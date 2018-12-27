Очень понравилось видео, спасибо! Турки молодцы, что тут скажешь. Умно и правильно поступают, что вкладывают в инфраструктуру.
p.s. akurt, также благодарю за ответы на мои вопросы пару станиц назад.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:05
Очень понравилось видео, спасибо! Турки молодцы, что тут скажешь. Умно и правильно поступают, что вкладывают в инфраструктуру.
p.s. akurt, также благодарю за ответы на мои вопросы пару станиц назад.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:16
akurt
бугага...... Аккурт вы что перебухали турецкого шмурдяка или переели йогурта?? Хотя больше похоже что вы при катании на лыжах нехило так ударились головой. Это ж надо перелопатить все мои посты с даты регистрации и так и не понять где и что я купил. Бедолага пол ночи рылся в моих сообщениях, выискивал-выискивал и так нихрена и не понял.
Я так смотрю самолюбование самовлюбленного павиана в турецкий дешевый бетон бесследно не проходит, при малейшем упоминании турецкий олень вкопытившийся по самые помидоры начинает переходить на личности и писать гадости. Друже меня никто не обманул, я купил сам то что хотел. А вот тебя обули в турецкие тапки по самые уши. Ты бы и рад теперь продать свой неликвид, да не купит никто, о каком вообще наваре с твоей стороны может быть речь? Не смеши.
По теме ветки есть что сказать? когда цены на недвиж в вашем селе (извините мировом курорте ) , будут такие как в Дубаях то тогда будете петь, а пока дышите ровно и наблюдайте за эскаваторами и стройками. Адьос, не скучай.
И стройбану в робе с зарплатой 7500 уе (это ж надо было такое ляпнуть) передай привет.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:50
У некоторых людей и "лопатить" нечего - открываешь пару ранних постов и видишь, сколько копеек что и кто стоит.
Кстати, для очень умных: в Турции нет "шмурдяка", как и "левых" вин.
- водку Турция не производит и не продает. Продают наши в интернете, которые купили ее в Дьюти Фри, там цена такая: 8 евро за 3 (три!!!) литрушки. Дешевле, чем в магазинах в Украине. Бизнес простой, как турецкий апельсин: купил 3 литрушки за 8 евро - 48 лир - продаешь страждущим за 100 лир одну бутылку, итого 3х100=300 лир. Это цена авиабилета в одну сторону. Хи-хи.
- пиво реально дорогое - и это сделано ОЧЕНЬ мудро: турецкие граждане пиво не пьют, так почему бы не ввести сумасшедший акциз на пиво? Я не покупаю пиво, но цену вижу - что-то типа 9-10 лир бутылка/банка - это примерно 50 гривен. Пиво нормальное, но ничего особенного, я любитель польского пива - вот там фейерверк вкусов!
- вина представлены в широком ассортименте, все вина - сухие. Красные, розовые, белые. Все вина настоящие качественные, и ими очень гордятся. Вина я покупаю. Цены адекватные. Например, в Греции - где я проводил май позапрошлого года на островах - бутылка вина стоит 3,5-5 евро. Минимальная цена вина в Турции такая же: 22 лиры или 22/6=3,5 евро. Максимальные цены на марочные сухие вина - примерно 60 лир.
- игристые вина типа "шампанского" есть в продаже, ассортимент маленький - в каждом супермаркете турецких игристых найдете всего 1-2 наименования. Здесь не принято производить "Шампанское" как производят в соседнем гараже с гаражом моего друга в Запорожье - там производят шампанское прямо в гараже денно и нощно, гараж недалеко от улицы "40 лет Советской Украины" - почти в центре города. Цена бутылки брют - примерно 37 лир или 190 гривен. Что интересно, самая низкая цена была перед новым годом -кажется 33 лиры - я взял 2 бутылочки и был приятно удивлён и запахом, и цветом, и вкусом.
Есть продаже:
- вина США (я даже удивился, но эти же вина сам покупал в США) - цена 50 лир (примерно 250 гривен)...
- вина Италии цена от 30 лир бутылка...
- вина Чили...
- вина Франции, не покупал, но цена что-то в районе тоже 50-60 лир и выше...
- широкий ассортимент виски Шотландия, Ирландия, США. Цены ниже, чем в Украине и соответствуют ценам страны производителя. Например, шампанское Veuve Clicquot Ponsardin стоит что в США 41 доллар, что в Турции те же самые 41 доллар. Виски Chivas regal стоит примерно 200-250 лир (примерно 1000 гривен), покупал Бурбон за 240 лир. Полет нормальный.
Так что когда Жека79 насобирает денюжек, тоже сможет пробовать НОРМАЛЬНЫЕ напитки, а не тот левандос (как он говорит "шмурдяк"), что покупает в АТБ.
х х х
Приятно поймать нашего парня на слове.
Ну ка, расскажите нам, сирым, где, что и по чем купили? Нам "влом" лопатить всякую ерунду....
Только не увиливайте. Не хитрите: что есть такое "то что хотел"?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 19 лют, 2019 17:50, всього редагувалось 2 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Вів 19 лют, 2019 12:35
akurt
Турецкий пан перепутал методички?? Я не употребляю алкоголь вообще уже более 10 лет,
я об этом уже говорил, поэтому свои опусы про бухло и больную фантазию про покупки спиртного в атб оставьте для других.
По поводу того что я купил-- я как бы тут вообще не собираюсь отчитываться, тем более перед вами. Могу лишь вам сказать что мой паркинг для моего авто стоит как ваша квартирко в Турции, о квартирах и об остальных покупках нет смысла вообще с вами беседовать. Молитесь на турецкий бетон.
по поводу не хитрить и не отмораживаться-- это к сыну и супруге будете так обращаться. И не хами незнакомым людям, дольше проживешь.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:09
Цікаво.
Тобто турецька нерухомість пана Акурта подешевшала.
А він скромно мовчить і далі рекламує турецькі курортні новобуди))) паразіт)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 19 лют, 2019 17:16, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:36
ПРИЄМНІ "ПЛЮШКИ" ДЛЯ УКРАЇНЦЯ ІЗ ВЛАСНОЮ НЕРУХОМІСТЮ ЗА КОРДОНОМ
Не буду рекламувати турецьку туристичну фірму (назву видалено, рекламу заборонено Правилами форуму), але чисто для того, щоби віддати шану справедливості турецьким працівникам туристичного бізнесу, які допомагають українцям за кордоном проводити вільний час у вихідні.
У неділю 17 лютого я відвідав новий для себе гірськолижний курорт Davraz - 160 км на північ від Анталії.
(Текст далее был удален автором чтобы не мешать Жека79 - крупному с специалисту в области покупки недвижимости за границей. Кто не успел прочитать - я не виноват. Есть парни умнее меня.)
P.S.
Жека79 таки "здрыстнул". Отморозился. Простой вопрос типа 2х2=? - Где живешь, в какой области и какую-такую удачную прелесть купил - загнал парня в глухой отказ... Кто бы сомневался: таких умных/оченьумных/невероятноумных видно за километр...
Рассмешил меня разве что про парковочное место...
В эти дни мой приятель продаёт дело всей жизни... с парковочным местом...
Ну как всей... Жизнь внезапно почти закончилась - кто бы мог знать - в 2008 году, когда гражданин Израиля, влюбившийся в нашу украинку, приехал свить здесь гнездо "кохання". Он стоял перед реально крутым по меркам 2008 года особняком: фонтаны, дом, гостевой дом, сауна, свой бассейн и держал "дипломат" в котором было 1 000 000 зелено-важных долларов США.
Тогда, в 2007 и 2008 годах было какое-то у всех помутнение: бабла у всех было просто намеренно.
Моим приятелям давали столько же - 1 000 000 зелено-противных долларов за Гастроном. Не отдали: "Будетатокадаражать!". Через 2-3 месяца рядом открылся АТБ и на сегодня тот Гастроном стоит с выбитыми окнами и без электроэнергии....
Вот этот продаван прелести за 1 000 000 долларов США наконец-то решил ту прелесть в наши дни продать.
Ну не за миллион, будем реалистами, так хотя бы за 600 000 мягко-приятных долларов.
Мне он так сказал:
- "(имя удалено)! Тут один гараж обошелся в 40 000 долларов! Понимаешь, какая закавыка получилась: когда я в него первый раз загнал авто за 60 000 долларов, то это было нормально.
А когда это авто сегодня стоит максимум 7 000 долларов - то это выглядит - гараж за 40 000 долларов - глупо."
И выставил он прелесть за 400 000 долларов.
Нетникто.
Покупатели дружно сказали: "ихтамнет!"
Сейчас озвучивает цену в 350 000 долларов.
Если бы кто-то позвонил хоть один раз - он бы им точно сказал: "Да тут одно парковочное место обошлось в 40 000 долларов!"
Но полковнику никто не пишет...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 19 лют, 2019 17:16, всього редагувалось 3 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:17
Гастролер передвигающийся на 20-ти летнем металлоломе с термосом чая и бутербродами в кармане в целях экономии, кого ты там и куда выгонял? Не смеши людей. Выгонял он. Максимум кого ты можешь куда то выгнать - это свою собаку на улицу, и то, если она еще тебя послушает.
Я бы такого самовлюбленного нарцисса не то чтоб выгнал, я бы даже не взял к себе на работу.
Жги еще про парадиз на ,,мировом куроте,,(с) . Обещаю громко не смеяться , если конечно не будет баек про рассказы стройбана с зарплатой на стройке в 7500 уе ,так буду подчитывать и улыбаться.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:29
Жека79! Вы раз уже не можете оторваться от ветки про ПОКУПКУ недвижимости за рубежом, для себя - любимого - а не для сдачи в аренду, не темните и не отнекивайтесь: что-то же вас сюда притянуло?
Мы вот может тоже планируем купить недвигу в ВАШЕМ доме.
Ну, в самом деле...
Я вот сегодня делал с друзьями мониторинг недвижимости в славном городе по имени Днепр.
Интересные результаты:
- что-то приличное с ремонтом - новое - +-1000 долларов квадрат (цена поднялась).
- резко сократилось количество предложений частных домов в хороших районах. Прямо вот хотел бы я купить, так еще и не купишь.
- цены на частные дома даже постройки 1957-1979 годов подросли.
- предложений стало меньше.
- появилось больше объявлений "под снос" - примерно по 37 000 долларов. Оно и понятно: в наши дни ремонт будет стоить дороже той хатынки.
Так вот - самое время турецким гражданам начать инвестировать в недвигу: подъём заметен и он ТОЛЬКО начался.
Потому простым языком словами с буквами напишите:
Только не увиливайте. Не хитрите: что есть такое "то что хотел"?
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:21
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
З тією зарплатою в 40000 турецьких одиниць (роботяги на будові) якась неправда ...мабуть.
Гриценко...наш Президент
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