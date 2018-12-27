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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 253254255256 Додано: Вів 19 лют, 2019 11:05 akurt написав: На 05:04 мэр выходит на новую набережную - на сегодня, вероятно, самую красивую и благоустроенную в мире...

Ну вот мне нравится, так что же делать... На 05:04 мэр выходит на новую набережную - на сегодня, вероятно, самую красивую и благоустроенную в мире...Ну вот мне нравится, так что же делать...



Очень понравилось видео, спасибо! Турки молодцы, что тут скажешь. Умно и правильно поступают, что вкладывают в инфраструктуру.



p.s. akurt, также благодарю за ответы на мои вопросы пару станиц назад. Очень понравилось видео, спасибо! Турки молодцы, что тут скажешь. Умно и правильно поступают, что вкладывают в инфраструктуру.p.s. akurt, также благодарю за ответы на мои вопросы пару станиц назад. bk45 Повідомлень: 9 З нами з: 23.04.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 11:16 akurt



бугага...... Аккурт вы что перебухали турецкого шмурдяка или переели йогурта?? Хотя больше похоже что вы при катании на лыжах нехило так ударились головой. Это ж надо перелопатить все мои посты с даты регистрации и так и не понять где и что я купил. Бедолага пол ночи рылся в моих сообщениях, выискивал-выискивал и так нихрена и не понял.



Я так смотрю самолюбование самовлюбленного павиана в турецкий дешевый бетон бесследно не проходит, при малейшем упоминании турецкий олень вкопытившийся по самые помидоры начинает переходить на личности и писать гадости. Друже меня никто не обманул, я купил сам то что хотел. А вот тебя обули в турецкие тапки по самые уши. Ты бы и рад теперь продать свой неликвид, да не купит никто, о каком вообще наваре с твоей стороны может быть речь? Не смеши.



По теме ветки есть что сказать? когда цены на недвиж в вашем селе (извините мировом курорте ) , будут такие как в Дубаях то тогда будете петь, а пока дышите ровно и наблюдайте за эскаваторами и стройками. Адьос, не скучай.



И стройбану в робе с зарплатой 7500 уе (это ж надо было такое ляпнуть) передай привет. бугага......Аккурт вы что перебухали турецкого шмурдяка или переели йогурта?? Хотя больше похоже что вы при катании на лыжах нехило так ударились головой. Это ж надо перелопатить все мои посты с даты регистрации и так и не понять где и что я купил. Бедолага пол ночи рылся в моих сообщениях, выискивал-выискивал и так нихрена и не понял.Я так смотрю самолюбование самовлюбленного павиана в турецкий дешевый бетон бесследно не проходит, при малейшем упоминании турецкий олень вкопытившийся по самые помидоры начинает переходить на личности и писать гадости. Друже меня никто не обманул, я купил сам то что хотел. А вот тебя обули в турецкие тапки по самые уши. Ты бы и рад теперь продать свой неликвид, да не купит никто, о каком вообще наваре с твоей стороны может быть речь? Не смеши.По теме ветки есть что сказать? когда цены на недвиж в вашем селе (извините мировом курорте) , будут такие как в Дубаях то тогда будете петь, а пока дышите ровно и наблюдайте за эскаваторами и стройками. Адьос, не скучай.И стройбану в робе с зарплатой 7500 уе(это ж надо было такое ляпнуть)передай привет. Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ ------- Жека79

Повідомлень: 3217 З нами з: 25.12.14 Подякував: 347 раз. Подякували: 464 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 11:50 Жека79 написав:

бугага...... Аккурт вы что перебухали турецкого шмурдяка ... больше похоже что вы при катании на лыжах нехило так ударились головой. Это ж надо перелопатить все мои посты с даты регистрации и так и не понять где и что я купил. Бедолага пол ночи рылся в моих сообщениях, выискивал-выискивал и так нихрена и не понял.



самолюбование самовлюбленного павиана в турецкий дешевый бетон турецкий олень вкопытившийся по самые помидоры начинает переходить на личности и писать гадости. Друже меня никто не обманул, я купил сам то что хотел. А вот тебя обули в турецкие тапки по самые уши. Ты бы и рад теперь продать свой неликвид, да не купит никто



По теме ветки есть что сказать? когда цены на недвиж в вашем селе (извините мировом курорте ) , будут такие как в Дубаях то тогда будете петь, а пока дышите ровно и наблюдайте за эскаваторами и стройками. Адьос, не скучай.

бугага......Аккурт вы что... больше похоже что вы при катании на лыжах. Это ж надо перелопатить все мои посты с даты регистрации и так и не понять где и что я купил.пол ночи рылся в моих сообщениях, выискивал-выискивал исамолюбованиев турецкий дешевый бетонначинаетДруже меня никто не обманул, я купил сам то что хотел. А вотпоТы бы и рад теперь продать свой неликвид, да не купит никтоПо теме ветки есть что сказать? когда цены на недвиж(извините мировом курорте) , будут такие как в Дубаях то тогда будете петь, а покаи наблюдайте за эскаваторами и стройками. Адьос, не скучай.



У некоторых людей и "лопатить" нечего - открываешь пару ранних постов и видишь, сколько копеек что и кто стоит.



Кстати, для очень умных: в Турции нет "шмурдяка", как и "левых" вин.

- водку Турция не производит и не продает. Продают наши в интернете, которые купили ее в Дьюти Фри, там цена такая: 8 евро за 3 (три!!!) литрушки. Дешевле, чем в магазинах в Украине. Бизнес простой, как турецкий апельсин: купил 3 литрушки за 8 евро - 48 лир - продаешь страждущим за 100 лир одну бутылку, итого 3х100=300 лир. Это цена авиабилета в одну сторону. Хи-хи.

- пиво реально дорогое - и это сделано ОЧЕНЬ мудро: турецкие граждане пиво не пьют, так почему бы не ввести сумасшедший акциз на пиво? Я не покупаю пиво, но цену вижу - что-то типа 9-10 лир бутылка/банка - это примерно 50 гривен. Пиво нормальное, но ничего особенного, я любитель польского пива - вот там фейерверк вкусов!

- вина представлены в широком ассортименте, все вина - сухие. Красные, розовые, белые. Все вина настоящие качественные, и ими очень гордятся. Вина я покупаю. Цены адекватные. Например, в Греции - где я проводил май позапрошлого года на островах - бутылка вина стоит 3,5-5 евро. Минимальная цена вина в Турции такая же: 22 лиры или 22/6=3,5 евро. Максимальные цены на марочные сухие вина - примерно 60 лир.

- игристые вина типа "шампанского" есть в продаже, ассортимент маленький - в каждом супермаркете турецких игристых найдете всего 1-2 наименования. Здесь не принято производить "Шампанское" как производят в соседнем гараже с гаражом моего друга в Запорожье - там производят шампанское прямо в гараже денно и нощно, гараж недалеко от улицы "40 лет Советской Украины" - почти в центре города. Цена бутылки брют - примерно 37 лир или 190 гривен. Что интересно, самая низкая цена была перед новым годом -кажется 33 лиры - я взял 2 бутылочки и был приятно удивлён и запахом, и цветом, и вкусом.

Есть продаже:

- вина США (я даже удивился, но эти же вина сам покупал в США) - цена 50 лир (примерно 250 гривен)...

- вина Италии цена от 30 лир бутылка...

- вина Чили...

- вина Франции, не покупал, но цена что-то в районе тоже 50-60 лир и выше...

- широкий ассортимент виски Шотландия, Ирландия, США. Цены ниже, чем в Украине и соответствуют ценам страны производителя. Например, шампанское Veuve Clicquot Ponsardin стоит что в США 41 доллар, что в Турции те же самые 41 доллар. Виски Chivas regal стоит примерно 200-250 лир (примерно 1000 гривен), покупал Бурбон за 240 лир. Полет нормальный.



Так что когда Жека79 насобирает денюжек, тоже сможет пробовать НОРМАЛЬНЫЕ напитки, а не тот левандос (как он говорит "шмурдяк"), что покупает в АТБ.



Чисто для изучения жизни человеков за рубежом: есть прикольный вид бизнеса.

Обращаю внимание чисто ради статистики... Надо же людям как-то зарабатывать...

Есть люди, которые по делам/бездел ездят раз в 2 недели в Украину. Берут посылки туда и обратно. Такса такая: 2,5$ за 1 кг массы посылки. Я так прикинул: выгодное для них дело. Например, я уже несколько раз ездил по маршруту "Черновцы-Румыния-Болгария- Стамбул-Анталия" - в одну сторону обходится в 200 долларов. Получается взял 50 - 100 кг разных посылок (думаю, эти люди везут на фуре апельсины в Украину) - почти оправдал дорогу. Посылки в Украине рассылают по адресам Новой почтой.

Из Украины - будете смеяться - привозят "деликатесы" - например, сало. По чём сало в Украине? 60 гривен? Отлично: цена здесь 60 лир, или 300 гривен кг. Мелочь, а приятно.



Вообще есть любители среди "наших" - уже местных, прямо удивляют, которые прямо забыть не могут вкус украинских деликатесов: вкус гречневой каши (здесь гречка Made in Ukraine стоит на удивление дорого шалят наши украинские бизнесмены - кажется 12 лир (60 гривен кг. Для сравнения: пачка спагетти в 0,5 кг стоит всего 1,5-2 лиры (7,5-10 гривен), а баночка соуса Sos Pesto Genovese 190 gr Barilla - меньше 12 лир (60 гривен)). Или, например, обычной Горчицы (тут есть , но она "не такая на вкус"), или, например в пачках 250 граммов селедка филе - та, что в супермаркетах Украины и так дорогая - по 50-80 гривен пачка. Тоже везут. Для "Селёдки под шубой".



х х х

Приятно поймать нашего парня на слове.

Жека79 написав: Это ж надо перелопатить все мои посты с даты регистрации и так и не понять где и что я купил. Это ж надо перелопатить все мои посты с даты регистрации и

Ну ка, расскажи нам, сирым, где, что и по чем купил?

Жека79 написав: Друже меня никто не обманул, я купил сам то что хотел.

Друже меня никто не обманул, я купил сам то что хотел.

Только не увиливай. Не хитри. Не ври. Не отмораживайся, ты же не на работе.... У некоторых людей и "лопатить" нечего - открываешь пару ранних постов и видишь, сколько копеек что и кто стоит.Кстати, для очень умных: в Турции нет "шмурдяка", как и "левых" вин.- водку Турция не производит и не продает. Продают наши в интернете, которые купили ее в Дьюти Фри, там цена такая: 8 евро за 3 (три!!!) литрушки. Дешевле, чем в магазинах в Украине. Бизнес простой, как турецкий апельсин: купил 3 литрушки за 8 евро - 48 лир - продаешь страждущим за 100 лир одну бутылку, итого 3х100=300 лир. Это цена авиабилета в одну сторону. Хи-хи.- пиво реально дорогое - и это сделано ОЧЕНЬ мудро: турецкие граждане пиво не пьют, так почему бы не ввести сумасшедший акциз на пиво? Я не покупаю пиво, но цену вижу - что-то типа 9-10 лир бутылка/банка - это примерно 50 гривен. Пиво нормальное, но ничего особенного, я любитель польского пива - вот там фейерверк вкусов!- вина представлены в широком ассортименте, все вина - сухие. Красные, розовые, белые. Все вина настоящие качественные, и ими очень гордятся. Вина я покупаю. Цены адекватные. Например, в Греции - где я проводил май позапрошлого года на островах - бутылка вина стоит 3,5-5 евро. Минимальная цена вина в Турции такая же: 22 лиры или 22/6=3,5 евро. Максимальные цены на марочные сухие вина - примерно 60 лир.- игристые вина типа "шампанского" есть в продаже, ассортимент маленький - в каждом супермаркете турецких игристых найдете всего 1-2 наименования. Здесь не принято производить "Шампанское" как производят в соседнем гараже с гаражом моего друга в Запорожье - там производят шампанское прямо в гараже денно и нощно, гараж недалеко от улицы "40 лет Советской Украины" - почти в центре города. Цена бутылки брют - примерно 37 лир или 190 гривен. Что интересно, самая низкая цена была перед новым годом -кажется 33 лиры - я взял 2 бутылочки и был приятно удивлён и запахом, и цветом, и вкусом.Есть продаже:- вина США (я даже удивился, но эти же вина сам покупал в США) - цена 50 лир (примерно 250 гривен)...- вина Италии цена от 30 лир бутылка...- вина Чили...- вина Франции, не покупал, но цена что-то в районе тоже 50-60 лир и выше...- широкий ассортимент виски Шотландия, Ирландия, США. Цены ниже, чем в Украине и соответствуют ценам страны производителя. Например, шампанское Veuve Clicquot Ponsardin стоит что в США 41 доллар, что в Турции те же самые 41 доллар. Виски Chivas regal стоит примерно 200-250 лир (примерно 1000 гривен), покупал Бурбон за 240 лир. Полет нормальный.Так что когданасобирает денюжек, тоже сможет пробовать НОРМАЛЬНЫЕ напитки, а не тот левандос (как он говорит "шмурдяк"), что покупает в АТБ.Чисто для изучения жизни человеков за рубежом: есть прикольный вид бизнеса.Обращаю внимание чисто ради статистики... Надо же людям как-то зарабатывать...Есть люди, которые по делам/бездел ездят раз в 2 недели в Украину. Берут посылки туда и обратно. Такса такая: 2,5$ за 1 кг массы посылки. Я так прикинул:Например, я уже несколько раз ездил по маршруту "Черновцы-Румыния-Болгария- Стамбул-Анталия" - в одну сторону обходится в 200 долларов. Получается взял 50 - 100 кг разных посылок (думаю, эти люди везут на фуре апельсины в Украину) - почти оправдал дорогу. Посылки в Украине рассылают по адресам Новой почтой.Из Украины - будете смеяться - привозят "деликатесы" - например, сало. По чём сало в Украине? 60 гривен? Отлично: цена здесь 60 лир, или 300 гривен кг. Мелочь, а приятно.Вообще есть любители среди "наших" - уже местных, прямо удивляют, которые прямо забыть не могут вкус украинских деликатесов: вкус гречневой каши (здесь гречка Made in Ukraine стоит на удивление дорого шалят наши украинские бизнесмены - кажется 12 лир (60 гривен кг. Для сравнения: пачка спагетти в 0,5 кг стоит всего 1,5-2 лиры (7,5-10 гривен), а баночка соуса Sos Pesto Genovese 190 gr Barilla - меньше 12 лир (60 гривен)). Или, например, обычной Горчицы (тут есть , но она "не такая на вкус"), или, например в пачках 250 граммов селедка филе - та, что в супермаркетах Украины и так дорогая - по 50-80 гривен пачка. Тоже везут. Для "Селёдки под шубой".х х хПриятно поймать нашего парня на слове.Ну ка, расскажи нам, сирым, где, что и по чем купил?Только не увиливай. Не хитри. Не ври. Не отмораживайся, ты же не на работе.... “Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 2782 З нами з: 12.02.09 Подякував: 515 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лют, 2019 12:35 akurt



Турецкий пан перепутал методички?? Я не употребляю алкоголь вообще уже более 10 лет,

я об этом уже говорил, поэтому свои опусы про бухло и больную фантазию про покупки спиртного в атб оставьте для других.



По поводу того что я купил-- я как бы тут вообще не собираюсь отчитываться, тем более перед вами. Могу лишь вам сказать что мой паркинг для моего авто стоит как ваша квартирко в Турции, о квартирах и об остальных покупках нет смысла вообще с вами беседовать. Молитесь на турецкий бетон.



по поводу не хитрить и не отмораживаться-- это к сыну и супруге будете так обращаться. И не хами незнакомым людям, дольше проживешь. Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ ------- Жека79

Повідомлень: 3217 З нами з: 25.12.14 Подякував: 347 раз. Подякували: 464 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 253254255256 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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