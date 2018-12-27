Додано: Вів 19 лют, 2019 13:36

ПРИЄМНІ "ПЛЮШКИ" ДЛЯ УКРАЇНЦЯ ІЗ ВЛАСНОЮ НЕРУХОМІСТЮ ЗА КОРДОНОМ



Не буду рекламувати турецьку туристичну фірму (назву видалено, рекламу заборонено Правилами форуму), але чисто для того, щоби віддати шану справедливості турецьким працівникам туристичного бізнесу, які допомагають українцям за кордоном проводити вільний час у вихідні.

У неділю 17 лютого я відвідав новий для себе гірськолижний курорт Davraz - 160 км на північ від Анталії.





(Текст далее был удален автором чтобы не мешать Жека79 - крупному с специалисту в области покупки недвижимости за границей. Кто не успел прочитать - я не виноват. Есть парни умнее меня.)



P.S.

Жека79 таки "здрыстнул". Отморозился. Простой вопрос типа 2х2=? - Где живешь, в какой области и какую-такую удачную прелесть купил - загнал парня в глухой отказ... Кто бы сомневался: таких умных/оченьумных/невероятноумных видно за километр...



Рассмешил меня разве что про парковочное место...

В эти дни мой приятель продаёт дело всей жизни... с парковочным местом...

Ну как всей... Жизнь внезапно почти закончилась - кто бы мог знать - в 2008 году, когда гражданин Израиля, влюбившийся в нашу украинку, приехал свить здесь гнездо "кохання". Он стоял перед реально крутым по меркам 2008 года особняком: фонтаны, дом, гостевой дом, сауна, свой бассейн и держал "дипломат" в котором было 1 000 000 зелено-важных долларов США.

Тогда, в 2007 и 2008 годах было какое-то у всех помутнение: бабла у всех было просто намеренно.

Моим приятелям давали столько же - 1 000 000 зелено-противных долларов за Гастроном. Не отдали: "Будетатокадаражать!". Через 2-3 месяца рядом открылся АТБ и на сегодня тот Гастроном стоит с выбитыми окнами и без электроэнергии....

Вот этот продаван прелести за 1 000 000 долларов США наконец-то решил ту прелесть в наши дни продать.

Ну не за миллион, будем реалистами, так хотя бы за 600 000 мягко-приятных долларов.

Мне он так сказал:

- "(имя удалено)! Тут один гараж обошелся в 40 000 долларов! Понимаешь, какая закавыка получилась: когда я в него первый раз загнал авто за 60 000 долларов, то это было нормально.

А когда это авто сегодня стоит максимум 7 000 долларов - то это выглядит - гараж за 40 000 долларов - глупо."



И выставил он прелесть за 400 000 долларов.

Нетникто.

Покупатели дружно сказали: "ихтамнет!"

Сейчас озвучивает цену в 350 000 долларов.

Если бы кто-то позвонил хоть один раз - он бы им точно сказал: " Да тут одно парковочное место обошлось в 40 000 долларов! "

Но полковнику никто не пишет...

Востаннє редагувалось akurt в Вів 19 лют, 2019 17:16, всього редагувалось 3 разів.

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).