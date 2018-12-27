Очень понравилось видео, спасибо! Турки молодцы, что тут скажешь. Умно и правильно поступают, что вкладывают в инфраструктуру.
p.s. akurt, также благодарю за ответы на мои вопросы пару станиц назад.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:05
Очень понравилось видео, спасибо! Турки молодцы, что тут скажешь. Умно и правильно поступают, что вкладывают в инфраструктуру.
p.s. akurt, также благодарю за ответы на мои вопросы пару станиц назад.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:16
akurt
бугага...... Аккурт вы что перебухали турецкого шмурдяка или переели йогурта?? Хотя больше похоже что вы при катании на лыжах нехило так ударились головой. Это ж надо перелопатить все мои посты с даты регистрации и так и не понять где и что я купил. Бедолага пол ночи рылся в моих сообщениях, выискивал-выискивал и так нихрена и не понял.
Я так смотрю самолюбование самовлюбленного павиана в турецкий дешевый бетон бесследно не проходит, при малейшем упоминании турецкий олень вкопытившийся по самые помидоры начинает переходить на личности и писать гадости. Друже меня никто не обманул, я купил сам то что хотел. А вот тебя обули в турецкие тапки по самые уши. Ты бы и рад теперь продать свой неликвид, да не купит никто, о каком вообще наваре с твоей стороны может быть речь? Не смеши.
По теме ветки есть что сказать? когда цены на недвиж в вашем селе (извините мировом курорте ) , будут такие как в Дубаях то тогда будете петь, а пока дышите ровно и наблюдайте за эскаваторами и стройками. Адьос, не скучай.
И стройбану в робе с зарплатой 7500 уе (это ж надо было такое ляпнуть) передай привет.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:50
У некоторых людей и "лопатить" нечего - открываешь пару ранних постов и видишь, сколько копеек что и кто стоит.
Кстати, для очень умных: в Турции нет "шмурдяка", как и "левых" вин.
- водку Турция не производит и не продает. Продают наши в интернете, которые купили ее в Дьюти Фри, там цена такая: 8 евро за 3 (три!!!) литрушки. Дешевле, чем в магазинах в Украине. Бизнес простой, как турецкий апельсин: купил 3 литрушки за 8 евро - 48 лир - продаешь страждущим за 100 лир одну бутылку, итого 3х100=300 лир. Это цена авиабилета в одну сторону. Хи-хи.
- пиво реально дорогое - и это сделано ОЧЕНЬ мудро: турецкие граждане пиво не пьют, так почему бы не ввести сумасшедший акциз на пиво? Я не покупаю пиво, но цену вижу - что-то типа 9-10 лир бутылка/банка - это примерно 50 гривен. Пиво нормальное, но ничего особенного, я любитель польского пива - вот там фейерверк вкусов!
- вина представлены в широком ассортименте, все вина - сухие. Красные, розовые, белые. Все вина настоящие качественные, и ими очень гордятся. Вина я покупаю. Цены адекватные. Например, в Греции - где я проводил май позапрошлого года на островах - бутылка вина стоит 3,5-5 евро. Минимальная цена вина в Турции такая же: 22 лиры или 22/6=3,5 евро. Максимальные цены на марочные сухие вина - примерно 60 лир.
- игристые вина типа "шампанского" есть в продаже, ассортимент маленький - в каждом супермаркете турецких игристых найдете всего 1-2 наименования. Здесь не принято производить "Шампанское" как производят в соседнем гараже с гаражом моего друга в Запорожье - там производят шампанское прямо в гараже денно и нощно, гараж недалеко от улицы "40 лет Советской Украины" - почти в центре города. Цена бутылки брют - примерно 37 лир или 190 гривен. Что интересно, самая низкая цена была перед новым годом -кажется 33 лиры - я взял 2 бутылочки и был приятно удивлён и запахом, и цветом, и вкусом.
Есть продаже:
- вина США (я даже удивился, но эти же вина сам покупал в США) - цена 50 лир (примерно 250 гривен)...
- вина Италии цена от 30 лир бутылка...
- вина Чили...
- вина Франции, не покупал, но цена что-то в районе тоже 50-60 лир и выше...
- широкий ассортимент виски Шотландия, Ирландия, США. Цены ниже, чем в Украине и соответствуют ценам страны производителя. Например, шампанское Veuve Clicquot Ponsardin стоит что в США 41 доллар, что в Турции те же самые 41 доллар. Виски Chivas regal стоит примерно 200-250 лир (примерно 1000 гривен), покупал Бурбон за 240 лир. Полет нормальный.
Так что когда Жека79 насобирает денюжек, тоже сможет пробовать НОРМАЛЬНЫЕ напитки, а не тот левандос (как он говорит "шмурдяк"), что покупает в АТБ.
х х х
Приятно поймать нашего парня на слове.
Ну ка, расскажите нам, сирым, где, что и по чем купили? Нам "влом" лопатить всякую ерунду....
Только не увиливайте. Не хитрите: что есть такое "то что хотел"?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 19 лют, 2019 17:50, всього редагувалось 2 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Вів 19 лют, 2019 12:35
akurt
Турецкий пан перепутал методички?? Я не употребляю алкоголь вообще уже более 10 лет,
я об этом уже говорил, поэтому свои опусы про бухло и больную фантазию про покупки спиртного в атб оставьте для других.
По поводу того что я купил-- я как бы тут вообще не собираюсь отчитываться, тем более перед вами. Могу лишь вам сказать что мой паркинг для моего авто стоит как ваша квартирко в Турции, о квартирах и об остальных покупках нет смысла вообще с вами беседовать. Молитесь на турецкий бетон.
по поводу не хитрить и не отмораживаться-- это к сыну и супруге будете так обращаться. И не хами незнакомым людям, дольше проживешь.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:09
Цікаво.
Тобто турецька нерухомість пана Акурта подешевшала.
А він скромно мовчить і далі рекламує турецькі курортні новобуди))) паразіт)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 19 лют, 2019 17:16, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:36
ПРИЄМНІ "ПЛЮШКИ" ДЛЯ УКРАЇНЦЯ ІЗ ВЛАСНОЮ НЕРУХОМІСТЮ ЗА КОРДОНОМ
Не буду рекламувати турецьку туристичну фірму (назву видалено, рекламу заборонено Правилами форуму), але чисто для того, щоби віддати шану справедливості турецьким працівникам туристичного бізнесу, які допомагають українцям за кордоном проводити вільний час у вихідні.
У неділю 17 лютого я відвідав новий для себе гірськолижний курорт Davraz - 160 км на північ від Анталії.
(Текст далее был удален автором чтобы не мешать Жека79 - крупному с специалисту в области покупки недвижимости за границей. Кто не успел прочитать - я не виноват. Есть парни умнее меня.)
P.S.
Жека79 таки "здрыстнул". Отморозился. Простой вопрос типа 2х2=? - Где живешь, в какой области и какую-такую удачную прелесть купил - загнал парня в глухой отказ... Кто бы сомневался: таких умных/оченьумных/невероятноумных видно за километр...
Рассмешил меня разве что про парковочное место...
В эти дни мой приятель продаёт дело всей жизни... с парковочным местом...
Ну как всей... Жизнь внезапно почти закончилась - кто бы мог знать - в 2008 году, когда гражданин Израиля, влюбившийся в нашу украинку, приехал свить здесь гнездо "кохання". Он стоял перед реально крутым по меркам 2008 года особняком: фонтаны, дом, гостевой дом, сауна, свой бассейн и держал "дипломат" в котором было 1 000 000 зелено-важных долларов США.
Тогда, в 2007 и 2008 годах было какое-то у всех помутнение: бабла у всех было просто намеренно.
Моим приятелям давали столько же - 1 000 000 зелено-противных долларов за Гастроном. Не отдали: "Будетатокадаражать!". Через 2-3 месяца рядом открылся АТБ и на сегодня тот Гастроном стоит с выбитыми окнами и без электроэнергии....
Вот этот продаван прелести за 1 000 000 долларов США наконец-то решил ту прелесть в наши дни продать.
Ну не за миллион, будем реалистами, так хотя бы за 600 000 мягко-приятных долларов.
Мне он так сказал:
- "(имя удалено)! Тут один гараж обошелся в 40 000 долларов! Понимаешь, какая закавыка получилась: когда я в него первый раз загнал авто за 60 000 долларов, то это было нормально.
А когда это авто сегодня стоит максимум 7 000 долларов - то это выглядит - гараж за 40 000 долларов - глупо."
И выставил он прелесть за 400 000 долларов.
Нетникто.
Покупатели дружно сказали: "ихтамнет!"
Сейчас озвучивает цену в 350 000 долларов.
Если бы кто-то позвонил хоть один раз - он бы им точно сказал: "Да тут одно парковочное место обошлось в 40 000 долларов!"
Но полковнику никто не пишет...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 19 лют, 2019 17:16, всього редагувалось 3 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:17
Гастролер передвигающийся на 20-ти летнем металлоломе с термосом чая и бутербродами в кармане в целях экономии, кого ты там и куда выгонял? Не смеши людей. Выгонял он. Максимум кого ты можешь куда то выгнать - это свою собаку на улицу, и то, если она еще тебя послушает.
Я бы такого самовлюбленного нарцисса не то чтоб выгнал, я бы даже не взял к себе на работу.
Жги еще про парадиз на ,,мировом куроте,,(с) . Обещаю громко не смеяться , если конечно не будет баек про рассказы стройбана с зарплатой на стройке в 7500 уе ,так буду подчитывать и улыбаться.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:29
Жека79! Вы раз уже не можете оторваться от ветки про ПОКУПКУ недвижимости за рубежом, для себя - любимого - а не для сдачи в аренду, не темните и не отнекивайтесь: что-то же вас сюда притянуло?
Мы вот может тоже планируем купить недвигу в ВАШЕМ доме.
Ну, в самом деле...
Я вот сегодня делал с друзьями мониторинг недвижимости в славном городе по имени Днепр.
Интересные результаты:
- что-то приличное с ремонтом - новое - +-1000 долларов квадрат (цена поднялась).
- резко сократилось количество предложений частных домов в хороших районах. Прямо вот хотел бы я купить, так еще и не купишь.
- цены на частные дома даже постройки 1957-1979 годов подросли.
- предложений стало меньше.
- появилось больше объявлений "под снос" - примерно по 37 000 долларов. Оно и понятно: в наши дни ремонт будет стоить дороже той хатынки.
Так вот - самое время турецким гражданам начать инвестировать в недвигу: подъём заметен и он ТОЛЬКО начался.
Потому простым языком словами с буквами напишите:
Только не увиливайте. Не хитрите: что есть такое "то что хотел"?
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:21
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
З тією зарплатою в 40000 турецьких одиниць (роботяги на будові) якась неправда ...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:09
Ну, по -перше, я не писав "роботяги". Чоловік керує розчинно-бетонним вузлом.
По-друге: я написав, що сам був здивований такою високою зарплатнею - але людина знала мову російську (говорив, що працював чі в Одесі, чи десь - я забув вже) та навіть на калькуляторі в мене на смарфтоні ту цифру набрав.
По-третє, є різні види оплати праці.
Моя перша робота в житті була - "слюсар першого розряду в ремонтно-інструментальних майстернях" - оклад твердий сміхотворний. Оплата праці - ПОГОДИННА.
Але СТАРШІ ТОВАРИШІ мені порадили піти саме на цю посаду. Там були такі "смаколики", що ого-го.
Мій одногрупник - не повірете - Чемпіон України з важкої атлетики у найлегшій вазі - щось там 61 кг - клюнув на "замануху" - оплата праці відрядна - розмір заробітної плати залежить від виробітку (чим вище виробіток, тим вища й оплата). Його заманили оплатою в 3 (три) рази вищою. На штампувальний станок.
Без досвіду заробив в 2 рази менше, ніж я - на погодинній.
Тепер ідемо далі: Акордно-преміальна оплата праці використовується при виконанні акордного завдання у встановлений термін і достроково. Pозмір премії залежить від якості роботи.
Скільки часу будують метро в Дніпрі? Ще Ленін був живий...
Скільки часу будують міст в Запоріжжі? Ще Сталін не грабував у Тіфлісі банк.
Скільки часу будують найбільшу в Анталії автомобільну розв"язку яка за обсягом гідрогеологічних робіт та масштабів перевищує той нещасний міст в Запоріжжі - недалеко від мого будинка?
Всього 2 (два) місяці - ще раз питав у "салатних жілетів" - термін здачі - ДО ВИБОРІВ 31 березня.
ДО_ВИ_БО_РІВ....
Кого будуть обирати? Мера міста Анталія!
Кому платить мер міста Анталія із бюджета міста?
Будівельникам! РОБОТЯГАМ! МАЙСТРАМ! БРИГАДИРАМ! Керівникам!
Кому платить мер вашого міста?
"Переможцям" - хі-хі - тендерів!
Де діли переможці тендера на ремонт "Нового" мосту в Дніпрі велетенські гроші???
Вже сидять, бо вкрали 60% коштів.
Міст відремонтований? Ні!
Знову хтось вигравав тендер на ремонт бідолаги?
Вигравав!
Що робить зараз Прокуратура? Робить обшуки в мерії міста Дніпро, бо знову вкрали на ремонті того бідолашного мосту знову 50% коштів.
Дорогу на мосту, який вже ремонтують десь 5 років, автоволодарі засипають битою цеглою із багажників... Це "Новий" відремонтований по-новітньому міст...
Ну і в-четвертих: тут на цій гілці стільки вже брехунів та брехунців товклося, що може й той "насальника" розчинно-бетонного вузла прибрехав.
Вам-то що із того?
Однаково ні Вас, ні мене на роботу не приймуть.
І заздрити немає чого...
Крім того, є робітники, які виконують дуже просту роботу - наприклад - розставляють червоні прапорці та пластикові червоні "фішки-конуси", що обмежують та спрямовують рух на швидкісній трасі, ЯКУ НАВІТЬ НЕ ПЕРЕКРИВАЮТЬ.
Я питав: мінімалка, 2 060 лір на руки.
"По Сєньке і шапка!"
За порадою старших товаришів (дивись трохе вище) знов був на тому будівництві - турецький БАМ. Просто гуляю там із собакою тричі на день...
Техніка: Dodge (бульдозери), екскаватори Volvo, CAT, вантажівки Mercedes - все таке новеньке - наче з салону.
Ось скільки вони коштують і скільки б ви платили оператору екскаватора Volvo (в кабіні наче управління транформером у кіно) , щоби він - працюючи як диригент оркестру - не втопив той екскаватор у грунтах, що дуже і дуже заводнені?
А творив він чудеса... ковшом завширки в майже метр формував відкоси височенного насипу. Сам. Один. Ніде ніхто не курить і не стоїть із лопатою: один працює, семеро курять цигарки.
То було вчора - а сьогодні я глянув - очам не повірив - де й взяли стільки чорнозему, що зверху того грунта із величезними каміннями - відсипали та вже зробили так, що хоч газон висівай????
Темпи просто шалені...
Акордно-преміальна оплата праці: працюють до темна, і в вихідні теж.
Сходіть на будівництво віадуків та розв"язок у Дніпрі на виїзді із Запорізького шосе в районі аеропорту на Південний міст через Дніпро та спитайте.
Може, гава, махаючи чорними крилами, і відповість... А більше - нема кому...
P.S. А взагалі питання - хто й скільки заробляє - завжди було значно інтереснішим, чим дізнатися, що там робить студент із студенткою в кроваті.
Погоджуюсь.
Сьогодні син знайомих отримав Диплом магістра після закінчення Варшавської політехніки.
Питаю: на яку посаду беруть (6 років навчався у Польщі?)
- Асистент проектанта мостів...
- Яка зарплатня?
- Приблизно 1000 доларів, то для "молодого спеціаліста" - стандарт.
Так от: 1000 доларів на місяць заробляє син моєї племінниці у фірмі, яку очолює його двоюрідний брат - теж син іншої моєї племінниці. Це - теж "молодий спеціаліст"...
Це не у Варшаві, а в Дніпрі.
Скільки отримує очільник того - хлопець прямо скажімо молодий - боюсь і питати.
Але їздять на дуже дорогих автівках.
І на відпочинках замовляють собі шампанське на ранок у номер і катання на яхтах по Середземному морі... В Кемері...
Ну ось так...
40 000... багато... ага.... багато.... я теж їм кажу: то барство, яхту їм подавай...
"Ой, Днипро, Днипро... ты широк-могуч..."
Фото вчера. Речпорт.
Як платять - так воно й працює...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
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