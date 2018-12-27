Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не знаю, откуда вы взяли мнение, что я где-то что-то кого-то считаю. Читайте вот это и станет ясно кто кого и кем считает: https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/14/7206639/ А я не считаю и не считал. Написал очень просто: люди живут в городе по имени Кривой Рог, который вероятно, станет более знаменитым, чем был. У всех же шансы одинаковы, разве не так? И кто победит - никому не известно. И решает, кто победит, вовсе не я...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 14 лют, 2019 14:54, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
- Згідно зі статтею 20/2-b "Положення про застосування закону про громадянство Туреччини" з поправками від 19/09/2018 , можливе отримання турецького громадянства іноземними громадянами з їх неповнолітніми дітьми, в разі придбання нерухомості на суму не менше 250.000,00 американських доларів або в сумі, еквівалентній іншій валюті, або в турецьких лірах, з занесенням до реєстру нерухомого майна без права на продаж з терміном на 3 роки. - Ну, зрозуміло... Закон є закон... свіженький... Три роки обмеження продажу - теж зрозуміло... А як саме буде видно, що людина дійсно заплатила 250 000 USD? - Питання актуальне, бо зазвичай продавець та покупець вступають у змову і занижують вартість нерухомості. - Так, знаю, я сам погодився вказати у документах, що квартира куплена вдвічі дешевше, ніж я реально заплатив. - Тут спрацьовує або звичайне, вибачайте, жлобство, або бажання зекономити: справа в тому, що податок на перепродаж нерухомоісті за Законом складає 4 відсотки від вартості, заявленої в голос (усно) продавцем. - При цьому ТЕОРЕТИЧНО платять - за Законом - 2 відсотка продавець, та 2 відсотка покупець, як в Україні. - Це теоретично, на практиці всі 4 відсотка податку (2%+2%) платить покупець. - Таким чином, реально покупець заплатить 250 000+4%х250000=260 000 USD. - Так і є. Ця вартість - тільки в турецких лірах - буде відображена в основному документі про Право власності на нерухомість - TAPU. Важливий момент: за нерухомість необхідно переводити всі гроші продавцеві через банк. Курс валют вважається дійсним на момент угоди. Про це береться довідка з банку: яким курсом він керувався на момент укладання Угоди. - Цього достатньо? - Якщо би ви просто купували нерухомість, а не з метою отримання громадянства, то - да. А тут додатково треба замовити експертизу оцінки вартості нерухомості. Якщо все нормально - зможете подавати документи на громадянство. - Так просто? - Ну, в загальному випадку і все. Звертаєтеся в державну установу під назваою "Нюфюс" (це як в Україні "Центр надання адміністативних послуг"), берете перелік необхідних документів. - Скільки часу розглядається питання? - За Законом - не більше 6-ти місяців. Громадянство надається всім членам родини, включаючі дітей. - Але ж без візи громадянин України може знаходитися не більше 90 днів? - Не питання: подайте документи та повертайтеся на Батьківщину. Але правильніше на підставі права власності оформити собі ВНЖ. - Ну удобре: а що ж таке можна купити за 250 000 доларів? - Ну дивіться: А) квартири на першій лінії в Анталії на Konyaаlti Caddesi в районі Ataturk Park на березі моря... - Погоджуюсь, там в одному будинку є навіть квартира президента Туреччини, казали площею 600 кв. метрів... - Ну ось... б) квартири в нових сучасних будинках в районі Бульвару Акденіз (Морський бульвар). - Так, дивлюся на ті будинки та ті квартири, це недалеко від мене - і найближчий до мене пляж... Так, чув, що там квартири тільки "3+1" і коштують по 1,5 мільйони турецьких лір... - Ідемо далі: в) квартири в Стамбулі зазвичай і коштують по 1,5 мільйона лір... - Зрозуміло... А якшо ближче до моря - знаю, що в Аланії чудові квартири по 30 000 йоро всього-навсього... - Ну, Аланія... Беріть вище: Бодрум! - Бодрум? Не був! А що там? - Ну там як кажуть - "Інша Туреччина".... Турка і не зустрінеш - все німці та англійці... - У, вони які... Я якраз у березні збираюся поїхати в Кушадаси - то ж той Бодрум буде десь посеред дороги? -Ну, майже вірно... Там така особливість: діє Закон, за яким всі будинки не повинні бути більше, ніж 2-поверхові, тому собівартість квадратного метра вища. Крім того, всі будинки побудовані так, щоби у кожного був балкон з виходом прямо на море... - Ото - супер! - Ну супер-не супер, але ось вам вже і 250 000 долярів за те просять... - У березні заїду - помацаю руками... - Welcome! - Have a nice day!
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt Если не возражаете, вопросы к вам. Изучил сайт застройщика, о котором вы хорошо отзывались (alikemalgurdal). Заметил, что в последних объектах у них нет квартир 1+1. Это общая тенденция для всех застройщиков? Сколько может стоить такого формата жилье у подобных нормальных застройщиков в хорошем районе и недалеко от моря?
Хороший вопрос. Их же фирма - а это очень серьезный застройщик, дома которого выделяются качеством, сдала в этом же микрорайоне дом, в котором ВСЕ квартиры "3+1", я не ошибаюсь: все! Вероятно, их менеджеры изучают спрос и принимают решения. Кстати, квартиры "2+1" всегда дороже "1+1" на цену, несоответствующую разнице в квадратных метрах.
В том доме, о котором Вы говорите, еще видимо сработало решение архитектора: там на этаже три квартиры "2+1" с одной стороны и три квартиры "2+1" с другой.
Так получилось, что в январе я искал по заданию приятеля из (название города удалено, а то - оказывается - название упомянутого мною в тексте города говорит о том, кого я считаю/несчитаю де***) именно "2+1" и потому точно не скажу по поводу "1+1", но в моем доме продается квартира "1+1" - просят 55 000 евро (с мебелью и проведенным для отопления газом, это стоит не менее 1000 долларов). Я думаю, что за 50 000...55 000 долларов можно найти приличную "1+1" - по крайней мере, себе я нашел... На вторичном рынке квартиры дешевле, но я весной 2018 как походил по вторичке (нечаянно риелтор затянул), вот всё - не так: то трещины какие-то, то окраска стен осыпалась, то еще что-то -домам примерно по 10 лет). Я бы брал ТОЛЬКО новое. И примерно вот так: 50 000 - 55 000 $. Это "двушка" площадью 51-64 квадрата. Надо смотреть и щупать пальцами. В мае мы взяли приятелю очень приличную двушку (сейчас стоит закрытая - он, блин, большой НачаЛЪнык - вроде уже в марте увольняется - я раз в месяц наведываюсь) - искали неделю, пересмотрели 100 вариантов, я к концу недели уже с ног валился. Но взяли очень приличный вариант. Сейчас возле его дома - я мимо с собакой прохожу - все время стоят как не Ауди А8, так Порше Кайен. Кстати, в том доме живет семья с Украины, семья из РФ, и вроде ещё иностранцы какие-то. Просто огромный плавательный бассейн.
P.S. Самая интересная ветка на форуме - КРОМЕ ЭТОЙ - ветка "Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве". Реально умные люди в Украине есть! Рулят rjkz и UA!
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt написав:Этим занимается наш "председатель ОСББ"
Як оплачується ця посада?
Шановний пан змусив мене поінтересуватися, а як то там, де він живе? Інтересні відповіді: - знайомі Голови ОСББ назвали цифри від 5 000 гривень на місяць до 25 000 гривень на місяць. Непогано живуть бідні люде... - оплата залежить від апетиту голови та від розмірів житлового комплексу. - Нова течія - повернення до сумнозвісних "ЖЕКів" але під іншою назвою "Асоціація" - це в купу збирають декілька ОСББ, щоби легше було ховати зібрані кошти. Круто... Получається, Голови ОСББ Туреччини просто білі та пухнасті.
ЧИСТОТА - ЗАПОРУКА ЗДОРОВ"Я
Хлюп-хлюп-хлюп водичка - Буде в мене чисте личко. Подавайте сюди мило, Щоб я ручки помила. Мию носа, мию вушка - Я у мами чепурушка! (Яна Яковенко)
Є дещо незвичні речі про боротьбу за чистоту у Туреччині. Можливо, те треба перейняти і нашим громадянам.
1. Не в кожному будику - але в моєму є - у напівпідвальному приміщенні є ємність залізобетонна, обкладена кахлями для резерву води. Там 2 приміщення, в одному стоїть - як тут кажуть - "гідрофор" - насоси для підкачки води на верхні поверхи у разі падіння тиску. У другому приміщенні - такий собі закритий плавальний басейн із водою. Так ось, санепідемстанція регулярно сама приходить та бере з тієї емности воду на аналіз. Реузьтати аналізу вивішують на Дошці оголошень. Там три показники по бактеріям та прозорості. Останній раз вміст бактерій - нуль.
2. В 90 відсотків будинків є плавальний басенй, який праює зазвичай з 1 червня по 1 жовтня ( в деяких комплексах воду не впускають навіть з 1 жовтня по 1 червня, це великі басенйи). Там теж анонімно і вудь-який день беруть воду на аналіз - в разі, якщо мікрофлора басейн буде "неправильною" - тобто за водою не слідкують - Голвоа ОСББ особисто буде оштрафований, а басенй закриють до усунення недоліків.
3. Позавчаора було проведено "облаву" на собак, що живуть у квартирах мешканців. У нашому будинку в трьох родинах - собаки. В тому числі - у мене. Перевірку проводив Голова ОСББ разом із ветеринарною службою. Перевіряли наявність Паспорта собаки та наявність передбачених щеплень, особливо від сказу. Результатом перевірки було те, що в будинку залишився 1 (один) собка. То мій. На дошці оголошень для ознайомлення було вивішено ксеркопію передбачених та вчасно зроблених щеплень. Мене у WhatsApp у групі мешканців стали називати "(ім"я видалено) - бей". Ну ось, а дехто писав: бусурман, бусурман... А я - Бей!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 15 лют, 2019 11:33, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Цікава тема. Можна розвинути в порівнянні з Туреччиною.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Навряд чи особисто я її можу розвинути... Хібо що сказати, що в тих "Асоціаціях" буде таке: - теоретично - "вигода" оскільки треба утримувати одного Голову ОСББ. - теоретично - "вигода", бо можна зекономити на персоналі, що обслуговує...
ГОЛОВНЕ, треба ну ту посаду НОРМАЛЬНУ людину, професіонала. "Кадри вирішують все!" (Батько народів).
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
bk45 написав:akurt Если не возражаете, вопросы к вам. Изучил сайт застройщика, о котором вы хорошо отзывались (alikemalgurdal). Заметил, что в последних объектах у них нет квартир 1+1. Это общая тенденция для всех застройщиков? Сколько может стоить такого формата жилье у подобных нормальных застройщиков в хорошем районе и недалеко от моря?
Сьогодні спілкувався із людьми, турки, продають одну квартиру в Стамбулі (сказали, "старий фонд", будинок без ліфта) - хочуть купити квартиру, в моєму мікрорайоні. Вийшли на те, що я раніше писав: нормальне нове можна купити за 800 ойро квадрат. Це квартири "під ключ". Сьоогодні гуляв навколо того будинка, про який йде мова вище - дивився - в першому корпусі вже стоять кондиціонери. Тут зазвичай в нових будинках ніхто не чипляє кондиціонери там, де замайнеться - під них спеціальні місця за проектом - в даному випадку - технічні балкони. Інтересну річ розказали - я про таке раніше не чув. Є бізнес залучення клієнтів, яким займаються так звані "гіди" - новий для мене термін. Це звичайні туристичні гіди, але напрямок їх розмов не скільки про гори та залишки Османської або Римської імперій, скільки умовити клієнта на візит до ріелтора та купити квартиру. Такса кам"яна - 10% вартості квартири. Це за те, що привів реального покупця. Що інтересно, сам ріелтор в цьому випадку має всього 3% від вартості квартири. Навели такий приклад: якщо квартира коштує, припустимо, 200 000 лір, то кінцевий покупець заплатить 226 000 лір. Тут ще цікава арифметика: якщо клієнт якимось чином сам потрапить до ріелтора - то ріелтор однозначно приплюсує ті самі 26 000 лір. Але вже забере їх собі. Хі-хі. Важка вона, султанська каторга...
х х х Розказали приклад того, як купують турки квартиру в кредит. 1. Термін кредиту - 10 років. 2. Відсоткова ставка висока - на сьогодні в ING-Bank - 1,68% в місяць (!!!). 3. Кредит взято в жовтні 2017 на квартиру ціною в 170 000 лір - оплачено готівкою 60 000 лір, 35 %. 4. Кредит на 10 років - відсоткова ставка була тоді - в жовтні 2017 - нижче - щомісячна виплата за квартиру без змін - 1500 лір на місяць. 5. За десять років за простою схемою без подробиць виплатить 10х12х1500=180 000 лір. Переплата за 10 років складає 70 000 лір. 6. Важають це вигідним, бо виграють на курсі долара. 7. Ставка по депозитам в тому ж банку - 22% річних.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).