голову не придет им отапливать свой дом газом. Только электричеством. При зарплате свата (работает мэром небольшого городка. Между прочим, с неделю назад лично встречался в президентом Франции, даже попал в кадр на ТВ. Фото не выкладываю - все равно удалят с пометкой "неадекватность". Уж не знаю, это будет относиться к меру города, или к президенту Французской республики) в 2 500 евро в месяц отдать 160 евро за электрическую энергию - вполне возможно. Остальные деньги они тратят на путешествия в Испанию или в Португалию. Любят, сорванцы, посидеть на балконе приличного отеля у моря с бокалом Veuve Clicquot Ponsardin.3. По-разному организовано отопление в жилых домах американцев. Один из сыновей снимает комнату в 1-о этажном доме на берегу Тихого океана у бабушки, которой 82 года. Бабушка-паршивка почти не бывает дома: то путешествует по Африке, то отправляется проведать подружку в Норвегию. Не шучу. Сыну приходится кормить её лабрадора и включать отопление. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ. Бабушка не может позволить себе газ: у нее расходы ещё на содержание своих двух автомобилей (живет одна). выручает мой сын: платит бабушке 900$ в месяц.4. Турция. Тут все зависит от города, в котором вы живете.Если это город в континентальной Турции - как например, "областной центр" Кайсери, где я недавно провел 10 чудесных дней - там такая же погода, как в Сумах, Днепре или в Киеве. Город поражает чистотой и аккуратностью, выглядит чисто европейским: все дома в 14-16 этажей, у всех - индивидуальные котельные на газе и на крыше у каждого дома еще установлен дизель-генератор на случай отсутствия электроэнергии.Так вот в Анталии - городе на берегу Средиземного моря все по-другому.Как бы тут нервно-неуравноевешенные неудачники по жизни меня не называли, я "клепка в голові" у меня есть: я купил квартиру на берегу моря.Статистика:- в моем доме - 19 квартир, в половину из них проведен газ, газовые счетчики находятся на лестничной клетке.Газ может завезти себе в квартиру любой желающий - заказ "сегодня на завтра", комплекс работ "под ключ" с установкой двухконтурного котла и батарей отопления обходится примерном 1000 долларов. Утром приехала бригада - вечером у вас не мерзнут ноги во время сексуальной игры.Интерсные особенности: а) отопительный котел всегда устанавливается на балконе. б) вся разводка труб отопления выполняется на этапе строительства, в трубах под батареи в комнатах установлены заглушки. в) "черную трубу" от газового счетчика по турецкому ГОСТ нельзя красить, даже если она проходит у вас по стенам под потолком комнат квартиры.Итак, счет за газ за январь. Квартира - двушка. "1+1". Этаж - 3. Восточная сторона дома.За месяц с небольшим (с 30 декабря по 02 февраля) потреблено газа - 103 куб. м.Эта цифра умножена на "коррекцию давления" - коэффициент 1,02.Получилось 105 куб. м.Начислено:- цена 153 куб. м газа (газ - импортный поступает из РФ) - 149,89 лиры.- НДС (товар импортный, 18%, на не импортный товар НДС - 8%) - 26,98 лиры.Итого: 176,50 лиры или 176,50/5,20=33,94$ или 33,94х27,5=933 гривны.Итого, 1 куб. м газа обошелся в 933/102=Тут интересны 2 вещи:а) в самый холодный месяц во Львове моя квартира-двушка потребила рекорд - 100 куб. м газа.б) честно говоря, я не могу понять, куда мои соседи потратили 102 куб. м газа. Скажу больше - счет другому соседу на втором этаже пришел на 150 куб. м газа на сумму в 257 лир. Я объясняю это только тем, что парни хотят секса в тепле так, чтобы ноги не мерзли.в) честно говоря, я не понимаю, отчего так стонут наши граждане от цены на газ в 8,59 гривны за 1 куб. м.г)д) много или мало для турецкого гражданина заплатить 176,5 лиры за газ?- минимальная оплата труда с 1 января - 2060 лиры в месяц.- обычная средняя зарплата рядового турка - примерно 3000 лир на руки (чистыми).Обычно турецкие жены никогда не работали и потому не получают НИКАКУЮ пенсию. Пенсию получает только муж. Обычная пенсия - примерно 900 лир. Никакие пособия на детей, как правило, не выплачиваются.Вывод:Сегодня вечером по-киевскому времени и утром по времени Сан Франциско один из сыновей вылетает рейсом "Сан-Франциско-Австралия" в 2-х недельное путешествия по Австралии и Новой Зеландии. Попрошу узнать про отопление).

Інфо актуальна. А що про торнадо можете з перших вуст ...є там в Ваших краях така небезпека? Інфо актуальна. А що про торнадо можете з перших вуст ...є там в Ваших краях така небезпека? Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27539 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 19:24

Я написав подробиці і що було насправді - ВСЕ ВИДАЛЕНО.

Не мною...

То навіщо писати?



х х х

Дійсно були природні катаклізми - здається, 30 січня - я як раз був за кермом - їздив у турецьку митницю продовжувати перебування моєї автівки із львіськими номерами на території Туреччини до 1 листопада 2020 року (подробиці мого текста всі видалені не мною).



Я особисто Торнадо не бачив. Було таке: дуже сильний дощ приблизно о 14-00; щітки склоочисника працювали наполегливо. Був сильний вітер: я звернув увагу на те, що сильно хиталися металеві труби, на яких закріплено світлофори. Вони працювали.

Вся катаклізма продовжувалася недовго - десь 30 хвилин - коли ми вийшли із приміщення Митниці - вже все стихло.



Що реально постраждало:

- квіти на Новій набережній Анталії. Всі дерева цілі. Все було прибрано вже на вечір того ж дня робітниками муніципалітету. Всі квіти, що постраждали, висаджено заново. Вчора і сьогодні - на новій набережній, що простягнулася на 15 км вздовж Анталії - сотні працівників озеленення, що висаджують і квіти, і рослини.

- сьогодні гуляв Набережною вдень - було +17 - купа народу і помітив, що волнами шторму було зірвано декілька металевих перил набережної - всі підварили.

- розбиті вщент дерев"яні нові - 2018 року - переодягальні на пляжах. Шкода...

- але всі туалети на Набережній - вони в рівень із рівнем пляжу - цілі, працюють. Що інтересно: біля кожного туалету завжди чергує олин працівник муніципалітету. Завжди. Я думаю, що вони при штормі мали інструкцію все закрити.

- всі кафе на набережній цілі. А їх там - десяток.

- позривало плитку оздоблення хвилевідбійників - там плитку було покладено на край, вона закривала бетонний торець - зірвано думаю, відсотктів 50. Всю плитку зібрали і склали у великі штабелі на піддонах; все інше - ціле. Я хвилювався, чи не зірвало гумове поркриття із бігових дорожок вздовж набережної - бо там бігаю майже щодня - ні, все ціле.

- у моєму мікрорайоні не пропадала ні електрика, ні інтернет. Ми як раз обідали із турецькими друзями, що були зі мною у Митниці в якості перекладачів.

Корінні анталійці сказали, що таке було вперше за їх життя.

Таким чином: особливо я на піку подій був за кермом і їздив у порт Анталії у Митницію; була дійсно дуже сильна злива. Все.



Із того, що чув:

- затопило та зіпсувало теплиці із баклажанами - на ринку їх ціна відразу підскочила в 3 рази.

- торнадо пройшло південніше Анталії та північніше Анталії - там десь постраждали навіть 2 літаки на стоянці. Десь перекинуло пустий автобус.



А так - нічого особливого.

Сьогодні вдень +16...+17. Майже сонячно... Хотів поїхати на гірьсколижний курорт Saklikent - 40 км від мого будинка - але не знайшов компанію, самому було ліньки... день провів на пляжі.

Рибалки ловлять рибу.

Ніхто не купається.

Фото - вчора вдень.



Фото сьогодні вдень.

Тут один пав виклав страхіття всілякі - в тому числі фото, вкрадені із інету про торнадо в США.Я написав подробиці і що було насправді - ВСЕ ВИДАЛЕНО.Не мною...То навіщо писати?х х хДійсно були природні катаклізми - здається, 30 січня - я як раз був за кермом - їздив у турецьку митницю продовжувати перебування моєї автівки із львіськими номерами на території Туреччини до 1 листопада 2020 року (подробиці мого текста всі видалені не мною).Я особисто Торнадо не бачив. Було таке: дуже сильний дощ приблизно о 14-00; щітки склоочисника працювали наполегливо. Був сильний вітер: я звернув увагу на те, що сильно хиталися металеві труби, на яких закріплено світлофори. Вони працювали.Вся катаклізма продовжувалася недовго - десь 30 хвилин - коли ми вийшли із приміщення Митниці - вже все стихло.Що реально постраждало:- квіти на Новій набережній Анталії. Всі дерева цілі. Все було прибраноробітниками муніципалітету. Всі квіти, що постраждали, висаджено заново. Вчора і сьогодні - на новій набережній, що простягнулася на 15 км вздовж Анталії - сотні працівників озеленення, що висаджують і квіти, і рослини.- сьогодні гуляв Набережною вдень - було +17 - купа народу і помітив, що волнами шторму було зірвано декілька металевих перил набережної - всі підварили.- розбиті вщент дерев"яні нові - 2018 року - переодягальні на пляжах. Шкода...- але всі туалети на Набережній - вони в рівень із рівнем пляжу - цілі, працюють. Що інтересно: біля кожного туалету завжди чергує олин працівник муніципалітету. Завжди. Я думаю, що вони при штормі мали інструкцію все закрити.- всі кафе на набережній цілі. А їх там - десяток.- позривало плитку оздоблення хвилевідбійників - там плитку було покладено на край, вона закривала бетонний торець - зірвано думаю, відсотктів 50. Всю плитку зібрали і склали у великі штабелі на піддонах; все інше - ціле. Я хвилювався, чи не зірвало гумове поркриття із бігових дорожок вздовж набережної - бо там бігаю майже щодня - ні, все ціле.- у моєму мікрорайоні не пропадала ні електрика, ні інтернет. Ми як раз обідали із турецькими друзями, що були зі мною у Митниці в якості перекладачів.Таким чином: особливо я на піку подій був за кермом і їздив у порт Анталії у Митницію; була дійсно дуже сильна злива. Все.Із того, що чув:- затопило та зіпсувало теплиці із баклажанами - на ринку їх ціна відразу підскочила в 3 рази.- торнадо пройшло південніше Анталії та північніше Анталії - там десь постраждали навіть 2 літаки на стоянці. Десь перекинуло пустий автобус.Сьогодні вдень +16...+17. Майже сонячно... Хотів поїхати на гірьсколижний курорт Saklikent - 40 км від мого будинка - але не знайшов компанію, самому було ліньки... день провів на пляжі.Рибалки ловлять рибу.Ніхто не купається.Фото - вчора вдень.Фото сьогодні вдень. “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo). akurt

Повідомлень: 2725 З нами з: 12.02.09 Подякував: 465 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 19:42 jump написав: akurt

Ваш брат щось дуже багато спожив газу

можливо поганий котел або розведення

особняк - 100 кв - 150 кубів за січень Ваш брат щось дуже багато спожив газуможливо поганий котел або розведенняособняк - 100 кв - 150 кубів за січень



Ви частково праві - я сам був здивований їх витратами.

Але ну люблять жінка та двої підлітків щоби було тепло і дуже тепло... То що їм зробиш?

Котел там гарний - Вайлант. І на опалення, і на гарячу водичку, і на підігрів підлоги у коридорі та ванній...

Просто 2 поверхи... Другий поверх багато тепла тягне...





Сьогодні спілкувався із турками на тему "100 кв - 150 кубів" - там квартира "1+1" - двушка, молода родина - чоловіку немає і 30 - питав - як вони могли із 30 грудня по 02 лютого взяти 150 кубів газу?

Відповідають: топимо +28. Ходимо голими. Заплатили за то 257 лір (50 доларів). Задоволені.

Ну що ви їм зробите?



І ще: зараз спитав Вайбером приятелів у Львові - приватний 2-о поверховий будинок - опалювальна площа 150 кв. м.

- Скільки газу використали за січень?

- Цитата: Багато: 410



Це при тому, що на першому поверсі розпалюють камін буковими дрОвами... і тепло розведено трубами по всьому будинку...

Так що все відносно... Ви частково праві - я сам був здивований їх витратами.Але ну люблять жінка та двої підлітків щоби було тепло і дуже тепло... То що їм зробиш?Котел там гарний - Вайлант. І на опалення, і на гарячу водичку, і на підігрів підлоги у коридорі та ванній...Просто 2 поверхи... Другий поверх багато тепла тягне...Сьогодні спілкувався із турками на тему "100 кв - 150 кубів" - там квартира "1+1" - двушка, молода родина - чоловіку немає і 30 - питав - як вони могли із 30 грудня по 02 лютого взяти 150 кубів газу?Відповідають: топимо +28. Ходимо голими. Заплатили за то 257 лір (50 доларів). Задоволені.Ну що ви їм зробите?І ще: зараз спитав Вайбером приятелів у Львові - приватний 2-о поверховий будинок - опалювальна площа 150 кв. м.- Скільки газу використали за січень?- Цитата:Це при тому, що на першому поверсі розпалюють камін буковими дрОвами... і тепло розведено трубами по всьому будинку...Так що все відносно... “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo). akurt

Повідомлень: 2725 З нами з: 12.02.09 Подякував: 465 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 247248249250 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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