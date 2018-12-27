RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:34

ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

(примітка: текст "Досвід купівлі нерухомості в Італії (Sicilia)" було не мною видалено. Ну, вам, панове, не повезло. Точніше, повезло, хто встиг прочитати)

Сьогодні о 21-55 по часу в Сан Францисько, у Києві було 8 ранку - із запізненням майже на 2 години за маршрутом "Сан Францисько - Мельбурн" рейсом Quantas на новенькому літаку Boeing 787-9 Dream liner (випущений у червні 2018 року в м Seattle - я як раз був у червні 2018 у Seattle і прямо на заводі) до Австралії вилетів у 2-тижневу подорож один із синів.
Приховувати не буду: хоче визначитися, чи не варто через пару рочків переселитися до Нової Зеландії. Там вже один із приятелів "зачепився"...
Буде час та наснага, якщо я не буду заважати пану Frant'y сіяти щось розумне, та якшо не видалятимуть тексти про нерухомість за кордоном з гілки про нерухомість за кордоном - відпишуся...
За планом візиту - тиждень в Австралії, тиждень у Новій Зеландії.

15 годин переліт... То вам не жарти...
Зображення
А що робити? Нерухомість за кордоном - то нерухомість за кордоном...
А кордони бувають і далеко...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 12.02.09
Подякував: 471 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:32

  akurt написав:ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

(примітка: текст "Досвід купівлі нерухомості в Італії (Sicilia)" було не мною видалено. Ну, вам, панове, не повезло. Точніше, повезло, хто встиг прочитати)


За планом візиту - тиждень в Австралії, тиждень у Новій Зеландії.

15 годин переліт... То вам не жарти...
Зображення
А що робити? Нерухомість за кордоном - то нерухомість за кордоном...
А кордони бувають і далеко...


https://www.youtube.com/watch?v=nMzuDdq ... q&index=28

https://www.youtube.com/watch?v=nNj0J_6 ... bZZUGqpYGE

класно в НЗ :D
jump
 
Повідомлень: 2081
З нами з: 18.08.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 248249250251
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oak, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 306, 307, 308
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3072 261875
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лют, 2019 19:13
Vadim V
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1, 2, 3, 4
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
38 4443
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 20:21
change_pm
Нерухомість у Трускавці
moyvibor977 » Сер 26 гру, 2018 13:29
0 451
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 13:29
moyvibor977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12163)
04.02.2019 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron