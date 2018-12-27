Додано: Чет 14 лют, 2019 14:53

СВЯТИЙ ВАЛЕНТИН ТА НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ



(частина друга)



- Згідно зі статтею 20/2-b "Положення про застосування закону про громадянство Туреччини" з поправками від 19/09/2018 , можливе отримання турецького громадянства іноземними громадянами з їх неповнолітніми дітьми, в разі придбання нерухомості на суму не менше 250.000,00 американських доларів або в сумі, еквівалентній іншій валюті, або в турецьких лірах, з занесенням до реєстру нерухомого майна без права на продаж з терміном на 3 роки.

- Ну, зрозуміло... Закон є закон... свіженький... Три роки обмеження продажу - теж зрозуміло... А як саме буде видно, що людина дійсно заплатила 250 000 USD?

- Питання актуальне, бо зазвичай продавець та покупець вступають у змову і занижують вартість нерухомості.

- Так, знаю, я сам погодився вказати у документах, що квартира куплена вдвічі дешевше, ніж я реально заплатив.

- Тут спрацьовує або звичайне, вибачайте, жлобство, або бажання зекономити: справа в тому, що податок на перепродаж нерухомоісті за Законом складає 4 відсотки від вартості, заявленої в голос (усно) продавцем.

- При цьому ТЕОРЕТИЧНО платять - за Законом - 2 відсотка продавець, та 2 відсотка покупець, як в Україні.

- Це теоретично, на практиці всі 4 відсотка податку (2%+2%) платить покупець.

- Таким чином, реально покупець заплатить 250 000+4%х250000=260 000 USD.

- Так і є. Ця вартість - тільки в турецких лірах - буде відображена в основному документі про Право власності на нерухомість - TAPU. Важливий момент: за нерухомість необхідно переводити всі гроші продавцеві через банк. Курс валют вважається дійсним на момент угоди. Про це береться довідка з банку: яким курсом він керувався на момент укладання Угоди.

- Цього достатньо?

- Якщо би ви просто купували нерухомість, а не з метою отримання громадянства, то - да. А тут додатково треба замовити експертизу оцінки вартості нерухомості. Якщо все нормально - зможете подавати документи на громадянство.

- Так просто?

- Ну, в загальному випадку і все. Звертаєтеся в державну установу під назваою "Нюфюс" (це як в Україні "Центр надання адміністативних послуг"), берете перелік необхідних документів.

- Скільки часу розглядається питання?

- За Законом - не більше 6-ти місяців. Громадянство надається всім членам родини, включаючі дітей.

- Але ж без візи громадянин України може знаходитися не більше 90 днів?

- Не питання: подайте документи та повертайтеся на Батьківщину. Але правильніше на підставі права власності оформити собі ВНЖ.

- Ну удобре: а що ж таке можна купити за 250 000 доларів?

- Ну дивіться: А) квартири на першій лінії в Анталії на Konyaаlti Caddesi в районі Ataturk Park на березі моря...

- Погоджуюсь, там в одному будинку є навіть квартира президента Туреччини, казали площею 600 кв. метрів...

- Ну ось... б) квартири в нових сучасних будинках в районі Бульвару Акденіз (Морський бульвар).

- Так, дивлюся на ті будинки та ті квартири, це недалеко від мене - і найближчий до мене пляж... Так, чув, що там квартири тільки "3+1" і коштують по 1,5 мільйони турецьких лір...

- Ідемо далі: в) квартири в Стамбулі зазвичай і коштують по 1,5 мільйона лір...

- Зрозуміло... А якшо ближче до моря - знаю, що в Аланії чудові квартири по 30 000 йоро всього-навсього...

- Ну, Аланія... Беріть вище: Бодрум!

- Бодрум? Не був! А що там?

- Ну там як кажуть - "Інша Туреччина".... Турка і не зустрінеш - все німці та англійці...

- У, вони які... Я якраз у березні збираюся поїхати в Кушадаси - то ж той Бодрум буде десь посеред дороги?

-Ну, майже вірно... Там така особливість: діє Закон, за яким всі будинки не повинні бути більше, ніж 2-поверхові, тому собівартість квадратного метра вища. Крім того, всі будинки побудовані так, щоби у кожного був балкон з виходом прямо на море...

- Ото - супер!

- Ну супер-не супер, але ось вам вже і 250 000 долярів за те просять...

- У березні заїду - помацаю руками...

- Welcome!

- Have a nice day!

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).