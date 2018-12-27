Додано: Вів 05 лют, 2019 07:38

Lambada написав: Vadim V написав: Всем удачи , здоровья , денег ..... Всем удачи , здоровья , денег .....

Розкажіть, чи отримали свій джек-пот?



в день Нового года по китайскому календарю

Пока народ вжимает голову в плечи от ужаса - оттого, что им не удалось увидеть своими глазами Смерч, пронесшийся со стороны Средиземного моря в сторону суши Турции, мы не теряем времени зря: НИ ДНЯ БЕЗ ПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ.Сегодня -- почти все можно рассказать.15 мая 2018 года мой бывший подчиненный набрал на сайте GREEN LOTTERY USA свой регистрационный номер и с удивлением увидел, что он выиграл.С 15 мая 2018 года по 30 января года 2019 произошла череда важных положительных событий:Муж+жена+двое детей начали собирать вещи для выезда в Новый свет.Без ложной скромности скажу - Ваня (имя изменено) в Украине занимал более, чем высокий пост.Прошел хороший трудовой путь от мастера цеха до (название должности в ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ удалено).На ноябрь 2018 было назначено собеседование в Посольстве США с консулом.А потом - самолетом Turkish airlines - через Стамбул - в США.Такой маршрут и эту авиакомпанию я посоветовал - не раз летал в США из Львова - очень удобно: авиалинии БЕСПЛАТНО по прибытию in Istanbul из Львова поселяют в отель 4 или 5 звезд, обеспечивают трансфером, завтраком в отеле и утренней доставкой опять в аэропорт имени Ататюрка. Очень классно.Место жительства в Новом свете Иван выбрал то, что я - опытный ездок в США - посоветовал.Квартиру мы ему подобрали заранее на сайте недвижимости и он с самолета - сразу вГородок выбрали небольшой - все же опыта у него мало, пусть осмотрится, но я там был несколько раз - последний раз проезжал на авто летом 2018 - зато арендная плата "Божеская" - всегодолларов в месяц за - по-нашему - "трёшку".Кроме того место выбора обусловлено расположением вблизи одного из самых знаменитых университетов США (название университета удалено, автор был именно в этом университете "по делам" 2 раза, и вообще: It has a total undergraduate enrollment of 30,145, its setting is city, and the campus size is 5,300 acres. It utilizes a quarter-based academic calendar. University (название удалено) ranking in the 2019 edition of(место в рейтинге удалено автором, находится в интервале 30-50).Чтобы нашему доброму другу'y было из чего высосать очередную гадость: автор лично бывал в самых престижных университетах США - первым университетом, который я посетил, был Stanford University. Если не ошибаюсь, Вакарчук, с которым автор в 2017 году встретился лоб-в-лоб на узкой тихой улочке в самом центре Львова, недавно именно там прошёл "повышение квалификации" (он имеет ученую степень "Кандидат физико-математических наук"). Автор и сейчас имеет некоторое отношение к самым престижным университетам в США в разных штатах.Детки, как известно, растут быстро...Закончит сынишка нашего Вани такой университет - и вот уже на руках Jobb offer тысяч на 150 мерзко-противных долларей в год... Ну, для начала жизни парнишке хватит, я думаю)))Итак, первые дни в Новом свете:(текст далее удален автором. Заняты выбором для Ивана автомобиля. Купить в США автомобиль НОВЫЙ - у моих детей только новые, из автосалона, очень просто, а вот подержаный - ох, как непросто...)