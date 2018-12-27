Очень понравилось видео, спасибо! Турки молодцы, что тут скажешь. Умно и правильно поступают, что вкладывают в инфраструктуру.
p.s. akurt, также благодарю за ответы на мои вопросы пару станиц назад.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:05
Очень понравилось видео, спасибо! Турки молодцы, что тут скажешь. Умно и правильно поступают, что вкладывают в инфраструктуру.
p.s. akurt, также благодарю за ответы на мои вопросы пару станиц назад.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:16
akurt
бугага...... Аккурт вы что перебухали турецкого шмурдяка или переели йогурта?? Хотя больше похоже что вы при катании на лыжах нехило так ударились головой. Это ж надо перелопатить все мои посты с даты регистрации и так и не понять где и что я купил. Бедолага пол ночи рылся в моих сообщениях, выискивал-выискивал и так нихрена и не понял.
Я так смотрю самолюбование самовлюбленного павиана в турецкий дешевый бетон бесследно не проходит, при малейшем упоминании турецкий олень вкопытившийся по самые помидоры начинает переходить на личности и писать гадости. Друже меня никто не обманул, я купил сам то что хотел. А вот тебя обули в турецкие тапки по самые уши. Ты бы и рад теперь продать свой неликвид, да не купит никто, о каком вообще наваре с твоей стороны может быть речь? Не смеши.
По теме ветки есть что сказать? когда цены на недвиж в вашем селе (извините мировом курорте ) , будут такие как в Дубаях то тогда будете петь, а пока дышите ровно и наблюдайте за эскаваторами и стройками. Адьос, не скучай.
И стройбану в робе с зарплатой 7500 уе (это ж надо было такое ляпнуть) передай привет.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:50
У некоторых людей и "лопатить" нечего - открываешь пару ранних постов и видишь, сколько копеек что и кто стоит.
Кстати, для очень умных: в Турции нет "шмурдяка", как и "левых" вин.
- водку Турция не производит и не продает. Продают наши в интернете, которые купили ее в Дьюти Фри, там цена такая: 8 евро за 3 (три!!!) литрушки. Дешевле, чем в магазинах в Украине. Бизнес простой, как турецкий апельсин: купил 3 литрушки за 8 евро - 48 лир - продаешь страждущим за 100 лир одну бутылку, итого 3х100=300 лир. Это цена авиабилета в одну сторону. Хи-хи.
- пиво реально дорогое - и это сделано ОЧЕНЬ мудро: турецкие граждане пиво не пьют, так почему бы не ввести сумасшедший акциз на пиво? Я не покупаю пиво, но цену вижу - что-то типа 9-10 лир бутылка/банка - это примерно 50 гривен. Пиво нормальное, но ничего особенного, я любитель польского пива - вот там фейерверк вкусов!
- вина представлены в широком ассортименте, все вина - сухие. Красные, розовые, белые. Все вина настоящие качественные, и ими очень гордятся. Вина я покупаю. Цены адекватные. Например, в Греции - где я проводил май позапрошлого года на островах - бутылка вина стоит 3,5-5 евро. Минимальная цена вина в Турции такая же: 22 лиры или 22/6=3,5 евро. Максимальные цены на марочные сухие вина - примерно 60 лир.
- игристые вина типа "шампанского" есть в продаже, ассортимент маленький - в каждом супермаркете турецких игристых найдете всего 1-2 наименования. Здесь не принято производить "Шампанское" как производят в соседнем гараже с гаражом моего друга в Запорожье - там производят шампанское прямо в гараже денно и нощно, гараж недалеко от улицы "40 лет Советской Украины" - почти в центре города. Цена бутылки брют - примерно 37 лир или 190 гривен. Что интересно, самая низкая цена была перед новым годом -кажется 33 лиры - я взял 2 бутылочки и был приятно удивлён и запахом, и цветом, и вкусом.
Есть продаже:
- вина США (я даже удивился, но эти же вина сам покупал в США) - цена 50 лир (примерно 250 гривен)...
- вина Италии цена от 30 лир бутылка...
- вина Чили...
- вина Франции, не покупал, но цена что-то в районе тоже 50-60 лир и выше...
- широкий ассортимент виски Шотландия, Ирландия, США. Цены ниже, чем в Украине и соответствуют ценам страны производителя. Например, шампанское Veuve Clicquot Ponsardin стоит что в США 41 доллар, что в Турции те же самые 41 доллар. Виски Chivas regal стоит примерно 200-250 лир (примерно 1000 гривен), покупал Бурбон за 240 лир. Полет нормальный.
Так что когда Жека79 насобирает денюжек, тоже сможет пробовать НОРМАЛЬНЫЕ напитки, а не тот левандос (как он говорит "шмурдяк"), что покупает в АТБ.
Чисто для изучения жизни человеков за рубежом: есть прикольный вид бизнеса.
Обращаю внимание чисто ради статистики... Надо же людям как-то зарабатывать...
Есть люди, которые по делам/бездел ездят раз в 2 недели в Украину. Берут посылки туда и обратно. Такса такая: 2,5$ за 1 кг массы посылки. Я так прикинул: выгодное для них дело. Например, я уже несколько раз ездил по маршруту "Черновцы-Румыния-Болгария- Стамбул-Анталия" - в одну сторону обходится в 200 долларов. Получается взял 50 - 100 кг разных посылок (думаю, эти люди везут на фуре апельсины в Украину) - почти оправдал дорогу. Посылки в Украине рассылают по адресам Новой почтой.
Из Украины - будете смеяться - привозят "деликатесы" - например, сало. По чём сало в Украине? 60 гривен? Отлично: цена здесь 60 лир, или 300 гривен кг. Мелочь, а приятно.
Вообще есть любители среди "наших" - уже местных, прямо удивляют, которые прямо забыть не могут вкус украинских деликатесов: вкус гречневой каши (здесь гречка Made in Ukraine стоит на удивление дорого шалят наши украинские бизнесмены - кажется 12 лир (60 гривен кг. Для сравнения: пачка спагетти в 0,5 кг стоит всего 1,5-2 лиры (7,5-10 гривен), а баночка соуса Sos Pesto Genovese 190 gr Barilla - меньше 12 лир (60 гривен)). Или, например, обычной Горчицы (тут есть , но она "не такая на вкус"), или, например в пачках 250 граммов селедка филе - та, что в супермаркетах Украины и так дорогая - по 50-80 гривен пачка. Тоже везут. Для "Селёдки под шубой".
х х х
Приятно поймать нашего парня на слове.
Ну ка, расскажи нам, сирым, где, что и по чем купил?
Только не увиливай. Не хитри. Не ври. Не отмораживайся, ты же не на работе....
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Вів 19 лют, 2019 12:35
akurt
Турецкий пан перепутал методички?? Я не употребляю алкоголь вообще уже более 10 лет,
я об этом уже говорил, поэтому свои опусы про бухло и больную фантазию про покупки спиртного в атб оставьте для других.
По поводу того что я купил-- я как бы тут вообще не собираюсь отчитываться, тем более перед вами. Могу лишь вам сказать что мой паркинг для моего авто стоит как ваша квартирко в Турции, о квартирах и об остальных покупках нет смысла вообще с вами беседовать. Молитесь на турецкий бетон.
по поводу не хитрить и не отмораживаться-- это к сыну и супруге будете так обращаться. И не хами незнакомым людям, дольше проживешь.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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