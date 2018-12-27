Додано: Пон 18 лют, 2019 17:56

Прочитав написане вище - це висить тут вже більше доби - та згадав маму.

Вона було казала українське прислів"я: "А до нашого берега - як не гімно, так тріска..."

Я малим був та питав: "Що то означає?"

Мама пояснювала: ну ось березень місяць буде, весна, сніг почне таяти, по Дніпру лід піде та разом із ним - по холодній воді - бува щось пливе: то діжка, то деревина якась на дрОва, то ціла дошка, то навіть скриня старовинна розписна. Виловлюють те та роздивляются: "В хазяйстві згодиться!"

- "А до нашого берега - як не гімно, так тріска..."

- Так, синку, то правда...



х х х



Мне много раз на этой ветке задавали вопрос:

- Ну, вот как же так: купил ты себе квартиру-двушку на всемирноизвестном курорте, надо же её сразу продать, профит подсчитать, "наварить" бабла мешок и пропить/проесть. Почему не продаёшь? Где профит?



Я в ответ задавал вопрос: "Ну, вы вот наконец-то заработали себе на квартиру?"

Молчали в ответ.

Я задавал вопрос: "Ну вот, если заработали на квартиру, то почему в ней живете и не продаёте её, чтобы подсчитать профит/бабло и пропить/проесть?"

Молчали в ответ.

А я не молчал, говорил: "А мне здесь нравится!"



И вот почему: утром сегодня набрался наглости и зашел на территорию гигантской стройки на выезде из Анталии в сторону Камера - уже можно зайти даже на один из виадуков, темпы - сумасшедшие. Чересчур долго смотрел на работу экскаваторщика - ну парень дает, такое вытворять огромным ковшом на таком экскаваторе.... Как кондитер...

Меня вежливо попросил вскоре уйти с территории инженер по ТБ - тут все рабочие ходят в оранжевых жилетах, а начальники - в салатных... Говорил салатожелеточник со мной на английском...

Техника: САТ, Мерседес, Вольво... Пожалуй, самая гигантская авторазвязка, которую я видел...

Человек подтвердил, что срок окончания - март. Даже не верится...

А днём - как будто в ответ на мое удивление - вышел ролик с рассказом мэра города о том, что запланировано, что сделано и что будет делаться...

Оказывается, кроме продолжения работ по обустройству русла реки "Богачай", превращенного в наши дни в искусственный морской (!!!) залив, уже утвержден проект Тематического парка и киностудии по типу того, что есть в Лос Анджелесе - надеюсь, вы были - там Universal studio распахивает ворота для всех желающих и показывает секреты.

Оказывается, утвержден проект Сафари-парка...

То, что показывают на 03:40 - рядом с моим домом, скоро знаменитый театр оперы в Сиднее будет завистливо смотреть...

А на 04:02 - ближайший к моему дому пляж... сюда я хожу с собакой...

Кстати, завтра, во вторник +20. Цветет абрикос...



На 05:04 мэр выходит на новую набережную - на сегодня, вероятно, самую красивую и благоустроенную в мире... Вдоль моря проложены велодорожка и беговая дорожка с резиновым покрытием - я там бегаю/хожу регулярно вдоль моря... Велосипед еще не купил... Думаю...

Кстати, приличный горный велосипед стоит примерно 200 долларов. Новый в магазине...



На 05:27 мэр выходит на открытой с пару недель назад искусственный морской залив - работы велись целый год, но сделали реальное чудо...

На 06:30 мэр говорит о начале работ по этапу 2 и этапу 3 - и смею вас заверить, работы уже ведутся...

На 07:00 мэр анонсирует начало строительства крупнейшего в мире Культурного центра...

На 08:03 - начало сооружения нового морского порта для пассажирских судов... Прямо таки остров "Пальма" в Дубае...

На 08:55 - вообще дивная вещь - скоростную трехполосную трассу из моего микрорайона в центр спрячут под землю и сверху построят гигантский парк (millet bahcesi - национальный парк)...

Ну, реально даже я удивился...



У нас долго думают, что делать с хрущёвками.

Ответ на 10:00 - всё снести для основания. И уже сносят в самом центре внешне приличные 4-х этажные дома. До основания... и строят всё новое...



На 11:17 мэр рассказывает о продолжающемся строительстве нового микрорайона только с новыми домами - "спальный солнечный район" (Gunesh mahalesi - солнечный район), он уже во всю строится , пока считается "отдалённым"...

На 12:06 мэр анонсирует покрытие Wi-Fi - бесплатно - всего города (сейчас бесплатно есть интернет на ВСЕЙ новой набережной - а там протяженность примерно 15 км - и в центральной части города).

Смотрим...





Ну вот мне нравится, так что же делать...

Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 лют, 2019 18:30, всього редагувалось 1 раз.

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).