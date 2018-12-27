Додано: Нед 10 лют, 2019 22:20

С удовольствием читаю на этом форуме ветку по киевской недвижимости, к которой не имею никакого отношения.

Но нравятся там высказывания людей, мысли и рассуждения.

Реально поражает то, что многие форумчане, высказывая там вполне адекватные и логичные мысли, заходя на эту ветку, вдруг "срываются" гораздо хуже, чем Беркут в Киеве.

Правда - надо отметить - в последнее время что-то непонятное для меня поменялось - и они и не заходят, и не срываются...



А потому - мысли вслух.

Что бы я ответил по поводу разгоревшегося там диспута по поводу сравнения зарплат в США и в Украине.

Вот мои мысли вслух.

Напомню: автор не является дилетантом - автор проводит в США, как правило, от 1-го до 2-х месяцев в году.



Уважаемый rjkz!

Тут дело в том, что наши товарищи понять не могут одну простую вещь: США - это Соединенные Штаты Америки, и при этом понимается именно "СОЕДИНЕННЫЕ": 50 совершенно разных государств. ГО_СУ_ДАРСТВ! да, с одним президентом. Так когда-то договорились...

То что в Канзасе здОрово - то ниже нищеты в Калифорнии.

Если в столице - в Вашингтоне - 80 000 долларов - это более, чем приличная зарплата, то в штате Вашингтон - это нищета.

Абсолютно разные цены на все и абсолютно разные налоги на все. Не говоря уже о том, что есть штаты, где налоги вообще равны нулю.

Потому абсолютно неверно говорить, что и где сколько стоит без сравнения зарплат. Тем более сравнивать с Украиной. Это даже смешно. Абсолютно разный стиль жизни и структура растрат своих денег.

В Калифорнии обычная цена аренды квартиры в районе Сан Франциско или Лос Анджелеса - 3500 - 6 500 долларов в месяц.

А в Коннектикуте - за 1200 в месяц вы снимаете даже 2+1, а не 1+1...

Где-нибудь в зачуханной несчастной затоптанной грязной Флориде, в каком нибудь мухосранске типа Джексонвилля за 450 000 долларов вы купите шикарный - 2-х этажный особняк с 4-мя спальнями, то на окраине Сан Франциско по цене в 2 (два) раза выше вы вряд ли найдете даже скромную маленькую квартирку 1+1...

Входные билеты в музеи в самом деле - нет цены в Калифорнии в 1 доллар, есть или бесплатно (в первый weekend месяца для клиентов Bank of America), либо 25 -70 долларов.

Но и зарплаты другие: наши парни, живущие и работающие в Калифорнии, получают по 150 000 - 300 000 долларов в год.

А наши парни, живущие и работающие в столице США - 50 000 - 100 000 в год.

Можно сравнивать только города и зарплаты в одном и том же штате. И не более.

Кстати, с позавчера бензин в Калифорнии резко подешевел.



А потому диспут будет беспредметным... Его не стоит ни поддерживать, ни развивать.

Ибо все равно в НАШИХ головах не укладывается: как это под одной крышей живут 50 разных не областей или районов, а ГОСУДАРСТВ!!!

С разными ПДД, с разной полицией, с разными налогами и... разными людьми...

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).