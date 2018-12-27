RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:34

ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

(примітка: текст "Досвід купівлі нерухомості в Італії (Sicilia)" було не мною видалено. Ну, вам, панове, не повезло. Точніше, повезло, хто встиг прочитати)

Сьогодні о 21-55 по часу в Сан Францисько, у Києві було 8 ранку - із запізненням майже на 2 години за маршрутом "Сан Францисько - Мельбурн" рейсом Quantas на новенькому літаку Boeing 787-9 Dream liner (випущений у червні 2018 року в м Seattle - я як раз був у червні 2018 у Seattle і прямо на заводі) до Австралії вилетів у 2-тижневу подорож один із синів.
Приховувати не буду: хоче визначитися, чи не варто через пару рочків переселитися до Нової Зеландії. Там вже один із приятелів "зачепився"...
Буде час та наснага, якщо я не буду заважати пану Frant'y сіяти щось розумне, та якшо не видалятимуть тексти про нерухомість за кордоном з гілки про нерухомість за кордоном - відпишуся...
За планом візиту - тиждень в Австралії, тиждень у Новій Зеландії.

15 годин переліт... То вам не жарти...
Зображення
А що робити? Нерухомість за кордоном - то нерухомість за кордоном...
А кордони бувають і далеко...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 12.02.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:32

  akurt написав:ДОСВІД КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

(примітка: текст "Досвід купівлі нерухомості в Італії (Sicilia)" було не мною видалено. Ну, вам, панове, не повезло. Точніше, повезло, хто встиг прочитати)


За планом візиту - тиждень в Австралії, тиждень у Новій Зеландії.

15 годин переліт... То вам не жарти...
Зображення
А що робити? Нерухомість за кордоном - то нерухомість за кордоном...
А кордони бувають і далеко...


https://www.youtube.com/watch?v=nMzuDdq ... q&index=28

https://www.youtube.com/watch?v=nNj0J_6 ... bZZUGqpYGE

класно в НЗ :D
jump
 
Повідомлень: 2081
З нами з: 18.08.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:01

Спасибо за ссылки. Очень интересно...
Парень, ведущий репортажи - молодец! Чёткий и умный.
Нам бы на форуме таких парочку...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 12.02.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 07:38

  Lambada написав:
  Vadim V написав:Всем удачи , здоровья , денег .....

Розкажіть, чи отримали свій джек-пот?


СЧАСТЛИВЫЙ ВТОРНИК ИЛИ ДЖЕК-ПОТ В ДЕНЬ 15 МАЯ - GREEN CARD LOTTERY USA

Пока народ вжимает голову в плечи от ужаса - оттого, что им не удалось увидеть своими глазами Смерч, пронесшийся со стороны Средиземного моря в сторону суши Турции, мы не теряем времени зря: НИ ДНЯ БЕЗ ПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ.

Сегодня - именно сегодня - в день Нового года по китайскому календарю - почти все можно рассказать.
15 мая 2018 года мой бывший подчиненный набрал на сайте GREEN LOTTERY USA свой регистрационный номер и с удивлением увидел, что он выиграл.
С 15 мая 2018 года по 30 января года 2019 произошла череда важных положительных событий:
Муж+жена+двое детей начали собирать вещи для выезда в Новый свет.
Без ложной скромности скажу - Ваня (имя изменено) в Украине занимал более, чем высокий пост.
Прошел хороший трудовой путь от мастера цеха до (название должности в ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ удалено).
На ноябрь 2018 было назначено собеседование в Посольстве США с консулом.
А потом - самолетом Turkish airlines - через Стамбул - в США.
Такой маршрут и эту авиакомпанию я посоветовал - не раз летал в США из Львова - очень удобно: авиалинии БЕСПЛАТНО по прибытию in Istanbul из Львова поселяют в отель 4 или 5 звезд, обеспечивают трансфером, завтраком в отеле и утренней доставкой опять в аэропорт имени Ататюрка. Очень классно.
Место жительства в Новом свете Иван выбрал то, что я - опытный ездок в США - посоветовал.

Квартиру мы ему подобрали заранее на сайте недвижимости и он с самолета - сразу в two bedroom.

Городок выбрали небольшой - все же опыта у него мало, пусть осмотрится, но я там был несколько раз - последний раз проезжал на авто летом 2018 - зато арендная плата "Божеская" - всего 1250 долларов в месяц за - по-нашему - "трёшку".
Кроме того место выбора обусловлено расположением вблизи одного из самых знаменитых университетов США (название университета удалено, автор был именно в этом университете "по делам" 2 раза, и вообще: It has a total undergraduate enrollment of 30,145, its setting is city, and the campus size is 5,300 acres. It utilizes a quarter-based academic calendar. University (название удалено) ranking in the 2019 edition of Best Colleges is National Universities (место в рейтинге удалено автором, находится в интервале 30-50).
Чтобы нашему доброму другу Frant'y было из чего высосать очередную гадость: автор лично бывал в самых престижных университетах США - первым университетом, который я посетил, был Stanford University. Если не ошибаюсь, Вакарчук, с которым автор в 2017 году встретился лоб-в-лоб на узкой тихой улочке в самом центре Львова, недавно именно там прошёл "повышение квалификации" (он имеет ученую степень "Кандидат физико-математических наук"). Автор и сейчас имеет некоторое отношение к самым престижным университетам в США в разных штатах.

Детки, как известно, растут быстро...
Закончит сынишка нашего Вани такой университет - и вот уже на руках Jobb offer тысяч на 150 мерзко-противных долларей в год... Ну, для начала жизни парнишке хватит, я думаю)))

Итак, первые дни в Новом свете:

(текст далее удален автором. Заняты выбором для Ивана автомобиля. Купить в США автомобиль НОВЫЙ - у моих детей только новые, из автосалона, очень просто, а вот подержаный - ох, как непросто...)
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 12.02.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 248249250251
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 306, 307, 308
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3077 262295
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 01:14
ST_11
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1, 2, 3, 4
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
38 4464
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 20:21
change_pm
Нерухомість у Трускавці
moyvibor977 » Сер 26 гру, 2018 13:29
0 452
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 13:29
moyvibor977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.