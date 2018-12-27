Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не знаю, откуда вы взяли мнение, что я где-то что-то кого-то считаю. Читайте вот это и станет ясно кто кого и кем считает: https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/14/7206639/ А я не считаю и не считал. Написал очень просто: люди живут в городе по имени Кривой Рог, который вероятно, станет более знаменитым, чем был. У всех же шансы одинаковы, разве не так? И кто победит - никому не известно. И решает, кто победит, вовсе не я...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 14 лют, 2019 14:54, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
- Згідно зі статтею 20/2-b "Положення про застосування закону про громадянство Туреччини" з поправками від 19/09/2018 , можливе отримання турецького громадянства іноземними громадянами з їх неповнолітніми дітьми, в разі придбання нерухомості на суму не менше 250.000,00 американських доларів або в сумі, еквівалентній іншій валюті, або в турецьких лірах, з занесенням до реєстру нерухомого майна без права на продаж з терміном на 3 роки. - Ну, зрозуміло... Закон є закон... свіженький... Три роки обмеження продажу - теж зрозуміло... А як саме буде видно, що людина дійсно заплатила 250 000 USD? - Питання актуальне, бо зазвичай продавець та покупець вступають у змову і занижують вартість нерухомості. - Так, знаю, я сам погодився вказати у документах, що квартира куплена вдвічі дешевше, ніж я реально заплатив. - Тут спрацьовує або звичайне, вибачайте, жлобство, або бажання зекономити: справа в тому, що податок на перепродаж нерухомоісті за Законом складає 4 відсотки від вартості, заявленої в голос (усно) продавцем. - При цьому ТЕОРЕТИЧНО платять - за Законом - 2 відсотка продавець, та 2 відсотка покупець, як в Україні. - Це теоретично, на практиці всі 4 відсотка податку (2%+2%) платить покупець. - Таким чином, реально покупець заплатить 250 000+4%х250000=260 000 USD. - Так і є. Ця вартість - тільки в турецких лірах - буде відображена в основному документі про Право власності на нерухомість - TAPU. Важливий момент: за нерухомість необхідно переводити всі гроші продавцеві через банк. Курс валют вважається дійсним на момент угоди. Про це береться довідка з банку: яким курсом він керувався на момент укладання Угоди. - Цього достатньо? - Якщо би ви просто купували нерухомість, а не з метою отримання громадянства, то - да. А тут додатково треба замовити експертизу оцінки вартості нерухомості. Якщо все нормально - зможете подавати документи на громадянство. - Так просто? - Ну, в загальному випадку і все. Звертаєтеся в державну установу під назваою "Нюфюс" (це як в Україні "Центр надання адміністативних послуг"), берете перелік необхідних документів. - Скільки часу розглядається питання? - За Законом - не більше 6-ти місяців. Громадянство надається всім членам родини, включаючі дітей. - Але ж без візи громадянин України може знаходитися не більше 90 днів? - Не питання: подайте документи та повертайтеся на Батьківщину. Але правильніше на підставі права власності оформити собі ВНЖ. - Ну удобре: а що ж таке можна купити за 250 000 доларів? - Ну дивіться: А) квартири на першій лінії в Анталії на Konyaаlti Caddesi в районі Ataturk Park на березі моря... - Погоджуюсь, там в одному будинку є навіть квартира президента Туреччини, казали площею 600 кв. метрів... - Ну ось... б) квартири в нових сучасних будинках в районі Бульвару Акденіз (Морський бульвар). - Так, дивлюся на ті будинки та ті квартири, це недалеко від мене - і найближчий до мене пляж... Так, чув, що там квартири тільки "3+1" і коштують по 1,5 мільйони турецьких лір... - Ідемо далі: в) квартири в Стамбулі зазвичай і коштують по 1,5 мільйона лір... - Зрозуміло... А якшо ближче до моря - знаю, що в Аланії чудові квартири по 30 000 йоро всього-навсього... - Ну, Аланія... Беріть вище: Бодрум! - Бодрум? Не був! А що там? - Ну там як кажуть - "Інша Туреччина".... Турка і не зустрінеш - все німці та англійці... - У, вони які... Я якраз у березні збираюся поїхати в Кушадаси - то ж той Бодрум буде десь посеред дороги? -Ну, майже вірно... Там така особливість: діє Закон, за яким всі будинки не повинні бути більше, ніж 2-поверхові, тому собівартість квадратного метра вища. Крім того, всі будинки побудовані так, щоби у кожного був балкон з виходом прямо на море... - Ото - супер! - Ну супер-не супер, але ось вам вже і 250 000 долярів за те просять... - У березні заїду - помацаю руками... - Welcome! - Have a nice day!
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt Если не возражаете, вопросы к вам. Изучил сайт застройщика, о котором вы хорошо отзывались (alikemalgurdal). Заметил, что в последних объектах у них нет квартир 1+1. Это общая тенденция для всех застройщиков? Сколько может стоить такого формата жилье у подобных нормальных застройщиков в хорошем районе и недалеко от моря?
Хороший вопрос. Их же фирма - а это очень серьезный закройщик, дома которых выделяются качеством, сдала в этом же микрорайоне дом, в котором ВСЕ квартиры "3+1", я не ошибаюсь: все! Вероятно, их менеджеры изучают спрос и принимают решения. Кстати, квартиры "2+1" всегда дороже "1+1" на цену, несоответствующую разнице в квадратных метрах.
В том доме, о котором Вы говорите, еще видимо сработало решение архитектора: там на этаже три квартиры "2+1" с одной стороны и три квартиры "2+1" с другой.
Так получилось, что в январе я искал по заданию приятеля из (название города удалено, а то я - оказывается - влияю на выбор граждан Украин, имеющих право голоса) именно "2+1" и потому точно не скажу по поводу "1+1", но в моем доме продается квартира "1+1" - просят 55 000 евро (с мебелью и проведенным для отопления газом, это стоит не менее 1000 долларов). Я думаю, что за 50 000 долларов можно найти приличную "1+1" - по крайней мере, себе я нашел...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).