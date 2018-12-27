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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 лют, 2019 18:16
Гарне запитання - самому цікаво.
В мене враження, шо НІЯК.
Є один найманний працівник - дуже роботяща людина - ось він отримує зарплату.
Все хочу спитати, скільки. Надходження за місяць: 19 квартирх80 лір = 1520 лір.
Тут - як і у нас - є "групи" у WatsApp - він ЩОДНЯ доповідає і викладує фото:
- купили новий порохотяг...
- купили новий електричний подовжувач, щоби можна було включати електрику для порохотяга з "0" по 5-ий поверх...
- купили нову газонокосилку...
- купили новий тріммер для підрізання кущів...
- купили нові цифри на поштові скриньки...
- ну і так далі.
Так ось з виручки в 1520 лір я думаю, що платять не менше 800-1000 тому одному працівнику.
Голові ОСББ навряд чи що залишається...
Я думаю, що з тих грошей він НІЧОГО не отримує.
А чоловік найманий обслуговує чи два, чи три будинки.
Тут за Законом в кожному будинку є "відомча" одна квратира для того, хто обслуговує будинок.
Вона не може бути продана. Або поселяють персонал, або здають в оренду - гроші в ОСББ.
Туди поселяють родину: чоловік+жінка+діти.
Вони живуть безкоштовно. Крім того, не платять за воду, за електрику.
Крім того, ОСББ зобово"язано оплачувати їм Медичну повну страховку - щось казали 900 лір на місяць (це на родину - повне медичне страхування).
Вигулюю собаку і майже щодня зустрічаюся із жінкою - головою сусіднього ОСББ - Марія - вона отримала громадянство Туреччини вже - то в неї спитаю, бо вона дещо мені розповідає про те.
Казала, що в них - крім того чоловіка, що обслуговує будинок - є ще 2 охоронці - тим платять по 1600 лір на місяць; а мінімалка 2060 лір ЧИСТИМИ с Нового року (приблизно 11 000 гривень).
Казала, що в них квартплата 130 лір - будуть або підвищувати, або звільняти того, хто чергує ВНОЧІ. (!!!). Нема що там вночі охороняти.
Та й вдень теж...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
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akurt
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:20
С удовольствием читаю на этом форуме ветку по киевской недвижимости, к которой не имею никакого отношения.
Но нравятся там высказывания людей, мысли и рассуждения.
Реально поражает то, что многие форумчане, высказывая там вполне адекватные и логичные мысли, заходя на эту ветку, вдруг "срываются" гораздо хуже, чем Беркут в Киеве.
Правда - надо отметить - в последнее время что-то непонятное для меня поменялось - и они и не заходят, и не срываются...
А потому - мысли вслух.
Что бы я ответил по поводу разгоревшегося там диспута по поводу сравнения зарплат в США и в Украине.
Вот мои мысли вслух.
Напомню: автор не является дилетантом - автор проводит в США, как правило, от 1-го до 2-х месяцев в году.
Уважаемый rjkz!
Тут дело в том, что наши товарищи понять не могут одну простую вещь: США - это Соединенные Штаты Америки, и при этом понимается именно "СОЕДИНЕННЫЕ": 50 совершенно разных государств. ГО_СУ_ДАРСТВ! да, с одним президентом. Так когда-то договорились...
То что в Канзасе здОрово - то ниже нищеты в Калифорнии.
Если в столице - в Вашингтоне - 80 000 долларов - это более, чем приличная зарплата, то в штате Вашингтон - это нищета.
Абсолютно разные цены на все и абсолютно разные налоги на все. Не говоря уже о том, что есть штаты, где налоги вообще равны нулю.
Потому абсолютно неверно говорить, что и где сколько стоит без сравнения зарплат. Тем более сравнивать с Украиной. Это даже смешно. Абсолютно разный стиль жизни и структура растрат своих денег.
В Калифорнии обычная цена аренды квартиры в районе Сан Франциско или Лос Анджелеса - 3500 - 6 500 долларов в месяц.
А в Коннектикуте - за 1200 в месяц вы снимаете даже 2+1, а не 1+1...
Где-нибудь в зачуханной несчастной затоптанной грязной Флориде, в каком нибудь мухосранске типа Джексонвилля за 450 000 долларов вы купите шикарный - 2-х этажный особняк с 4-мя спальнями, то на окраине Сан Франциско по цене в 2 (два) раза выше вы вряд ли найдете даже скромную маленькую квартирку 1+1...
Входные билеты в музеи в самом деле - нет цены в Калифорнии в 1 доллар, есть или бесплатно (в первый weekend месяца для клиентов Bank of America), либо 25 -70 долларов.
Но и зарплаты другие: наши парни, живущие и работающие в Калифорнии, получают по 150 000 - 300 000 долларов в год.
А наши парни, живущие и работающие в столице США - 50 000 - 100 000 в год.
Можно сравнивать только города и зарплаты в одном и том же штате. И не более.
Кстати, с позавчера бензин в Калифорнии резко подешевел.
А потому диспут будет беспредметным... Его не стоит ни поддерживать, ни развивать.
Ибо все равно в НАШИХ головах не укладывается: как это под одной крышей живут 50 разных не областей или районов, а ГОСУДАРСТВ!!!
С разными ПДД, с разной полицией, с разными налогами и... разными людьми...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
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akurt
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