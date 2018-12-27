Додано: Нед 10 лют, 2019 18:16

Гарне запитання - самому цікаво.

В мене враження, шо НІЯК.

Є один найманний працівник - дуже роботяща людина - ось він отримує зарплату.

Все хочу спитати, скільки. Надходження за місяць: 19 квартирх80 лір = 1520 лір.

Тут як і вна сє "групи" у WatsApp - вын ЩОДНЯ доповыдає і викладує фото:

- купили новий порохотяг

- купили новий електричний подовжувач, щоби можна було включати електрику для порохотяга з 0 по 5-ий поверх...

- купили нову газонокосилку...

- купили новий тріммер для підрізання кущів...

- купили нові цифри на поштві скринки...

- ну і так далі.

Так ось з виручку 1520 лір я думаю, що платть не менше 800-1000 тому одному працівнику.

Голові ОСББ навряд чи що залишається...

Я думаю, що з тих грошей він НІЧОГО не отримує.

А чоловік найманний обслуговує чи два, чи три будинки.

Тут за Законом в кожному будинку є "відомча" одна квратира для того, хто обслуговує будинок.

Вона не може бути продана. Або поселяють персонал, або здають в оренду - гроші в ОСББ.

Туди поселяють родину: чоловік+жінка+діти.

Вони живуть безкоштовно. Крім того, не платять за воду, за електрику.

Крім того, ОСББ зобово"язано оплачувати їм Медичну повну страховку - щось казали 900 лір на місяць (це на родину - повне медичне страхування).

Вигулюю собаку і майже щодня зустрічаюся із жінокою - головою сусіднього ОСББ - Марія - то в неї спитаю, бо вона дещо мені розповідає про те.

Казала, що в них - крім того чоловіка, що обслуговує будинок - є ще 2 охоронці - тим платять по 1600 лір на місяць; а мінімалка 2060 лір ЧИСТИМИ с Нового року (приблизно 11000 гривень).

Казала, що в них квартплата 130 лір - будуть або підвищувати, або звільняти того, хто чергує ВНОЧІ. (!!!). Нема що там вночі охороняти.

Та й вдень теж...

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).