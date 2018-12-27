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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лют, 2019 14:47
Якщо вже зібрали нарешті необхідну суму і придбали квартиру, то щоб не витрачати шалені кошти на приватизацію зверність до професіоналів з оформлення прав власності на квартиру
Додано: Нед 17 лют, 2019 21:44
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Це ж треба: працювати все життя і нарешті зібрати суму на купівлю намета...
Де буде жити із жінкою та дитями...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
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