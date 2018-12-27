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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:54

Господин jump!
Вас забанят и объявят неадекватным.
И меня еще опять обвинят в краже цемента, ж.д. шпал и маленьких мальчиков.

Кстати, с сегодняшнего дня в Анталии начала работать школа для детей граждан Украины с украинским языком обучения и по программе Міносвіти.
Зображення
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:31

ТАК ЛИ СТРАШЕН ГАЗ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ
(отопление вашей квартиры за рубежом)

1. С гордостью скажу, что граждане Украины "любят погорячее". Любят, чтобы в квартире было жарко, и чтобы при минус 10 были открыты окна в квартире. Какой-нибудь хилый немец, увидев бы такое, выбросился бы из окна.
Примеры: мой родной брат живет в собственном доме, жилая площадь 120 кв. м.
Вот квитанция оплаты за газ, потребленный в декабре:
Зображення
Потребил газа 601 куб. м., эта сумма по непонятными для брата причинам умножена на "хитрый" коэффициент 1,09 - получилось 655 куб. м. Начислено 5 600 гривен или 200 долларов за месяц.
В принципе, тот же немец сполз бы с подоконника окна, в который собрался выбросится, и сказал бы, что это даром, то есть бесплатно: 174 евро. Тут и экономить нечего...

Моя сестра живет в обычной 9-ти этажной панельке, трёшка. В квартире - 3 чел. Как правило, зимой открывают окна на улицу, так как "топят, как сумасшедшие".
Её расходы:
440 - кварплата
1600 - отопление
380 - электрика
469 - газ
200 - вода
Итого, коммунальные услуги состаляют 3 089 гривен. Субсидию не получает.

Ее подруга живет в такой же квартире, их двое, все расходы составляют 1 300 гривен, субсидия - 1200 гривен. В эти 1200 гривен входят 900 гривен субсидии на отопление. Подруга так счастлива, что при упоминании моего имени всегда низко кланяется в ножки: это я помог ей заполнить документы на сайте оформления субсидий. Теперь её прекрасная жизнь ей обходится всего в 100 гривен в месяц.

2. Все несколько грустнее во Франции, где живут мои сваты: газ настолько дорог, что и в голову не придет им отапливать свой дом газом. Только электричеством. При зарплате свата (работает мэром небольшого городка. Между прочим, с неделю назад лично встречался в президентом Франции, даже попал в кадр на ТВ. Фото не выкладываю - все равно удалят с пометкой "неадекватность". Уж не знаю, это будет относиться к меру города, или к президенту Французской республики) в 2 500 евро в месяц отдать 160 евро за электрическую энергию - вполне возможно. Остальные деньги они тратят на путешествия в Испанию или в Португалию. Любят, сорванцы, посидеть на балконе приличного отеля у моря с бокалом Veuve Clicquot Ponsardin.

3. По-разному организовано отопление в жилых домах американцев. Один из сыновей снимает комнату в 1-о этажном доме на берегу Тихого океана у бабушки, которой 82 года. Бабушка-паршивка почти не бывает дома: то путешествует по Африке, то отправляется проведать подружку в Норвегию. Не шучу. Сыну приходится кормить её лабрадора и включать отопление. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ. Бабушка не может позволить себе газ: у нее расходы ещё на содержание своих двух автомобилей (живет одна). выручает мой сын: платит бабушке 900$ в месяц.

4. Турция. Тут все зависит от города, в котором вы живете.
Если это город в континентальной Турции - как например, "областной центр" Кайсери, где я недавно провел 10 чудесных дней - там такая же погода, как в Сумах, Днепре или в Киеве. Город поражает чистотой и аккуратностью, выглядит чисто европейским: все дома в 14-16 этажей, у всех - индивидуальные котельные на газе и на крыше у каждого дома еще установлен дизель-генератор на случай отсутствия электроэнергии.
Так вот в Анталии - городе на берегу Средиземного моря все по-другому.
Как бы тут нервно-неуравноевешенные неудачники по жизни меня не называли, я "клепка в голові" у меня есть: я купил квартиру на берегу моря.
Статистика:
- в моем доме - 19 квартир, в половину из них проведен газ, газовые счетчики находятся на лестничной клетке.
Зображення
Газ может завезти себе в квартиру любой желающий - заказ "сегодня на завтра", комплекс работ "под ключ" с установкой двухконтурного котла и батарей отопления обходится примерном 1000 долларов. Утром приехала бригада - вечером у вас не мерзнут ноги во время сексуальной игры.
Интерсные особенности: а) отопительный котел всегда устанавливается на балконе. б) вся разводка труб отопления выполняется на этапе строительства, в трубах под батареи в комнатах установлены заглушки. в) "черную трубу" от газового счетчика по турецкому ГОСТ нельзя красить, даже если она проходит у вас по стенам под потолком комнат квартиры.
Итак, счет за газ за январь. Квартира - двушка. "1+1". Этаж - 3. Восточная сторона дома.
Зображення
За месяц с небольшим (с 30 декабря по 02 февраля) потреблено газа - 103 куб. м.
Эта цифра умножена на "коррекцию давления" - коэффициент 1,02.
Получилось 105 куб. м.
Начислено:
- цена 153 куб. м газа (газ - импортный поступает из РФ) - 149,89 лиры.
- НДС (товар импортный, 18%, на не импортный товар НДС - 8%) - 26,98 лиры.
Итого: 176,50 лиры или 176,50/5,20=33,94$ или 33,94х27,5=933 гривны.
Итого, 1 куб. м газа обошелся в 933/102=9,15 гривны за куб. метр.
Тут интересны 2 вещи:
а) в самый холодный месяц во Львове моя квартира-двушка потребила рекорд - 100 куб. м газа.
б) честно говоря, я не могу понять, куда мои соседи потратили 102 куб. м газа. Скажу больше - счет другому соседу на втором этаже пришел на 150 куб. м газа на сумму в 257 лир. Я объясняю это только тем, что парни хотят секса в тепле так, чтобы ноги не мерзли.
в) честно говоря, я не понимаю, отчего так стонут наши граждане от цены на газ в 8,59 гривны за 1 куб. м.
г) субсидий в Турции никому и никак не бывает.
д) много или мало для турецкого гражданина заплатить 176,5 лиры за газ?
- минимальная оплата труда с 1 января - 2060 лиры в месяц.
- обычная средняя зарплата рядового турка - примерно 3000 лир на руки (чистыми).
Обычно турецкие жены никогда не работали и потому не получают НИКАКУЮ пенсию. Пенсию получает только муж. Обычная пенсия - примерно 900 лир. Никакие пособия на детей, как правило, не выплачиваются.

Вывод:
Жирно живем, товарищи украинцы!

P.S. Сегодня вечером по-киевскому времени и утром по времени Сан Франциско один из сыновей вылетает рейсом "Сан-Франциско-Австралия" в 2-х недельное путешествия по Австралии и Новой Зеландии. Попрошу узнать про отопление).
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:36

akurt

Ваш брат щось дуже багато спожив газу :shock:
можливо поганий котел або розведення

особняк - 100 кв - 150 кубів за січень
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:40

Аkurt

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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:28

  akurt написав:ТАК ЛИ СТРАШЕН ГАЗ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ
(отопление вашей квартиры за рубежом)

1. С гордостью скажу, что граждане Украины "любят погорячее". Любят, чтобы в квартире было жарко, и чтобы при минус 10 были открыты окна в квартире. Какой-нибудь хилый немец, увидев бы такое, выбросился бы из окна.
Примеры: мой родной брат живет в собственном доме, жилая площадь 120 кв. м.
Вот квитанция оплаты за газ, потребленный в декабре:
Зображення
Потребил газа 601 куб. м., эта сумма по непонятными для брата причинам умножена на "хитрый" коэффициент 1,09 - получилось 655 куб. м. Начислено 5 600 гривен или 200 долларов за месяц.
В принципе, тот же немец сполз бы с подоконника окна, в который собрался выбросится, и сказал бы, что это даром, то есть бесплатно: 174 евро. Тут и экономить нечего...

Моя сестра живет в обычной 9-ти этажной панельке, трёшка. В квартире - 3 чел. Как правило, зимой открывают окна на улицу, так как "топят, как сумасшедшие".
Её расходы:
440 - кварплата
1600 - отопление
380 - электрика
469 - газ
200 - вода
Итого, коммунальные услуги состаляют 3 089 гривен. Субсидию не получает.

Ее подруга живет в такой же квартире, их двое, все расходы составляют 1 300 гривен, субсидия - 1200 гривен. В эти 1200 гривен входят 900 гривен субсидии на отопление. Подруга так счастлива, что при упоминании моего имени всегда низко кланяется в ножки: это я помог ей заполнить документы на сайте оформления субсидий. Теперь её прекрасная жизнь ей обходится всего в 100 гривен в месяц.

2. Все несколько грустнее во Франции, где живут мои сваты: газ настолько дорог, что и в голову не придет им отапливать свой дом газом. Только электричеством. При зарплате свата (работает мэром небольшого городка. Между прочим, с неделю назад лично встречался в президентом Франции, даже попал в кадр на ТВ. Фото не выкладываю - все равно удалят с пометкой "неадекватность". Уж не знаю, это будет относиться к меру города, или к президенту Французской республики) в 2 500 евро в месяц отдать 160 евро за электрическую энергию - вполне возможно. Остальные деньги они тратят на путешествия в Испанию или в Португалию. Любят, сорванцы, посидеть на балконе приличного отеля у моря с бокалом Veuve Clicquot Ponsardin.

3. По-разному организовано отопление в жилых домах американцев. Один из сыновей снимает комнату в 1-о этажном доме на берегу Тихого океана у бабушки, которой 82 года. Бабушка-паршивка почти не бывает дома: то путешествует по Африке, то отправляется проведать подружку в Норвегию. Не шучу. Сыну приходится кормить её лабрадора и включать отопление. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ. Бабушка не может позволить себе газ: у нее расходы ещё на содержание своих двух автомобилей (живет одна). выручает мой сын: платит бабушке 900$ в месяц.

4. Турция. Тут все зависит от города, в котором вы живете.
Если это город в континентальной Турции - как например, "областной центр" Кайсери, где я недавно провел 10 чудесных дней - там такая же погода, как в Сумах, Днепре или в Киеве. Город поражает чистотой и аккуратностью, выглядит чисто европейским: все дома в 14-16 этажей, у всех - индивидуальные котельные на газе и на крыше у каждого дома еще установлен дизель-генератор на случай отсутствия электроэнергии.
Так вот в Анталии - городе на берегу Средиземного моря все по-другому.
Как бы тут нервно-неуравноевешенные неудачники по жизни меня не называли, я "клепка в голові" у меня есть: я купил квартиру на берегу моря.
Статистика:
- в моем доме - 19 квартир, в половину из них проведен газ, газовые счетчики находятся на лестничной клетке.
Зображення
Газ может завезти себе в квартиру любой желающий - заказ "сегодня на завтра", комплекс работ "под ключ" с установкой двухконтурного котла и батарей отопления обходится примерном 1000 долларов. Утром приехала бригада - вечером у вас не мерзнут ноги во время сексуальной игры.
Интерсные особенности: а) отопительный котел всегда устанавливается на балконе. б) вся разводка труб отопления выполняется на этапе строительства, в трубах под батареи в комнатах установлены заглушки. в) "черную трубу" от газового счетчика по турецкому ГОСТ нельзя красить, даже если она проходит у вас по стенам под потолком комнат квартиры.
Итак, счет за газ за январь. Квартира - двушка. "1+1". Этаж - 3. Восточная сторона дома.
Зображення
За месяц с небольшим (с 30 декабря по 02 февраля) потреблено газа - 103 куб. м.
Эта цифра умножена на "коррекцию давления" - коэффициент 1,02.
Получилось 105 куб. м.
Начислено:
- цена 153 куб. м газа (газ - импортный поступает из РФ) - 149,89 лиры.
- НДС (товар импортный, 18%, на не импортный товар НДС - 8%) - 26,98 лиры.
Итого: 176,50 лиры или 176,50/5,20=33,94$ или 33,94х27,5=933 гривны.
Итого, 1 куб. м газа обошелся в 933/102=9,15 гривны за куб. метр.
Тут интересны 2 вещи:
а) в самый холодный месяц во Львове моя квартира-двушка потребила рекорд - 100 куб. м газа.
б) честно говоря, я не могу понять, куда мои соседи потратили 102 куб. м газа. Скажу больше - счет другому соседу на втором этаже пришел на 150 куб. м газа на сумму в 257 лир. Я объясняю это только тем, что парни хотят секса в тепле так, чтобы ноги не мерзли.
в) честно говоря, я не понимаю, отчего так стонут наши граждане от цены на газ в 8,59 гривны за 1 куб. м.
г) субсидий в Турции никому и никак не бывает.
д) много или мало для турецкого гражданина заплатить 176,5 лиры за газ?
- минимальная оплата труда с 1 января - 2060 лиры в месяц.
- обычная средняя зарплата рядового турка - примерно 3000 лир на руки (чистыми).
Обычно турецкие жены никогда не работали и потому не получают НИКАКУЮ пенсию. Пенсию получает только муж. Обычная пенсия - примерно 900 лир. Никакие пособия на детей, как правило, не выплачиваются.

Вывод:
Жирно живем, товарищи украинцы!

P.S. Сегодня вечером по-киевскому времени и утром по времени Сан Франциско один из сыновей вылетает рейсом "Сан-Франциско-Австралия" в 2-х недельное путешествия по Австралии и Новой Зеландии. Попрошу узнать про отопление).

Інфо актуальна. А що про торнадо можете з перших вуст ...є там в Ваших краях така небезпека?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:24

Тут один пав виклав страхіття всілякі - в тому числі фото, вкрадені із інету про торнадо в США.
Я написав подробиці і що було насправді - ВСЕ ВИДАЛЕНО.
Не мною...
То навіщо писати?

х х х
Дійсно були природні катаклізми - здається, 30 січня - я як раз був за кермом - їздив у турецьку митницю продовжувати перебування моєї автівки із львіськими номерами на території Туреччини до 1 листопада 2020 року (подробиці мого текста всі видалені не мною).

Я особисто Торнадо не бачив. Було таке: дуже сильний дощ приблизно о 14-00; щітки склоочисника працювали наполегливо. Був сильний вітер: я звернув увагу на те, що сильно хиталися металеві труби, на яких закріплено світлофори. Вони працювали.
Вся катаклізма продовжувалася недовго - десь 30 хвилин - коли ми вийшли із приміщення Митниці - вже все стихло.

Що реально постраждало:
- квіти на Новій набережній Анталії. Всі дерева цілі. Все було прибрано вже на вечір того ж дня робітниками муніципалітету. Всі квіти, що постраждали, висаджено заново. Вчора і сьогодні - на новій набережній, що простягнулася на 15 км вздовж Анталії - сотні працівників озеленення, що висаджують і квіти, і рослини.
- сьогодні гуляв Набережною вдень - було +17 - купа народу і помітив, що волнами шторму було зірвано декілька металевих перил набережної - всі підварили.
- розбиті вщент дерев"яні нові - 2018 року - переодягальні на пляжах. Шкода...
- але всі туалети на Набережній - вони в рівень із рівнем пляжу - цілі, працюють. Що інтересно: біля кожного туалету завжди чергує олин працівник муніципалітету. Завжди. Я думаю, що вони при штормі мали інструкцію все закрити.
- всі кафе на набережній цілі. А їх там - десяток.
- позривало плитку оздоблення хвилевідбійників - там плитку було покладено на край, вона закривала бетонний торець - зірвано думаю, відсотктів 50. Всю плитку зібрали і склали у великі штабелі на піддонах; все інше - ціле. Я хвилювався, чи не зірвало гумове поркриття із бігових дорожок вздовж набережної - бо там бігаю майже щодня - ні, все ціле.
- у моєму мікрорайоні не пропадала ні електрика, ні інтернет. Ми як раз обідали із турецькими друзями, що були зі мною у Митниці в якості перекладачів.
Корінні анталійці сказали, що таке було вперше за їх життя.
Таким чином: особливо я на піку подій був за кермом і їздив у порт Анталії у Митницію; була дійсно дуже сильна злива. Все.

Із того, що чув:
- затопило та зіпсувало теплиці із баклажанами - на ринку їх ціна відразу підскочила в 3 рази.
- торнадо пройшло південніше Анталії та північніше Анталії - там десь постраждали навіть 2 літаки на стоянці. Десь перекинуло пустий автобус.

А так - нічого особливого.
Сьогодні вдень +16...+17. Майже сонячно... Хотів поїхати на гірьсколижний курорт Saklikent - 40 км від мого будинка - але не знайшов компанію, самому було ліньки... день провів на пляжі.
Рибалки ловлять рибу.
Ніхто не купається.
Фото - вчора вдень.
Зображення
Фото сьогодні вдень.
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“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:42

  jump написав:akurt
Ваш брат щось дуже багато спожив газу :shock:
можливо поганий котел або розведення
особняк - 100 кв - 150 кубів за січень


Ви частково праві - я сам був здивований їх витратами.
Але ну люблять жінка та двої підлітків щоби було тепло і дуже тепло... То що їм зробиш?
Котел там гарний - Вайлант. І на опалення, і на гарячу водичку, і на підігрів підлоги у коридорі та ванній...
Просто 2 поверхи... Другий поверх багато тепла тягне...


Сьогодні спілкувався із турками на тему "100 кв - 150 кубів" - там квартира "1+1" - двушка, молода родина - чоловіку немає і 30 - питав - як вони могли із 30 грудня по 02 лютого взяти 150 кубів газу?
Відповідають: топимо +28. Ходимо голими. Заплатили за то 257 лір (50 доларів). Задоволені.
Ну що ви їм зробите?

І ще: зараз спитав Вайбером приятелів у Львові - приватний 2-о поверховий будинок - опалювальна площа 150 кв. м.
- Скільки газу використали за січень?
- Цитата: Багато: 410

Це при тому, що на першому поверсі розпалюють камін буковими дрОвами... і тепло розведено трубами по всьому будинку...
Так що все відносно...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:16

  akurt написав:ТАК ЛИ СТРАШЕН ГАЗ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ
(отопление вашей квартиры за рубежом)

1. С гордостью скажу, что граждане Украины "любят погорячее". Любят, чтобы в квартире было жарко, и чтобы при минус 10 были открыты окна в квартире. Какой-нибудь хилый немец, увидев бы такое, выбросился бы из окна.
Примеры: мой родной брат живет в собственном доме, жилая площадь 120 кв. м.
Вот квитанция оплаты за газ, потребленный в декабре:
Зображення
Потребил газа 601 куб. м., эта сумма по непонятными для брата причинам умножена на "хитрый" коэффициент 1,09 - получилось 655 куб. м. Начислено 5 600 гривен или 200 долларов за месяц.
В принципе, тот же немец сполз бы с подоконника окна, в который собрался выбросится, и сказал бы, что это даром, то есть бесплатно: 174 евро. Тут и экономить нечего...

Моя сестра живет в обычной 9-ти этажной панельке, трёшка. В квартире - 3 чел. Как правило, зимой открывают окна на улицу, так как "топят, как сумасшедшие".
Её расходы:
440 - кварплата
1600 - отопление
380 - электрика
469 - газ
200 - вода
Итого, коммунальные услуги состаляют 3 089 гривен. Субсидию не получает.

Ее подруга живет в такой же квартире, их двое, все расходы составляют 1 300 гривен, субсидия - 1200 гривен. В эти 1200 гривен входят 900 гривен субсидии на отопление. Подруга так счастлива, что при упоминании моего имени всегда низко кланяется в ножки: это я помог ей заполнить документы на сайте оформления субсидий. Теперь её прекрасная жизнь ей обходится всего в 100 гривен в месяц.

2. Все несколько грустнее во Франции, где живут мои сваты: газ настолько дорог, что и в голову не придет им отапливать свой дом газом. Только электричеством. При зарплате свата (работает мэром небольшого городка. Между прочим, с неделю назад лично встречался в президентом Франции, даже попал в кадр на ТВ. Фото не выкладываю - все равно удалят с пометкой "неадекватность". Уж не знаю, это будет относиться к меру города, или к президенту Французской республики) в 2 500 евро в месяц отдать 160 евро за электрическую энергию - вполне возможно. Остальные деньги они тратят на путешествия в Испанию или в Португалию. Любят, сорванцы, посидеть на балконе приличного отеля у моря с бокалом Veuve Clicquot Ponsardin.

3. По-разному организовано отопление в жилых домах американцев. Один из сыновей снимает комнату в 1-о этажном доме на берегу Тихого океана у бабушки, которой 82 года. Бабушка-паршивка почти не бывает дома: то путешествует по Африке, то отправляется проведать подружку в Норвегию. Не шучу. Сыну приходится кормить её лабрадора и включать отопление. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ. Бабушка не может позволить себе газ: у нее расходы ещё на содержание своих двух автомобилей (живет одна). выручает мой сын: платит бабушке 900$ в месяц.

4. Турция. Тут все зависит от города, в котором вы живете.
Если это город в континентальной Турции - как например, "областной центр" Кайсери, где я недавно провел 10 чудесных дней - там такая же погода, как в Сумах, Днепре или в Киеве. Город поражает чистотой и аккуратностью, выглядит чисто европейским: все дома в 14-16 этажей, у всех - индивидуальные котельные на газе и на крыше у каждого дома еще установлен дизель-генератор на случай отсутствия электроэнергии.
Так вот в Анталии - городе на берегу Средиземного моря все по-другому.
Как бы тут нервно-неуравноевешенные неудачники по жизни меня не называли, я "клепка в голові" у меня есть: я купил квартиру на берегу моря.
Статистика:
- в моем доме - 19 квартир, в половину из них проведен газ, газовые счетчики находятся на лестничной клетке.
Зображення
Газ может завезти себе в квартиру любой желающий - заказ "сегодня на завтра", комплекс работ "под ключ" с установкой двухконтурного котла и батарей отопления обходится примерном 1000 долларов. Утром приехала бригада - вечером у вас не мерзнут ноги во время сексуальной игры.
Интерсные особенности: а) отопительный котел всегда устанавливается на балконе. б) вся разводка труб отопления выполняется на этапе строительства, в трубах под батареи в комнатах установлены заглушки. в) "черную трубу" от газового счетчика по турецкому ГОСТ нельзя красить, даже если она проходит у вас по стенам под потолком комнат квартиры.
Итак, счет за газ за январь. Квартира - двушка. "1+1". Этаж - 3. Восточная сторона дома.
Зображення
За месяц с небольшим (с 30 декабря по 02 февраля) потреблено газа - 103 куб. м.
Эта цифра умножена на "коррекцию давления" - коэффициент 1,02.
Получилось 105 куб. м.
Начислено:
- цена 153 куб. м газа (газ - импортный поступает из РФ) - 149,89 лиры.
- НДС (товар импортный, 18%, на не импортный товар НДС - 8%) - 26,98 лиры.
Итого: 176,50 лиры или 176,50/5,20=33,94$ или 33,94х27,5=933 гривны.
Итого, 1 куб. м газа обошелся в 933/102=9,15 гривны за куб. метр.
Тут интересны 2 вещи:
а) в самый холодный месяц во Львове моя квартира-двушка потребила рекорд - 100 куб. м газа.
б) честно говоря, я не могу понять, куда мои соседи потратили 102 куб. м газа. Скажу больше - счет другому соседу на втором этаже пришел на 150 куб. м газа на сумму в 257 лир. Я объясняю это только тем, что парни хотят секса в тепле так, чтобы ноги не мерзли.
в) честно говоря, я не понимаю, отчего так стонут наши граждане от цены на газ в 8,59 гривны за 1 куб. м.
г) субсидий в Турции никому и никак не бывает.
д) много или мало для турецкого гражданина заплатить 176,5 лиры за газ?
- минимальная оплата труда с 1 января - 2060 лиры в месяц.
- обычная средняя зарплата рядового турка - примерно 3000 лир на руки (чистыми).
Обычно турецкие жены никогда не работали и потому не получают НИКАКУЮ пенсию. Пенсию получает только муж. Обычная пенсия - примерно 900 лир. Никакие пособия на детей, как правило, не выплачиваются.

Вывод:
Жирно живем, товарищи украинцы!

P.S. Сегодня вечером по-киевскому времени и утром по времени Сан Франциско один из сыновей вылетает рейсом "Сан-Франциско-Австралия" в 2-х недельное путешествия по Австралии и Новой Зеландии. Попрошу узнать про отопление).

Недавно писал по поводу коррекции, возможно вашим знакомым не правильно его определили - он зависит от того где и какой счетчик установлен.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4567957#p4567957
У каждого облгаза свои коэффициентв для разных типов (всего типов 6 для каждой области) на сайте своего облгаза можно эти таблицы найти.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:52

Спасибо за разъяснение. Прочитал с интересом.
Слава Богу: я за газ не плачу. Никак и никому. Кроме случаев, когда бываю в своей квартире во Львове - максимальное потребление было в январе 2018 - за месяц - 100 куб. м.

А так: мне отопление в январе 2019 обошлось - как я писал - в 140 кВт*час электрической энергии и на сумму в 300 с чем-то гривен.
Все расходы.

Самому становится интересно: как и из чего построен мой дом - 5 этажей - что в квартире никогда никогда никогда при неработающих кондиционерах не было температуры ниже +19.
Приятель высказал предположение, что играют роль:
- юго-западное расположение стен.
- то, что подо мною квартира, в которую проведен газ и - возможно - они там топят со страшной силой (но по моим наблюдениям, подо мною никто не живет).
- удачные керамические блоки (я не видел процесс строительства в 2016 году, но соседние дома построены из красных керамических пустотелых многосотчатых блоков).

Сегодня, когда писал материал про газ в Турции, сам реально был удивлен ценой газа для населения - выше, чем в Украине. Это при том, что газ - весь импортный и поставка идёт из РФ.
Это при том, что ни от одного турка не слышал стоны и вопли по поводу цены на газ.
Зато весь украиноязычный Фейсбук просто стонал осенью от цены на газ, и как их "дурят" каждый день.
А вывод оказался простой:
Хорошо живут граждане Украины.
Надо радоваться.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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