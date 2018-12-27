Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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ТАК ЛИ СТРАШЕН ГАЗ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ (отопление вашей квартиры за рубежом)
1. С гордостью скажу, что граждане Украины "любят погорячее". Любят, чтобы в квартире было жарко, и чтобы при минус 10 были открыты окна в квартире. Какой-нибудь хилый немец, увидев бы такое, выбросился бы из окна. Примеры: мой родной брат живет в собственном доме, жилая площадь 120 кв. м. Вот квитанция оплаты за газ, потребленный в декабре: Потребил газа 601 куб. м., эта сумма по непонятными для брата причинам умножена на "хитрый" коэффициент 1,09 - получилось 655 куб. м. Начислено 5 600 гривен или 200 долларов за месяц. В принципе, тот же немец сполз бы с подоконника окна, в который собрался выбросится, и сказал бы, что это даром, то есть бесплатно: 174 евро. Тут и экономить нечего...
Моя сестра живет в обычной 9-ти этажной панельке, трёшка. В квартире - 3 чел. Как правило, зимой открывают окна на улицу, так как "топят, как сумасшедшие". Её расходы: 440 - кварплата 1600 - отопление 380 - электрика 469 - газ 200 - вода Итого, коммунальные услуги состаляют 3 089 гривен. Субсидию не получает.
Ее подруга живет в такой же квартире, их двое, все расходы составляют 1 300 гривен, субсидия - 1200 гривен. В эти 1200 гривен входят 900 гривен субсидии на отопление. Подруга так счастлива, что при упоминании моего имени всегда низко кланяется в ножки: это я помог ей заполнить документы на сайте оформления субсидий. Теперь её прекрасная жизнь ей обходится всего в 100 гривен в месяц.
2. Все несколько грустнее во Франции, где живут мои сваты: газ настолько дорог, что и в голову не придет им отапливать свой дом газом. Только электричеством. При зарплате свата (работает мэром небольшого городка. Между прочим, с неделю назад лично встречался в президентом Франции, даже попал в кадр на ТВ. Фото не выкладываю - все равно удалят с пометкой "неадекватность". Уж не знаю, это будет относиться к меру города, или к президенту Французской республики) в 2 500 евро в месяц отдать 160 евро за электрическую энергию - вполне возможно. Остальные деньги они тратят на путешествия в Испанию или в Португалию. Любят, сорванцы, посидеть на балконе приличного отеля у моря с бокалом Veuve Clicquot Ponsardin.
3. По-разному организовано отопление в жилых домах американцев. Один из сыновей снимает комнату в 1-о этажном доме на берегу Тихого океана у бабушки, которой 82 года. Бабушка-паршивка почти не бывает дома: то путешествует по Африке, то отправляется проведать подружку в Норвегию. Не шучу. Сыну приходится кормить её лабрадора и включать отопление. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ. Бабушка не может позволить себе газ: у нее расходы ещё на содержание своих двух автомобилей (живет одна). выручает мой сын: платит бабушке 900$ в месяц.
4. Турция. Тут все зависит от города, в котором вы живете. Если это город в континентальной Турции - как например, "областной центр" Кайсери, где я недавно провел 10 чудесных дней - там такая же погода, как в Сумах, Днепре или в Киеве. Город поражает чистотой и аккуратностью, выглядит чисто европейским: все дома в 14-16 этажей, у всех - индивидуальные котельные на газе и на крыше у каждого дома еще установлен дизель-генератор на случай отсутствия электроэнергии. Так вот в Анталии - городе на берегу Средиземного моря все по-другому. Как бы тут нервно-неуравноевешенные неудачники по жизни меня не называли, я "клепка в голові" у меня есть: я купил квартиру на берегу моря. Статистика: - в моем доме - 19 квартир, в половину из них проведен газ, газовые счетчики находятся на лестничной клетке. Газ может завезти себе в квартиру любой желающий - заказ "сегодня на завтра", комплекс работ "под ключ" с установкой двухконтурного котла и батарей отопления обходится примерном 1000 долларов. Утром приехала бригада - вечером у вас не мерзнут ноги во время сексуальной игры. Интерсные особенности: а) отопительный котел всегда устанавливается на балконе. б) вся разводка труб отопления выполняется на этапе строительства, в трубах под батареи в комнатах установлены заглушки. в) "черную трубу" от газового счетчика по турецкому ГОСТ нельзя красить, даже если она проходит у вас по стенам под потолком комнат квартиры. Итак, счет за газ за январь. Квартира - двушка. "1+1". Этаж - 3. Восточная сторона дома. За месяц с небольшим (с 30 декабря по 02 февраля) потреблено газа - 103 куб. м. Эта цифра умножена на "коррекцию давления" - коэффициент 1,02. Получилось 105 куб. м. Начислено: - цена 153 куб. м газа (газ - импортный поступает из РФ) - 149,89 лиры. - НДС (товар импортный, 18%, на не импортный товар НДС - 8%) - 26,98 лиры. Итого: 176,50 лиры или 176,50/5,20=33,94$ или 33,94х27,5=933 гривны. Итого, 1 куб. м газа обошелся в 933/102=9,15 гривны за куб. метр. Тут интересны 2 вещи: а) в самый холодный месяц во Львове моя квартира-двушка потребила рекорд - 100 куб. м газа. б) честно говоря, я не могу понять, куда мои соседи потратили 102 куб. м газа. Скажу больше - счет другому соседу на втором этаже пришел на 150 куб. м газа на сумму в 257 лир. Я объясняю это только тем, что парни хотят секса в тепле так, чтобы ноги не мерзли. в) честно говоря, я не понимаю, отчего так стонут наши граждане от цены на газ в 8,59 гривны за 1 куб. м. г) субсидий в Турции никому и никак не бывает. д) много или мало для турецкого гражданина заплатить 176,5 лиры за газ? - минимальная оплата труда с 1 января - 2060 лиры в месяц. - обычная средняя зарплата рядового турка - примерно 3000 лир на руки (чистыми). Обычно турецкие жены никогда не работали и потому не получают НИКАКУЮ пенсию. Пенсию получает только муж. Обычная пенсия - примерно 900 лир. Никакие пособия на детей, как правило, не выплачиваются.
Вывод: Жирно живем, товарищи украинцы!
P.S. Сегодня вечером по-киевскому времени и утром по времени Сан Франциско один из сыновей вылетает рейсом "Сан-Франциско-Австралия" в 2-х недельное путешествия по Австралии и Новой Зеландии. Попрошу узнать про отопление).
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt написав:ТАК ЛИ СТРАШЕН ГАЗ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ (отопление вашей квартиры за рубежом)
1. С гордостью скажу, что граждане Украины "любят погорячее". Любят, чтобы в квартире было жарко, и чтобы при минус 10 были открыты окна в квартире. Какой-нибудь хилый немец, увидев бы такое, выбросился бы из окна. Примеры: мой родной брат живет в собственном доме, жилая площадь 120 кв. м. Вот квитанция оплаты за газ, потребленный в декабре: Потребил газа 601 куб. м., эта сумма по непонятными для брата причинам умножена на "хитрый" коэффициент 1,09 - получилось 655 куб. м. Начислено 5 600 гривен или 200 долларов за месяц. В принципе, тот же немец сполз бы с подоконника окна, в который собрался выбросится, и сказал бы, что это даром, то есть бесплатно: 174 евро. Тут и экономить нечего...
Моя сестра живет в обычной 9-ти этажной панельке, трёшка. В квартире - 3 чел. Как правило, зимой открывают окна на улицу, так как "топят, как сумасшедшие". Её расходы: 440 - кварплата 1600 - отопление 380 - электрика 469 - газ 200 - вода Итого, коммунальные услуги состаляют 3 089 гривен. Субсидию не получает.
Ее подруга живет в такой же квартире, их двое, все расходы составляют 1 300 гривен, субсидия - 1200 гривен. В эти 1200 гривен входят 900 гривен субсидии на отопление. Подруга так счастлива, что при упоминании моего имени всегда низко кланяется в ножки: это я помог ей заполнить документы на сайте оформления субсидий. Теперь её прекрасная жизнь ей обходится всего в 100 гривен в месяц.
2. Все несколько грустнее во Франции, где живут мои сваты: газ настолько дорог, что и в голову не придет им отапливать свой дом газом. Только электричеством. При зарплате свата (работает мэром небольшого городка. Между прочим, с неделю назад лично встречался в президентом Франции, даже попал в кадр на ТВ. Фото не выкладываю - все равно удалят с пометкой "неадекватность". Уж не знаю, это будет относиться к меру города, или к президенту Французской республики) в 2 500 евро в месяц отдать 160 евро за электрическую энергию - вполне возможно. Остальные деньги они тратят на путешествия в Испанию или в Португалию. Любят, сорванцы, посидеть на балконе приличного отеля у моря с бокалом Veuve Clicquot Ponsardin.
3. По-разному организовано отопление в жилых домах американцев. Один из сыновей снимает комнату в 1-о этажном доме на берегу Тихого океана у бабушки, которой 82 года. Бабушка-паршивка почти не бывает дома: то путешествует по Африке, то отправляется проведать подружку в Норвегию. Не шучу. Сыну приходится кормить её лабрадора и включать отопление. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ. Бабушка не может позволить себе газ: у нее расходы ещё на содержание своих двух автомобилей (живет одна). выручает мой сын: платит бабушке 900$ в месяц.
4. Турция. Тут все зависит от города, в котором вы живете. Если это город в континентальной Турции - как например, "областной центр" Кайсери, где я недавно провел 10 чудесных дней - там такая же погода, как в Сумах, Днепре или в Киеве. Город поражает чистотой и аккуратностью, выглядит чисто европейским: все дома в 14-16 этажей, у всех - индивидуальные котельные на газе и на крыше у каждого дома еще установлен дизель-генератор на случай отсутствия электроэнергии. Так вот в Анталии - городе на берегу Средиземного моря все по-другому. Как бы тут нервно-неуравноевешенные неудачники по жизни меня не называли, я "клепка в голові" у меня есть: я купил квартиру на берегу моря. Статистика: - в моем доме - 19 квартир, в половину из них проведен газ, газовые счетчики находятся на лестничной клетке. Газ может завезти себе в квартиру любой желающий - заказ "сегодня на завтра", комплекс работ "под ключ" с установкой двухконтурного котла и батарей отопления обходится примерном 1000 долларов. Утром приехала бригада - вечером у вас не мерзнут ноги во время сексуальной игры. Интерсные особенности: а) отопительный котел всегда устанавливается на балконе. б) вся разводка труб отопления выполняется на этапе строительства, в трубах под батареи в комнатах установлены заглушки. в) "черную трубу" от газового счетчика по турецкому ГОСТ нельзя красить, даже если она проходит у вас по стенам под потолком комнат квартиры. Итак, счет за газ за январь. Квартира - двушка. "1+1". Этаж - 3. Восточная сторона дома. За месяц с небольшим (с 30 декабря по 02 февраля) потреблено газа - 103 куб. м. Эта цифра умножена на "коррекцию давления" - коэффициент 1,02. Получилось 105 куб. м. Начислено: - цена 153 куб. м газа (газ - импортный поступает из РФ) - 149,89 лиры. - НДС (товар импортный, 18%, на не импортный товар НДС - 8%) - 26,98 лиры. Итого: 176,50 лиры или 176,50/5,20=33,94$ или 33,94х27,5=933 гривны. Итого, 1 куб. м газа обошелся в 933/102=9,15 гривны за куб. метр. Тут интересны 2 вещи: а) в самый холодный месяц во Львове моя квартира-двушка потребила рекорд - 100 куб. м газа. б) честно говоря, я не могу понять, куда мои соседи потратили 102 куб. м газа. Скажу больше - счет другому соседу на втором этаже пришел на 150 куб. м газа на сумму в 257 лир. Я объясняю это только тем, что парни хотят секса в тепле так, чтобы ноги не мерзли. в) честно говоря, я не понимаю, отчего так стонут наши граждане от цены на газ в 8,59 гривны за 1 куб. м. г) субсидий в Турции никому и никак не бывает. д) много или мало для турецкого гражданина заплатить 176,5 лиры за газ? - минимальная оплата труда с 1 января - 2060 лиры в месяц. - обычная средняя зарплата рядового турка - примерно 3000 лир на руки (чистыми). Обычно турецкие жены никогда не работали и потому не получают НИКАКУЮ пенсию. Пенсию получает только муж. Обычная пенсия - примерно 900 лир. Никакие пособия на детей, как правило, не выплачиваются.
Вывод: Жирно живем, товарищи украинцы!
P.S. Сегодня вечером по-киевскому времени и утром по времени Сан Франциско один из сыновей вылетает рейсом "Сан-Франциско-Австралия" в 2-х недельное путешествия по Австралии и Новой Зеландии. Попрошу узнать про отопление).
Інфо актуальна. А що про торнадо можете з перших вуст ...є там в Ваших краях така небезпека?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Тут один пав виклав страхіття всілякі - в тому числі фото, вкрадені із інету про торнадо в США. Я написав подробиці і що було насправді - ВСЕ ВИДАЛЕНО. Не мною... То навіщо писати?
х х х Дійсно були природні катаклізми - здається, 30 січня - я як раз був за кермом - їздив у турецьку митницю продовжувати перебування моєї автівки із львіськими номерами на території Туреччини до 1 листопада 2020 року (подробиці мого текста всі видалені не мною).
Я особисто Торнадо не бачив. Було таке: дуже сильний дощ приблизно о 14-00; щітки склоочисника працювали наполегливо. Був сильний вітер: я звернув увагу на те, що сильно хиталися металеві труби, на яких закріплено світлофори. Вони працювали. Вся катаклізма продовжувалася недовго - десь 30 хвилин - коли ми вийшли із приміщення Митниці - вже все стихло.
Що реально постраждало: - квіти на Новій набережній Анталії. Всі дерева цілі. Все було прибрано вже на вечір того ж дня робітниками муніципалітету. Всі квіти, що постраждали, висаджено заново. Вчора і сьогодні - на новій набережній, що простягнулася на 15 км вздовж Анталії - сотні працівників озеленення, що висаджують і квіти, і рослини. - сьогодні гуляв Набережною вдень - було +17 - купа народу і помітив, що волнами шторму було зірвано декілька металевих перил набережної - всі підварили. - розбиті вщент дерев"яні нові - 2018 року - переодягальні на пляжах. Шкода... - але всі туалети на Набережній - вони в рівень із рівнем пляжу - цілі, працюють. Що інтересно: біля кожного туалету завжди чергує олин працівник муніципалітету. Завжди. Я думаю, що вони при штормі мали інструкцію все закрити. - всі кафе на набережній цілі. А їх там - десяток. - позривало плитку оздоблення хвилевідбійників - там плитку було покладено на край, вона закривала бетонний торець - зірвано думаю, відсотктів 50. Всю плитку зібрали і склали у великі штабелі на піддонах; все інше - ціле. Я хвилювався, чи не зірвало гумове поркриття із бігових дорожок вздовж набережної - бо там бігаю майже щодня - ні, все ціле. - у моєму мікрорайоні не пропадала ні електрика, ні інтернет. Ми як раз обідали із турецькими друзями, що були зі мною у Митниці в якості перекладачів. Корінні анталійці сказали, що таке було вперше за їх життя. Таким чином: особливо я на піку подій був за кермом і їздив у порт Анталії у Митницію; була дійсно дуже сильна злива. Все.
Із того, що чув: - затопило та зіпсувало теплиці із баклажанами - на ринку їх ціна відразу підскочила в 3 рази. - торнадо пройшло південніше Анталії та північніше Анталії - там десь постраждали навіть 2 літаки на стоянці. Десь перекинуло пустий автобус.
А так - нічого особливого. Сьогодні вдень +16...+17. Майже сонячно... Хотів поїхати на гірьсколижний курорт Saklikent - 40 км від мого будинка - але не знайшов компанію, самому було ліньки... день провів на пляжі. Рибалки ловлять рибу. Ніхто не купається. Фото - вчора вдень. Фото сьогодні вдень.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
jump написав:akurt Ваш брат щось дуже багато спожив газу можливо поганий котел або розведення особняк - 100 кв - 150 кубів за січень
Ви частково праві - я сам був здивований їх витратами. Але ну люблять жінка та двої підлітків щоби було тепло і дуже тепло... То що їм зробиш? Котел там гарний - Вайлант. І на опалення, і на гарячу водичку, і на підігрів підлоги у коридорі та ванній... Просто 2 поверхи... Другий поверх багато тепла тягне...
Сьогодні спілкувався із турками на тему "100 кв - 150 кубів" - там квартира "1+1" - двушка, молода родина - чоловіку немає і 30 - питав - як вони могли із 30 грудня по 02 лютого взяти 150 кубів газу? Відповідають: топимо +28. Ходимо голими. Заплатили за то 257 лір (50 доларів). Задоволені. Ну що ви їм зробите?
І ще: зараз спитав Вайбером приятелів у Львові - приватний 2-о поверховий будинок - опалювальна площа 150 кв. м. - Скільки газу використали за січень? - Цитата: Багато: 410
Це при тому, що на першому поверсі розпалюють камін буковими дрОвами... і тепло розведено трубами по всьому будинку... Так що все відносно...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt написав:ТАК ЛИ СТРАШЕН ГАЗ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ (отопление вашей квартиры за рубежом)
1. С гордостью скажу, что граждане Украины "любят погорячее". Любят, чтобы в квартире было жарко, и чтобы при минус 10 были открыты окна в квартире. Какой-нибудь хилый немец, увидев бы такое, выбросился бы из окна. Примеры: мой родной брат живет в собственном доме, жилая площадь 120 кв. м. Вот квитанция оплаты за газ, потребленный в декабре: Потребил газа 601 куб. м., эта сумма по непонятными для брата причинам умножена на "хитрый" коэффициент 1,09 - получилось 655 куб. м. Начислено 5 600 гривен или 200 долларов за месяц. В принципе, тот же немец сполз бы с подоконника окна, в который собрался выбросится, и сказал бы, что это даром, то есть бесплатно: 174 евро. Тут и экономить нечего...
Моя сестра живет в обычной 9-ти этажной панельке, трёшка. В квартире - 3 чел. Как правило, зимой открывают окна на улицу, так как "топят, как сумасшедшие". Её расходы: 440 - кварплата 1600 - отопление 380 - электрика 469 - газ 200 - вода Итого, коммунальные услуги состаляют 3 089 гривен. Субсидию не получает.
Ее подруга живет в такой же квартире, их двое, все расходы составляют 1 300 гривен, субсидия - 1200 гривен. В эти 1200 гривен входят 900 гривен субсидии на отопление. Подруга так счастлива, что при упоминании моего имени всегда низко кланяется в ножки: это я помог ей заполнить документы на сайте оформления субсидий. Теперь её прекрасная жизнь ей обходится всего в 100 гривен в месяц.
2. Все несколько грустнее во Франции, где живут мои сваты: газ настолько дорог, что и в голову не придет им отапливать свой дом газом. Только электричеством. При зарплате свата (работает мэром небольшого городка. Между прочим, с неделю назад лично встречался в президентом Франции, даже попал в кадр на ТВ. Фото не выкладываю - все равно удалят с пометкой "неадекватность". Уж не знаю, это будет относиться к меру города, или к президенту Французской республики) в 2 500 евро в месяц отдать 160 евро за электрическую энергию - вполне возможно. Остальные деньги они тратят на путешествия в Испанию или в Португалию. Любят, сорванцы, посидеть на балконе приличного отеля у моря с бокалом Veuve Clicquot Ponsardin.
3. По-разному организовано отопление в жилых домах американцев. Один из сыновей снимает комнату в 1-о этажном доме на берегу Тихого океана у бабушки, которой 82 года. Бабушка-паршивка почти не бывает дома: то путешествует по Африке, то отправляется проведать подружку в Норвегию. Не шучу. Сыну приходится кормить её лабрадора и включать отопление. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ. Бабушка не может позволить себе газ: у нее расходы ещё на содержание своих двух автомобилей (живет одна). выручает мой сын: платит бабушке 900$ в месяц.
4. Турция. Тут все зависит от города, в котором вы живете. Если это город в континентальной Турции - как например, "областной центр" Кайсери, где я недавно провел 10 чудесных дней - там такая же погода, как в Сумах, Днепре или в Киеве. Город поражает чистотой и аккуратностью, выглядит чисто европейским: все дома в 14-16 этажей, у всех - индивидуальные котельные на газе и на крыше у каждого дома еще установлен дизель-генератор на случай отсутствия электроэнергии. Так вот в Анталии - городе на берегу Средиземного моря все по-другому. Как бы тут нервно-неуравноевешенные неудачники по жизни меня не называли, я "клепка в голові" у меня есть: я купил квартиру на берегу моря. Статистика: - в моем доме - 19 квартир, в половину из них проведен газ, газовые счетчики находятся на лестничной клетке. Газ может завезти себе в квартиру любой желающий - заказ "сегодня на завтра", комплекс работ "под ключ" с установкой двухконтурного котла и батарей отопления обходится примерном 1000 долларов. Утром приехала бригада - вечером у вас не мерзнут ноги во время сексуальной игры. Интерсные особенности: а) отопительный котел всегда устанавливается на балконе. б) вся разводка труб отопления выполняется на этапе строительства, в трубах под батареи в комнатах установлены заглушки. в) "черную трубу" от газового счетчика по турецкому ГОСТ нельзя красить, даже если она проходит у вас по стенам под потолком комнат квартиры. Итак, счет за газ за январь. Квартира - двушка. "1+1". Этаж - 3. Восточная сторона дома. За месяц с небольшим (с 30 декабря по 02 февраля) потреблено газа - 103 куб. м. Эта цифра умножена на "коррекцию давления" - коэффициент 1,02. Получилось 105 куб. м. Начислено: - цена 153 куб. м газа (газ - импортный поступает из РФ) - 149,89 лиры. - НДС (товар импортный, 18%, на не импортный товар НДС - 8%) - 26,98 лиры. Итого: 176,50 лиры или 176,50/5,20=33,94$ или 33,94х27,5=933 гривны. Итого, 1 куб. м газа обошелся в 933/102=9,15 гривны за куб. метр. Тут интересны 2 вещи: а) в самый холодный месяц во Львове моя квартира-двушка потребила рекорд - 100 куб. м газа. б) честно говоря, я не могу понять, куда мои соседи потратили 102 куб. м газа. Скажу больше - счет другому соседу на втором этаже пришел на 150 куб. м газа на сумму в 257 лир. Я объясняю это только тем, что парни хотят секса в тепле так, чтобы ноги не мерзли. в) честно говоря, я не понимаю, отчего так стонут наши граждане от цены на газ в 8,59 гривны за 1 куб. м. г) субсидий в Турции никому и никак не бывает. д) много или мало для турецкого гражданина заплатить 176,5 лиры за газ? - минимальная оплата труда с 1 января - 2060 лиры в месяц. - обычная средняя зарплата рядового турка - примерно 3000 лир на руки (чистыми). Обычно турецкие жены никогда не работали и потому не получают НИКАКУЮ пенсию. Пенсию получает только муж. Обычная пенсия - примерно 900 лир. Никакие пособия на детей, как правило, не выплачиваются.
Вывод: Жирно живем, товарищи украинцы!
P.S. Сегодня вечером по-киевскому времени и утром по времени Сан Франциско один из сыновей вылетает рейсом "Сан-Франциско-Австралия" в 2-х недельное путешествия по Австралии и Новой Зеландии. Попрошу узнать про отопление).
Недавно писал по поводу коррекции, возможно вашим знакомым не правильно его определили - он зависит от того где и какой счетчик установлен. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4567957#p4567957 У каждого облгаза свои коэффициентв для разных типов (всего типов 6 для каждой области) на сайте своего облгаза можно эти таблицы найти.
Спасибо за разъяснение. Прочитал с интересом. Слава Богу: я за газ не плачу. Никак и никому. Кроме случаев, когда бываю в своей квартире во Львове - максимальное потребление было в январе 2018 - за месяц - 100 куб. м.
А так: мне отопление в январе 2019 обошлось - как я писал - в 140 кВт*час электрической энергии и на сумму в 300 с чем-то гривен. Все расходы.
Самому становится интересно: как и из чего построен мой дом - 5 этажей - что в квартире никогда никогда никогда при неработающих кондиционерах не было температуры ниже +19. Приятель высказал предположение, что играют роль: - юго-западное расположение стен. - то, что подо мною квартира, в которую проведен газ и - возможно - они там топят со страшной силой (но по моим наблюдениям, подо мною никто не живет). - удачные керамические блоки (я не видел процесс строительства в 2016 году, но соседние дома построены из красных керамических пустотелых многосотчатых блоков).
Сегодня, когда писал материал про газ в Турции, сам реально был удивлен ценой газа для населения - выше, чем в Украине. Это при том, что газ - весь импортный и поставка идёт из РФ. Это при том, что ни от одного турка не слышал стоны и вопли по поводу цены на газ. Зато весь украиноязычный Фейсбук просто стонал осенью от цены на газ, и как их "дурят" каждый день. А вывод оказался простой: Хорошо живут граждане Украины. Надо радоваться.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).