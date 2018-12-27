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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 251252253254
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:12

Не знаю, откуда вы взяли мнение, что я где-то что-то кого-то считаю.
Читайте вот это и станет ясно кто кого и кем считает:
https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/14/7206639/
А я не считаю и не считал.
Написал очень просто: люди живут в городе по имени Кривой Рог, который вероятно, станет более знаменитым, чем был.
У всех же шансы одинаковы, разве не так? И кто победит - никому не известно.
И решает, кто победит, вовсе не я...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 14 лют, 2019 14:54, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:53

СВЯТИЙ ВАЛЕНТИН ТА НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ

(частина друга)

- Згідно зі статтею 20/2-b "Положення про застосування закону про громадянство Туреччини" з поправками від 19/09/2018 , можливе отримання турецького громадянства іноземними громадянами з їх неповнолітніми дітьми, в разі придбання нерухомості на суму не менше 250.000,00 американських доларів або в сумі, еквівалентній іншій валюті, або в турецьких лірах, з занесенням до реєстру нерухомого майна без права на продаж з терміном на 3 роки.
- Ну, зрозуміло... Закон є закон... свіженький... Три роки обмеження продажу - теж зрозуміло... А як саме буде видно, що людина дійсно заплатила 250 000 USD?
- Питання актуальне, бо зазвичай продавець та покупець вступають у змову і занижують вартість нерухомості.
- Так, знаю, я сам погодився вказати у документах, що квартира куплена вдвічі дешевше, ніж я реально заплатив.
- Тут спрацьовує або звичайне, вибачайте, жлобство, або бажання зекономити: справа в тому, що податок на перепродаж нерухомоісті за Законом складає 4 відсотки від вартості, заявленої в голос (усно) продавцем.
- При цьому ТЕОРЕТИЧНО платять - за Законом - 2 відсотка продавець, та 2 відсотка покупець, як в Україні.
- Це теоретично, на практиці всі 4 відсотка податку (2%+2%) платить покупець.
- Таким чином, реально покупець заплатить 250 000+4%х250000=260 000 USD.
- Так і є. Ця вартість - тільки в турецких лірах - буде відображена в основному документі про Право власності на нерухомість - TAPU. Важливий момент: за нерухомість необхідно переводити всі гроші продавцеві через банк. Курс валют вважається дійсним на момент угоди. Про це береться довідка з банку: яким курсом він керувався на момент укладання Угоди.
- Цього достатньо?
- Якщо би ви просто купували нерухомість, а не з метою отримання громадянства, то - да. А тут додатково треба замовити експертизу оцінки вартості нерухомості. Якщо все нормально - зможете подавати документи на громадянство.
- Так просто?
- Ну, в загальному випадку і все. Звертаєтеся в державну установу під назваою "Нюфюс" (це як в Україні "Центр надання адміністативних послуг"), берете перелік необхідних документів.
- Скільки часу розглядається питання?
- За Законом - не більше 6-ти місяців. Громадянство надається всім членам родини, включаючі дітей.
- Але ж без візи громадянин України може знаходитися не більше 90 днів?
- Не питання: подайте документи та повертайтеся на Батьківщину. Але правильніше на підставі права власності оформити собі ВНЖ.
- Ну удобре: а що ж таке можна купити за 250 000 доларів?
- Ну дивіться: А) квартири на першій лінії в Анталії на Konyaаlti Caddesi в районі Ataturk Park на березі моря...
- Погоджуюсь, там в одному будинку є навіть квартира президента Туреччини, казали площею 600 кв. метрів...
- Ну ось... б) квартири в нових сучасних будинках в районі Бульвару Акденіз (Морський бульвар).
- Так, дивлюся на ті будинки та ті квартири, це недалеко від мене - і найближчий до мене пляж... Так, чув, що там квартири тільки "3+1" і коштують по 1,5 мільйони турецьких лір...
- Ідемо далі: в) квартири в Стамбулі зазвичай і коштують по 1,5 мільйона лір...
- Зрозуміло... А якшо ближче до моря - знаю, що в Аланії чудові квартири по 30 000 йоро всього-навсього...
- Ну, Аланія... Беріть вище: Бодрум!
- Бодрум? Не був! А що там?
- Ну там як кажуть - "Інша Туреччина".... Турка і не зустрінеш - все німці та англійці...
- У, вони які... Я якраз у березні збираюся поїхати в Кушадаси - то ж той Бодрум буде десь посеред дороги?
-Ну, майже вірно... Там така особливість: діє Закон, за яким всі будинки не повинні бути більше, ніж 2-поверхові, тому собівартість квадратного метра вища. Крім того, всі будинки побудовані так, щоби у кожного був балкон з виходом прямо на море...
- Ото - супер!
- Ну супер-не супер, але ось вам вже і 250 000 долярів за те просять...
- У березні заїду - помацаю руками...
- Welcome!
- Have a nice day!
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:09

akurt
Если не возражаете, вопросы к вам.
Изучил сайт застройщика, о котором вы хорошо отзывались (alikemalgurdal). Заметил, что в последних объектах у них нет квартир 1+1. Это общая тенденция для всех застройщиков? Сколько может стоить такого формата жилье у подобных нормальных застройщиков в хорошем районе и недалеко от моря?
bk45
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:44

Хороший вопрос.
Их же фирма - а это очень серьезный застройщик, дома которого выделяются качеством, сдала в этом же микрорайоне дом, в котором ВСЕ квартиры "3+1", я не ошибаюсь: все!
Вероятно, их менеджеры изучают спрос и принимают решения.
Кстати, квартиры "2+1" всегда дороже "1+1" на цену, несоответствующую разнице в квадратных метрах.

В том доме, о котором Вы говорите, еще видимо сработало решение архитектора: там на этаже три квартиры "2+1" с одной стороны и три квартиры "2+1" с другой.

Так получилось, что в январе я искал по заданию приятеля из (название города удалено, а то - оказывается - название упомянутого мною в тексте города говорит о том, кого я считаю/несчитаю де***) именно "2+1" и потому точно не скажу по поводу "1+1", но в моем доме продается квартира "1+1" - просят 55 000 евро (с мебелью и проведенным для отопления газом, это стоит не менее 1000 долларов).
Я думаю, что за 50 000...55 000 долларов можно найти приличную "1+1" - по крайней мере, себе я нашел...
На вторичном рынке квартиры дешевле, но я весной 2018 как походил по вторичке (нечаянно риелтор затянул), вот всё - не так: то трещины какие-то, то окраска стен осыпалась, то еще что-то -домам примерно по 10 лет).
Я бы брал ТОЛЬКО новое. И примерно вот так: 50 000 - 55 000 $.
Это "двушка" площадью 51-64 квадрата. Надо смотреть и щупать пальцами.
В мае мы взяли приятелю очень приличную двушку (сейчас стоит закрытая - он, блин, большой НачаЛЪнык - вроде уже в марте увольняется - я раз в месяц наведываюсь) - искали неделю, пересмотрели 100 вариантов, я к концу недели уже с ног валился.
Но взяли очень приличный вариант. Сейчас возле его дома - я мимо с собакой прохожу - все время стоят как не Ауди А8, так Порше Кайен. Кстати, в том доме живет семья с Украины, семья из РФ, и вроде ещё иностранцы какие-то. Просто огромный плавательный бассейн.

P.S.
Самая интересная ветка на форуме - КРОМЕ ЭТОЙ - ветка "Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве".
Реально умные люди в Украине есть!
Рулят rjkz и UA!
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:09

  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:Этим занимается наш "председатель ОСББ"

Як оплачується ця посада?


Шановний пан змусив мене поінтересуватися, а як то там, де він живе?
Інтересні відповіді:
- знайомі Голови ОСББ назвали цифри від 5 000 гривень на місяць до 25 000 гривень на місяць.
Непогано живуть бідні люде...
- оплата залежить від апетиту голови та від розмірів житлового комплексу.
- Нова течія - повернення до сумнозвісних "ЖЕКів" але під іншою назвою "Асоціація" - це в купу збирають декілька ОСББ, щоби легше було ховати зібрані кошти.
Круто...
Получається, Голови ОСББ Туреччини просто білі та пухнасті.

ЧИСТОТА - ЗАПОРУКА ЗДОРОВ"Я

Хлюп-хлюп-хлюп водичка -
Буде в мене чисте личко.
Подавайте сюди мило,
Щоб я ручки помила.
Мию носа, мию вушка -
Я у мами чепурушка! (Яна Яковенко)

Є дещо незвичні речі про боротьбу за чистоту у Туреччині.
Можливо, те треба перейняти і нашим громадянам.

1. Не в кожному будику - але в моєму є - у напівпідвальному приміщенні є ємність залізобетонна, обкладена кахлями для резерву води. Там 2 приміщення, в одному стоїть - як тут кажуть - "гідрофор" - насоси для підкачки води на верхні поверхи у разі падіння тиску. У другому приміщенні - такий собі закритий плавальний басейн із водою.
Так ось, санепідемстанція регулярно сама приходить та бере з тієї емности воду на аналіз. Реузьтати аналізу вивішують на Дошці оголошень. Там три показники по бактеріям та прозорості. Останній раз вміст бактерій - нуль.

2. В 90 відсотків будинків є плавальний басенй, який праює зазвичай з 1 червня по 1 жовтня ( в деяких комплексах воду не впускають навіть з 1 жовтня по 1 червня, це великі басенйи). Там теж анонімно і вудь-який день беруть воду на аналіз - в разі, якщо мікрофлора басейн буде "неправильною" - тобто за водою не слідкують - Голвоа ОСББ особисто буде оштрафований, а басенй закриють до усунення недоліків.

3. Позавчаора було проведено "облаву" на собак, що живуть у квартирах мешканців. У нашому будинку в трьох родинах - собаки. В тому числі - у мене. Перевірку проводив Голова ОСББ разом із ветеринарною службою. Перевіряли наявність Паспорта собаки та наявність передбачених щеплень, особливо від сказу.
Результатом перевірки було те, що в будинку залишився 1 (один) собка. То мій.
На дошці оголошень для ознайомлення було вивішено ксеркопію передбачених та вчасно зроблених щеплень.
Мене у WhatsApp у групі мешканців стали називати "(ім"я видалено) - бей".
Ну ось, а дехто писав: бусурман, бусурман... А я - Бей!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 15 лют, 2019 11:33, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:19

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:"Асоціація"

Цікава тема. Можна розвинути в порівнянні з Туреччиною.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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