RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 252253254255
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:47

Якщо вже зібрали нарешті необхідну суму і придбали квартиру, то щоб не витрачати шалені кошти на приватизацію зверність до професіоналів з оформлення прав власності на квартиру https://document.od.ua/registraciya-prava-sobstvenosti-na-kvartiru/
andreyigorewich1542
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:44

Сподобалися слова:
  andreyigorewich1542 написав:Якщо вже зібрали нарешті необхідну суму і придбали квартиру


Це ж треба: працювати все життя і нарешті зібрати суму на купівлю намета...
Де буде жити із жінкою та дитями...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2778
З нами з: 12.02.09
Подякував: 514 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 252253254255
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 313, 314, 315
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3148 269124
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 10:31
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1, 2, 3, 4
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
38 5191
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 20:21
change_pm
Нерухомість у Трускавці
moyvibor977 » Сер 26 гру, 2018 13:29
0 527
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 13:29
moyvibor977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.