(примітка: текст "Досвід купівлі нерухомості в Італії (Sicilia)" було не мною видалено. Ну, вам, панове, не повезло. Точніше, повезло, хто встиг прочитати)
Сьогодні о 21-55 по часу в Сан Францисько, у Києві було 8 ранку - із запізненням майже на 2 години за маршрутом "Сан Францисько - Мельбурн" рейсом Quantas на новенькому літаку Boeing 787-9 Dream liner (випущений у червні 2018 року в м Seattle - я як раз був у червні 2018 у Seattle і прямо на заводі) до Австралії вилетів у 2-тижневу подорож один із синів.
Приховувати не буду: хоче визначитися, чи не варто через пару рочків переселитися до Нової Зеландії. Там вже один із приятелів "зачепився"...
Буде час та наснага, якщо я не буду заважати пану Frant'y сіяти щось розумне, та якшо не видалятимуть тексти про нерухомість за кордоном з гілки про нерухомість за кордоном - відпишуся...
За планом візиту - тиждень в Австралії, тиждень у Новій Зеландії.
15 годин переліт... То вам не жарти...
А що робити? Нерухомість за кордоном - то нерухомість за кордоном...
А кордони бувають і далеко...