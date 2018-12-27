Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
(примітка: текст "Досвід купівлі нерухомості в Італії (Sicilia)" було не мною видалено. Ну, вам, панове, не повезло. Точніше, повезло, хто встиг прочитати)
Сьогодні о 21-55 по часу в Сан Францисько, у Києві було 8 ранку - із запізненням майже на 2 години за маршрутом "Сан Францисько - Мельбурн" рейсом Quantas на новенькому літаку Boeing 787-9 Dream liner (випущений у червні 2018 року в м Seattle - я як раз був у червні 2018 у Seattle і прямо на заводі) до Австралії вилетів у 2-тижневу подорож один із синів. Приховувати не буду: хоче визначитися, чи не варто через пару рочків переселитися до Нової Зеландії. Там вже один із приятелів "зачепився"... Буде час та наснага, якщо я не буду заважати пану Frant'y сіяти щось розумне, та якшо не видалятимуть тексти про нерухомість за кордоном з гілки про нерухомість за кордоном - відпишуся... За планом візиту - тиждень в Австралії, тиждень у Новій Зеландії.
15 годин переліт... То вам не жарти... А що робити? Нерухомість за кордоном - то нерухомість за кордоном... А кордони бувають і далеко...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Vadim V написав:Всем удачи , здоровья , денег .....
Розкажіть, чи отримали свій джек-пот?
СЧАСТЛИВЫЙ ВТОРНИК ИЛИ ДЖЕК-ПОТ В ДЕНЬ 15 МАЯ - GREEN CARD LOTTERY USA
Пока народ вжимает голову в плечи от ужаса - оттого, что им не удалось увидеть своими глазами Смерч, пронесшийся со стороны Средиземного моря в сторону суши Турции, мы не теряем времени зря: НИ ДНЯ БЕЗ ПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ.
Сегодня - именно сегодня - в день Нового года по китайскому календарю - почти все можно рассказать. 15 мая 2018 года мой бывший подчиненный набрал на сайте GREEN LOTTERY USA свой регистрационный номер и с удивлением увидел, что он выиграл. С 15 мая 2018 года по 30 января года 2019 произошла череда важных положительных событий: Муж+жена+двое детей начали собирать вещи для выезда в Новый свет. Без ложной скромности скажу - Ваня (имя изменено) в Украине занимал более, чем высокий пост. Прошел хороший трудовой путь от мастера цеха до (название должности в ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ удалено). На ноябрь 2018 было назначено собеседование в Посольстве США с консулом. А потом - самолетом Turkish airlines - через Стамбул - в США. Такой маршрут и эту авиакомпанию я посоветовал - не раз летал в США из Львова - очень удобно: авиалинии БЕСПЛАТНО по прибытию in Istanbul из Львова поселяют в отель 4 или 5 звезд, обеспечивают трансфером, завтраком в отеле и утренней доставкой опять в аэропорт имени Ататюрка. Очень классно. Место жительства в Новом свете Иван выбрал то, что я - опытный ездок в США - посоветовал.
Квартиру мы ему подобрали заранее на сайте недвижимости и он с самолета - сразу в two bedroom.
Городок выбрали небольшой - все же опыта у него мало, пусть осмотрится, но я там был несколько раз - последний раз проезжал на авто летом 2018 - зато арендная плата "Божеская" - всего 1250 долларов в месяц за - по-нашему - "трёшку". Кроме того место выбора обусловлено расположением вблизи одного из самых знаменитых университетов США (название университета удалено, автор был именно в этом университете "по делам" 2 раза, и вообще: It has a total undergraduate enrollment of 30,145, its setting is city, and the campus size is 5,300 acres. It utilizes a quarter-based academic calendar. University (название удалено) ranking in the 2019 edition of Best Colleges is National Universities (место в рейтинге удалено автором, находится в интервале 30-50).
Детки, как известно, растут быстро... Закончит сынишка нашего Вани такой университет - и вот уже на руках Jobb offer тысяч на 150 мерзко-противных долларей в год... Ну, для начала жизни парнишке хватит, я думаю)))
Итак, первые дни в Новом свете:
(текст далее удален автором. Заняты выбором для Ивана автомобиля. Купить в США автомобиль НОВЫЙ - у моих детей только новые, из автосалона, очень просто, а вот подержаный - ох, как непросто...)
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
КУПИЛ НЕДВИГУ ЗА РУБЕЖОМ - КУПИ И ТАЧКУ! (недвижимость за рубежом - без авто - возможна ли тогда жизнь?)
Эх, квартира на берегу Средиземного моря - это хорошо! Но в наше время жизнь без "тачки" - невозможна... Тачки могут быть разными. Например, мой сосед по квартире - бизнесмен в сфере туризма в Стамбуле (а живет в Анталии) - купил за 1 000 долларов электромотоцикл и катается с утра до вечера с женой по окрестностям... С вечера до утра - его электромотоцикл заряжается от розетки в 220 В, которую он на удлинителе опускает с балкона своей квартиры... Если учесть, что средняя температура в январе и феврале днём - плюс 15 градусов, то электромотоцикл - штука хорошая...
Вариант 1. У вас - украинский биометрический заграничный паспорт и вы на своём автомобиле выезжаете в Европу на "покутить". Не вопрос: 90 дней кутите в каждые 180 дней, и никто к Вам вопросов, кроме как по поводу штрафов дорожной полиции за нарушение ПДД, претензий иметь не будет. Аналогичные правила применяются и в Турции. Страна-то вропейская, законы унифицированы.
Вариант 2. Вы получили ВНЖ в стране проживания и тогда вы можете кататься на своем авто по зарубежной стране гораздо дольше. В каждой стране - по-разному.
Лично я пользовался до недавних пор только вариантом 1: находился вместе со своим авто в Европе не более 90 дней в каждые 180 дней. В том числе и в Турции.
Для граждан Украины в Турции - льготные условия использования своего авто, если вы получили ВНЖ. Вы можете ездить на своем авто в Турции - авто на украинской регистрации - 2 года (!!!).
Для сравнения: нерезидент Украины может ездить на своем авто иностранной регистрации в Украине 1 год. Тут есть "приятность": надо иностранцу выехать и опять заехать - получай целый год сначала. Что интересно: достаточно гражданину Украины встать на Консульский учет в стане проживания - и он может на своем авто иностранной регистрации въехать на Батьківщину на срок в 60 дней в каждом календарном году. Как известно, "дьявол кроется в деталях" - тут таким "деталями" являются слова "календарный год". Если я правильно понимаю, то это период времени от первого до последнего дня того или иного года по календарю.
В Турции есть и приятности, и есть "национальные", так сказать, нюансы. Или по-иному: есть "подводные камни" красивые и гладкие, и есть "подводные камни" остроугольные. Сглаживанием этих углов я занимался несколько раз в последний месяц. Заезжал в Таможню Турецкой республики.
Ничего сложного, но очень хитрые нюансы. 1. Если вы въехали на территорию Турции, как турист - можете ездить 90 дней - не вопрос. Выехать нужно в день номер 90 - не позже. За вами зорко следит база данных Таможни Турецкой республики. 2. Если вы въехали как турист, но потом оформили себе - чуть ли не в конце 90-о дневного пребывания ВНЖ ("kimlik") - немедленно посетите ближайшее отделение таможни (в Анталии - в порту - Liman) и сообщите об этом таможенному чиновнику. Он попросит у вас временный документ о подаче документов на ВНЖ, сделает сам ксерокопию техпаспорта авто и ксерокопию вашего украинского паспорта. Ничего и никому платить не нужно. Всё быстро и все бесплатно. 3. Не факт, что он занесет в базу данных срок пребывания авто на территории Турецкой республики на 24 месяца. Ограничение 1: срок действия Полиса страхования автомобиля за рубежом ("Зеленая карта"). Дату последнего дня пребыания поставят по последнему дню срока действия Полиса (!!! А вдруг он у Вас заканчивается через 3 дня??? Значит, на 3 дня... Готовьте такой полис заранее... На территории Турции его оформить нельзя.) Ограничение 2: срок действия вашего ВНЖ (обычно оформляется на 1 год с последующим продлением с помощью отправки Анкеты почтой) - поставят по сроку действия вашего ВНЖ. Продление - бесплатно быстро легко по факту отсутствия причин, которые привели к Ограничению 1 или Ограничению 2. 4. Дело сделано: вы можете ездить по территории Турецкой республики на авто украинской регистрации целых 2(два) года. Что я с гордостью и делаю.
Горькая пилюля 1. До всех этих событий и авто, и его владелец не должны находиться на территории Турецкой республики предыдущие 185 дней. Это очень важный момент и дьявол скрыт именно в цифре "185": там в Законе прописан "обратный отсчет". Мозгу трудно с этим справиться, но "...надо, Федя, надо...". Итак, компьютер Таможни сам подсчитает и проверит: если вы въехали на территорию Турции, скажем 01 июля 2018, то не "мелькало" ли это авто и его владелец тут в ПРЕДЫДУЩИЕ 185 дней, то есть в период (обратный отсчет) от 30 июня 2018 до 28 декабря года 2017 - отсчет времени назад. Если мелькало? Что тогда? Вас зарезать? Обратить в мусульманскую веру и провести обряд обрезания? Нет! Зачем же резать "курицу, несущую золотые яйца", то есть валюту? Мелькало - заплатите штраф в 150 долларов в казну Турецкой республики и тогда процедуру запустят так, как Вы и хотели... Как говорил Ротшильд: "С иностранца по "соточке" баксов - и вот уж можно покупать Бентли!"
Горькая пилюля 2. Два года пролетят быстро! Что делать тогда? У вас много вариантов: а) выехать на этом авто за день до истечения срока пребывания авто и вернуться назад без авто. б) не выезжать и растаможить авто с уплатой всех таможенных пошлин. в) выехать на этом авто за день до истечения срока пребывания авто и вернуться назад на этом же авто, путешествуя по миру ровно 185 дней. г) как известно, полезно менять авто каждые 2-3 года, чтобы не тратить деньги потому на запчасти. А потому: выехать на авто, заехать и купить себе - любимому - авто в Турции. Цены в автосалонах почти такие же, как в Украине. Иностранцу разрешается покупать авто в Турции...
Горькая пилюля 3. Все в жизни бывает... Вот вдруг Вам - вы ВЛАДЕЛЕЦ авто надо как-то срочно сесть в самолет и улететь в Украину. Мало ли что... я вот в январе по бизнес-делам вылетал на 1 сутки во Львов... Тут важно то, что вы въехали на Таможенную территорию Турции на авто и с авто, а выезжаете - БЕЗ АВТО. Где вы его дели? Продали, сдали в аренду, передали кому-то для использования? Так вот, в этом случае вы обязаны подъехать в Таможню Турецкой республики и заявить о таком выезде. Вам дадут заполнить специальный бланк - где самое важное - указать адрес, по которому авто будет находиться на парковке во время вашего отсутствия, и где лично вы будете находиться в другой стране в это время. Что интересно, у дорожной полиции (Trafik polis) и у таможни Турецкой республики - одна база данных (такого до сих пор нет в Украине!!!). Полицейские - если вас остановят случайно/неслучайно - проверят по Базе данных - в случае нарушения - мало не покажется - штраф 10 000 лир или примерно 50 000 гривен.
Какая же недвига - да без авто? Без авто нам никак невозможно....
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
ГДЕ БУДУТ ЖИТЬ МАРТОВСКИЕ КОТЫ (опыт покупки недвижимости в Турции)
Эпиграф.
Не лякають нас морози, Сонце ярко світить нам! Батко до хати несе мімози - У березні ми поздоровимо мам! (А. Сальникофф)
Ну, мимозы, не мимозы, а нарциссы уже продают турецкие колхозники на каждом углу... Клубника - 8-10 лир за 1 кг (примерно 50 гривен). Гуляя с собакой каждое утро, с наслаждением наблюдаю за окончанием строительства отличного жилого комплекса в моем микрорайоне... Работают на комплексе - как муравьи... Никаких перекуров!
На этой ветке уже стопятьсот раз писали, что я риелтор, приторговывающий из-под полы непотребной недвижимостью по завышенным ценам. Врут: сказать-то что-то дельное - нечего. Автор никогда не был риелтором и не продает никакую недвижимость. Автор работает удаленно за компьютером и получает деньги за тексты не на русском или украинском языках, а за тексты на английском языке. С того и живет.
Но если надо вставить свои "5 копеек" и посоветовать своим друзьям - то вставлю, чего уж там.
В декабре я помогал жителю (название города в Украине удалено для сохранения приватности) подобрать что-нибудь приличное с лимитом в 100 000 долларов. Хотел товарищ 2+1 - по нашему "трешка". Присмотрели три-четыре варианта - максимальная стоимость была все же чуть выше лимита - 105 000 долларов США. Благодаря моим турецким друзьям удалось выйти на непосредственного застройщика и сбить цену до 500 000 лир или чуть меньше 100 000 долларов США. А еще были прекрасные варианты по цене примерно в 80 000 долларов США. Все варианты - "под ключ". Сделка уже прошла.
В январе меня не послушал другой приятель и купил сразу три (!!!) квартиры в Алании. Каждая - однушка обошлась в 25 000 евро или 28 750 долларов США. Ну, не послушал и не послушал: все же Алания - это село. В трех часах езды от Анталии... Сделка уже прошла, в апреле заезжает...
И вот что я советовал еще одному приятелю, то купить квартиру именно в этом комплексе: срок сдачи в марте 2019. Начало строительства - март 2018. Вся стройка - на моих глазах, начиная с фундамента. Застройщик - одна из самых серъёзных фирм в Турции - на счету на сегодня - 22 завершенных проекта! В отделке дома используется полированный мрамор и натуральный камень. При одном упоминании этой фирмы в Анталии все "цокают" языком и произносят "Чёк гюзель!" (очень хорошо!) В этом доме приятель покупает трешку - по европейской классификации "2+1". Площадь - 82 кв. м. Мы взяли ее по цене в 70 000 евро или 80 500 долларов США. Вот состояние объекта на сегодня (2 корпуса по 5 этажей - верхние квартиры двухъярусные) Корпус 1: Он же - в Photoshop: Корпус 2: Он же - в Photoshop:
Что важно отметить: квартиры продаются в полной готовности с выполненным по проекту дизайнерским ремонтом. Есть все, кроме двуспальной кровати и мебели в главной комнате: - Плавательный бассейн и детский бассейн, беседка и зеленая территория. Вид со стороны бассейн на корпус 1: - В каждой комнате инверторный кондиционер марки "MITSUBISHI". - полностью готовые санузлы с душевыми кабинами и сантехникой. - Индивидуальная система отопления (установлены радиаторы и газовый котёл) марки "BAYMAK". - В каждой квартире установлены духовой шкаф, варочная плита и вытяжка марки "SIEMENS". -На всех окнах и балконных дверях установлены наружные жалюзи с электроприводом. - Встроенные кухонные акриловые шкафы современного дизайна с подьемными складными дверцами марки "BLUM" - столешницы из гранита или материала "Cımstone". - Центральная спутниковая система (две линии в каждой квартире).
Далеко ли до пляжа? Смотрим: до самого чуть ли не шикарного на сегодня пляжа в мире и новой набережной Konyaalti - 1800 м. Что интересно, объявления о продаже квартир в этом комплексе появились на сайтах российских риелторов. Обманывают... я точно знаю, что в продаже на сегодня есть только 2 квартиры из 52-х... И цену выставляют уже в 94 000 евро... Ну что же, грех не заработать на незнании людей... Какие я вижу достоинства в расположении этого дома: - прямо на улице - с тыльной стороны - проходят маршруты рейсовых городских автобусов, среди них один - экспресс прямо в центр Анталии. Интервал движения - 10 минут. Если сесть на эти же автобусы и проехать 4 остановки в другую сторону - попадаешь на скрытый в сосновом лесу огромный пляж "Сарысу" и станцию канатной дороги на холм "Тахтакале" с рестораном и обзорной площадкой наверху. - на этой же улице - в 300 м - комплекс для мини-футбола с искусственным покрытием. Приглашает КРУГЛЫЙ год всех желающих... - в радиусе 1 остановки - 5 (пять) супермаркетов разных фирм, среди них 3 - типа наших "АТБ". - в радиусе 1 остановки - 3 (три) парка, 3 детские игровые площадки и два спортивных комплекса с тренажерами под открытым небом. - в радиусе 1 остановки - 2 (две) мини хлебопекарни. - через 3 остановки автобуса - самый крупный в Анталии тир для стрельбы из настоящего оружия. Сеанс стоит 70 лир (примерно 360 гривен; в сеанс входит: завтрак-знакомство, инструктаж, обучение стрельбе, ознакомление с настоящими оружием, в частности - пистолетом (более серьезно оружие - за дополнительную плату), полная обойма патронов (15 штук), запись видео, видео на компакт-диск на память о посещении.) Свежие видео с моими друзьями можно посмотреть здесь. Не забудьте включить внизу справа на видео звук. https://antalyaatispoligonu.business.site - Школа с русским языком обучения. Школа с украинским языком обучения по программе Міносвіти України - работает в субботу и воскресенье в помещении Консульства Украины в Анталии (3 этаж).
Ну вот так... Сегодня в Анталии сыро, легкий моросящий дождик, на улице примерно +12... Если завтра не будет дождя - пойду на морскую рыбалку. Спиннинги и наживку готовят мои турецкие друзья. Не зря же я покупал квартиру за рубежом...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).