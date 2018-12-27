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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лют, 2019 14:47
Якщо вже зібрали нарешті необхідну суму і придбали квартиру, то щоб не витрачати шалені кошти на приватизацію зверність до професіоналів з оформлення прав власності на квартиру
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:56
Прочитав написане вище - це висить тут вже більше доби - та згадав маму.
Вона було казала українське прислів"я: "А до нашого берега - як не гімно, так тріска..."
Я малим був та питав: "Що то означає?"
Мама пояснювала: ну ось березень місяць буде, весна, сніг почне таяти, по Дніпру лід піде та разом із ним - по холодній воді - бува щось пливе: то діжка, то деревина якась на дрОва, то ціла дошка, то навіть скриня старовинна розписна. Виловлюють те та роздивляются: "В хазяйстві згодиться!"
- "А до нашого берега - як не гімно, так тріска..."
- Так, синку, то правда...
х х х
Мне много раз на этой ветке задавали вопрос:
- Ну, вот как же так: купил ты себе квартиру-двушку на всемирноизвестном курорте, надо же её сразу продать, профит подсчитать, "наварить" бабла мешок и пропить/проесть. Почему не продаёшь? Где профит?
Я в ответ задавал вопрос: "Ну, вы вот наконец-то заработали себе на квартиру?"
Молчали в ответ.
Я задавал вопрос: "Ну вот, если заработали на квартиру, то почему в ней живете и не продаёте её, чтобы подсчитать профит/бабло и пропить/проесть?"
Молчали в ответ.
А я не молчал, говорил: "А мне здесь нравится!"
И вот почему: утром сегодня набрался наглости и зашел на территорию гигантской стройки на выезде из Анталии в сторону Камера - уже можно зайти даже на один из виадуков, темпы - сумасшедшие. Чересчур долго смотрел на работу экскаваторщика - ну парень дает, такое вытворять огромным ковшом на таком экскаваторе.... Как кондитер...
Меня вежливо попросил вскоре уйти с территории инженер по ТБ - тут все рабочие ходят в оранжевых жилетах, а начальники - в салатных... Говорил салатожелеточник со мной на английском...
Техника: САТ, Мерседес, Вольво... Пожалуй, самая гигантская авторазвязка, которую я видел...
Человек подтвердил, что срок окончания - март. Даже не верится...
А днём - как будто в ответ на мое удивление - вышел ролик с рассказом мэра города о том, что запланировано, что сделано и что будет делаться...
Оказывается, кроме продолжения работ по обустройству русла реки "Богачай", превращенного в наши дни в искусственный морской (!!!) залив, уже утвержден проект Тематического парка и киностудии по типу того, что есть в Лос Анджелесе - надеюсь, вы были - там Universal studio распахивает ворота для всех желающих и показывает секреты.
Оказывается, утвержден проект Сафари-парка...
То, что показывают на 03:40 - рядом с моим домом, скоро знаменитый театр оперы в Сиднее будет завистливо смотреть...
А на 04:02 - ближайший к моему дому пляж... сюда я хожу с собакой...
Кстати, завтра, во вторник +20. Цветет абрикос...
На 05:04 мэр выходит на новую набережную - на сегодня, вероятно, самую красивую и благоустроенную в мире... Вдоль моря проложены велодорожка и беговая дорожка с резиновым покрытием - я там бегаю/хожу регулярно вдоль моря... Велосипед еще не купил... Думаю...
Кстати, приличный горный велосипед стоит примерно 200 долларов. Новый в магазине...
На 05:27 мэр выходит на открытой с пару недель назад искусственный морской залив - работы велись целый год, но сделали реальное чудо...
На 06:30 мэр говорит о начале работ по этапу 2 и этапу 3 - и смею вас заверить, работы уже ведутся...
На 07:00 мэр анонсирует начало строительства крупнейшего в мире Культурного центра...
На 08:03 - начало сооружения нового морского порта для пассажирских судов... Прямо таки остров "Пальма" в Дубае...
На 08:55 - вообще дивная вещь - скоростную трехполосную трассу из моего микрорайона в центр спрячут под землю и сверху построят гигантский парк (millet bahcesi - национальный парк)...
Ну, реально даже я удивился...
У нас долго думают, что делать с хрущёвками.
Ответ на 10:00 - всё снести для основания. И уже сносят в самом центре внешне приличные 4-х этажные дома. До основания... и строят всё новое...
На 11:17 мэр рассказывает о продолжающемся строительстве нового микрорайона только с новыми домами - "спальный солнечный район" (Gunesh mahalesi - солнечный район), он уже во всю строится, пока считается "отдалённым"...
На 12:06 мэр анонсирует покрытие Wi-Fi - бесплатно - всего города (сейчас бесплатно есть интернет на ВСЕЙ новой набережной - а там протяженность примерно 15 км - и в центральной части города).
Смотрим...
Ну вот мне нравится, так что же делать...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 лют, 2019 18:30, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:06
Востаннє редагувалось Жека79 в Пон 18 лют, 2019 18:22, всього редагувалось 2 разів.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ну вот мне нравится, так что же делать...
Что, что.... Выкладывать сюда хорошие варианты квартир в хороших районах
Народ подтянется!
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Помониторил билеты с Харькова, Запорожья и Киева в Анталию - как не бюджетно! Минимум 7 кгрн.... (март 2019).
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:35
Да, по авиабилетам тоже заметил: РАЗОБРАЛИ ДЕШЕВЫЕ!
Народ подтягивается...
Логистика у авиакомпаний работает хорошо: смотрят по заполняемости рейсов - и поднимают цены.
Еще в прошлом году было так:
- Запорожье-Стамбул-Анталия - туда и назад 94 доллара.
- Львов-Стамбул-Анталия - 120 долларов.
Что интересно, авиабилеты из Киева всегда дешевле.
Сейчас билеты дороже....
Надо ловить акции.
Ещё даю наводку: бывают нормальные цены на чартерные авиарейсы - там есть особенности, связанные с тем, что время вылета на гарантируют, но зато полет - беспосадочный и с собой -бесплатно - багаж.
Обычная цена в одну сторону - 70 долларов.
Ищите на сайтах по чартерынм перевозкам. Я адреса знаю, но рекламировать не буду.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:43
Я не знаю, почему, но именно март какой-то особенный...
Еле-еле поймал авиабилеты по 750 долларов для одного из сыновей по маршруту "Сан-Франциско-Нью-Йорк - Варшава - Днепр... Все другие предлагают по 950 и выше. Молодцы, LOT Polish airlines!
Кстати, может кому интересно: в США из Днепра через Киев и Стокгольм - копеечные цены (Norwegian airlines+МАУ), попадаете сразу в Сан Франциско - Oaklаnd...
Норвежцы развиваются удивительными темпами: беспосадочные перелеты уже из США в Париж, например... А рейс Окленд-Стокгольм очень крутой, и все - Dreamliner! Все - новенькое!
Второй день ищу авиабилеты на Тулузу или Париж - у свахи день рождения - прилететь хотят гости из Сан Франциско - опять на март дешевле 800 долларов на нужные даты с хорошими стыковками не нахожу... Перелеты в марте "Париж-Тулуза" дешевле 155 долларов - нет... Прямо как у нас "Днепр-Киев"... Это при том, что все турецкие авиакомпании продают авиабилеты на внутренние рейсы, например, Анталия - Стамбул, по 16-20 долларов в одну сторону!
Вот на "ненужные" даты из Сан Франциско в Париж и в Тулузу есть даже по 385 долларов туда и обратно... Опять же демпингуют Норвежские авиалинии...
Будем искать... И вы ищите...
Для справки:
- вода в Средиземном море в прошлом году до 20 марта была +20. Что-то поменялось в море 21-22 марта и сразу стало +24 - народ резко начал плавать в море. И я тоже...
- отели в Анталии можно найти по 20/30 долларов в сутки. Не на первой линии от новой набережной, но и тоже хорошо... Букинг вам в помощь... Если вас больше, чем 2 человека - рекомендую глянуть "апартаменты" - бывают приличные цены на квартиры - "трешки" от фирм.
- прокат авто в Анталии - от 20 евро в сутки, очень даже нормально...
Например, кто не знает, что в любую точку Анталии из аэропорта можно добраться на скоростном трамвае/автобусе или фирменных автобусах рейсов 600 и 800 всего за 1 доллар - заплатит за такси 100 лир или примерно 20 долларов, то есть цену проката авто за 1 день.
P.S. Прикольно Жека79 "цепонуло"... Тока-тока квартирку в бедном районе купил - а напротив острова, как в Дубае, в ближайшие 450 лет не ожидается...
Обманули парня риэлторы... Ох, обманули...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
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