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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:16

Гарне запитання - самому цікаво.
В мене враження, шо НІЯК.
Є один найманний працівник - дуже роботяща людина - ось він отримує зарплату.
Все хочу спитати, скільки. Надходження за місяць: 19 квартирх80 лір = 1520 лір.
Тут як і вна сє "групи" у WatsApp - вын ЩОДНЯ доповыдає і викладує фото:
- купили новий порохотяг
- купили новий електричний подовжувач, щоби можна було включати електрику для порохотяга з 0 по 5-ий поверх...
- купили нову газонокосилку...
- купили новий тріммер для підрізання кущів...
- купили нові цифри на поштві скринки...
- ну і так далі.
Так ось з виручку 1520 лір я думаю, що платть не менше 800-1000 тому одному працівнику.
Голові ОСББ навряд чи що залишається...
Я думаю, що з тих грошей він НІЧОГО не отримує.
А чоловік найманний обслуговує чи два, чи три будинки.
Тут за Законом в кожному будинку є "відомча" одна квратира для того, хто обслуговує будинок.
Вона не може бути продана. Або поселяють персонал, або здають в оренду - гроші в ОСББ.
Туди поселяють родину: чоловік+жінка+діти.
Вони живуть безкоштовно. Крім того, не платять за воду, за електрику.
Крім того, ОСББ зобово"язано оплачувати їм Медичну повну страховку - щось казали 900 лір на місяць (це на родину - повне медичне страхування).
Вигулюю собаку і майже щодня зустрічаюся із жінокою - головою сусіднього ОСББ - Марія - то в неї спитаю, бо вона дещо мені розповідає про те.
Казала, що в них - крім того чоловіка, що обслуговує будинок - є ще 2 охоронці - тим платять по 1600 лір на місяць; а мінімалка 2060 лір ЧИСТИМИ с Нового року (приблизно 11000 гривень).
Казала, що в них квартплата 130 лір - будуть або підвищувати, або звільняти того, хто чергує ВНОЧІ. (!!!). Нема що там вночі охороняти.
Та й вдень теж...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt
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  #<1 ... 249250251252
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