СЧАСТЛИВЫЙ ВТОРНИК ИЛИ ДЖЕК-ПОТ В ДЕНЬ 15 МАЯ - GREEN CARD LOTTERY USA
Lambada написав:
Розкажіть, чи отримали свій джек-пот
Vadim V написав:
Всем удачи , здоровья , денег .....
?
Пока народ вжимает голову в плечи от ужаса - оттого, что им не удалось увидеть своими глазами Смерч, пронесшийся со стороны Средиземного моря в сторону суши Турции, мы не теряем времени зря: НИ ДНЯ БЕЗ ПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ.
Сегодня - именно сегодня
- в день Нового года по китайскому календарю
- почти все можно рассказать.
15 мая 2018 года мой бывший подчиненный набрал на сайте GREEN LOTTERY USA свой регистрационный номер и с удивлением увидел, что он выиграл.
С 15 мая 2018 года по 30 января года 2019 произошла череда важных положительных событий:
Муж+жена+двое детей начали собирать вещи для выезда в Новый свет.
Без ложной скромности скажу - Ваня (имя изменено
) в Украине занимал более, чем высокий пост.
Прошел хороший трудовой путь от мастера цеха до (название должности в ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ удалено
).
На ноябрь 2018 было назначено собеседование в Посольстве США с консулом.
А потом - самолетом Turkish airlines
- через Стамбул - в США.
Такой маршрут и эту авиакомпанию я посоветовал - не раз летал в США из Львова
- очень удобно: авиалинии БЕСПЛАТНО по прибытию in Istanbul
из Львова поселяют в отель 4 или 5 звезд, обеспечивают трансфером, завтраком в отеле и утренней доставкой опять в аэропорт имени Ататюрка. Очень классно.
Место жительства в Новом свете Иван выбрал то, что я - опытный ездок в США - посоветовал.Квартиру мы ему подобрали заранее на сайте недвижимости
и он с самолета - сразу в two bedroom.
Городок выбрали небольшой - все же опыта у него мало, пусть осмотрится, но я там был несколько раз - последний раз проезжал на авто летом 2018 - зато арендная плата "Божеская" - всего 1250
долларов в месяц за - по-нашему
- "трёшку".
Кроме того место выбора обусловлено расположением вблизи одного из самых знаменитых университетов США (название университета удалено, автор был именно в этом университете "по делам
" 2 раза, и вообще: It has a total undergraduate enrollment of 30,145, its setting is city, and the campus size is 5,300 acres. It utilizes a quarter-based academic calendar. University (название удалено) ranking in the 2019 edition of Best Colleges is National Universities
(место в рейтинге удалено автором, находится в интервале 30-50
).
Чтобы нашему доброму другу Frant
'y было из чего высосать очередную гадость: автор лично бывал в самых престижных университетах США - первым университетом, который я посетил, был Stanford University
. Если не ошибаюсь, Вакарчук, с которым автор в 2017 году встретился лоб-в-лоб на узкой тихой улочке в самом центре Львова, недавно именно там прошёл "повышение квалификации" (он имеет ученую степень "Кандидат физико-математических наук"
). Автор и сейчас имеет некоторое отношение к самым престижным университетам в США в разных штатах.
Детки, как известно, растут быстро...
Закончит сынишка нашего Вани такой университет - и вот уже на руках Jobb offer
тысяч на 150 мерзко-противных долларей
в год... Ну, для начала жизни парнишке хватит, я думаю)))
Итак, первые дни в Новом свете:
(текст далее удален автором. Заняты выбором для Ивана автомобиля. Купить в США автомобиль НОВЫЙ - у моих детей только новые, из автосалона, очень просто, а вот подержаный - ох, как непросто...
)
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).