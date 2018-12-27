Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для себе, а не в

ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 250251252253 Додано: Пон 11 лют, 2019 20:03 Нет, ну есть же какие-то денежно-дармовые секреты...

Типа такого: вот здесь если нажать, то падает с неба 20 000 евро... Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 лют, 2019 01:40, всього редагувалось 1 раз. “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2768 З нами з: 12.02.09 Подякував: 500 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лют, 2019 12:40 ЩО НЕРУХОМІСТЬ КУПУВАВ - ЩО МУЗИКУ СЛУХАВ...



Епіграф

"Viam supervadet vadens..." (то на латині... "Шлях підкориться тому, хто йде...")



Як тільки людство придумало гроші - воно відразу замислилося, де їх взяти...



Рік 2018 показав, що гроші є, їх не може не бути...

Рік 2018 показав, що дійсно, під камінь, що лежить, гроші не течуть...

Рік 2018 показав, що відкрити власну справу стало важче, ніж закрити існуючу...

Рік 2018 показав, що "на коні" той, хто мав і має "кеш"...

Рік 2018 показав, що той, хто вчасно не вийшов із власної справи, та не продав всілякі "цехи" та "бази" - програв...



Рік 2018 показав, що...

Що ж він показав?



1. У 2018 році не було сенсу продавати квартири за безцінь - ви нікуди не вкладете ті кошти.

2. У 2018 році був сенс продати - тільки на початку року - щось із ділянок землі, що ви припасли на "чорний день". Не встигли продати до вересня - вже не продасте. Ніколи. Законсервуйте до 2089 року.

3. У 2018 році ви нічого не змогли заробити на криптовалюті - всіх "розвели" як котів. Збитки такі: з кожних 10 000 доларів на хазяйстві залишилася ледве не 1 000. Треба чекати до 2020 року: крипта піде вгору...

4. У 2018 році ви нічого не змогли заробити на своєму "супер-пупер" бізнесі: хвала Господу, що не в великих збитках, увійшли в "мінус" але не набагато...

5. У 2018 році ви виратили значно більше грошей на підтримування свого здоров"я... І його залишилося ще менше...

6. У 2018 році ви витратили на подорожі значно більше, ніж раніше - і це добре, бо це - єдине, що у вас не можна відняти...

7. Прогоріли повністю ті, хто подумав, що можна якимось чином підняти сільське господарство: плантації грецьких горіхів вимерзли, взяті в кредит комбайни - не довзволили віддати кредити, свині не продаються - хоч і ціна нормальна - м"якоть по 130, а сало - по 40-70... Не продаються свині... вартість "живої ваги" і то впала до 40 гривень за кіло...



Хто ж тоді у 2018 році почував себе добре? Ну хтось же є?



1. Власники квартир під здачу в оренду. Стабільно - 9 відсотків річних по валюті. Зараз продумують та прораховують, як вийти на 10% річних по валюті... Не жирно, але жити не голодним - можна. Всі мої знайомі за моєю порадою за те взялися. На сьогодні в одного із приятелів - рекорд - вже має 9 (дев"ять) квартир під здачу, всі - Київ. Інші мають по 2-4-5...

2. Ті, хто вклалися в освіту дітей. При цьому я не маю на увазі всілякі "музичні школи" та курси "Зроби із пластикової пляшки відмичку для дверей квартири"... Я маю на увазі те, що, наприклад, хлопчина закінчив університет у Тернополі - освітній рівень "бакалавр", а в 2019 закінчує університет у Варшаві... освітній рівень - "магістр". Пишаюся тим, шо одному хлопцю порадив закінчити у Варшаві Медичний університет, а одній дівчині - закінчувати в цьому році Національний університет "Острозька академія" та вчитися далі в Польші за таким же напрямом підготовки. До речі, дівчина вже - перебуваючи студенткою - вже працює і забезепеує свої забаганки сама, без батьків... Працює за фахом!

3. Ті, хто вклався в теплоенергетику: Наприклад, у встановлення сонячних електробатарей - вже рідко в якому селі не віддали під ті сонячні батареї все подвір"я - грошва реально від сонця падає мішками. Ну, майже... Також мають дуже великі статки ті, хто організував постачання всілякого продукту виробництва, що горить, наприклад, брикети із корки насіння соняшника на підприємства та приватним особам - будь то брикети, або кожура насіння сончника, або дрова...

4. Власники цінних паперів підприємств США.

Тут - взагалі надприбутки.



Уважний громадяни України, прочитавши ще влітку 2017 року повідомлення про те, що у компанії Boeing є замовлення на літаки до 2040 року - подивилися на вартість акцій - 202 доллари - та прикупив якшо не 100, то хоча б 1000 акцій.

Тут і великого розуму не треба: ну якщо компанія робить літаки, на яких літають всі всі всі всі, то...

Дивимося на вартість акцій сьогодні:



О! За вчорашню сесію торгувалися по 403-409 долярів за акцію...

Непогано... статки у валюті зросли рівно в 2 (два) рази - вклали 100 000 долярів - сьогодні маєте 200 000 долярів... Просто з неба...



І не кажіть, що "Дурень думкою багатіє".

Всі газети влітку 2017 про те писали: має компанія замовлення до літа 2040...

Як бачите, все просто...



Ну як просто... маєте гроші - маєте нерухомість...

І - навпаки... "Viam supervadet vadens..." (то на латині... "Шлях підкориться тому, хто йде...")Як тільки людство придумало гроші - воно відразу замислилося, де їх взяти...Рік 2018 показав, що гроші є, їх не може не бути...Рік 2018 показав, що дійсно, під камінь, що лежить, гроші не течуть...Рік 2018 показав, що відкрити власну справу стало важче, ніж закрити існуючу...Рік 2018 показав, що "на коні" той, хто мав і має "кеш"...Рік 2018 показав, що той, хто вчасно не вийшов із власної справи, та не продав всілякі "цехи" та "бази" - програв...Рік 2018 показав, що...Що ж він показав?1. У 2018 році не було сенсу продавати квартири за безцінь - ви нікуди не вкладете ті кошти.2. У 2018 році був сенс продати - тільки на початку року - щось із ділянок землі, що ви припасли на "чорний день". Не встигли продати до вересня - вже не продасте. Ніколи. Законсервуйте до 2089 року.3. У 2018 році ви нічого не змогли заробити на криптовалюті - всіх "розвели" як котів. Збитки такі: з кожних 10 000 доларів на хазяйстві залишилася ледве не 1 000. Треба чекати до 2020 року: крипта піде вгору...4. У 2018 році ви нічого не змогли заробити на своєму "супер-пупер" бізнесі: хвала Господу, що не в великих збитках, увійшли в "мінус" але не набагато...5. У 2018 році ви6. У 2018 році ви витратили на подорожі значно більше, ніж раніше - і це добре, бо7. Прогоріли повністю ті, хто подумав, що можна якимось чином підняти сільське господарство: плантації грецьких горіхів вимерзли, взяті в кредит комбайни - не довзволили віддати кредити, свині не продаються - хоч і ціна нормальна - м"якоть по 130, а сало - по 40-70... Не продаються свині... вартість "живої ваги" і то впала до 40 гривень за кіло...Ну хтось же є?1.Стабільно - 9 відсотків річних по валюті. Зараз продумують та прораховують, як вийти на 10% річних по валюті... Не жирно, але жити не голодним - можна. Всі мої знайомі за моєю порадою за те взялися. На сьогодні в одного із приятелів - рекорд - вже має 9 (дев"ять) квартир під здачу, всі - Київ. Інші мають по 2-4-5...2.При цьому я не маю на увазі всілякі "музичні школи" та курси "Зроби із пластикової пляшки відмичку для дверей квартири"... Я маю на увазі те, що, наприклад, хлопчина закінчив університет у Тернополі - освітній рівень "бакалавр", а в 2019 закінчує університет у Варшаві... освітній рівень - "магістр". Пишаюся тим, шо одному хлопцю порадив закінчити у Варшаві Медичний університет, а одній дівчині - закінчувати в цьому році Національний університет "Острозька академія" та вчитися далі в Польші за таким же напрямом підготовки. До речі, дівчина вже - перебуваючи студенткою - вже працює і забезепеує свої забаганки сама, без батьків... Працює за фахом!3.Наприклад, у встановлення сонячних електробатарей - вже рідко в якому селі не віддали під ті сонячні батареї все подвір"я - грошва реально від сонця падає мішками. Ну, майже... Також мають дуже великі статки ті, хто організував постачання всілякого продукту виробництва,наприклад, брикети із корки насіння соняшника на підприємства та приватним особам - будь то брикети, або кожура насіння сончника, або дрова...4. Власники цінних паперів підприємств США.Тут - взагалі надприбутки.Уважний громадяни України, прочитавши ще влітку 2017 року повідомлення про те, що у компанії Boeing є замовлення на літаки до 2040 року - подивилися на вартість акцій - 202 доллари - та прикупив якшо не 100, то хоча б 1000 акцій.Тут і великого розуму не треба: ну якщо компанія робить літаки, на яких літають всі всі всі всі, то...Дивимося на вартість акцій сьогодні:О! За вчорашню сесію торгувалися по 403-409 долярів за акцію...Непогано... статки у валюті зросли рівно в 2 (два) рази - вклали 100 000 долярів - сьогодні маєте 200 000 долярів... Просто з неба...І не кажіть, що "Дурень думкою багатіє".Всі газети влітку 2017 про те писали: має компанія замовлення до літа 2040...Як бачите, все просто...Ну як просто...І - навпаки... “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2768 З нами з: 12.02.09 Подякував: 500 раз. Подякували: 455 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лют, 2019 10:17 "Налоги, налоги, налоги - в горячей крови!"



Безусловно, самой свободной от налогов страной в мире является Украина:

- нет налога на автомобили...

- нет налогов на недвижимость (исключая как будто бы какие-то там апартаменты площадью более 200 квадратов... Да и то, у многих моих приятелей дома по 200 и больше квадратных метров, что-то я не слышу, чтобы они что-то платили... Сейчас выставили в продажу по 300 000 - 500 000 долларов США).

- нет никаких налогов на зарплаты в конвертах и вообще нет никакого учета налогов. Например, мой приятель работает доцентом Национального университета (в эти дни страшно ходить по коридорам национальных университетов - ни одной живой души нет ни в коридорах, ни в аудиториях, так и жди, что и-за углом выйдет как не доктор Пирогов со скальпелем, так какая-нибудь безумная Ковалевская с дифференциальным уравнением в руках...) - получает грязными 10 000 гривен, а в свободное от работы время (надо появляться в университете 2 (два) раза в неделю на 1,5 часа) - мастерит (что мастерит, удалено автором), и на том имеет 30 000 - 40 000 гривен безналоговых в месяц.



Трудно себе представить, чтобы такое было в США или в Турции.



ПЛАТЯТ ВСЕ И ВСЕГДА, И ЗА ВСЁ!

Сделано умно: налоги есть высокие и есть совсем не высокие, но идея в том, что ПЛАТИТЬ ДОЛЖНЫ все, даже увешанные с ног до головы медалями за победы в Куликовских битвах.



Примеры: наш парень из славного города Сумы случайно "зацепился" за жизнь в США, купил себе в кредит на 30 лет скромный 2-х этажный дом старинной постройки в пригороде Лос Анджелеса за 750 000 долларов.

Кредит.

А налоги платит: 15 000 долларов в год отдает американскому правительству штата Калифорния.

Это с зарплаты в 200 000 долларов в год.



Пример 2: Какой бы площади не была ваша квартира в Турции - вы все равно обязаны платить налог.

Небольшой - я например за 2018 год заплатил 105 лир или примерно 18$ на момент оплаты.

НО ПЛАТЯТ ВСЕ, даже участники штурма крепости в Хотине (Украина).



Пример 3: По какой бы цене вы не сдавали недвигу в аренду - налоги платить надо... Мои приятели сдают 2 (две) квартиры - в год заплатили 1200 лир (примерно 1/12 выручки за год).



Пример 4. У государства бывают трудные моменты - например, в прошлом году была беспрецедентная атака на валютно-финансовый рынок Турции. Курс доллара подскочил с отметки 3,50 лиры до 7,0 лиры.

То, что было дальше, стоит изучать нынешним студентам магистратуры экономических факультетов.

а) государство "перехватило" валютные резервы не у МВФ под какие-то там 10 процентов годовых с тем, чтобы эти долги отдавали дети и внуки нынешних жителей, а взяло 15 миллиардов долларов США под беспроцентный кредит у государства, у которого бабла немеренно: Катар.

б) государство в лице президента и премьера призвало народ "не дрейфить" и сделало все, чтобы НИ НА ЧТО И НИГДЕ не повысились цены. Получилось. Я свидетель...

в) государство честно сказало, что единственное, на что оно не может стабилизировать цены - это бензин и дизельное топливо, продукт импортный, его цена остается стабильной - примерно 1,15 доллара за литр, в отдельные месяцы 2018 цена падала до 0,90$а литр, отчего иностранцы типа меня радостно потирали руки...

г) Государство объявило Программу борьбы с инфляцией "Снизим цены на 10 процентов!" и все - и продавцы продуктов, и даже авиакомпании снизили цены на 10, а то и 20 процентов. Я подсчитал, авиасообщение Анталия-Стамбул - реально авиамост, только одна авиакомпания Pegasus обеспечивает 10-15 авиарейсов в день по цене в 10-16 долларов США (270-350 гривен). Абсолютно все города Турции связаны между собой авиасообщением. Даже очень маленькие. Например, Turkish airlines хоть один (!!!) рейс в день, но обеспечивают в маленькую Испарту или в деревенскую Аланию... Цены - смешные. Например, из Анталии на горнолыжный курорт Кайсери можно улететь с пересадкой в Анкаре и всё это - туда и обратно - обойдется в 40 долларов США.

д) Из истории известны сотни понятий и определений "государства". Например, Л. Гумплович определял государство, как «…естественно возникшую организацию властвования, предназначенную для охрaны определенного правопорядка». Историк и философ Г.Ф. Шешеневич рассматривает его как объединение людей под одной властью и в пределах одной территории..."

Так вот государство Турция, "прийдя в себя" от финансовых потрясений, начало думать, как принудить человеков - не обязательно граждан своего государства - пополнять свою казну.

И опять есть что изучать студентам Магистратуры:

- никто из рядовых граждан никак мне затронут экономически. Ну, почти...

- государство очень умно - на мой взгляд - продумало систему повышения налогов так, чтобы заплатили ТОЛЬКО БОГАТЫЕ.

Примеры:

- ты иностранец и ввез на территорию Турции смартфон iPhone X - не вопрос, пользуйся. Но как только вставишь в него сим-карту турецкого оператора - пожалуйста, прийди ДОБРОВОЛЬНО в налоговую и заплати налог 618 лир или примерно 120 долларов США. Мелочь, а приятно... Не заплатил - приходит СМС- сообщение и телефон как "железо" через IMEI-code блокируется для использования навечно.

- в Турции повысили щтрафы для водителей за нарушение ПДД: не пристегнул ремень безопасности (стоят камеры наблюдения) - штраф 105 лир или примерно 525 гривен.

- самое обсуждаемое на сегодня такое: в Турции до 1 января 2019 года разрешалось чуть-чуть наехать на пешеходном переходе на пешехода. Ну, по крайней мере, НЕ УСТУПАЕТ водитель дорогу пешеходу на пешеходном обозначенном и размеченном переходе. Дорожная разметка на пешеходном переходе относилась к классу "художественного арт-творчества". Пешехода не разрешалось переехать ТОЛЬКО на регулируемом пешеходном переходе со СВЕТОФОРОМ. Светофора нет, а есть разметка - можно переехать.

Лафа закончилась: с 1 января не разрешается переезжать пешехода на "Зебре". Установлен штраф в размере 488 (!!!) лир или примерно 90 долларов США.... Для сравнения : 488 лир это больше 1/5 минимальной оплаты труда. Больно...

А государству и пешеходам - приятно!



Курс доллара на сегодня: 1 доллар - 5,2483 турецких лиры.

Процентные ставки по депозитам - 20,5% годовых. Налог на доход по депозиту - 15%.

1 литр бензина А95 - 6,20 лиры.

1 кг форели - 22 лиры.

1 батон к завтраку - 1 лира.

1 кг апельсинов - 1 лира.

1 литр молока - 2,75 лиры.

1 кг курицы - 9 лир.



В последние 2 месяца заметен рост арендной платы.

В моем микрорайоне были цены в 1000 лир в месяц за "двушку" - уже появляются предложения по 1500 и выше турецких лир в месяц.



P.S. Сьогодні зранку прочитав інтересну новину: "У 2018 році заборгованість споживачів за електроенергію в Україні зросла з 28,9 мільярда гривень до 33,6 мільярда гривень, або на 16%."

Ну дуже то цікаво: класно людЕ живуть... В Туреччині виставили рахунок (інспектор особисто знімає щомісяця показники та на місці роздруковує рахунок) - термін оплати 10 (десять) діб.

Не оплатив - безумовне відключення. Підключення - після оплати та зі штрафом. Безусловно, самой свободной от налогов страной в мире является Украина:- нет налога на автомобили...- нет налогов на недвижимость (исключая как будто бы какие-то там апартаменты площадью более 200 квадратов... Да и то, у многих моих приятелей дома по 200 и больше квадратных метров, что-то я не слышу, чтобы они что-то платили... Сейчас выставили в продажу по 300 000 - 500 000 долларов США).- нет никаких налогов на зарплаты в конвертах и вообще нет никакого учета налогов. Например, мой приятель работает доцентом Национального университета (в эти дни страшно ходить по коридорам национальных университетов - ни одной живой души нет ни в коридорах, ни в аудиториях, так и жди, что и-за углом выйдет как не доктор Пирогов со скальпелем, так какая-нибудь безумная Ковалевская с дифференциальным уравнением в руках...) - получает грязными 10 000 гривен, а в свободное от работы время (надо появляться в университете 2 (два) раза в неделю на 1,5 часа) - мастерит (что мастерит, удалено автором), и на том имеет 30 000 - 40 000 гривен безналоговых в месяц.Трудно себе представить, чтобы такое было в США или в Турции.ПЛАТЯТ ВСЕ И ВСЕГДА, И ЗА ВСЁ!Сделано умно: налоги есть высокие и есть совсем не высокие, но идея в том, что, даже увешанные с ног до головы медалями за победы в Куликовских битвах.Примеры: наш парень из славного города Сумы случайно "зацепился" за жизнь в США, купил себе в кредит на 30 лет скромный 2-х этажный дом старинной постройки в пригороде Лос Анджелеса за 750 000 долларов.Кредит.А налоги платит: 15 000 долларов в год отдает американскому правительству штата Калифорния.Это с зарплаты в 200 000 долларов в год.Пример 2: Какой бы площади не была ваша квартира в Турции - вы все равно обязаны платить налог.Небольшой - я например за 2018 год заплатил 105 лир или примерно 18$ на момент оплаты.НО ПЛАТЯТ ВСЕ, даже участники штурма крепости в Хотине (Украина).Пример 3: По какой бы цене вы не сдавали недвигу в аренду - налоги платить надо... Мои приятели сдают 2 (две) квартиры - в год заплатили 1200 лир (примерно 1/12 выручки за год).Пример 4. У государства бывают трудные моменты - например, в прошлом году была беспрецедентная атака на валютно-финансовый рынок Турции. Курс доллара подскочил с отметки 3,50 лиры до 7,0 лиры.То, что было дальше, стоит изучать нынешним студентам магистратуры экономических факультетов.а) государство "перехватило" валютные резервы не у МВФ под какие-то там 10 процентов годовых с тем, чтобы эти долги отдавали дети и внуки нынешних жителей, а взяло 15 миллиардов долларов США под беспроцентный кредит у государства, у которого бабла немеренно: Катар.б) государство в лице президента и премьера призвало народ "не дрейфить" и сделало все, чтобы НИ НА ЧТО И НИГДЕ не повысились цены. Получилось. Я свидетель...в) государство честно сказало, что единственное, на что оностабилизировать цены - это бензин и дизельное топливо, продукт импортный, его цена остается стабильной - примерно 1,15 доллара за литр, в отдельные месяцы 2018 цена падала до 0,90$а литр, отчего иностранцы типа меня радостно потирали руки...г) Государство объявило Программу борьбы с инфляцией "Снизим цены на 10 процентов!" и все - и продавцы продуктов, и даже авиакомпании снизили цены на 10, а то и 20 процентов. Я подсчитал, авиасообщение Анталия-Стамбул - реально авиамост, только одна авиакомпания Pegasus обеспечивает 10-15 авиарейсов в день по цене в 10-16 долларов США (270-350 гривен). Абсолютно все города Турции связаны между собой авиасообщением. Даже очень маленькие. Например, Turkish airlines хоть один (!!!) рейс в день, но обеспечивают в маленькую Испарту или в деревенскую Аланию... Цены - смешные. Например, из Анталии на горнолыжный курорт Кайсери можно улететь с пересадкой в Анкаре и всё это - туда и обратно - обойдется в 40 долларов США.д) Из истории известны сотни понятий и определений. Например, Л. Гумплович определял государство, как «…естественно возникшую организациюпредназначенную для охрaны определенного правопорядка». Историк и философ Г.Ф. Шешеневич рассматривает его как объединение людейи в пределах одной территории..."Так вот государство Турция, "прийдя в себя" от финансовых потрясений, начало думать, как принудить человеков - не обязательно граждан своего государства - пополнять свою казну.И опять есть что изучать студентам Магистратуры:- никто из рядовых граждан никак мне затронут экономически. Ну, почти...- государство очень умно - на мой взгляд - продумало систему повышения налогов так, чтобы заплатили ТОЛЬКО БОГАТЫЕ.Примеры:- ты иностранец и ввез на территорию Турции смартфон iPhone X - не вопрос, пользуйся. Но как только вставишь в него сим-карту турецкого оператора - пожалуйста, прийди ДОБРОВОЛЬНО в налоговую и заплати налог 618 лир или примерно 120 долларов США. Мелочь, а приятно... Не заплатил - приходит СМС- сообщение и телефон как "железо" через IMEI-code блокируется для использования навечно.- в Турции повысили щтрафы для водителей за нарушение ПДД: не пристегнул ремень безопасности (стоят камеры наблюдения) - штраф 105 лир или примерно 525 гривен.- самое обсуждаемое на сегодня такое: в Турции до 1 января 2019 года разрешалось чуть-чуть наехать на пешеходном переходе на пешехода. Ну, по крайней мере, НЕ УСТУПАЕТ водитель дорогу пешеходу на пешеходном обозначенном и размеченном переходе. Дорожная разметка на пешеходном переходе относилась к классу "художественного арт-творчества". Пешехода не разрешалось переехать ТОЛЬКО на регулируемом пешеходном переходе со СВЕТОФОРОМ. Светофора нет, а есть разметка - можно переехать.Лафа закончилась: с 1 января не разрешается переезжать пешехода на "Зебре". Установлен штраф в размере 488 (!!!) лир или примерно 90 долларов США.... Для сравнения : 488 лир это больше 1/5 минимальной оплаты труда. Больно...А государству и пешеходам - приятно!Курс доллара на сегодня: 1 доллар - 5,2483 турецких лиры.Процентные ставки по депозитам - 20,5% годовых. Налог на доход по депозиту - 15%.1 литр бензина А95 - 6,20 лиры.1 кг форели - 22 лиры.1 батон к завтраку - 1 лира.1 кг апельсинов - 1 лира.1 литр молока - 2,75 лиры.1 кг курицы - 9 лир.В последние 2 месяца заметен рост арендной платы.В моем микрорайоне были цены в 1000 лир в месяц за "двушку" - уже появляются предложения по 1500 и выше турецких лир в месяц.Сьогодні зранку прочитав інтересну новину: "У 2018 році заборгованість споживачів за електроенергію в Україні зросла з 28,9 мільярда гривень до 33,6 мільярда гривень, або на 16%."Ну дуже то цікаво: класно людЕ живуть... В Туреччині виставили рахунок (інспектор особисто знімає щомісяця показники та на місці роздруковує рахунок) - термін оплати(десять) діб.Не оплатив - безумовне відключення. Підключення - після оплати та зі штрафом. “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2768 З нами з: 12.02.09 Подякував: 500 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лют, 2019 11:17 Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість akurt написав: Хто ж тоді у 2018 році почував себе добре? Хто ж тоді у 2018 році почував себе добре?

Депоімяреки в турецьких банка.

Тема не розрита? Чому?

З порівнянням з арендою. Депоімяреки в турецьких банка.Тема не розрита? Чому?З порівнянням з арендою. Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27698 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лют, 2019 13:06

Уточнюю:

- купити нерухомість в Туреччині для того, щоби здавати в оренду - немає ніякого сенсу. Дивіться: купите "двушку" - "1+1" десь за мінімум 50 000 долярів. Будете здавати не менше, ніж за 1000 лір - найбільше 1500 лір (хоча почав зустрічати оголошення і в 2000 лір, але будемо розглядати реальність). Таким чином: вклавши 50 000 доларів (без меблів, тут здають квартири БЕЗ МЕБЛІВ, пусті), - будете отримувати 1250/5,20=240 долярів на місяць. Вклавши ті самі 50 000 долярів в Україні - будете отримувати мінімум 8500 - 10500 - максимум 14 000 гривень на місяць, або 12 000/27=450 долярів на місяць. Недоотримана вигода - 450-240=210 доларів на місяць, реально ще більше, оскільки ви обов"язково з того заплатите податків в казну Республіки Туреччина - десь 15 відсотків.

Всі байки про те, що купите щось за 30 000 ойро десь в сільскій Аланії за 800 м від моря та будете здавати по 20 ойро в день - то байки, хоча в декого й получається. За подобову/потижневу здачу в оренду вас "здадуть" поліції ВАШІ РІДНІ СУСІДИ - заплатите 84 000 (!!!) лір штрафу. Це вартість автомобіля Пежо в автосалоні (94 000 лір).

Правда, проста арифметика?

- говорив 100 раз і повторюся: дуже вигідно купити в Україні по 50 000 доларів пару-трійку квартир, мати з того 3х12 000=36 000 гривень чистими безподатковими , ті гроші нехай ідуть на картку Привату - або безпосередньо із сервісу "Приват24" - "поповнити картку БУДЬ-ЯКОГО БАНКУ СВІТУ" безпосреедньо на картку турецького банку із конвертацією по дуже вигідному курсу в Туреччині - і зняття готівки в банкоматі БЕЗ КОМІСІЇ - жити в Туреччині, підсмажуючи на вечерю форель по 22 ліри кг та запиваючи шампанським Брют по 37 лір пляшка. На форель вичавлювати сік лимона по 2 ліри (10 гривень) кіло. На квілограм іде 3 (три) рибинки. Можна зпросити в гості на вечерю дві кобіти або ще одного легіня та одну кобіту.

36 000 гривень - то (36000/27)х5,20=7 000 (!!!!!) лір на місяць.

Ми із жінокою, ні в чому собі не відмовляючи, витрачаємо десь 1 700-2000 лір на місяць.



- "Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!" (поручик Ржевский). Коли тут знані фахівці на цій саме гілці у липні 2018 писали про "страх Божий" та "Шеф, усьо пропало" - я злив 10 000 доларів по курсу 6,85 (не встиг якось по 7,03 - пара днів тримався такий курс) та відкрив депозит просто в он-лайн режимі під 26 відсотків річних (було і по 28%, але не получилося).

Рахуємо:

68 500 турецьких лір дають щомісяця (що інтересно, відсоткові ставки ОДНАКОВІ були на будь-який термін - навіть на місяць, зараз ту лафу прикрили, бо набігло бажаючих ого-го...) ((26/365)х68500х30/100)-0,15х((26/365)х68500х30)/100=1 244 ліри або 1244/5,20=240 $.

Мені, наприклад, зручніше відразу турецькі ліри на картці мати - я долари не купую взагалі.

Або, в перерахунку на любимі українські гроші:

10 000$ - 100%

(10000+240)-x%

x=((10000+240)x100)10000=або 2,4% на місяць, або 2,4х12=28,8 відсотка річних по улюблених українских грошах. Таких гидомирно-зелених із старенькими будиночками на звороті...

У перерахунку на умовну 1 квартиру вартістю в 50 000 доларів, куплену під квартирантів у Львові або в Дніпрі:

240 $ - при вкладанні 10 000 доларів.

х $ - при вкладанні 5х10 000 доларів.

х=1200 $ щомісяця.

Брехати не буду - в мене на депозиті тільки еквівалент 10 000 доларів, інші - у вигляді доларів готівкових, або на рахунках. Депозити у доларах не відкривав. Немає сенсу...

Логіка чисто єврейська - вкласти 10 000 доларів та мати стільки грошей на місяць, за які можна просто жити... маючи квартиру...



P.S. Із жовтня 2018 по цей час ставки по депозитах падали у зв"язку із стабілізацією курсу турецької ліри.

Серед ласунчиків було:

- 25 відсотків річних БЕЗПОДАТКОВИХ (один банк із арабскими - від дубайських шейхів інвестиціями).

- для вкладника картка кредитна із постійною 10-відсотковою знижкою не перельоти авіакомпанією Pegasus.

- депозит із ЩОДЕННОЮ (!!!) виплатою отриманих відсотків та можливістю розірвання на наступний день.

На сьогодні максимальні ставки бачу у 20,5 відсотка річних...



Умови (переклад за допомогою translate.google.com):

В нашей кампании процентная ставка 20,50% применяется к депозитным счетам в TL с TL 5 000 - TL 250 000 со сроком погашения 32-90 дней.

Для депозитных счетов со сроком погашения от 1 000 до 250 000 долл. США / евро со сроком погашения 32-90 дней применяется процентная ставка 4,00% в долларах США и 1,25% в евро.

Для депозитных счетов со сроком погашения 32-90 дней в диапазоне от 10 до 2500 г Золота действует процентная ставка 2,10%."



Ну ось так, думаю, що тему розкрив... Ну, можливо, не концентровано, але взагалі - тема розкрита в різних повідомленнях.Уточнюю:- купити нерухомість в Туреччині- немає ніякого сенсу. Дивіться: купите "двушку" - "1+1" десь за мінімум 50 000 долярів. Будете здавати не менше, ніж за 1000 лір - найбільше 1500 лір (хоча почав зустрічати оголошення і в 2000 лір, але будемо розглядати реальність). Таким чином: вклавши 50 000 доларів (без меблів, тут здають квартири БЕЗ МЕБЛІВ, пусті), - будете отримувати 1250/5,20=240 долярів на місяць. Вклавши ті самі 50 000 долярів в Україні - будете отримувати мінімум 8500 - 10500 - максимум 14 000 гривень на місяць, або 12 000/27=450 долярів на місяць. Недоотримана вигода - 450-240=210 доларів на місяць, реально ще більше, оскільки ви обов"язково з того заплатите податків в казну Республіки Туреччина - десь 15 відсотків.Всі байки про те, що купите щось за 30 000 ойро десь в сільскій Аланії за 800 м від моря та будете здавати по 20 ойро в день - то байки, хоча в декого й получається. За подобову/потижневу здачу в оренду вас "здадуть" поліції ВАШІ РІДНІ СУСІДИ - заплатите 84 000 (!!!) лір штрафу. Це вартість автомобіля Пежо в автосалоні (94 000 лір).Правда, проста арифметика?- говорив 100 раз і повторюся: дуже вигідно купити в Україні по 50 000 доларів пару-трійку квартир, мати з того 3х12 000=36 000 гривень, ті гроші нехай ідуть на картку Привату - або безпосередньо із сервісу "Приват24" - "поповнити картку БУДЬ-ЯКОГО БАНКУ СВІТУ" безпосреедньо на картку турецького банку із конвертацією по дуже вигідному курсу в Туреччині - і зняття готівки в банкоматі БЕЗ КОМІСІЇ - жити в Туреччині, підсмажуючи на вечерю форель по 22 ліри кг та запиваючи шампанським Брют по 37 лір пляшка. На форель вичавлювати сік лимона по 2 ліри (10 гривень) кіло. На квілограм іде 3 (три) рибинки. Можна зпросити в гості на вечерю дві кобіти або ще одного легіня та одну кобіту.36 000 гривень - то (36000/27)х5,20=(!!!!!) лір на місяць.Ми із жінокою, ні в чому собі не відмовляючи, витрачаємо десьлір на місяць.- "Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!" (поручик Ржевский). Коли тут знані фахівці на цій саме гілці у липні 2018 писали про "страх Божий" та "Шеф, усьо пропало" - я злив 10 000 доларів по курсу 6,85 (не встиг якось по 7,03 - пара днів тримався такий курс) та відкрив депозит просто в он-лайн режимі під 26 відсотків річних (було і по 28%, але не получилося).Рахуємо:68 500 турецьких лір дають щомісяця (що інтересно, відсоткові ставки ОДНАКОВІ були на будь-який термін - навіть на місяць, зараз ту лафу прикрили, бо набігло бажаючих ого-го...) ((26/365)х68500х30/100)-0,15х((26/365)х68500х30)/100=1 244 ліри або 1244/5,20=240 $.Мені, наприклад, зручніше відразу турецькі ліри на картці мати - я долари не купую взагалі.Або, в перерахунку на любимі українські гроші:10 000$ - 100%(10000+240)-x%x=((10000+240)x100)10000=або 2,4% на місяць, або 2,4х12=28,8 відсотка річних по улюблених українских грошах. Таких гидомирно-зелених із старенькими будиночками на звороті...У перерахунку на умовну 1 квартиру вартістю в 50 000 доларів, куплену під квартирантів у Львові або в Дніпрі:240 $ - при вкладанні 10 000 доларів.х $ - при вкладанні 5х10 000 доларів.х=1200 $ щомісяця.Брехати не буду - в мене на депозиті тільки еквівалент 10 000 доларів, інші - у вигляді доларів готівкових, або на рахунках. Депозити у доларах не відкривав. Немає сенсу...Логіка чисто єврейська - вкласти 10 000 доларів та мати стільки грошей на місяць, за які можна просто жити... маючи квартиру...P.S. Із жовтня 2018 по цей час ставки по депозитах падали у зв"язку із стабілізацією курсу турецької ліри.Серед ласунчиків було:- 25 відсотків річних БЕЗПОДАТКОВИХ (один банк із арабскими - від дубайських шейхів інвестиціями).- для вкладника картка кредитна із постійною 10-відсотковою знижкою не перельоти авіакомпанією Pegasus.- депозит із ЩОДЕННОЮ (!!!) виплатою отриманих відсотків та можливістю розірвання на наступний день.На сьогодні максимальні ставки бачу у 20,5 відсотка річних...Умови (переклад за допомогою translate.google.com):В нашей кампании процентная ставка 20,50% применяется к депозитным счетам в TL с TLсо сроком погашенияДля депозитных счетов со сроком погашения от 1 000 до 250 000 долл. США / евро со сроком погашения 32-90 дней применяется процентная ставка 4,00% в долларах США и 1,25% в евро.Для депозитных счетов со сроком погашения 32-90 дней в диапазоне от 10 до 2500 гдействует процентная ставка 2,10%."Ну ось так, думаю, що тему розкрив... “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2768 З нами з: 12.02.09 Подякував: 500 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лют, 2019 19:38 Квесторе_поверніться написав: akurt написав: Этим занимается наш "председатель ОСББ" Этим занимается наш "председатель ОСББ"

Як оплачується ця посада? Як оплачується ця посада?



Вийшов ввечері вигулювати собаку - коли миють весь під"зд, і ліфт, і навіть весь двір.

Ну як миЮТЬ ... миЄ...

Працює один найманний працівник.

У нього: візок, якісь там розчини для миття та протирання, пилосос, серветки і все таке інше, навіть швабра... Мені аж стидно було заходити із собакою... так все чисто та вимито було...

Ну ось, я чесно йому сказав: спільнота в Україні інтересується вашими - і не тільки - статками.

Робітник все розказав, як на "духу":

- йому 40 років, батько двох дітей.

- жінка не працює (хто би здивувався, моя не працює із часу народження наймолодшого із синів)...

- обслуговує три будинка.

- зарплата: у осінньо-зимовий період - 500 лір на місяць (приблизно 2 500 гривень), 4 місяця в році, коли працює плавальний басейн, який вимагає сурового нагляду та обслуговуання - 900 лір на місяць (приблизно 4 500 гривень).

При цінах на продукти харчування вдвічі-втричі дешевші, ніж у сільскогосподарській Україні - не так вже й погано...

Перелякався трохе, що я із податкової та запропонував мені зайти на якийсь там сайт, де викладено всі доходи-видатки по будинку, щоби перевірити, але я сказав, що я не з податкової, просто питаю заради форумчан... Вийшов ввечері вигулювати собаку - коли миють весь під"зд, і ліфт, і навіть весь двір.Ну як ми... ми...Працює один найманний працівник.У нього: візок, якісь там розчини для миття та протирання, пилосос, серветки і все таке інше, навіть швабра... Мені аж стидно було заходити із собакою... так все чисто та вимито було...Ну ось, я чесно йому сказав:Робітник все розказав, як на "духу":- йому 40 років, батько двох дітей.- жінка не працює (хто би здивувався, моя не працює із часу народження наймолодшого із синів)...- обслуговує три будинка.- зарплата: у осінньо-зимовий період - 500 лір на місяць (приблизно 2 500 гривень), 4 місяця в році, коли працює плавальний басейн, який вимагає сурового нагляду та обслуговуання - 900 лір на місяць (приблизно 4 500 гривень).При цінах на продукти харчування вдвічі-втричі дешевші, ніж у сільскогосподарській Україні - не так вже й погано...Перелякався трохе, що я із податкової та запропонував мені зайти на якийсь там сайт, де викладено всі доходи-видатки по будинку, щоби перевірити, але я сказав, що я не з податкової, просто питаю заради форумчан... “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2768 З нами з: 12.02.09 Подякував: 500 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лют, 2019 20:38 akurt написав: Квесторе_поверніться написав: akurt написав: Этим занимается наш "председатель ОСББ" Этим занимается наш "председатель ОСББ"

Як оплачується ця посада? Як оплачується ця посада?



Вийшов ввечері вигулювати собаку - коли миють весь під"зд, і ліфт, і навіть весь двір.

Ну як миЮТЬ ... миЄ...

Працює один найманний працівник.

У нього: візок, якісь там розчини для миття та протирання, пилосос, серветки і все таке інше, навіть швабра... Мені аж стидно було заходити із собакою... так все чисто та вимито було...

Ну ось, я чесно йому сказав: спільнота в Україні інтересується вашими - і не тільки - статками.

Робітник все розказав, як на "духу":

- йому 40 років, батько двох дітей.

- жінка не працює (хто би здивувався, моя не працює із часу народження наймолодшого із синів)...

- обслуговує три будинка.

- зарплата: у осінньо-зимовий період - 500 лір на місяць (приблизно 2 500 гривень), 4 місяця в році, коли працює плавальний басейн, який вимагає сурового нагляду та обслуговуання - 900 лір на місяць (приблизно 4 500 гривень).

При цінах на продукти харчування вдвічі-втричі дешевші, ніж у сільскогосподарській Україні - не так вже й погано...

Перелякався трохе, що я із податкової та запропонував мені зайти на якийсь там сайт, де викладено всі доходи-видатки по будинку, щоби перевірити, але я сказав, що я не з податкової, просто питаю заради форумчан... Вийшов ввечері вигулювати собаку - коли миють весь під"зд, і ліфт, і навіть весь двір.Ну як ми... ми...Працює один найманний працівник.У нього: візок, якісь там розчини для миття та протирання, пилосос, серветки і все таке інше, навіть швабра... Мені аж стидно було заходити із собакою... так все чисто та вимито було...Ну ось, я чесно йому сказав:Робітник все розказав, як на "духу":- йому 40 років, батько двох дітей.- жінка не працює (хто би здивувався, моя не працює із часу народження наймолодшого із синів)...- обслуговує три будинка.- зарплата: у осінньо-зимовий період - 500 лір на місяць (приблизно 2 500 гривень), 4 місяця в році, коли працює плавальний басейн, який вимагає сурового нагляду та обслуговуання - 900 лір на місяць (приблизно 4 500 гривень).При цінах на продукти харчування вдвічі-втричі дешевші, ніж у сільскогосподарській Україні - не так вже й погано...Перелякався трохе, що я із податкової та запропонував мені зайти на якийсь там сайт, де викладено всі доходи-видатки по будинку, щоби перевірити, але я сказав, що я не з податкової, просто питаю заради форумчан...

Це за кожний з 3 будинків 500, разом 1500? Це за кожний з 3 будинків 500, разом 1500? Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27698 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 250251252253 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Nikita1000 і 5 гостейМодератори: Faceless Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 313 , 314 , 315

Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21 3146 268027

jump Сер 13 лют, 2019 14:29 Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 , 2 , 3 , 4

change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13 38 5039

change_pm Сер 23 січ, 2019 20:21 Нерухомість у Трускавці

moyvibor977 » Сер 26 гру, 2018 13:29 0 506

moyvibor977 Сер 26 гру, 2018 13:29